Новогодние поделки. Снежинки из фетра

Скоро Новый Год! Для создания новогоднего настроения мы с сыном занялись изготовлением вот таких украшений. Снежинками можно украсить подарок, открытку и просто украсить ими елку. От возраста ребенка зависит степень его участия.

В нашем случае я сделала сами снежинки, ребенок придумывал раскладку из пуговиц и блесток, вместе приклеивали. Если нет возможности достать фетр, можно использовать цветной картон.

Необходимые материалы:

1. Фетр белый, набор цветного фетра.

2. Пуговицы плоские разных цветов.

3. Блестки.

4. Нитки.

Инстументы:

Ножницы, линейка, карандаш, бумага, булавки, клей любой (карандашный, ПВА, любой «Момент»).

1. Чертим и вырезаем выкройки снежинки.

2. Накалываем выкройки на заготовки из фетра: снежинку на белый фетр, фон – на цветной.

3. Вырезаем снежинки и фон, склеиваем их, предварительно проложив между ними петельку из нитки подходящего цвета.

Раскладываем пуговицы и блестки, и… просто их приклеиваем. Любым клеем, который найдется дома.

4. Вот такие снежинки получились у нас с сыном.

5. На елке они смотрятся вот так: