U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 2.

Продолжение интервью с замечательным педагогом Ольгой Леонидовной Ивановой. Рисовать могут все дети, главное – обеспечить им для этого возможности. Какие условия должны создать родители и педагоги, если они надеются вырастить гениального художника? И может ли изобразительное искусство быть инструментом воспитания? Читайте рекомендации педагога и сценарий очередного урока рисования!

В первой части интервью U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования речь шла о том, как правильно взрослому настроиться на занятия с ребёнком. Рассуждая об этом в профессиональном училище «Рифей» с преподавателем рисования Ольгой Леонидовной Ивановой, мы пришли к выводу, что существует две педагогических позиции. Первая - «я знаю, как надо, а ты не умеешь; я тебя научу» и вторая - «я познакомлю тебя с выразительными средствами, чтобы ты сам смог нарисовать то, что ты хочешь». Из этих двух подходов Ольге Леонидовне более симпатичным (и наиболее эффективным) представляется второй. Но вот тут-то и возникает масса нюансов:

Когда приступать и как не задавить своим авторитетом

- Ольга Леонидовна, в чём тогда вообще задача родителя, педагога и любого взрослого в жизни ребёнка? Можно его вовсе ничему не учить – обеспечить ребёнку комфортное эмоциональное состояние, дать в руки кисти-краски, и пусть себе рисует то, что считает нужным! А то, не дай бог, задавим своим авторитетом…

Ольга Леонидовна: Давайте вспомним, как ребёнок учится говорить. Мы, конечно, восхищаемся его словесными изобретениями. Но, тем не менее, изо дня в день мы повторяем: «это – чашка, это - ложка…». И если он делает ошибки, мы его поправляем. А как иначе? Он, конечно, может быть и изобретёт свой собственный язык, на котором прекрасно сможет говорить, но никто не будет понимать его! Также и с изобразительным искусством – ведь это вид коммуникации; вербальный или изобразительный мы используем язык – диалог всегда должен быть!

- То есть когда-то все равно придётся знакомить ребёнка с техникой, с выразительными средствами того вида искусства, который он избрал? Как, например, в музыке существует такое понятие «поставить руку» - если ребёнок изначально неправильно играет, зажимает кисть, то впоследствии он играть, конечно, сможет, но рука будет быстро уставать. Подобные вещи есть, наверное, и в рисовании?

Ольга Леонидовна: Да! И, кстати, если уж продолжать аналогию с музыкой – у музыкантов есть два понятия: техника и музыкальность. Человек может великолепно владеть техникой, но внутри у него чувствования музыки, то и игра его будет сухой, техничной. То же и в рисовании: у человека может присутствовать это интуитивное, природное чувствование гармонии, формы, цвета, а может быть просто сухое владение техникой. Но в любом случае, с техникой рисования нам придётся его познакомить: научить правильно держать кисть, смешивать краски…

- Когда наиболее благоприятный период для раскрытия изобразительных способностей ребёнка? Или талант к рисованию может открыться в любом возрасте?

Ольга Леонидовна: Способности чувствовать форму, чувствовать цвет, раскрываются гораздо раньше, чем, например, способности музыкальные. Развитие художественных способностей начинается на втором-третьем году жизни, важно это не пропустить. До восьми лет ещё можно что-то успеть сделать, что-то нащупать и раскрыть в плане способностей к рисованию. После восьми лет – уже гораздо сложнее, потому что ребёнок всё дальше уходит от природного чувствования цвета и формы. После восьми лет как раз на первый план выходят способности к музыке, и в этот период можно с успехом развить музыкальность ребёнка, то есть его умение чувствовать музыку.

«Ты любим, ты важен, твой труд интересен!»

- Что делать, чтобы изобразительные способности всё-таки развились?

Ольга Леонидовна: Ребёнок должен попасть в благожелательную эмоциональную среду, где его творческие поиски будут востребованы и интересны окружающим взрослым. Если же он до восьми лет так и не почувствовал, что его изобразительные таланты хоть кому-то из его окружения интересны, он навсегда для себя решает: я рисовать не умею. И переключается на другие сферы деятельности.

- И какие ошибки чаще всего совершают взрослые в этой связи?

Ольга Леонидовна: Ну например, распространённая ситуация в детском саду: воспитательница в присутствии ребёнка, его родителей и других детей перебирает детские и комментирует, допустим, следующим образом: «Это Вася рисовал, он – молодец. А это Маша нарисовала – очень красиво, это Соня – посмотрите, совсем, как на образце! А вот рисунок вашего Вовочки… Ничего хорошего он нарисовать не сумел – совсем на медведя не похоже».. И Вовочка с понурой головой идёт домой, и мама ему высказывает: «эх ты, как же ты не смог нарисовать медведя- то? Посмотри на свои каракули…» и так далее…

- Бедный ребёночек!

Ольга Леонидовна: Мало того, это ещё и очень опасно! Ведь чем отличается психология дошкольника от того же первоклассника? Трёх-пятилетний ребёнок ориентирован на одобрение значимых взрослых. Для него значимые взрослые – это родители. И если взрослые говорят, что нарисованный медведь плохой, они могут всё загубить! Причём, речь идёт не только о талантах ребёнка в изобразительном искусстве, но и в целом о его самооценке!

- И как вести себя родителям в такой ситуации?

Ольга Леонидовна: Перевести фокус с результата работы на процесс её создания. Проявить интерес к чувствам ребёнка и к тому, что происходит на рисунке. «Что ты чувствовал, когда рисовал этого медведя? А какой он? Чем он занимается? Что он любит? Как зовут его?» Ведь все дети разные. Есть, например, дети, больше ориентированные на словесное самовыражение, чем на изображение. И такие дети, как правило, рисуя, просто делают для себя конспекты, схематично зарисовывают какие-то мысли. Но стоит вам только спросить его: «что это за медведь?» – и он начнёт вам такое рассказывать! Где этот медведь был, с кем, чем он занимался, и чем будет заниматься спустя несколько лет, когда этого рисунка, уже может быть, не будет и в помине! А на листке это выглядит совершенно схематично, и на взгляд постороннего взрослого некрасиво, и на медведя-то вовсе не похоже!

- И всё-таки! Что же делать? Сказать ребёнку: ты молодец, всё правильно сделал, выразил свою мысль, а воспитательница со своими образцами пусть идёт куда подальше?

Ольга Леонидовна: Опять я возвращаю вас к необходимости налаживания диалога. Скажите ребёнку: «хорошо, ты мне всё объяснил, я тебя понимаю (это главное, что должно прозвучать). «Но, - говорите вы далее, - нарисовать-то ты нарисовал, но давай попробуем сделать так, чтобы твой рисунок был понятен и другим людям без объяснения. Ведь, посуди сам, как это утомительно: стоять рядом со своей картинкой и объяснять всем зрителям, что именно на ней происходит, согласен?» Ребёнок с вами, наверняка, согласится. И вот тогда вы переходите уже к обоснованию необходимости занятий: «Чтобы ты мог выразить свои мысли и чувства так, чтобы и другие люди смогли понять тебя, в изобразительном искусстве существуют такие-то и такие-то средства. Давай я тебе покажу»… и вы начинаете урок. Понимаете, урок всё равно начинается, но уже с других позиций, и вы заходите совсем по-другому, нежели критикующий воспитатель в детском саду. Нужно научить его делать свои мысли и чувства понятными не только для себя, но и для зрителя.

- Ребёнок может сказать: «а ну их, этих зрителей! Главное, что мне самому понятно, что я тут нарисовал»…

Ольга Леонидовна: Вот ещё одно подтверждение тому, что изобразительное искусство тесно переплетается с психологией ребёнка: ведь теперь речь уже идёт о том, как пробудить в ребёнке интерес к партнёру по разговору. На что он настроен? Только на монолог или он допускает и возможность диалога в своей жизни? Как он строит отношения с окружающими: готов он слышать их и говорить понятным для них языком, или же он замыкается на себе и своих чувствах? И если мы ориентируем его на диалог, значит, и картинка его должна быть понятна окружающим, и какие-то общечеловеческие, узнаваемые моменты в ней должны быть…

Из книги Ольги Ивановой и Ирины Васильевой «Выразительные возможности цвета. Жёлтый. Синий. Красный»:

«Каждое развивающее занятие для детей (иначе его можно назвать «художественно-изобразительной задачей») должно мотивировать творческий поиск формы, в которой можно выразить своё отношение к изображаемому предмету; оно должно приводить к самостоятельному открытию, приобретению нового опыта, полёту мысли и фантазии.

Стимулирование потребности ребёнка в освоении элементов языка изобразительного искусства и само педагогическое взаимодействие должны быть основаны на сохранении индивидуального «почерка» в продуктах детского творчества, своеобразной манеры в рисовании и самостоятельно найденных ребёнком способов выражения своего отношения к изображаемому.

Таковы, наверное, два главных условия, необходимых для сознательного поиска ребёнком образного решения».

Налаживаем диалог

- Получается, что изобразительное искусство – это не просто инструмент выражения себя, и даже не просто инструмент для диагностики психологического состояния, но это ещё и воспитательный инструмент…

Ольга Леонидовна: Да! Очень дивный человек, наша коллега – Ирина Ильинична Васильева (с ней в соавторстве мы и написали эту книгу), она ведёт программу, направленную на восстановление контакта между ребёнком и родителем. Она занятия выстраивает так, чтобы вывести родителя за пределы роли контролирующего и оценивающего, она на своих уроках ставит и ребёнка, и взрослого в партнёрские отношения. «Я и ты – мы вместе делаем одну работу одновременно» - вот какая установка проговаривается. Это очень полезные моменты: когда двоим – родителю и ребёнку - нужно нарисовать одну картину, им воле неволей приходится договариваться, распределять сферы деятельности.

- Но если у родителей нет времени, можно ли в домашних условиях проводить такие замечательные уроки? И на что настроиться родителю, чтобы урок рисования был успешным?

Ольга Леонидовна: Первое – это научиться его слушать и воспринимать рисунок в контексте. Второе: помогать тогда, когда ребёнок этой помощи просит. Если дети доверяют взрослому, знают, что родитель не испортит рисунок, то дети обычно просят помощи.

- Вы знаете, а мой сын помощи не просит. И вообще на диалог не настроен. Он говорит: «Я нарисовал машинку». Я говорю: «классно! А где – колёсики?» – «Тебе надо ты и рисуй», - отвечает. И всё, разговор короткий. Что делать в такой ситуации?

Ольга Леонидовна: Создавать пространство увлечённой игры. Есть такие типы характеров, и такие дети часто очень сопротивляются вмешательству, но, в конце концов, принимают результат, если видят, что он соответствует их замыслу. Но поначалу они, конечно, очень сопротивляются всякому сотрудничеству: «У меня другая задумка! Вы мне всё испортили!»

- А с другой стороны, это же прекрасно: человек знает, чего хочет, и чего не хочет. Он, в конце концов, не так подвержен влиянию извне, и идет своей дорогой…

Ольга Леонидовна: Да, но если он будет идти, повинуясь исключительно своим внутренним импульсам, ему придётся набить кошмарное количество шишек в жизни! Как сказал мудрец, есть три пути познания истины:

· первый, самый простой – это обучение;

· второй, самый трагический – это собственный опыт;

· и третий, самый изысканный – это размышление.

Когда это всё человеку удаётся сочетать, то он учебный процесс наиболее продуктивен. Если же человек воздвигает барьер между собой и внешним миром и чересчур активно противится обучению, воспринимая его как агрессию извне, то ему ничего не остаётся, как идти по пути набивания шишек…

Сценарий урока рисования для детей наблюдательных родителей из книги Ольги Ивановой и Ирины Васильевой «Выразительные возможности цвета. Жёлтый. Синий. Красный»:

«ТЁПЛЫЙ ДОМ

…Навыки работы с цветом не приобретаются за одно занятие. Необходимо ещё и ещё раз возвращаться к одному и тому же приёму, но наполнять его разным содержанием, близким ребёнку.

В данном занятии главным выразительным средством остаётся контраст тёплой и холодной гамм...

Задание:

С помощью цвета создай образ дома, воплощающий ощущение покоя, тепла и защищённости. Задание выполняется за два занятия.

Задачи, которые пробуем решать:

Эмоциональные: создание ситуации, когда всем тепло и хорошо вместе.

Практические: освоение выразительных возможностей цветового контраста и контраста фактур; освоение способов получения оттенков по светлоте и цветовому тону; формирования навыка смешивания цветов и получения большого количества оттенков тёплой и холодной гаммы.

Интеллектуальные: анализ внешней формы зданий, различной формы окон, дверей, кровель и т.п.

Ключевые понятия: контраст по цвету и фактуре; нюанс.

Нам понадобятся:

Белый или тонированный лист бумаги А3 (420х297 мм)

Набор художественных гуашевых красок 12 цветов

Кисти плоские не менее №10 и круглые не менее №5.

Тряпочки для вытирания кистей

Баночка для воды

Фотографии жилых зданий и их деталей

Вариант разговора с детьми:

Первое занятие. Мы живём в северной стране, и погода нас не балует. Полгода за окном то дождь, то снег, то пронизывающий ветер. Утренняя заря поздно загорается, а вечерняя – рано гаснет. Мы идём в садик и на работу в темноте и в темноте возвращаемся домой. А дома нас ждут тепло, свет и уют. Когда мы возвращаемся домой, нас манят светящиеся окна. Сейчас каждый для себя придумает дом, в котором его любят и ждут. Этот дом может быть многоэтажным, может быть маленькой избушкой и нарядным дворцом. Давайте посмотрим фотографии и рисунки и выберем для своего дома форму стен, крыши, окон и других деталей.

Для рисунка дома используем тёплую гамму красок. Помним, что наружные детали дома, которые мы видим – тёмные, потому что вечер… Только окна излучают свет и тепло (здесь используем светлые краски).

Дом мы как бы выстраиваем из кирпичиков, из блоков, из брёвен или другого «строительного материала». Педагог показывает способы работы «от пятна» при изображении здания.

Вариант работы над образом дома.

· «Строим» дом – работу, как и строители, начинаем с фундамента, постепенно «надстраиваем» пятно за пятном, оставляя место для будущих окон и дверей. Затем «зажигаем» свет в окнах.

· «Рассматриваем» дом – представляем, что тёмным ненастным вечером мы приближаемся к нему. Сначала мы видим только светящиеся издалека окна – горящими пятнами изображаем их на листе. По мере «приближения» к дому мы видим его силуэт – тёмными, но тёплыми пятнами заполняем контур дома. «Подходим» ближе и становятся видны детали и декор здания (переплёты окон, фронтон, оформление входа, балконы, наличники…) – рисуем детали более светлыми пятнами.

Второе занятие. Вокруг нашего тёплого дома разыгралась непогода. Это может быть ливень, пурга, пронизывающий ветер и т.п. От непогоды ещё больше хочется спрятаться за надёжными стенами. Педагог помогает детям с выбором холодной гаммы, максимально контрастной к цвету дома. Дети работают на контрасте: тёплый и неподвижный дом и динамичное холодное окружение. В изображении стихии очень важно подчеркнуть направление и характер движения ветра – мазки энергичные, передающие динамику движения…»

Техническая сторона вопроса

- Как и с какого возраста начинать рисовать?

Ольга Леонидовна: с того момента, когда ребёнок может держать в руках кисть или карандаш.

- Я даю краски, но кистью пока не получается – ребёнок рисует руками и пальцами, но потом всё равно тянет всё в рот. Моей младшей дочери год и месяц.

Ольга Леонидовна: Замечательный возраст! Руками – отлично! Главный индикатор – это интерес. Есть у вашей дочери интерес к этим цветовым пятнам и самому процессу оставления их на бумаге – значит, играем до тех, пока интересно. Нет интереса – занятие заканчиваем.

- Есть такой момент. Меня иногда нервирует то, что она ест краски (пусть даже специальные, но всё равно) – сам процесс рисования как-то не особенно её занимает, по-моему, только бы в рот всё потащить …

Ольга Леонидовна: Да, это важный момент. Любая творческая деятельность ребёнка не должна вызывать недовольства у родителей. Потому что если у мамы вызывает ужас тот факт, что ребёнок с ног до головы в краске (а в таком возрасте это неизбежный побочный эффект), то этот мамин ужас ребёнку обязательно передастся. Эмоциональная связь с мамой в раннем детстве очень сильна. Есть случаи – мама, сжав зубы, терпела всю эту грязь, беспорядок, мужественно с собой боролась: «через это надо пройти». Но ничего хорошего из такого рисования не вышло – у ребёнка сформировалось стойкое неприятие самого процесса рисования. Но если вы на самом деле внутренне спокойно к этому относитесь – пожалуйста, рисуйте. В самом деле – не такие уж и сложности: застелили всё газетами, положили лист на пол и работайте с краской.

- Какой краской лучше всего рисовать?

Ольга Леонидовна: Это должны быть безопасные для ребёнка, качественные материалы, которыми приятно работать. Потому что самая большая проблема в советских детских садах была именно в этом. К детскому рисованию ведь как относились? «А, они маленькие, всё равно рисовать не умеют, только балуются!» - и давали несчастным детям кисточки из щетины, которыми можно только клеить. Ну как рисовать такими кистями?! А карандаши?! Давали ведь самые твёрдые (из соображений «чтоб не ломались») - из такого карандаша и взрослый-то заявленного цвета никого не добудет, он просто не пишет, этот «Кедр»! им можно рисовать только по наждачке, и то – с трудом… А бедные детки этими самыми твёрдыми на свете карандашами рисовали даже не на картоне, а на тонюсенькой такой бумаге, вроде газетной – помните? Называлось это «бумагой потребительских форматов». Какое удовольствие можно было получить от такого варварского процесса? О каком творческом самовыражении могла идти речь? При этом позиция советского воспитателя: «А всё равно они ничего не умеют – им зачем хорошую-то бумагу?» одним словом, кошмар!

- Какое счастье, что сейчас можно купить и белую плотную бумагу, и мягкие карандаши!

Ольга Леонидовна: Это обязательное правило для детского рисования: чем младше ребёнок, тем качественнее должны быть материалы, которыми он работает. Карандаши или мелки – удобные, мягкие, которые без большого физического усилия дают яркий след. Почему малыши так любят рисовать маминой помадой? Она ведь мягкая! Одно удовольствие водить ею по бумаге (или по стенам )! Если это кисти – то широкие и плоские. Если мы хотим показать цвет, это должен быть ЦВЕТ! Розовый, так розовый. Голубой – так голубой, а не светло-синий.

- А бумага? Кроме того, что она должна быть достаточно плотной и белой – какой лучше выбрать размер?

Ольга Леонидовна: Чем меньше ребёнок, тем больше формат бумаги. Это объясняется его физиологией: в силу своего возраста ребёнок ещё не может выполнять мелкие движения рукой, а вот широкие взмахи (от локтя и от плеча) у него получаются хорошо. А для того, чтобы он мог развернуться от плеча, ему и нужна и соответствующего размера бумага: А3 – самый подходящий формат. И очень важна фактура поверхности. Потому что маленькие ребёнок воспринимает мир всем телом сразу, всей кожей. И хорошо бы дать ему возможность порисовать на разных поверхностях и прочувствовать это: гладкая бумага или шероховатая, как ложится краска, как идёт кисть. Я провожу занятия с детьми в девятке (гимназии №9 г. Екатеринбурга, - прим. авт.). Вот на одном из занятий я им говорю: «сегодня мы будем рисовать на шероховатой стороне листа. Потрогайте, и определите, с какой стороны бумага более шероховатая». И что вы думаете? Они добрую половину урока сидят и гладят эту бумагу, прикрывают глаза, прислушиваются к своим ощущениям, переворачивают лист бесконечно туда-сюда и сравнивают.. А на следующем уроке они меня спрашивают: «а сегодня мы будем бумагу гладить?» Тактильные ощущения для детей чрезвычайно важны!..