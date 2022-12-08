Зайцы из фетра. Мастерим вместе с детьми

Зайцев из фетра можно сделать вместе с детьми. Ребёнок сможет вырезать детали по шаблону и даже сметать их крупными стежками.

Заяц из фетра на холодильник

Вам понадобится фетр для зайца на ваш вкус, оранжевый и зелёный фетр для изготовления морковки, нитки в тон фетра, из которого вы будете делать зайца, белые и чёрные нитки, магнитик.

Вырезаем детали (выкройку можно найти здесь), соединяем их крупными стежками. Для этого мы использовали нитки мулине в 3 сложения.

Затем вышиваем нос и глаз. Выкраиваем и сшиваем детали морковки, пришиваем её к зайцу. Внурь вкладываем магнит и отправляем зайца на холодильник.

Заяц из фетра на брелок

Вам понадобится фетр двух цветов, нитки в тон, чёрные и белые нитки, заготовка для брелка.

Выкраиваем 4 детали (выкройку можно скачать здесь или самостоятельно нарисовать силуэт зайца). Складываем попарно - в паре должны быть заготовки двух разных цветов.

Затем в каждой паре стежками соединяем только ушки, после чего все 4 детали соединяем вместе и сшиваем их также стежками.

Вышиваем глаза и нос.

Делаем отверстие и подвешиваем заготовку для брелка. Готово!

По этим же выкройкам можно сшить больших и маленьких зайцев и украсить ими ёлку.

С наступающим Новым Годом!