Черно-белая графика — новая творческая игра!
В этот раз нам понадобится только черный маркер и стопка листов А4 формата.
Итак, дети закрывают глаза, а мы быстрыми движениями рисуем несколько линий или элементов на листе. Для детей помладше можно рисовать более понятные элементы.
Потом раздаем им эти эскизы, а они должны нарисовать продолжение наших элементов, так, как они это видят. Условие только одно: никаких резинок и карандашей!
Это очень веселая затея, и она хорошо развивает фантазию и руку. Рисуем максимально быстро и стараемся долго не думать. Вот что у нас получилось:
Целая стопка неожиданных рисунков.
Очень интересно, как они разовьют идею, ведь она всегда получается непредсказуемой!
