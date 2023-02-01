Итак, дети закрывают глаза, а мы быстрыми движениями рисуем несколько линий или элементов на листе. Для детей помладше можно рисовать более понятные элементы.

Потом раздаем им эти эскизы, а они должны нарисовать продолжение наших элементов, так, как они это видят. Условие только одно: никаких резинок и карандашей!

Это очень веселая затея, и она хорошо развивает фантазию и руку. Рисуем максимально быстро и стараемся долго не думать. Вот что у нас получилось:

Целая стопка неожиданных рисунков.

Очень интересно, как они разовьют идею, ведь она всегда получается непредсказуемой!

Все остальные рисунки.