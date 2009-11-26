Как сделать Новый год для малыша незабываемым!

Каждый малыш ждёт прихода сказочного Нового года! Ждёт от Деда Мороза приятные сюрпризы и подарки! А знает ли Ваш малыш о том, что дарить подарки куда приятнее, чем их получать?

Приготовления к празднику: подарки!

Попробуйте вместе с малышом приготовить сюрпризы для всех членов семьи. Научите его искусству подбирать подарки правильно: изготовьте каждому то, что наверняка пригодится. И ещё: подарок должен быть красиво оформлен и правильно преподнесён!

Бабушке можно сделать шкатулку для бижутерии. Сделать её очень просто: сначала нужно склеить коробочку (из цветного картона) и крышку для неё; взять красивый колпачок от закончившихся маминых духов и приклеить (мама приклеивает на суперклей) в центре крышки (держась за колпачок, легко можно открыть шкатулку); коробочку можно обклеить различными маленькими бантиками, снежинками, ёлочками, сделанными из цветной голографической или бархатной бумаги; последний штрих – на колпачок привязываем красивую тонкую атласную ленточку. Вот и готова прелестная шкатулочка! Можно в неё положить красивые бусы, сделанные своими руками (в магазине тканей и фурнитуры сейчас огромный выбор различных по величине и цвету бусин. Бусы можно нанизывать на нитку, на леску, а можно – на тонкую резинку). Бабушка будет в восторге!

Маме подарим самодельный сундучок для разных мелочей (будет, куда положить различные заколочки, монетки, декоративную косметику и многое другое).

Коробка от конфет – это так скучно! Пусть малыш оклеит её (с помощью мамы) клеящим карандашом (хорошего качества) различными вырезками из рекламных буклетов, фотографиями разнообразных колечек, брошек, шляпок, перчаток, туфель, духов, изображениями того, чем увлекается мама: красивая машина, компьютер, животные и многое другое.

Это такое забавное занятие! Оно понравится не только ребёнку, но и маме! Сундучок будет стоять на видном месте (ведь там будут храниться разные нужные вещицы…), ребёнок будет с радостью демонстрировать всем гостям, что это он сделал сам!

Дедушке, который любит читать, можно подарить новогодние закладки. Делаем их из твёрдого цветного картона (закладка должна быть прочной), наклеиваем на лицевую часть ёлочку с игрушками, снежинки, улыбающихся снеговиков или символ предстоящего года – Тигрёнка в красном праздничном колпачке.

Можно сделать и такую оригинальную закладку: на прочном цветном картоне, например, голубого или синего цвета, приклеивается белая красивая снежинка, вырезанная из голографической бумаги (снежинка не должна выходить за края закладки). В центр снежинки малыш приклеивает (клеящим карандашом хорошего качества) свою маленькую фотографию. Дедушка, читая любимую книгу, будет пользоваться закладкой, и вспоминать любимого внука или внучку!

Папе делаем красивую рамочку для фотографии (фотография ребёнка), пусть он поставит её на рабочем столе и почаще любуется своим сыном или дочерью. Это так трогательно!

Делаем рамочку так:

1). из цветной бумаги вырезаем прямоугольник 11х16 см.,

2). в центре вырезаем окошечко (по Вашему усмотрению, это может быть сердечко, прямоугольник, звёздочка – что угодно…)

3). вырезаем ещё один такой же прямоугольник, из той же бумаги, только оставляем снизу и по краям место (1,5 см) для склеивания;

4) склеиваем две эти части, должен получиться своеобразный конвертик;

5). делаем подставку для фоторамки: вырезаем полоску 20х3 см + с каждой стороны по 1,5 см для склеивания;

6). украшаем рамочку с лицевой стороны, здесь, опять же, всё зависит от Вашей и ребёнка фантазии: украшаем снежинками, маленькими ёлочками, цветочками, кружочками – масса вариантов! Когда все склеенные места высохнут, можно будет положить внутрь фотографию малыша. Здорово получилось! Папе будет очень приятно получить такой подарок из рук своего ребёнка.

Приготовления к празднику: всё для весёлого настроения!

Забавные колпачки

Для поднятия настроения и весёлой атмосферы на празднике попробуйте изготовить забавные колпачки всем членам семьи.

Сделайте из цветного картона конусы и проденьте резинки, чтобы шапочки не спадывали. Украсьте их различными кружочками, сердечками, звёздочками и т.д. Малыш сам наклеит их в произвольном порядке (так, как понравится ему).

Лучше приготовить колпачки разных размеров: самый большой – для папы, средний – для мамы и самый маленький – для малыша! Спросите ребёнка, какой подойдёт ему, а какой самый большой. Вот так подготовка к празднику превратится в занятие, развивающее у вашего ребёнка восприятие величины предмета. Колпачки можно вставлять друг в друга (как пирамидка) для наглядности, крохе сразу станет понятно, какой большой, а какой маленький.

Нарисованная ёлочка

Предложите малышу самому нарядить нарисованную ёлочку, это очень занимательно! Для этого мама заранее рисует её на ватмане (раскрашивает гуашью зелёного цвета). Затем оклеивает двусторонним скотчем. Ёлочка крепится к стене (так, чтобы ребёнок смог без труда её достать руками).

Потом мама вручает малышу заранее подготовленные «ёлочные украшения»: различные геометрические фигурки – большие и маленькие, вырезанные из цветной бумаги. Пусть малыш сам наклеит их на ветки! А мама, наблюдая за действиями крохи, будет спрашивать его, как называются фигурки (круг, овал, квадрат и т.д.), какие они (маленькие или большие), какого цвета? Тем самым, ребёнок, держа в руках наглядный материал, будет изучать (или повторять пройденный материал) понятия формы, величины, цвета. В процессе игры ребёнок будет совершенствовать свои навыки и умения!

Поздравления на стене

Вместо обычных плакатов можно изготовить красивые растяжки с поздравлениями на стену или окна. Я придумала такую растяжку: надпись «С новым годом!»; вырезаете буквы из разноцветного картона, склеиваете эти буквы между собой (каждая буква слегка заходит на другую).

Затем ваш малыш украшает буквы различными сердечками, снежинками и т.д. На слове «годом» внизу каждой буквы прокалываем дыроколом по одной дырочке. В каждое такое отверстие вставляем разноцветные атласные ленточки, к которым крепятся заранее изготовленные малышом нарядные ёлочки, снеговик, носочки для подарков (их можно сделать из цветной бумаги или картона; украшает их ребёнок сам – здесь фантазии нет предела!). На концах ленточек завязываем красивые бантики. Вот и готова праздничная растяжка – это очень красивое украшение комнаты! Настроение поднимается на все 100%!

Растяжка: «С Рождеством!»

Всё делаем по описанной выше схеме (по аналогу), только на каждую букву привязываем разноцветные ленточки с изображениями Библейских героев (Вифлеемская звезда, ангелочки, маленький Иисус в яслях, его мама, старцы, барашки и др.) Изготавливая эту растяжку, вы можете рассказать малышу о том, почему все люди празднуют праздник Рождества Христова, кто он был такой, как появился на свет и что он сделал для людей. Ребёнку будет очень интересно, ведь это добрая волшебная история (можно создать заранее атмосферу таинственности: зажечь свечи, приглушить слегка свет, сесть около ёлочки и начать своё повествование о том, как появился на свет Спаситель Человечества).

Разноцветные флажки

Хорошим украшением вашей комнаты будут разноцветные флажки. Вырежьте их из цветной бумаги, а малыш пусть наклеивает с одной стороны разнообразные картинки, вырезанные из старых открыток или детских журналов (я для этой цели купила в канцтоварах новогодние недорогие наклейки). Когда флажки будут готовы, необходимо натянуть тонкую верёвочку, а малыша попросите развесить свои поделки. Попросите ребёнка внимательно посмотреть на картинки, что на них изображено. Проверьте, сможет ли кроха быстро найти названный вами предмет? Так, с помощью игры, мы тренируем зрительную память.

Приготовления к празднику: устройте театральное представление!

В новогодний праздник можно устроить настоящий домашний театр. Порадуйте своего ребёнка волшебной сказкой! Для начала определитесь, какую сказку вы будете показывать своему крохе. Лучше выбрать простую сказку вроде «Теремка», «Колобка» или «Репки». Героев постарайтесь подобрать из игрушек, практика показывает, что малышу потом намного интересней играть с ними. Хотя можно изготовить новые (купить готовые наборы «без ножниц и клея» или сшить из ткани таких героев, которые одеваются на руку). Привлеките в свой спектакль всех взрослых, которые будут на празднике, раздайте заранее роли, прорепетируйте. Это не так уж и сложно, а впечатлений от такого семейного представления у ребёнка будет намного больше, чем от похода в кукольный театр.

4. Коробка с предсказаниями

Наверняка каждый из нас помнит, как в Новогоднюю ночь загадывал своё заветное желание, а потом ждал исполнения задуманного. Многие взрослые и сейчас в это верят, что говорить о детях! Пусть ваш малыш побудет в роли астролога на семейном празднике. Приготовьте заранее для малыша волшебный плащ, колпак и коробку с предсказаниями. Приготовить плащ просто: можно сшить небольшую накидку из атласного материала чёрного или синего цвета; надо вырезать из цветной бумаги звёзды и прикрепить их к плащу. Остроконечную шляпу астролога можно сделать из ватмана (покрасить гуашью под цвет плаща) со звёздами. Кстати будет накладная борода из ваты и смешные очки (или пустая роговая оправа). Короб гаданий оклеиваем разноцветной голографической бумагой.

Для предсказаний понадобятся различные недорогие брелочки (покупаем их заранее в киосках, чем больше брелоков, тем лучше). Каждый брелок можно положить в красивый подарочный мешочек, завязанным красивой атласной ленточкой (их можно заранее сшить самим из красивой материи разных цветов). Кладём их в короб гаданий. «Астролог» обходит всех гостей на празднике, предлагая вытащить из короба новогоднее пожелание. Гости, не глядя, достают по одному брелоку, а «астролог» или его мама зачитывает пожелание гадающему.

Например, пупсик – ждите прибавления в семье; машинка – Вас ждёт крупная покупка в новом году; маленький органайзер – записывайте все свои дела, помните о главном; зеркало – Вы будете неотразимы, как никогда; игральные кости – делу время, потехе час; сердечко – тебя очень любят, и т.д.

Желаем вам отлично Нового года и Рождества!!!

Пусть праздник в вашем доме будет незабываемым!