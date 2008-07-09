Мальчик или девочка: кто умнее?

Ну конечно, умны те и другие. Но почему мальчики дольше учатся читать и писать, а девочки лучше учатся в младших классах, а потом сдают позиции?

С чего начинается разница

Они разные с самого начала и развиваются по-разному. Мальчики при рождении обычно крупнее девочек, у них больше голова и больше вес. Ходить мальчики начинают примерно на 2-3 месяца позже, на 4-6 месяцев позже начинают говорить. Но все это видно родителям и невооруженным глазом.

Два полезных совета

Когда мама учит мальчика, ей мало пригодится собственный детский опыт. Сравнивать себя в детстве с ним, приводить себя маленькую в пример сыну – неверно и бесполезно.

Ругая мальчика, изложите кратко и точно, чем вы недовольны. Он не может долго выдерживать эмоциональное напряжение. Его мозг отключает слуховой канал, и ребенок просто перестает вас слышать.

А вот санкт-петербургские нейропсихологи, записывая биотоки мозга новорожденных детей, обнаружили, что мозг мальчиков и девочек с самого начала работает неодинаково, так что, проанализировав взаимодействие электрических потенциалов разных областей коры мозга, можно с большой вероятностью сказать, какого пола этот младенец.

До 8 лет острота слуха у мальчиков в среднем выше, чем у девочек, но девочки более чувствительны к шуму. У девочек выше кожная чувствительность, их больше раздражает телесный дискомфорт, и они более отзывчивы на прикосновения, поглаживания.

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают свои богатства – куклы, тряпочки, бусинки, пуговички и играют на ограниченном пространстве, им достаточно маленького уголка. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: мальчики бегают друг за другом, бросают предметы и стреляют в цель, используя при этом все окружающее их пространство.

Мальчикам для полноценного психического развития вообще требуется больше пространства, чем девочкам.

Если горизонтальной плоскости шалунам мало, они осваивают вертикальную: залезают на шкафы, бегают по спинкам диванов, висят на наличниках дверей... Не ругайте их – это совершенно нормально.

Замысел природы

Зачем нужны природе различия в психике мальчиков и девочек? В эволюции всегда борются две противоположные тенденции: с одной стороны, природе надо закрепить у вида те признаки, которые ему нужны, передать по наследству именно их и сделать потомков как можно более похожими на своих родителей. А с другой стороны, прогресс предполагает дальнейшие изменения, разнообразие правнуков, среди которых появится тот, кто позволит виду приспособиться к новым условиям, расширить среду обитания.

Эти две тенденции воплощают в себе мужской и женский пол. Женский пол сохраняет в генетической памяти все наиболее ценные приобретения эволюции, а мужской пол, наоборот, легко теряет старое и приобретает новое.

Женский пол ориентирован на выживаемость, мужской – на прогресс.

Для продолжения вида нужно много женщин. Поэтому женский пол природа бережет, а мужского ей «не жалко». На особях мужского пола отрабатываются все новинки эволюции. Женщины как бы более одинаковы; у мужчин больше и полезных и вредных мутаций. Потому-то среди детей с косоглазием, заиканием, дислексией больше мальчиков. И логопедические группы детских садов состоят большей частью из них.

Мозг мужчины крупнее, более развит, но менее надежен и очень раним. При всех изменениях, и природных, и социальных, мужчины страдают больше. Но природа наделила их поисковым поведением: чтобы могли выжить, отыскав другое место обитания, где теплее и сытнее. Поэтому мужчины, и мальчики в том числе, склонны к освоению новых пространств, рискованным поступкам, они сообразительны в сложных ситуациях и умеют принимать нетрадиционные решения.

Кто в чем сильней

Как эти особенности мужского устройства сказываются на учебе наши детей? В дошкольном и младшем школьном возрасте у девочек лучше развита речь, но мышление более однотипно. Мальчики мыслят нестандартно и интересно, но так как они молчат, это не сразу заметно.

В первом классе одной из московских гимназий провели такой эксперимент. Ученые спросили детей, для чего можно использовать кирпич. Первый ответ лежал на поверхности: построить дом. Дальше инициативу захватили девочки: а еще можно построить сарай, гараж, забор... Когда тема строительства была исчерпана, голос подал мальчик: «Когда мама солит в ведре грибы, кирпич она кладет для тяжести». Снова лес девчачьих рук - и самые разные примеры, как можно использовать кирпич в виде груза. Тему исчерпали. И снова мальчик: «Кирпичами можно обложить костер, чтобы трава не загорелась». Девочки бросились развивать и эту тему. А новый поворот – опять из уст мальчиков: «Можно положить на кирпич доску, получатся качели», «Кирпичи можно бросать, как снаряды»…

Конечно, это не значит, что ни одна девочка не выдвинет новой идеи, но все-таки принципиально новые задачи лучше решают мальчики и мужчины. При этом они не придают значения тщательности решения и аккуратности оформления. Мальчик может найти нестандартное решение математической задачи, но сделать ошибку в вычислениях и в результате получить двойку.

Девочки и женщины вообще лучше выполняют типовые, шаблонные задания, тщательно прорабатывают детали.

У девочек речь беглая, они быстрее читают и красивее пишут, но подбор словесных ассоциаций, решение кроссвордов лучше удаются мальчикам. Исследования обнаружили, что уже у 6-летних мальчиков есть специализация мозга для пространственного восприятия и мышления, а у девочек ее нет и в 13 лет. Поэтому мальчики чаще решают геометрические задачи с помощью пространственных методов: мысленно поворачивают фигуры и накладывают их одна на другую. А девочки, в том числе и учительницы-женщины, обозначают углы и стороны буквами и дальше оперируют буквенными символами и шаблонами-теоремами.

Если ваш сын гораздо медленнее осваивает грамоту, чем старшая сестренка, плохо пересказывает и небрежно пишет буквы, не огорчайтесь: это особенность мужского ума. К тому же мальчики отстают от девочек в развитии. Их детство длится дольше. К 7 годам мальчики, как правило, по своему биологическому возрасту младше девочек-ровесниц на целый год.

У мальчиков свой путь взросления, но так как они больше ориентированы на усвоение информации (в отличии от девочек, которых больше интересуют отношения между людьми), за их интеллектуальное развитие можно не беспокоиться.

Источник: http://www.zdr.ru