Елка с шоколадными колокольчиками
Вот вариант новогодней подарочной елочки – она небольшая и немножко съедобная.
Для работы вам понадобится:
* Конус
* Зеленая мишура
* Шоколадные конфеты типа «трюфель», «костер»
* Клей
* Цветные ленточки
Конус размером с будущую елку можно сделать из плотного картона. А я использовала пластиковую коробку от конфет в виде конуса, ее плюс в том, что у нее есть дно и вся эта конструкция легко открывается-закрывается. Об этом плюсе чуть попозже расскажу.
Итак, обворачиваем конус мишурой. Мишура по пластику сильно скользит, поэтому каждый «оборот» я подклеивала на клей (клеевой пистолет). Получается пушистая елка (мишуры не пожалела))))))
Теперь подготавливаем колокольчики – это наши конфетки типа «трюфель». Можно, конечно, и другие, но мне понравилось, как такие смотрятся. Завязываем на каждой конфетке по бантику.
Теперь развешиваем наши шоколадные колокольчики на елке. Я воспользовалась клеем – надо постараться приклеить именно к конусу (отодвинуть мишуру), но можно и привязать на те же ленточки. Можно рядом еще просто бантиков из ленточек привязать (приклеить).
Вот такая елка получается.
Елка как крышка – поднимается… а там внутри… Наверно, чай… Чтоб в Новогоднюю ночь выпить по чашечке вприкуску с шоколадными колокольчиками.