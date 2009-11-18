Праздник своими руками. Фотокомпозиция из соленого теста

Как известно, лучшим считается подарок, сделанный своими руками, мы предлагаем сделать фотокомпозицию из соленого теста и фотографии.

Нам понадобится:

Соленое тесто, для его приготовления необходимо высыпать в глубокую чашку: 1 стакан муки, 1 стакан соли, добавить воду и постепенно помешивая, довести до густоты пельменного теста. Можно сделать тесто и в меньшем количестве. Главное - соблюдать пропорции. Остатки теста хранятся в морозильной камере, в полиэтиленовом пакете.

Скалка, рамка для фотографий, клеевой пистолет, лоскутки ткани по размеру рамки, клеевой карандаш, гуашевые краски, кисть. Можно, но не обязательно, формочки для выпечки печенья, фотография либо семейная, либо портрет, гораздо меньше, чем фоторамка, лак для волос (можно с блестками), кухонный нож, ножницы.

Делим тесто на комочки, маленькие выдаем помощнице, для создания колбасок, большой кусок раскатываем скалкой. У нас получились вот такие замечательные колбаски.

Берем рамочку, разбираем ее на зап. части, стекло нам больше не понадобится (можно нарисовать на нем какую-нибудь красоту витражными красками и тоже подарить). В пустую рамку выкладываем из колбасок домик.

Вырезаем треугольник из большого раскатанного куска теста кухонным ножом. Накладываем крышу к колбаскам в рамке.

В центре домика располагаем фотографию и выкладываем вокруг нее окно.

Убираем рамку и скалкой раскатываем получившийся домик.

Займемся украшательством, можно пригласить маленьких помощников, а можно и самостоятельно насладиться процессом. Для украшения можно использовать любые предметы с красивым отпечатком: трубочки разного диаметра, формочки для игры в песочнице, вообщем все что душе угодно. Мы использовали формочку для выпекания печенья и питьевую трубочку.

Тесто можно сушить естественным путем, на его просушку уйдет около суток, а можно использовать духовку, при температуре 100-150 градусов наше тесто просушится примерно за 1 час.

Пока тесто сушится в духовке, мы приступим к оформлению фона. Для этого возьмем заднюю твердую часть от фоторамки, нанесем на всю ее поверхность клей, используя обычный клеевой карандаш.

Наложим лоскут ткани. Разгладим его и вырежем по контуру.

Наше тесто уже высохло, и мы достали его из духовки. Приступаем к раскрашиванию, для этого стелем подложку, достаем краски гуашевые, кисточку, баночку с водой и приглашаем «главную мастерицу». Вот что у нас получилось.

Убираем краски, просим выйти помощницу и забрызгиваем наши рукоделки лаком для волос.

Пока нагревается клеевой пистолет, приклеиваем фотографию в центр нашей композиции, предварительно примерив на нее домик.

С изнаночной стороны на домик наносим клеевым пистолетом клей.

На получившуюся картинку надеваем рамку.

Вот что у нас получилось. Мы за один раз сделали две фотокомпозиции.

И трилогию по мотивам курочки рябы, которые теперь красуются на стене в кухне.

От всей нашей семьи желаем вам побольше творческих порывов и терпения в их исполнении!