Песочница. Игры с песком.

Сегодня у наших детей есть много современных игрушек. Но игры в песочнице не устарели. Песочница по-прежнему излюбленное место малышей. Трогая руками песчинки, малыш развивает мелкую моторику рук, а определяя количество песка, которое нужно насыпать в формочки, развивает глазомер. Они развивают творческие способности ребёнка, будят его воображение. Строя песочные замки, малыш создаёт собственный мир, выдумывает и фантазирует и в тоже время учится работать и добиваться цели.

Правильная песочница

Найти в городе песочницу с чистым песком достаточно проблематично. Наверное, самая безопасная песочница - это та, которая находится у вас на даче и за состоянием которой вы можете проследить.

Чтобы порадовать малыша, достаточно высыпать песок где-то в углу участка. Но такую кучу быстро размоют дожди и разметает ветер.

Лучше насыпать песок в песочницу. Сделать ее совсем несложно. Вбейте четыре клина в землю, сбоку к ним прибейте четыре гладко обструганные доски. Сверху, хотя бы с двух сторон, положите и прибейте еще две доски - это будут столики и скамеечки.

Песочница готова. Теперь для нее нужен песок? Его можно взять на речке, если она протекает недалеко от дачи или в карьере, где его добывают. Можно купить несколько мешков песка в магазине для садоводов и огородников. Прежде чем высыпать песок в песочницу, надо просеять его, чтобы избавиться от камешков и мусора.

Естественно, песочницу надо делать на том месте, где почва не очень мягкая, а утоптанная. Бывший огород для этого не подойдет, там весь песок уйдёт в почву вместе с дождевой водой. Во избежании этого на дно песочницы можно постелить пластик или кв крайнем случае полиэтилен. Время от времени, особенно весной, в первый приезд на дачу, песок надо хорошенько рыхлить), а также выдёргивать траву с корнем, если она начинает прорастать в самой песочнице.

Чтобы песок не пылил и не мог попасть в глаза, а также, чтобы он не рассыпался при строительстве замков и выпечке пирожков, его необходимо смачивать. Лучше это делать вечером, из лейки, Вода из нее разбрызгивается равномерно и не образуется "каша".

Если ночью по вашему участку могут ходить животные, по вечерам закрывайте песочницу фанерным щитом или куском целлофана.

На морском песочке…

Какой замечательный песок на море! По сути, морской берег - гигантская песочница. Главное ничего не надо обустраивать. Природа сама позаботилась о своих детях: солнце, море, и сколько угодно песка! Ваша задача - выбрать песчаный берег почище и поставить какой-нибудь навес, чтобы ребенок, увлекшись, не находился долго на жарком солнце, если вы на юге. На морском берегу можно рыть канавки, делать маленькие озера и запруды, закапывать в песок любимую игрушку - попробуй найди! А сколько на морском берегу интересных вещей! Можно собирать камушки, раковины и лепить из мокрого песка все, что захочешь.

Инструменты для маленького архитектора

Для игр с песком существуют специальные пластмассовые наборы. Их можно купить, а в случае необходимости сделать самим: из пластиковых бутылок, из баночек от кремов, леденцов и другой пластиковой тары, отрезав нижнюю часть. Ребенку интересно, когда формочки разные - прозрачные и непрозрачные, большие и маленькие. Верхние части от бутылочек могут служить воронками для песка и воды или совочками и воронками одновременно, если срез сделать наклонным. Покажите ребёнку, как можно играть с воронкой, пересыпая песок. Пусть он экспериментирует!

Для утрамбовывания песка подойдут лопатки, совочки, обыкновенные палочки и дощечки. Не останутся без дела и игрушки, куклы могут "сторожить" детские постройки, "печь куличи", жить в построенных замках. Пригодятся и детские машинки, посуда, игрушечные животные.

Играем вместе

Ребёнок в возрасте от одного года до трёх лет любит трогать песок руками, копаться в нём совком, лопаткой. Ему нравится вставлять в него палочки, веточки, листики, камушки. А еще малыш любит песок топтать и разбрасывать. Хорошие куличики у 1-2-летнего ребенка пока не получаются. Это будете делать вы - мама, папа, бабушка или дедушка, а малыш будет смотреть, как вы это делаете, и однажды попытается повторить. Но пока самое интересное для малыша - это ломать сделанные вами куличики. Не сердитесь на него за это. Ведь это действительно интересно: сначала ничего не было, потом появилось, а потом опять исчезло… Покажите ребёнку, какой песок сухой, а какой мокрый. Объясните ему, что из мокрого песка кулич "выпекается, а из сухого - рассыпается. Научите малыша насыпать песок в ведёрки, формочки, утрамбовывать его лопаткой или ладошкой, перекладывать и пересыпать из одной ёмкости в другую. Покажите, как надо копать ямы и насыпать кучи.

Можно лепить руками из мокрого песка заборчики и башенки. Это даже проще, чем лепить куличики. Ручки сдвинул, убрал, получилась горка. Когда ребёнок станет чуть постарше, покажите ему, как лепить заборчики по кругу. К ней можно пристроить башенки - куличики, сделанные из ведёрок. На большую башню можно сверху выложить куличик из маленькой формочки, и у башенки получиться красивый верх. Покажите малышу, как при помощи дощечек и палочек можно сделать мосты.

На песке можно рисовать. Только вместо карандаша или фломастера ребенку понадобится палочка, нет палочки - можно рисовать просто пальчиком. Малыш с удовольствием двигается, чертит как по сухому, так и по мокрому песку. а взрослый отгадывает, что это он изобразил.

Игры для детей от года до трех лет

"Топчем дорожки", " Шли по дороге"

Мама вместе с малышом шагают по песку, оставляя следы, при этом можно использовать слова такой потешки: "Большие ноги шли по дороге: То-о-п, то-о-п, то-о-п. Маленькие ножки бежали по дорожке: Топ-топ-топ! Топ! Топ-топ-топ! Топ!" Взрослый и ребёнок могут изменять эту игру, изображая того, кто может оставлять большие и маленькие следы. Большие следы оставляет косолапый медведь. Маленькие следы оставит после себя маленькая белочка.

"Норки для мышки"

Ребёнок вместе со взрослым копает небольшие ямки - норки руками или совочком. Затем мама обыгрывает постройку с помощью игрушки. Например, мама берет игрушечную мышку в руки, имитируя её писк. Затем ее "мышка-нарушка" пробирается в каждую норку и хвалит ребёнка за то, что он сделал для неё замечательные домики. Домики можно делать и для других игрушек - зайчиков, лисят, медвежат и пр.

"Я пеку, пеку, пеку"

Ребёнок "выпекает" из песка разнообразные изделия (булочки, пирожки, тортики). Для этого малыш может использовать разнообразные формочки, насыпая в них песок, утрамбовывая их рукой или совочком. Пирожки можно "выпекать" и руками, перекладывая мокрый песок из одной ладошки в другую. Затем ребёнок "угощает" пирожками маму, папу, кукол.

"Заборчики"

Малыш руками лепит заборчики по кругу. За таким забором можно спрятать зайку от злого серого волка.

"Волшебные отпечатки на песке"

Мама и малыш оставляют отпечатки на мокром песке своих рук и ног, а затем дорисовывают их или дополняют камешками, чтобы получились весёлые мордочки, рыбки, осминожки, птички и т. д.

Игры для детей от 3 до 6 лет

Мокрый песок позволяет лепить грандиозные фигуры без мелких деталей, но очень выразительные по силуэту. Из песка можно делать не только дворцы, но и машины, корабли, различные фигурки- скульптурки, украшая их камешками, ракушками, цветными бусинками. Родителям при этом важно не оставлять без внимания работу малыша.

С детьми этого возраста можно строить из песка даже модели знаменитых архитектурных сооружений. Для этого сначала песок сгребают в большую кучу, убирают лишнее, чтобы придать форму, похожую на оригинал. Сооружение для прочности прихлопывают со всех сторон ладонями. Далее приступают к отделке.

Чтобы сделать башни, например у готического собора, насыпьте влажный песок в бутылку из под лимонада с отрезанным дном (размер бутылки зависит от масштабов сооружения), утрамбуйте его, переверните бутылку на лопатку или фанерку и постучите по ней со всех сторон. Затем аккуратно, не снимая бутылки, поставьте всё это в нужное место постройки и сначала вытащите фанерку, а затем снимите бутылку.

Колонны можно сделать из толстых палочек. Окна и двери прорисовывают или выкладывают прутиками. Пока всё сооружение ещё не высохло, можно украсить его барельефами с помощью обычных формочек.

Вокруг получившегося здания сделайте дорожки, посадите деревья - воткните в песок прутики или травинки. А потом сбегайте за фотоаппаратом и сфотографируйте ребенка на фоне этого ансамбля, чтобы позже, показывая снимок, с гордостью рассказывать бабушке, как вы вместе со своим чадом сделали это архитектурное чудо.

Детям нравится играть с песком и водой одновременно. Принесите полведра воды и, если песок сухой, полейте его при помощи лейки, чтобы вода разбрызгивалась равномерно. Если под рукой нет лейки, её легко можно сделать самому из цельной пластмассовой бутылки, проделав отверстия в крышке. Можно принести воду в тазике и закопать его в песок до основания, чтобы ребёнок насыпал песок прямо в тазик или брал из тазика воду.

Сделайте из песка холм или замок на холме, а вокруг него выройте ров и напустите туда воды. Ещё интереснее, если вы сделаете откидной мост из небольшой дощечки и пары кусочков верёвки. Можете заодно рассказать, что так в старину люди защищали себя от вражеских набегов.

журнал "Мама и Малыш", №8, 2004г.

http://www.2mm.ru/