Новогодние поделки. Снежинки из фетра
Скоро Новый Год! Для создания новогоднего настроения мы с сыном занялись изготовлением вот таких украшений. Снежинками можно украсить подарок, открытку и просто украсить ими елку. От возраста ребенка зависит степень его участия.
В нашем случае я сделала сами снежинки, ребенок придумывал раскладку из пуговиц и блесток, вместе приклеивали. Если нет возможности достать фетр, можно использовать цветной картон.
Необходимые материалы:
1. Фетр белый, набор цветного фетра.
2. Пуговицы плоские разных цветов.
3. Блестки.
4. Нитки.
Инстументы:
Ножницы, линейка, карандаш, бумага, булавки, клей любой (карандашный, ПВА, любой «Момент»).
1. Чертим и вырезаем выкройки снежинки.
2. Накалываем выкройки на заготовки из фетра: снежинку на белый фетр, фон – на цветной.
3. Вырезаем снежинки и фон, склеиваем их, предварительно проложив между ними петельку из нитки подходящего цвета.
Раскладываем пуговицы и блестки, и… просто их приклеиваем. Любым клеем, который найдется дома.
4. Вот такие снежинки получились у нас с сыном.
5. На елке они смотрятся вот так: