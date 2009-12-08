Творчество для самых маленьких. Замечательные аппликации с ватными дисками
Мы с сынишкой, ему 1 год 9 месяцев, очень любим проводить творческие занятия, но когда ребенок маленький, постоянно ломаешь голову, что бы такое придумать, что он сможет сделать сам. Вот некоторые идеи на тему аппликации с ватными дисками для самых маленьких.
Гусенок
Возраст – 1,5 года
Материал (Лист бумаги, цветная бумага красного и синего цвета, ватные диски - 2 шт, клей)
1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:
- полоски синего цвета разной длины и ширины для моря;
- клюв и лапки из красной бумаги;
- глаз синего цвета.
2. На лист бумаги приклеить полоски синего цвета (это море);
3. Приклеить два ватных диска друг над другом (тело и голова гусенка)
4. Приклеить глаз, клюв и лапки.
Одуванчики
Возраст – 1,5 года
Материал (Лист бумаги, цветная бумага желтого и зеленого цвета, ватный диск, клей)
1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:
- листики и стебли зеленого цвета
- 3 желтых круга разного диаметра (1 побольше, 2 поменьше) по краям кругов сделать надрезы (бахрома)
2. На лист бумаги приклеить сначала стебли, а потом листья одуванчика;
3. Приклеить круг желтого цвета большего диаметра, на него круг меньшего диаметра (один одуванчик готов);
4. Приклеить еще один желтый круг (второй одуванчик готов);
5. Приклеить ватный диск на третий стебель.
Снеговичок
Возраст – 1,5 года
Материал (Лист бумаги, цветная бумага, ватный диск 3 шт, клей)
1. Вырезать из цветной бумаги заготовки:
- из ватных дисков приготовить кружки, 1-ый оставить как есть, 2-ой вырезать поменьше, 3-ий еще меньше;
- из цветной бумаги вырезать ведро, нос, глаза и пуговицы.
2. На лист бумаги приклеить кружки из ватных дисков;
3. На голову снеговика приклеить ведро, нос, глаза;
4. На туловище приклеить пуговицы.