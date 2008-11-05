Большие библиотеки для маленьких читателей

Библиотека – это особый мир, основательно подзабытый нами среди привычных кликов мышкой и монотонного перестука клавиш. В этом мире работают особые люди, увлеченные и увлекающие за собой в тихий шелест страниц и неповторимый книжный запах. Моя собеседница, Татьяна Анатольевна Шмотьева, заведующая отделом обслуживания впервые вошла в старинный особняк на Карла Либкнехта, 8, будучи студенткой, в годы своей практики. В этом же здании, в филиале «Белинки», когда-то работала ее мама, сюда же непременно захотелось вернуться и самой Татьяне Анатольевне после окончания института. Современная библиотека уже давно не отстает от требований времени, это мы безнадежно отстали от ее возможностей, уповая на возможности Сети и книжных гипермаркетов. И как же удивительно осознавать, что в нашем суетном мире, где почти все покупается и продается, все еще существует волшебный оазис полезных, качественных и совершенно бесплатных библиотечных услуг.

Досье: Татьяна Шмотьева, 1951 г.р. Окончила библиотечное отделение Челябинского института культуры. Более 20 лет работает в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества. У Татьяны Анатольевны двое взрослых детей, 6-летняя внучка Настя и 2,5-летний внук Степан.

U-mama: Ваши внуки много читают?

Т.Ш.: Настенька в силу определенных особенностей своего развития с самого раннего возраста живет в мире книг. Только за счет книг жизнь ее раскрашена. Без книг она не может, их у нее очень много. Что касается Степана, пока он интересуется только теми книгами, где присутствуют машины.

U-mama: Что вы читали своим детям?

Т.Ш.: Читали очень много! Они до сих пор помнят: каждый вечер – чтение, яблоко и спать. И «Волшебника Изумрудного города», и про муми-троллей, и про Карлсона, и сказки Маршака…

U-mama: А потом, уже взрослыми, они остались читающими людьми?

Т.Ш.: Дочь – да. У сына был период, когда он читал меньше, но сейчас он снова вернулся к активному чтению.

U-mama: Как бы вы оценили нынешних малышей и их родителей в плане любви к книге?

Т.Ш.: Обычно своих детей и внуков приводят к нам те, кто сам читает. У нас очень много таких бабушек и дедушек, которые вспоминают именно нашу библиотеку и приходят к нам с внуками и правнуками. В последнее время очень много стало приходить пап с детьми – по воскресеньям. У нас проводился конкурс «Моя семейная библиотека: мама, папа, я – читающая семья», и несколько ребят рассказали о том, что в воскресенье у них обязательно отведено время для библиотеки. Так что талантливые читатели остаются – как родители, так и дети. В основном, это особенность их семей, где в семейной библиотеке стоят книги, где читают книги, говорят о них. Но есть и такая категория посетителей, которые жалуются, что ребенок не любит читать, и просят научить его читать. И мы пытаемся помочь людям найти этот путь, как заинтересовать ребенка книгой. Конечно, это делаем не только мы, это делают и различные периодические издания для родителей, и педагоги – стараются все. И я считаю, интерес все-таки не пропал. Потому что дети, особенно в младшем возрасте, остаются благодарными читателями.

U-mama: Чем вы помогаете? Как заинтересовываете ребят книгами?

Т.Ш.: Посещения нашей библиотеки могут быть семейными, индивидуальными и коллективными, и в каждом случае это разные формы работы. Можно уютно устроиться на диване или в кресле и просто перелистывать журналы, можно брать книги домой. Если приходит коллектив (класс или группа детского сада), мы стараемся не только провести по библиотеке, но и сделать ее запоминающейся, чтобы ребята поняли, что в библиотеке можно не только читать, но и поиграть, что-то узнать и даже выразить себя, показать, что ты сам знаешь и умеешь. Делаем экскурсии в игровой форме – например, в виде путешествий по станциям: станция Сюрпризная (сюрприз от библиотеки – это какая-то новая, необычная книга), станция Премьерная (это новая книга известного писателя или новый журнал) и тому подобное. Есть у нас в библиотеке Театр книги. Он работает и с коллективами (чаще всего приходит класс), и с маленькими читателями. Два раза в месяц по воскресеньям, в 12 часов у нас проходят встречи с дошкольниками. К нам приходит актер кукольного театра с куклами и представляет книги В.Сутеева, К.Чуковского и других авторов, интересных ребятам дошкольного возраста. Ребята участвуют в представлении, они говорят, играют, могут взять кукол в руки, надеть какие-то атрибуты костюмов. Вход на эти мероприятия свободный! А недавно мы приняли решение, что это будут не только воскресные встречи, а еще и домашний театр «Муми-тролль». Мы хотим научить родителей и дома устраивать какие-то представления, основанные на тексте книг, маленькие инсценировки сказок; показать, что виды этих инсценировок могут быть самыми разными – можно сделать просто перчатку, бумажных кукол, можно самому нарядиться, можно устроить театр на столе, можно его даже выпечь! Эти встречи тоже абсолютно бесплатны. Все направлено на то, чтобы сформировать и поддержать интерес к книге.

U-mama: Как вы думаете, почему забылась традиция брать книги в библиотеке?

Т.Ш.: Это в большей степени касается уже детей подросших, маленькие все-таки ходят к нам. Я думаю, повлияли 90-е годы. Что касается нашей библиотеки, именно в эти годы она была закрыта на серьезную реконструкцию, здесь проводился сложнейший ремонт. И когда мы вновь открылись, уже был совсем другой момент времени, истории. Я считаю, что мало говорится о библиотеках и о детских книгах в периодических изданиях. Мало библиотекарей на экране. Кроме того, обилие книг в книжных магазинах: если раньше люди стояли за книгой в очереди, то сейчас подобных трудностей нет. Но, тем не менее, есть такие издания, которых в книжном магазине вы не найдете никогда! Такие книги, как, например, Н.Носов в маленьком издании: попробуйте их найти в магазине в нужном варианте – чтобы были крупный шрифт, небольшой формат, красивые иллюстрации… А ведь все это можно взять в библиотеке, которая, занимаясь подбором книг профессионально, скопила наиболее удачные издания. У нас четыре этажа книгохранения, все подобрано.

U-mama: На какой срок выдается книга?

Т.Ш.: На две недели. Потом можно продлить срок пользования книгой, позвонив по телефону. Мы выдаем настоящие пластиковые читательские билеты с фотографией: детям они очень нравятся.

U-mama: Какие книги выдаются в читальный зал?

Т.Ш.: В большом читальном зале очень много учебных пособий, серьезной литературы, которая имеется в недостаточном количестве или в одном экземпляре. Но даже в читальном зале есть услуга проката книг под залог, без какой-либо оплаты.

U-mama: Что может предложить библиотека своим самым юным посетителям?

Т.Ш.: Прежде всего, нужно прийти в библиотеку и поиграть с теми книжками-игрушками, фонд которых мы целенаправленно создаем и постоянно пополняем. У нас огромное количество серий – пищащие, рычащие, музыкальные, книги-панорамы, книги-раскладушки… Не обязательно все это покупать, ведь вскоре интерес у ребенка пройдет. Можно прийти к нам в читальный зал, что и делают многие родители, взять эти книжки, поиграть с малышом и уйти. И снова прийти, когда захочется.

U-mama: А если вдруг малыш измусолит, порвет или, чего доброго, съест страничку?

Т.Ш.: В таких книгах все учитывается: листы плотные, их удобно листать, подчас это книга-вырубка, она толстая, и совершенно невозможно ни порвать ее, ни сделать что-то еще. Мало того, эти книги можно протереть, тут никаких проблем нет. Самым маленьким дошкольникам мы предлагаем начинать именно с таких книг-игрушек.

U-mama: Понятно, что весь спектр представленных в книжных магазинах книг-игрушек купить нереально, да и незачем. Но все же какие-то отдельные экземпляры хочется иметь дома. Какие вы можете порекомендовать издательства, выпускающие книги для самых маленьких читателей?

Т.Ш.: У меня есть подборка, которую я сделала специально для вас: список лучших, на наш взгляд, издательств, серий книг и отдельных изданий, которые предназначены детям от рождения до трех лет.

U-mama: А что посоветуете читать малышам на ночь?

Т.Ш.: Вариантов множество! Трудно назвать все сразу, слишком многое хочется рекомендовать. Конечно, все зависит от возраста. Если это два – два с половиной года, самое лучшее – книги В.Сутеева, Е.Чарушина, несмотря на то, что им много лет. Авторы – настоящие виртуозы. Это книжки-картинки, где мало текста и много шикарных иллюстраций. Такие книги пользуются сейчас бешеным успехом в западной детской литературе, а для нас ничего нового здесь нет, они были у нас всегда. В двухлетнем возрасте дети познают мир по этим картинкам. Сейчас часто увлекаются какой-то абстракцией, но ребенку пока этого не надо, поэтому если вы выбираете книгу в магазинах, обращайте внимание на иллюстрации. Хороши рисунки А.Пахомова, В.Конашевича, есть и новые хорошие книги-картинки. Можно чередовать иллюстрации и фотографии. Никогда не устареет К.Чуковский как мастер слова; есть и современные хорошие поэты, которые пишут для дошкольников, – В.Степанов, Г.Шалаева, Т.Крюкова и другие.

U-mama: Если говорить о детях постарше, какие советы по чтению можно дать их родителям?

Т.Ш.: Конечно, тут все зависит от того, каков ребенок. Обязательно стихи – И.Токмаковой, Я.Акима, С.Михалкова; сказки С.Маршака (Сказка о глупом мышонке, Тихая сказка и другие), В.Катаева, А.Волкова и другие книги, где сюжет более развернут, где можно выделить любимых героев. В 4-6 лет, я считаю, обязательно первое знакомство со сказками А.С.Пушкина: дети не все в них поймут, но уловят неповторимый стиль, музыку. Надо включать в чтение научно-популярную литературу в исполнении для этого возраста – о странах, о цветах, о животных и так далее.

U-mama: Чем библиотека может порадовать читающих родителей, пришедших к вам за книгой для ребенка?

Т.Ш.: Во-первых, существуют книги, специально предназначенные для прочтения взрослыми детям. Эта серия разнообразна, включает в себя и книги иностранных писателей, часто они сложны. Не в том смысле, что они сложны для детского восприятия, они спорны своей тематикой. Например, есть книги современной шведской писательницы Пернилы Стальффельт: она выпускает совершенно необычные книжки – «Книга о смерти» или, например, «Книга о любви». Это детская литература, но не все родители принимают эти книги. Кроме того, родители могут выбрать книги для себя. У нас множество книг, которые любят женщины (детективы, любовные романы), есть фэнтэзи, и вообще есть любая взрослая литература, в том числе серьезные научно-популярные издания. Ведь наша библиотека не только для детей, но и для юношества, а значит, возрастных ограничений нет. Юношество – это уже взрослые люди с соответствующими литературными запросами, поэтому в библиотеке можно найти те книги, которые «на слуху», о которых говорят в обществе.

U-mama: А периодические издания?

Т.Ш.: С недавнего времени на абонементе есть журнал «Семейное чтение» – журнал для заботливых родителей. Этот журнал поможет создать аптеку для души вашего ребенка. Здесь есть страничка полезных советов, подсказки – как поиграть, как провести в семье неделю детской книги. Можно найти все – и для дошкольников, и для ребят постарше. Этот журнал может помочь сориентировать всю семью в вопросах чтения, ведь книг и изданий море, и проблема выбора сложна. Есть интереснейшие журналы «У книжной полки», «Читаем вместе», где материал подан в хорошей, ненавязчивой, интересной форме. Это большое завоевание для нашей страны, что появились такие журналы, которые помогают выбрать книги. Есть красочный журнал для ребят «Читай-ка». Есть все детские периодические издания – «Веселые картинки», «Мурзилка», «Юный натуралист», «Юный техник» и другие, многие из них – на абонементе. В читальном зале можно взять глянцевые издания для родителей – «Счастливые родители», «Мой кроха и я», «Мама и малыш», «Наш малыш» и все остальные. И не обязательно все это покупать.

U-mama: Есть ли у вас аудиокниги?

Т.Ш.: Более 200 аудиокниг на абонементе в свободной выдаче. Есть взрослые книги – и М.Булгаков, и А.П.Чехов, и современные авторы. Есть и детская литература. Аудиокниги – это настоящая находка, например, для тех, кто за рулем: можно включить аудиокнигу в пробке и дослушать то, что не дочитал когда-то.

U-mama: С какого возраста вы записываете детей в библиотеку?

Т.Ш.: Некоторые думают, что ребенка записывают в библиотеку тогда, когда он научится читать. Это совсем не так. Мы с удовольствием записываем и будущих мам, они могут взять у нас материнскую поэзию, колыбельные, потешки, которые нужны уже сразу после рождения ребенка. Специалисты библиотеки помогут с выбором, подскажут. Детей мы записываем с рождения. Можно и нужно приходить в ползунках, с колясками. Читательский билет у нас бесплатный, абонемент бесплатный, пользование читальными залами бесплатное. У нас есть зал доступа в Интернет, где первые 30 минут тоже бесплатны. Очень удобно, что традиционно все библиотеки работают в воскресенье – это день, когда можно погулять со своим ребенком по городу и заглянуть в библиотеку, совместив приятное с полезным. Мы проводим праздники, елки, встречи с писателями, всю информацию о наших мероприятиях мы публикуем на сайте и в своих печатных изданиях.

Государственное учреждение культуры

"Свердловская областная библиотека для детей и юношества"



г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8

Мы рады видеть вас в залах библиотеки в следующие дни:

Понедельник, вторник, четверг, пятница: с 10:00 до 19:00

Среда: с 12:00 до 19:00

Воскресенье: с 10:00 до 17:00

Телефон: (343) 371-19-12





http://www.teenbook.ru/