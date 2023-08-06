Чем занять ребенка 3-5 лет дома: игры и поделки из подручных средств

Иногда ребенок по какой-то причине не хочет или не может играть на прогулке. Или на улице идет дождь, и настроение ему под стать: хочется чего-то новенького и увлекательного! Предлагаем несколько идей, чем занять ребенка 3-5 лет дома. Берем то, что есть в наличии, и развлекаемся!

Конечно, можно просто указать на коробку с канцтоварами, и пусть ребенок придумывает сам, чем заняться. А можно предложить идею, где-то помочь создать основу, и… детеныш на некоторое время увлечен.

В зависимости от возраста ребенок может делать самостоятельно разные этапы поделок.

На самом деле, у нас на сайте уже есть множество материалов с сотней замечательных идей для неленивых мам, как развлечь, занять, развить ребенка. Не поленитесь открыть ЭТУ ССЫЛКУ! А здесь - просто несколько новых))

Ёжики

Сформировать комочки из воздушного теста дети постарше могут сами, малышам с тельцем могут помочь и родители. А дальше предстоит сосредоточенная детская работа по украшению ежа иголками.

Они могут быть из чего угодно: ватные палочки, макаронины, коктейльные трубочки, пуговицы, фасолинки и др.

Тапочки и пяточки

Конечно, эти тапочки не наденешь и не побежишь в них. Хотя многие детски будут пытаться это сделать. Делать очень просто – обвести ножку ребенка, вырезать (помочь, если ребенок пока не умеет сам).

Если это тапочки, то приклеить верх на подошву (можно после раскрашивания). Обычно сам процесс раскрашивания и украшения очень медитативен и нравится детям.

Материалы можно взять любые те, что есть дома: клей, картон, бумага, пластилин, краски, фломастеры, цветные карандаши, стразы, тесьма, блестки и др.

Гусеница из носка

Носок набить ватными дисками или синтепоном. Резинками для волос разделить тельце гусеницы (тут, возможно, понадобится помощь мамы). Нарисовать фломастером или приклеить стразы-глаза. И готова мягкая игрушка.

Браслеты и бинокль из втулок туалетной бумаги

Втулки из туалетной бумаги разрезать пополам, потом поперек – это основа для браслета. Украсить можно как угодно.

Раскрасить красками, фломастерами, сделать аппликации из цветной бумаги, пластилина, скотча, наклеить ткань или тесьму, нитки, стразы и т.д.

На запястье браслет можно закрепить малярным скотчем.

Бинокль тоже просто делать. Скрепить скотчем 2 втулки от туалетной бумаги, привязать нить или шнурок и украсить.

Котики из ватных дисков

Темная бумага, ножницы, клей, ватные диски и можно делать какие угодно фигурки: котики, зайцы, цыплята, панды, гусеницы, драконы, бабочки и т.д.

Мелкие детали, возможно, придется вырезать родителям. И еще может оказаться, что их непросто приклеить – пушатся. Но результат обычно радует ребенка, даже излишне пушистый.

Игры с резинками

Возможно, вы не выбрасываете банковские резинки, или у вашей юной модницы есть большой запас резиночек для волос. Давайте используем резинки не по прямому нзначению!

С их помощью можно развивать мелкую моторику, натягивая на жесткий игольчатый пластиковый шарик.

А можно взять ролик для одежды и собирать непослушых червячков из резинок. Или любых из других легких предметов.

Резинки можно надевать, чередуя, на какую-то банку или бутылку, создавая узор. Только выбирайте диаметр банки такой, чтобы для ребенка не было сложности натягивать резинку.

Вырезки из журналов

В любом журнале найдутся крупные фотографии лиц, или предметов одежды, или каких-то блюд. Можно вырезать все эти ценности и придумать развивающие игры - попросить ребенка сделать тематические коллажи. Или проявить фантазию и сделать коллажи того, чего не может быть!

Например, портреты несуществующих людей или странных существ-пришельцев! Можно нарисовать и доклеить к коллажу все, что душе угодно!

Палочки-колечки

Подойдут карандаши, коктейльные трубочки, спагетти. Втыкаем их в пластилин или соленое тесто и надеваем маленькие сушки, толстые макаронины или колечки (сухие завтраки).