Поиграем… на кухне!

Поделимся с мамами полезными советами, как и чем можно увлечь малыша на кухне. Для кухонных игр пригодятся самые обычные кастрюли, одноразовая посуда, поварешки и даже губки для мытья посуды. Строим башню из овощей, собираем браслеты из макарон и просто играем с крупами и развиваем мелкую моторику.

Кто сказал, что кухня – это не место для игр?! Большинство малышей так не считает! Трудно удержаться от соблазна погреметь кастрюльками, пугая соседей снизу, или смешать гречку с рисом, чтобы мама потом играла в «Золушку». На кухне творятся чудеса и совершаются таинства кулинарии: все меняется, шипит, брызжет и клокочет.

Ребенку невозможно оставаться в стороне, а маме нужно успеть приготовить ужин к приходу папы. Наши советы помогут вам и вашему малышу получить радость и пользу от совместного пребывания во святая святых домашней кулинарии.

Игры с кастрюльками и прочей утварью

Поставьте две кастрюли на расстоянии друг от друга. В одну кастрюлю положите разные предметы (игрушку, баночку из-под витаминов, батарейку, кубик..). Вторая кастрюля пустая. Дайте малышу (в зависимости от его возраста) поварешку, шумовку, ложку или щипцы. Его задача – переложить предметы из кастрюли в кастрюлю, не задевая их руками и ничего не уронив. Кухонный таймер покажет, насколько быстро он справился с заданием. Можно посоревноваться с другими членами семьи или самим собой.

Положите в кастрюлю разные овощи, фрукты (все, что попадется под руку) и накройте кастрюлю полотенцем. Пусть малыш на ощупь определяет содержимое кастрюли.

Если у вас накопилось много пластиковых стаканчиков, баночек из-под майонеза или других небьющихся предметов, предложите малышу соорудить из них башню. Насколько высокой она получится?

Обыденные одноразовые наборы посуды можно сделать уникальными и праздничными, если дать юному художнику порисовать на них несмываемым маркером.

Положите в жестяную кружку три крупных бусины. Попросите ребенка пройти по кухне как можно более осторожно, чтобы бусины не загремели. А вам это удастся?

Если вы запаслись обыкновенными губками для мытья посуды, то несколько упаковок этого чуда разных размеров и цветов – и у вашего малыша есть оригинальный, легкий и экономичный конструктор. Башни, домики, дороги, города – все для развития способностей юного архитектора!

А как насчет развития логики? Процесс готовки любого блюда начинается с выбора кастрюли. Разложите перед малышом весь ассортимент кастрюль и задайте несколько необходимых условий для выбора нужной.

Для малыша достаточно просто обозначить цвет или размер, а ребенок постарше может решить уже настоящую логическую задачу.

Например: нужная кастрюля меньше по размеру зеленой, но больше самой маленькой; нужная кастрюля посередине, слева от синей; кастрюля не белая, без цветочков, но не красная. Вариантов может быть великое множество. После выбора кастрюли необходимо подобрать крышку из всего ассортимента.

Разумеется, одними кастрюльками сыт не будешь, поэтому отправимся на поиски чего-нибудь посытнее!

Сеньор Помидор, мальчик Чипполино, кум Тыква… овощи, на помощь!

Занимательное занятие по конструированию можно устроить с помощью нарезанных овощей. Попросите ребенка расставить нарезанные овощные кружочки в порядке возрастания или убывания величины. Или выложить из них фигурки: снеговиков, человечков, зверушек, транспорт и т.д. Для более прочного скрепления овощных деталей между собой можно использовать спички или деревянные зубочистки.

Занимательное рисование: покажите малышу, какой красивый и заметный след оставляет после себя свекла. Лучше, чтобы бумага была слегка шероховатая.

Замечательная яркая краска получается из сока свеклы. Ею хорошо рисовать кисточками, веточками зелени, просто пальцами. Если налить такую краску в тарелку, то с ее помощью можно отпечатать все овощи, обмакивая их в краску и оттискивая изображение на листе бумаги.

Особой любовью у детей пользуется облагороженный вариант знакомой с детства шутки "закрой глаза - открой рот". Пусть малыш с закрытыми глазами на вкус определит, что вы ему предложили - это может быть кусочек фрукта, яблока или банана, огурца, лимона и даже чеснока. К полному маминому удовольствию, даже нелюбимые овощи в качестве тестируемых образцов проходят на "ура". Можно поменяться ролями, и уж если вы "ошибетесь" - бурный восторг гарантирован!

На каше или картофельном пюре можно выложить веселые рожицы. Вот некоторые «оформительские» детали: помидоры, зелень, изюм, морковь, горох, орехи, джем, кусочки огурца…

Говорят, что малыши любят сосредоточенно брать пальчиками (те, кто постарше – щипчиками или пинцетом) фасолинки и раскладывать их по формочкам для яиц. Можете проверить.

Сидят макарошки, свесивши ножки… или Не снимайте лапшу с ушей!

Сваренные спагетти (макароны) приносят подрастающим малышам массу радости. Ребятишки могут сжимать их в ладошке и чувствовать, как они выскальзывают из пальцев. Они могут шевелить макаронинами, изображая червяка или змею. Можно также держать их за концы и пытаться разорвать на части.

Игpы с сыpыми макаpонами не только pазвивают кооpдинацию, но и доставляют большое удовольствие детишкам. Макаpоны можно наклеивать, нанизывать, pаскpашивать и даже есть (после готовки). Существуют макаpоны pазной фоpмы и pазных pазмеpов - это дает возможность соpтиpовать их, считать их и даже изучать цвета.

Пусть ваш pебенок начнет с нанизвания кpупных макаpон на нитку или шнуpки от ботинок. Когда движения его pук станут более согласованными, вы сможете нанизывать макаpоны меньшего pазмеpа. Покpасьте маленькие макаpоны пищевыми кpасителями и сделайте из них бpаслеты и ожеpелья.

Сейчас, когда в продаже есть самые разные, даже цветные, макаронные изделия — ракушки, завитушки, спиральки, из них можно создать аппликации. Ребенку помладше будет проще творить на листе, с предварительно намазанным пластилином (клеить ничего не нужно, и справиться он сможет сам). Можно заранее обозначить контур рисунка, чтобы малышу было проще выложить узор: цветы в вазе, загадочный подводный или космический мир. Очень здорово выходят забавные рожицы с лохматой шевелюрой, рыбки и водоросли, цветы.

Поиграем в Золушку!

Вспомните, как мучилась бедная Золушка, перебирая крупу. Но вы ведь не злая мачеха, поэтому предложите ребенку не мешок, а небольшое блюдце, на котором смешаны горох, рис и гречка, и попросите помочь вам их перебрать. Это не только игра, но и тренировка для маленьких пальчиков.

Пяти-семилетние ребята по заранее нарисованному или вырезанному контуру при помощи тех же круп могут создавать потрясающие картинки-аппликации. Основа такая же, как и при использовании макаронных изделий. После того как произведение подсохнет, его можно раскрасить, как подскажет фантазия.

Предложите малышу порисовать на пальчиками на манке, насыпанной на поднос. Кстати, для этих же целей подойдет и соль.

Вариантов игр и развлечений множество, и это лишь небольшая часть "кухонных радостей", при помощи которых можно обезвредить, а заодно и развлечь шалунов на время приготовления обеда. А после всех забав – приятного аппетита вам и вашим малышам!

