Компьютер в жизни ребенка: когда и сколько?

Компьютер в детской жизни неизбежен – практически как йогурт на полдник или прогулки по лужам. Компьютер в жизни подростка – это просто окно в мир. Но дозировать виртуал необходимо, об этом говорят психологи, нейрологи и медики.

Чрезмерное пристрастие детей к компьютерным играм и интернет-развлечениям все больше тревожит взрослое население. А когда мы читаем страшные новости о подростках, которые пошли на преступление, лишившись гаджетов, - то и вовсе хватаемся за голову. Сохраняют ли дети связь с реальностью, как извлечь пользу из Сети и избежать опасных срывов, способны ли мы, вообще, контролировать ситуацию? Вот что говорят об этом последние исследования ученых и наблюдения психологов.

Доречевой период, 0-2 года

Детские психологи и нейробиологи хором твердят: компьютеры, гаджеты и виртуальный мир обладают огромной притягательной силой для детей, и именно поэтому опасны. Английские ученые, подведя итоги очередного исследования, заявили: если мама предоставляет ребенку в бесконтрольное пользование iPad, это равносильно жестокому обращению с ним – по результатам для детской психики. Особенно тяжелые последствия могут ждать тех детей, которым родители вручили гаджет в довербальном возрасте.

Производители гаджетов и программного обеспечения стремятся занять все возможные рыночные ниши, и нередко мамы получают рекламные письма в духе: «Вашему малышу уже исполнилось 4 месяца? Попробуйте обучающую игру для младенцев! Устанавливается здесь и там». Многие родители уже убедились, что малыши с удовольствием тычут пальчиком в экран, пытаясь потрогать яркие картинки, их радуют звуки игры. Ребенка можно надолго занять с помощью смартфона (большой соблазн для уставшей мамы). Но психологи предупреждают: цифровые изображения приковывают внимание и растормаживают ребенка, дают неверное, искаженное представление о мире, лишают детей реального общения и ведут к задержке эмоционального развития – это цена, которую новое цифровое поколение платит за доступ к быстрым развлечениям.

Сколько можно? – Чем меньше, тем лучше! Не более 5-10 минут в день.

Дошкольники, 3-7 лет

Однако виртуальный мир стал неоспоримой реальностью, новым слоем человеческой культуры. И дети, при рождении которых протокол http уже существовал, должны научиться с этой реальностью правильно обращаться. Для ребенка дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра: в игре он открывает мир, открывает себя и учится строить связи с другими людьми. Немудрено, что именно компьютерные и онлайн-игры так привлекают и буквально заглатывают детей.

Но здесь снова может произойти опасная подмена: в реальной игре дети включают фантазию, «тестируют» разные способы взаимодействия, развивают свои социальные навыки. В компьютерной игре ничего подобного не происходит – в лучшем случае, дошкольник решает интеллектуальные головоломки, в худшем – просто утомляет мозг.

Американские психологи исследовали воздействие компьютерных игр на 4-летних детей и пришли к выводу, что даже 10-минутное наблюдение за мельтешащими картинками на экране приводит к заметному снижению когнитивных способностей на определенный период времени, пока мозг не отдохнет. Гораздо полезнее для ребенка рисовать, играть в конструктор, в ролевые и подвижные игры, рассматривать картинки в книжках, общаться.

Сколько можно? – До 1 часа в день (включая обучающие занятия перед экраном), и лучше разбить этот час на 2-3 приема.

Младшие школьники, 7-11 лет

У большинства школьников появляется собственный смартфон или планшет, и родителям становится все сложнее контролировать использование гаджетов. Зайдите в любую школу – вы увидите стайки детей, мирно сидящих вдоль стен на скамейках и играющих в любимые игры. Учителя давно ставят вопрос о том, чтобы во время перемен дети не прикасались к телефонам, а лучше бы честно побегали, потому что «собрать» ученика после 10-15 минут игры значительно сложнее: его мозг утомлен.

Сеанс компьютерной игры ведет к тому, что подавляется часть мозга, ответственная за планирование, принятие решений и управление своими импульсами (префронтальная кора). Этот отдел мозга растет медленно и развивается только ближе к 20 годам. Так что если дети регулярно злоупотребляют играми, они готовят себе не самое лучшее будущее. Как определить допустимую именно для вашего ребенка «дозу» игр в день? – понаблюдайте за ним после игры. Если он становится расторможенным, не сразу отзывается на просьбы, ему сложно сосредоточиться и выполнить какую-то работу – значит ребенок «перебрал». Уменьшайте время за компьютером/смартфоном или переключите ребенка на более размеренные и спокойные игры.

Еще одно неутешительное исследование детей-геймеров в США показывает: магнито-резонансная томография (МРТ) головного мозга ребенка, который проводит перед монитором не менее трех часов в день, похожа на МРТ человека с наркотической зависимостью.

Сколько можно? – 1,5 часа в день, включая учебные занятия перед экраном. Возможно, ребенку стоит вручить простой кнопочный телефон, чтобы он не играл на переменах в школе (хотя, конечно, при желании он найдет, к кому прислониться, чтобы наблюдать за чужой игрой).

Подростки, 12-16 лет

Подростки тоже высоко ставят игры и начинают ценить социальные сети, потому что они дают мощную базу для общения, тестирования разных моделей поведения, прокачивания авторитета – все эти важные задачи возраста легко решаются в виртуальном мире. Но умеют ли дети чувствовать границу между реальным и игровым миром? Оказывается, для детей эта задача непроста. Достаточно понаблюдать, как играет взрослый и как играет подросток. Большинство взрослых сидят и играют, они могут даже одной рукой прихватывать бутылку с пепси или пивом. Другое дело ребенок: он не сидит, он мечется из стороны в сторону вместе со своим героем, уклоняется от пуль, ползет, потому что эмоциональная идентификация с персонажем невероятно сильна. Взрослый встанет и пойдет заниматься своими делами. Подросток еще долго будет оставаться в объятиях виртуального мира. Именно поэтому с подростками, которых внезапно лишили доступа к сети, порой случаются трагедии (и помним про подавление префронтальной коры, которая отвечает за самоконтроль).

Сложность возраста заключается еще и в том, что запреты часто уже не действуют. Они или обходятся, или встречаются утомительным бунтом. Поэтому к подростковому возрасту уже точно пора говорить с ребенком о компьютере на уровне психологической гигиены. Он должен знать, что долгое сидение в сети утомительно для психики. Что необходимо делать перерывы. Что нельзя сидеть за гаджетами по ночам.

Существует мнение, что ряд компьютерных стратегий и других проектов обладают удивительным потенциалом по развитию мозга. В самом деле, играя, например, в «Доту», подросток должен удерживать в памяти около полусотни постоянно изменяющихся параметров, при этом общаться в чате с другими игроками, зачастую на иностранном языке. То есть, это мощная тренировка для мозга. Однако исследования показывают, что геймеры развивают одни части мозга в ущерб другим – как правило, страдают социальные навыки.

Но есть и хорошие новости: например, анализ популярных у подростков групп в соцсетях показывает, что они любят не только черный юмор, аниме и агрегаторы приколов, но и науку. Они ищут интересные фильмы и музыку, делают учебные запросы. И почти половина родителей, согласно опросам, устанавливает для своих детей правила пользования гаджетами и интернетом, а также пользуется антивирусными продуктами с функцией родительского контроля. Так что у наших детей есть шансы не потонуть в густом интернет-бульоне в окружении троллей, демотиваторов и развратных образов.

Сколько можно? – 2-2,5 часа в день. Если подросток много времени проводит в сети в учебных целях (онлайн-курсы, подготовка презентаций и домашних заданий), то это время можно увеличивать в разумных пределах, так как угнетающе на психику действует именно мельтешащий и слабо структурированный видео- и звукоряд.

Родительский контроль примером

Современный ребенок стремится к тому, чтобы проводить в сети как можно больше времени, показывают исследования. Подростки находятся в онлайне почти круглосуточно и проводят в виртуале больше времени, чем в школе. 6 из 10 родителей переживают о том, что их дети проводят слишком много времени за экранами. При этом 7 из 10 детей уверены, что это родители не вылезают из онлайна. Родители залипают перед ноутбуком или смартфоном за едой, в автомобиле, они проверяют почту, едва проснувшись и еще не приготовив завтрак. Ведь смартфон, планшет или ноутбук заменили собой целый веер устройств – телефон, почтовый ящик, телевизор, радио, будильник, органайзер, дневник… И ребенок не всегда может понять, что в настоящий момент папа или мама занимаются рабочим процессом или читают умную книжку для учебы. Ребенок видит, что родитель уставился в экран, и отлепить его от гаджета очень сложно. Это раньше ребенок видел маму с книжкой, папу за пишущей машинкой или чертежами, теперь все иначе.

Поэтому не лишней будет «разъяснительная работа» с отпрысками, чтобы они знали: компьютер – важный рабочий и образовательный инструмент. С его помощью можно зарабатывать деньги, делать покупки, помогать людям, удовлетворять свое любопытство, общаться с близкими. И главное – контролировать себя во всех этих делах! Ведь интернет огромный, в нем можно заблудиться, а наша жизнь – гораздо скромнее, и разные обязанности занимают в ней важное место.

Возможно, совсем скоро анархическая стихия интернета и цифровая индустрия обретут свои берега, границы и сторожевые вышки ради здоровья и благополучия пользователей. В сети появятся свои правила безопасности и своя гигиена. А пока каждой семье придется настраивать отношения ребенка с «цифрой» вручную - осознанно и доброжелательно.

Фото: http://www.globallookpress.com