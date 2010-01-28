Торт красив! Жаль, из бумаги!

У нашего любимого сайта День Рождения. А как такой праздник может пройти без праздничного торта и свечей? Поэтому мы решили вам подарить вот такой тортик.

А сделан очень просто:

Ингредиенты:

Креппбумага разных цветов, (можно заменить салфетками, но они более мягкие и хуже держат форму)

Клей ПВА и клеевой карандаш,

Плотная бумага или картон.

Способ приготовления:

Делаем корж. Для этого вырезаем из бумаги круг и полоску длина которой равна диаметру круга.

Вдоль полоски вырезаем маленькие треугольники. Загибаем и приклеиваем к кругу. Вот наш корж готов.

Теперь будем украшать. Для этого нам понадобится креппбумага. (У меня под рукой не оказалось белой, и я использовала простые салфетки.)

Берем полоску бумаги, складываем ее пополам, намечаем середину. Положим карандаш на край полоски и плотно намотаем бумагу до намеченной середины. С другой стороны намотаем бумагу на второй карандаш. При накручивании второго карандаша первый придерживаем руками.

Поставим карандаши вертикально. Возьмемся пальцами за верхнюю часть бумаги. Ддвижениями сверху вниз стягиваем бумагу, пока она вся не сгофрируется. Делать это нужно небольшими участками, переставляя пальцы. Теперь можно достать карандаши. Так выглядит двойная гофротрубочка.

Обклеиваем гофротрубочками наш корж. Дальше украсим наш торт полуовалами, к которым приклеена гофротрубочка. Приклеиваем их к торту.

Верхнюю поверхность обклеиваем этими же трубочками изнанкой вверх. Из гофротрубочек делаем сердечки, а из одинарных розочки и листочки. Приклеиваем сердечки, пустоты заполняем белыми гофротрубочками.

Делаем свечи. Ставим их на торт.

Как на U- мамин день рожденья испекли мы каравай!

Вот такой вышины,

Вот такой нижены,

Вот такой ширины,

Вот такой ужины.

Каравай, каравай, кого любишь выбирай!

А мы выбираем замечательный сайт U- мама и поздравляем с Днем Рождения!!!