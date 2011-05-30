10 правил: как научить ребенка правильно говорить

Как научить ребенка говорить? Сможет ли мама сама справиться с этой задачей, без помощи специалиста? Да, сможет. Мы собрали 10 правил, следуя которым, Вы поможете малышу рано начать говорить, накопите его словарь, сделаете речь ребенка максимально четкой и правильной.

Когда родилась дочь, я получала второе образование по специальности «логопедия». Занимаясь с дочкой и применяя приемы общения с детьми с нарушениями речи, мы достигли очень высоких результатов. Речь моего ребенка стала четкой, богатой, дочка с удовольствием и много говорит. Эти правила подойдут как для детей с нормальным речевым развитием, так и для детишек, испытывающих какие-либо трудности.

1. В первые месяцы после рождения малыш все свое время проводит с мамой, она нужна ему для полноценного развития. Мама наклоняется к малышу, заглядывает в личико, ласково воркует с ним, интуитивно выбирая правильный способ общения.

Важно, чтобы мама постоянно разговаривала с ребенком, напевала ему: А-а-а! О-о-о! Чтобы малыш видел лицо мамы, видел ее артикуляцию.

2. Разговаривайте с ребенком обо всем, комментируйте все свои действия: «Вот мама взяла бутылочку. Мама налила в бутылочку молоко. Мама дала бутылочку Маше. Машенька, на!» Это Вы знаете, что Вы делаете, Вы проделываете эту операцию автоматически, а ребенок не сталкивался с этими действиями в прошлом жизненном опыте. Небходимо рассказывать малышу обо всем, что делает мама.

3. Разговаривайте с ребенком так, чтобы он видел Ваше лицо, Вашу артикуляцию, Вашу мимику. Не бросайте слова на бегу. Ребенок начинает говорить, подражая взрослому, и мы должны помочь ему. Четко произносите слова, тяните ударные гласные. Например, показывая картинку с коровой, громко скажите, широко открывая рот: «Это КА-РОО-ВА. (Мы пишем кОрова, а произносим кАрова, так и нужно говорить ребенку). Корова говорит: МУ-У-У!» Вытяните вперед губы, и ребенок скоро поймет, как формируется звук У.

4. Когда малыш станет постарше (примерно с 1 г. 4 мес. - 1г. 8 мес.) и уже начнет сам говорить, начинайте разговаривать с ним своим обычным голосом, при этом четко произнося звуки. Лишь называя новые или труднопроизносимые слова, смотрите в лицо ребенку и утрированно артикулируйте, т.е. громче, четче, чем обычно выговаривайте каждый звук. Этим Вы поможете ребенку понять, как же произносится трудное слово.

5. Не заменяйте сложные слова простыми. Если в книге нарисован осьминог, так его и называйте. Не обобщайте одним словом, например, «шапка» кепку, косынку, панаму, шляпу, каску. Ребенок рано или поздно узнает, что это разные головные уборы, имеющие каждый свое название. Если сразу своими именами называть булку, кекс, печенье, коржик, манник, сметанник и т.д., то и малыш начнет их различать.

6. Не забывайте про глаголы! Мамы, как правило, комментируют все, что видит ребенок, используя только наименования предметов: Это киска, собачка. Смотри, какая машинка! Дождик, тучка, солнышко! В итоге у ребенка не накапливается глагольный словарь. И если ребенок с нормальный речевым развитием сам со временем этот глагольный словарь накопит, то малышу с каким-либо недоразвитием речи понадобится помощь специалиста.

Разговаривайте с маленьким ребенком простыми предложениями: Машинка едет (мчится, стоит). Солнышко светит (взошло, спряталось, улыбается, смотрит на нас). Киска сидит (стоит, лежит, спит, умывается, ест, играет, мяукает, бежит, прыгает, ловит мышку).

Также накапливайте и признаки предметов, когда гуляете или рассматриваете картинки с ребенком. Солнышко лучистое (красивое, желтое, доброе, теплое, ласковое, летнее).

7. Используйте противопоставления. Зайка прыгает, а птичка летит. Солнышко светлое, радостное, а тучка темная, хмурая, грустная. Слоник большой, а мышка маленькая.

Обогащая таким образом словарь, вы не только увеличите его в объеме, но и систематизируете, «разложите по полочкам» в голове ребенка. Когда придет время, малышу легче будет «достать», подобрать нужное слово.

8. Читайте художественную литературу с рождения – стишки, сказки. Важно, чтобы художественная литература соответствовала возрасту ребенка. Произведения должны быть проиллюстрированы. У маленького ребенка мышление наглядное, в голове его мало образов, поэтому, читая сказку или стихотворение, обязательно вместе поищите на картинках героев, рассмотрите, обсудите, какие они, дайте оценку. Чтение художественной литературы – обогащает словарь. В быту мы пользуемся простыми глаголами, небольшим количеством признаков предметов, а писатели и поэты употребляют более красочные эпитеты.

9. Играйте со словами, слогами, звуками. На подобного рода игры не нужно уделять специальное время, можно играть в транспорте, сидя в очереди в поликлинику. С маленьким малышом играйте в слоги. Вы ему: «Та-та-та», он вам: «Ту-ту-ту», вы ему: «Ма-ма-ма», он вам: «Па-па-па» и т.д. Как правило, дети охотно включаются в такие игры, но и интереса хватает минут на 5-10. А нам больше и не надо! И потренировались в четкости произношения и гимнастику для язычка и губ сделали.

Примерно с двух лет (можно и раньше, если ребенок уже хорошо говорит) играйте со словами. Например, что бывает мягким (хлеб, подушка, одежда, трава, животик, кошка и т.д.), зеленым, съедобным? Называйте по очереди слова, помогайте малышу, если он затрудняется. Дети обожают игру: «Что это?» Показывайте на любые предметы, задавайте и отвечайте на вопрос «Что это?» В эту игру можно играть очень долго, особенно на улице.

10. Развивайте мелкую моторику. Рука, как утверждают специалисты, второй орган речи, не нужно оставлять ее без внимания. Когда малыш совсем маленький массируйте его пальчики своими руками или «ежиками» (пупырчатыми мячиками), играйте с ним в напевные игры («Сорока», «Ладушки»). В дальнейшем знакомьте ребенка с разными игрушками или предметами – мягкими, резиновыми, пластмассовыми, деревянными, шершавыми, колючими, гладкими, пупырчатыми. Малыш будет изучать эти предметы своими ручками.

Начиная примерно с года (и раньше) давайте ребенку крупы, макароны, фасоль, песок. Лепите из пластилина (соленого теста), собирайте мозаику, конструируйте, рисуйте.

Больше говорите, шутите, поощряйте любую речевую активность ребенка и скоро Вы получите самого интересного для себя собеседника!