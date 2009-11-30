Елка с шоколадными колокольчиками

Вот вариант новогодней подарочной елочки – она небольшая и немножко съедобная.

Для работы вам понадобится:

* Конус

* Зеленая мишура

* Шоколадные конфеты типа «трюфель», «костер»

* Клей

* Цветные ленточки

Конус размером с будущую елку можно сделать из плотного картона. А я использовала пластиковую коробку от конфет в виде конуса, ее плюс в том, что у нее есть дно и вся эта конструкция легко открывается-закрывается. Об этом плюсе чуть попозже расскажу.

Итак, обворачиваем конус мишурой. Мишура по пластику сильно скользит, поэтому каждый «оборот» я подклеивала на клей (клеевой пистолет). Получается пушистая елка (мишуры не пожалела))))))

Теперь подготавливаем колокольчики – это наши конфетки типа «трюфель». Можно, конечно, и другие, но мне понравилось, как такие смотрятся. Завязываем на каждой конфетке по бантику.

Теперь развешиваем наши шоколадные колокольчики на елке. Я воспользовалась клеем – надо постараться приклеить именно к конусу (отодвинуть мишуру), но можно и привязать на те же ленточки. Можно рядом еще просто бантиков из ленточек привязать (приклеить).

Вот такая елка получается.

Елка как крышка – поднимается… а там внутри… Наверно, чай… Чтоб в Новогоднюю ночь выпить по чашечке вприкуску с шоколадными колокольчиками.