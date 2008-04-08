Улыбнись мне, мама!

С самых первых дней жизни маленький человечек окружен взрослыми. И от того, каков их эмоциональный настрой, как они разговаривают с ним, какие игрушки ему дают, зависит развитие малыша. Родители должны всегда помнить, что роль взрослого в психическом развитии ребенка первых трех лет уникальна. В эмоциональном развитии малыша особенно важен именно первый год жизни, когда родители должны познакомить ребенка со всем спектром эмоций, создав фундамент его психологического благополучия на всю дальнейшую жизнь.

Эмоции и чувства развиваются у малыша постепенно, от простых к более сложным.

Так, двухмесячный малыш уже умеет сердиться, если его не понимают и выражать недовольство, умеет улавливать настроение мамы или близкого взрослого, который с ним постоянно находится.

В промежутке между 2 – 4 месяцами малыш начинает громко смеяться.

А в возрасте 5 месяцев – морщит личико и начинает плакать, если мама его ругает. Отличает «своих» от «чужих», улыбается тем, кто нравится и плачет при виде того, кто не нравится.

Семимесячный малыш уже умеет настойчиво добиваться своего, используя требовательный крик и плач, – это первые попытки подчинить себе маму.

В возрасте восьми месяцев у малыша уже проявляются зачатки характера. Любое вмешательство, противоречащее его желаниям, может вызвать протест. В этом возрасте у малыша могут проявляться и первые приступы гнева и отчаяния оттого, что не все получается так, как ему хотелось бы.

Одиннадцатимесячный малыш уже умеет проявлять свою любовь. Он уже отчетливо проявляет симпатию (предпочтение), отказ или протест по отношению к взрослым, игрушкам или еде. В этом возрасте у ребенка появляется чувство зависти и ревности, и наряду с этим и чувство жалости – он уже умеет жалеть, гладить по голове.

К 10 годам эмоциональное формирование человека практически завершается, ему уже знакомы все основные эмоции и чувства.

На первом году жизни малыш переживает и свой первый психосоциальный кризис. Он связан с удовлетворение основных физиологических потребностей ребенка ухаживающим за ним взрослым. Если физиологические потребности удовлетворены – у ребенка формируется чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а если физиологические потребности неудовлетворены – у малыша развивается недоверие к миру.

Период 4 - 5 месяцев – самый ранимый для психики, самый опасный в отношении отрыва от груди и от матери вообще. Это тот возраст, когда малыш нуждается в любви близких, в тепле и заботе. В этот период формируется привязанность малыша к близким, особенно к матери. Если в этот момент ребенка разлучают с матерью, он испытывает невыразимую тоску и беспомощность – это отражается на его психике всю оставшуюся жизнь. Период от четырех месяцев до полутора лет – то критическое время, когда малышу нельзя разлучаться с матерью.

Положительные эмоции очень важны для полноценного психического развития ребенка. Улыбка, например, очень полезна для развития способностей малыша. Широкие улыбки, предназначенные для мамы, активизируют большое количество мышц и правую лобную область мозга, тем самым способствуют развитию образного мышление, творческих способностей, воображения и интуиции малыша.

Улыбки, подаренные незнакомым взрослым, активизируют меньшее количество лицевых мышц и левое полушарие мозга, тем самым способствуют развитию логического и аналитического мышления малыша. Если вы хотите иметь улыбающегося малыша, то начните с себя, улыбайтесь и смейтесь как можно чаще.

Для малыша очень важно настроение мамы и ее отношение к нему. Окружайте себя приятными вещами и устраивайте себе милые сюрпризы. Малыш должен видеть свою маму счастливой. Следуйте формуле: счастливая мама – счастливый малыш.

Если вам грустно – плачьте, но обязательно объясните малышу, почему вы расстроены. Ребенок должен видеть разные чувства своих близких и знать, как реагировать на них (пожалеть, погладить, сказать что-нибудь ласковое, подарить что-нибудь). Общаясь с малышом, старайтесь всегда думать только позитивно и обращайтесь к ребенку, используя только позитивные формулировки. Выражайте свое сочувствие ребенку, когда он жалуется вам и просит о помощи. Подбадривайте его словами: «Я понимаю тебя, мой хороший».

Комментируйте поведение и эмоции других людей, если ваш малыш обратил на них внимание: «Плачет мальчик. Наверное, ударился, ему больно. Давай пожалеем его». И никогда не осуждайте чувства других детей и взрослых, не ставьте их в пример ребенку: «Ой, плачет, мальчик! Смотри, какая плакса!»

Если малыш упал и ударился обо что-то, обязательно пожалейте и ребенка, и тот предмет, о который он ударился. Успокаивая малыша, не нужно говорить, что предмет плохой, ударил малыша и вот мы сейчас его побьем. Так вы будете формировать у малыша агрессивное взаимоотношение с окружающим миром, а нужно стараться воспитывать в своем ребенке позитивное восприятие.

Общаясь со своим малышом, всегда помните, что для гармоничного развития ребенок нуждается в защите, в безоглядной и безоговорочной любви окружающих его близких независимо от его поступков и поведения!

Никорчук Наталья Викторовна,