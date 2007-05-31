Игры на компьютере

http://www.detiseti.ru/

Давно известно, что дошкольная подготовка детей играет немаловажную роль. Все малыши обладают подвижным характером, повышенным чувством любопытства и низким осознанием ответственности. И ребенку, до школы посвященному только играм и развлечениям, очень трудно будет перестроиться и привыкнуть к новой для него роли - ученика, который должен прилежно и спокойно вести себя на уроках, слушать учителя, запоминать новый материал и регулярно готовить домашние задания.

Поэтому такое внимание уделяется подготовке ребенка к школе. Но за это время нужно не просто привить ребенку дисциплинированность, объяснить ему новые правила и обязанности, и научить хотя бы элементарному счету и чтению. Нужно развить его моторные навыки, память, воображение, реакции и логику. И лучшим помощником в этом могут стать специализированные компьютерные игры.

И не спеши презрительно кривиться и возмущенно фыркать!

Эти занятия совершенно не будут походить на развлечение и пустую трату времени. В разработке этих программ принимали участие детские психологи, и создавались они именно для того, чтобы помочь тебе правильно и успешно подготовить малыша к школе, исправить упущения или ошибки, допущенные при его развитии. А красочность и наглядность превратят настоящий урок в подобие игры и облегчат ребенку восприятие нового материала. Присмотрись, ведь для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно сложить из кубиков имя принцессы, чтобы добыть меч - расставить правильно фигуры, а чтобы найти подсказку - разгадать головоломку.

И не волнуйся - современная компьютерная техника совершенно безопасна для твоего малыша и не принесет ему никакого вреда, если ты будешь соблюдать некоторые правила и объяснишь их важность своему ребенку. Во-первых, конечно же, малышу не следует проводить за компьютером слишком много времени. Для детей от 3 до 5 лет будет достаточно двадцати минут в день, а ребятам постарше, 6-10 лет, можно заниматься от получаса до сорока пяти минут.



Объясни ребенку, что он должен:

- не трогать провода и части машины, не относящиеся к уроку;

- не трогать розетки;

- аккуратно обращаться с клавиатурой и мышью;

- не сидеть слишком близко к экрану монитора - он должен находиться от глаз ребенка не ближе вытянутой руки;

- при неисправности компьютера или сбоях в работе программы позвать родителей и ничего не трогать самому.

Какие же существуют компьютерные игры и как они могут помочь твоему ребенку подготовиться к школе?

Специалисты разделяют их не несколько типов, согласно их предназначению:

- развивающие логическое мышление и память ребенка;

- улучшающие координацию движений (мелкую моторику рук);

- развивающие навыки счета и чтения;

- развивающие фантазию и объемное восприятие;

- развивающие художественный вкус и музыкальный слух ребенка.

Рассмотрим, например, развитие памяти.

Психологи утверждают, что проблема детишек в том, что они не умеют запоминать вещи и события по необходимости. Память малышей работает самопроизвольно, запоминая только наиболее яркие и эмоционально сильные впечатления, которые не могут не "врезаться в память". А, идя в школу, первокласснику просто необходимо уметь запоминать новые знания "по необходимости", а не спонтанно.

Как действует игра? Она просто ставит малыша перед необходимостью запомнить что-либо, чтобы использовать это в процессе игры, а красочность и необычность впечатлений облегчают этот процесс, способствуют запоминанию.

Наиболее популярными из игр этого класса являются, например, игры, где необходимо собрать картинку из маленьких кусочков, для чего вся картинка демонстрируется в течение какого-то времени. Или найти и убрать все парные картинки из группы, при этом все картинки закрыты, и можно открыть одновременно не более двух. Или запомнить месторасположение группы предметов, а затем, когда их перемешают, расположить их по своим местам или указать отсутствующие.

Весьма полезны игры, развивающие мышление ребенка. Не замечала ли ты, как трудно малышу перестроиться на счет "в уме", без использования собственных пальчиков, или научиться читать "про себя", а не вслух? Это происходит потому, что ребенку необходима опора на какие-то внешние средства, которые являются для него символами (пальцы при счете). Игры помогают малышу постепенно абстрагироваться от реально существующих в мире вещей. Так, начиная с объектов хорошо знакомых ребенку, например яблок или кукол, давая ребенку понять, что это всего лишь знаки, а не реальные вещи, программа постепенно меняет их, преобразуя в объекты ирреальные, которых нет в реальности, таким образом развивая знаковую функцию сознания, то есть понимание того, что существует несколько уровней реальности окружающего нас мира - это и реальные предметы, и картинки с их изображением, и слова, и наши мысли… Так ребенок учится оперировать не только реальными вещами, которые он может потрогать, но и образами. Здесь хороши игры на нахождение логической пары или распределение предметов по какому-то принципу.

Также существуют программы, способствующие формированию у ребенка, так называемых, сенсорных эталонов, которые, в свою очередь, обеспечивают формирование важных психических качеств. В таких программах, эталоны цвета или размера часто прячутся в каком-то предмете, и задачей ребенка является найти нужный эталон.

Ну, а о важности развития моторных реакций ребенка и говорить не приходится! Ведь даже в начальной школе у некоторых детей возникают затруднения с понятиями "право" и "лево", трудности с записью "на слух" - психологи называют это координацией совместной деятельности зрительного (или слухового) и моторного анализаторов). Компьютерная игра же легко может помочь в преодолении этих проблем. Ведь в любой игре ребенок должен одновременно нажимать на определенные клавиши (что развивает мелкую мускулатуру рук и готовит ребенка к письму) и следить за тем, что происходит на экране. А от того, как быстро ребенок сможет нажатием нужной клавиши изменить положение героя игры, зависит ее финал.

Важную роль играет и подбор программы, подходящей твоему малышу по возрасту. Конечно, если ты посадишь пятилетнего малыша его за красочный и несложный квест, пользы будет маловато.

Для самых маленьких детишек рекомендуются игры на развитие восприятия. Например, собрать картинку из нескольких частей, разложить по местам фигурки, например, собрать сумку доктора или расселить животных по местам их обитания. Так же, подойдут игры, где нужно найти "спрятавшуюся" фигурку или предмет, или сравнить два рисунка.

Для детей 5-7 лет будут хороши игры, требующие от ребенка применения его творческих качеств. Например, создать персонажа (если все сделано правильно, он оживает), нарисовать картинку определенного содержания. При этом, дополнительно, рекомендуется еще попросить ребенка придумать герою имя, рассказать, кто он, сочинить какую-то историю с его участием, которую, к тому же, можно проиллюстрировать на компьютере. Здесь будет незаменима твоя помощь - если твой ребенок испытывает какие-то затруднения, начни историю сама и пусть он продолжит ее.

С 8 лет будут полезны, так называемые, конструкторские игры, в которых необходимо собрать определенную геометрическую фигуру из нескольких данных, или, наоборот, разбить ее на заданные части. Подойдут и игры с лабиринтами или несложные и красочные квесты-бродилки с логическими загадками и заданиями на сообразительность и реакцию.

Но не нужно думать, что компьютер - это волшебник, который легко подготовит твоего малыша к школе, выработает у него необходимые способности и навыки. Очень многое будет зависеть и от тебя самой. Заинтересовать ребенка, поддержать эту заинтересованность, ненавязчиво подсказать, подтолкнуть к правильному решению.

И, конечно же, очень важна твоя похвала и улыбка! Не забывай, что ваши занятия - это все-таки учеба. И именно ты - учитель, а компьютер со всеми своими возможностями - не более, чем инструмент, призванный помочь тебе справиться с ответственной и нелегкой задачей дошкольной подготовки ребенка.