Творчество для самых маленьких. Замечательные аппликации с ватными дисками

Мы с сынишкой, ему 1 год 9 месяцев, очень любим проводить творческие занятия, но когда ребенок маленький, постоянно ломаешь голову, что бы такое придумать, что он сможет сделать сам. Вот некоторые идеи на тему аппликации с ватными дисками для самых маленьких.

Гусенок

Возраст – 1,5 года

Материал (Лист бумаги, цветная бумага красного и синего цвета, ватные диски - 2 шт, клей)

1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:

- полоски синего цвета разной длины и ширины для моря;

- клюв и лапки из красной бумаги;

- глаз синего цвета.

2. На лист бумаги приклеить полоски синего цвета (это море);

3. Приклеить два ватных диска друг над другом (тело и голова гусенка)

4. Приклеить глаз, клюв и лапки.

Одуванчики

Возраст – 1,5 года

Материал (Лист бумаги, цветная бумага желтого и зеленого цвета, ватный диск, клей)

1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:

- листики и стебли зеленого цвета

- 3 желтых круга разного диаметра (1 побольше, 2 поменьше) по краям кругов сделать надрезы (бахрома)

2. На лист бумаги приклеить сначала стебли, а потом листья одуванчика;

3. Приклеить круг желтого цвета большего диаметра, на него круг меньшего диаметра (один одуванчик готов);

4. Приклеить еще один желтый круг (второй одуванчик готов);

5. Приклеить ватный диск на третий стебель.

Снеговичок

Возраст – 1,5 года

Материал (Лист бумаги, цветная бумага, ватный диск 3 шт, клей)

1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:

- из ватных дисков приготовить кружки, 1-ый оставить как есть, 2-ой вырезать поменьше, 3-ий еще меньше;

- из цветной бумаги вырезать ведро, нос, глаза и пуговицы.

2. На лист бумаги приклеить кружки из ватных дисков;

3. На голову снеговика приклеить ведро, нос, глаза;

4. На туловище приклеить пуговицы.