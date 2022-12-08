Зайцы из фетра. Мастерим вместе с детьми
Зайцев из фетра можно сделать вместе с детьми. Ребёнок сможет вырезать детали по шаблону и даже сметать их крупными стежками.
Заяц из фетра на холодильник
Вам понадобится фетр для зайца на ваш вкус, оранжевый и зелёный фетр для изготовления морковки, нитки в тон фетра, из которого вы будете делать зайца, белые и чёрные нитки, магнитик.
Вырезаем детали (выкройку можно найти здесь), соединяем их крупными стежками. Для этого мы использовали нитки мулине в 3 сложения.
Затем вышиваем нос и глаз. Выкраиваем и сшиваем детали морковки, пришиваем её к зайцу. Внурь вкладываем магнит и отправляем зайца на холодильник.
Заяц из фетра на брелок
Вам понадобится фетр двух цветов, нитки в тон, чёрные и белые нитки, заготовка для брелка.
Выкраиваем 4 детали (выкройку можно скачать здесь или самостоятельно нарисовать силуэт зайца). Складываем попарно - в паре должны быть заготовки двух разных цветов.
Затем в каждой паре стежками соединяем только ушки, после чего все 4 детали соединяем вместе и сшиваем их также стежками.
Вышиваем глаза и нос.
Делаем отверстие и подвешиваем заготовку для брелка. Готово!
По этим же выкройкам можно сшить больших и маленьких зайцев и украсить ими ёлку.
С наступающим Новым Годом!