Игры в ванной для самых маленьких

Все игры и упражнения, которые я здесь описываю, «отрабатывались» в условиях большой ванны.

Ванная для современных малышей уже давно перестала быть местом осуществления только гигиенических процедур. Если игры с водой уже включены в чуть ли не ноу-хау некоторых развивающих центров, то какие же горизонты развития и просто веселого времяпровождения открываются перед обычными родителями со среднестатистической ванной комнатой?

Много раз встречала в журналах фразу, что дети с рождения не могут не любить пребывать в воде, что это заложено в них чуть ли не генетически и если малыш в ванне плачет – виноват родитель: «что-то сделано неправильно!». Возможно, это уже доказанная учеными и психологами истина, но так получилось, что почти у всех моих друзей и у нас самих в первые месяцы жизни малыша возникали такие ситуации, когда ребенок начинал плакать в воде и успокаивался, только оказавшись в надежных маминых руках - на суше. Поэтому в нашей семье была выработана своя стратегия «акклиматизации» малявочки в ванной: опускать новорожденного в воду в первые несколько недель мне помогала «методика-игра» «качаемся на волнах»: я пыталась угадать ритм движений ребенка, плавно и нежно покачивала его в воде, представляя, что именно так он и двигался, когда пребывал в животике (малыша на спинке с поддержкой под плечики и попку, очень медленно качала, как на естественных волнах где-нибудь в море). Считается, и я это неоднократно замечала на своих детях, что связь матери и новорожденного настолько сильна, что любая неуверенность или страх матери тут же передается через руки, через прикосновение и просто через эту самую «невидимую ауру» ребенку. Поэтому, если неуверенность все же присутствует и малыш начинает нервничать, всегда помогает совместное принятие ванной, когда предварительно помытая мама садится в ванну вместе с малышом. Можно даже покормить его грудью, правда, мой малыш все же предпочитал плавать в гордом одиночестве .

Сразу после рождения к нам приходила методист по обучению плаванию и нырянию. Ничего сложного в технике, конечно, нет. Но так говорить все же проще, когда сначала эту технику на твоем ребенке демонстрирует профессионал (совсем недавно в журнале «Мама и малыш» №2 за 2006 год я видела прекрасную статью по самостоятельному обучению плаванию новорожденных с подробными схемами и рисунками), поэтому немного расскажу только о тех упражнениях с новорожденными, при выполнении которых не нужно бороться со своими страхами (а вдруг он захлебнется):

Отталкиваемся ножками от бортиков ванны: поддерживая малыша за плечики и головку (руки параллельно тельцу со стороны головки под плечами) «подплываем» вплотную к стенке ванны, малыш сгибает ножки и толкается. Мама «помогает» отплыть в результате толчка подальше или наоборот немного сдерживает движение, чтобы ребенок не ударился о противоположный край. Хождение по дну ванны с поддержкой за подмышки: с рождения у малыша действует шаговой рефлекс, поэтому упражнение будет ему не в тягость.

Месяцев с 2-х уже можно и «поиграть».

(Для совсем маленьких понятие «игры», наверное, будет не совсем верно – это, скорее всего, какие-то манипуляции с предметами, направленные на освоение и исследование этого мира. По своей сути именно играть малыш начинает месяцев с 6-7, когда он уже знает результат своего действия, но занимается этим ради самого процесса и может привлечь в игру взрослого.)

«Все трогаем»: «ходим» или «плаваем» вдоль стеночек ванны и проводим ладошкой малыша по предметам с различной поверхностью: мочалка, кафель, полотенце, деревянная подставка, шланг, металлическая холодная труба и т.д. (я специально вывешивала и выставляла по периметру всей ванны предметы с разной по ощущениям поверхностью и «мы» плавали с поддержкой под подбородочек и грудь с остановки у каждого нового предмета). В процессе «трогания» все называем: «Мочалка. Шершавая! … Щетка. Колючая!... Полотенце. Мягкое!...»

Самое интересное (для взрослых ) начинается тогда, когда малыш научился сидеть. Количество игр в ванной и предметов, с которыми он будет манипулировать в воде, ограничиваются только вашей фантазией.

Игр действительно можно придумать множество, вот только несколько, наиболее «прижившиеся» в нашей ванной:

Мыльные пузыри: выдувает мама, малыш с интересом следит (Гришане стало нравиться с 7-ми месяцев).

Веселое плюхание по воде ладошками: примерно с 7-8 мес. Наливаем воды см. 10, и учим малыша стучать ладошками по воде с веселым визгом.

Веселое плюхание по воде пузиком и катание на спинке: эту игру придумал сам Гриша в 8 мес., когда однажды ему надоело просто сидеть в ванной (вода см. 10-15) и он стал кататься на животике по дну ванной резко выбрасывая вперед руки, ему очень нравилось таким образом скользя на животе по ванной оказаться в другом ее конце и я решила попробовать его покатать как с горки с одного края (в нашей абсолютно стандартной ванне один край покатый – как горка): кладем малыша на этот край на спинку чуть повыше уровня воды и отпускаем.

Чуть позже, месяцев с 8-9, очень полюбились маленькие мячики, которые весело выпрыгивают из воды (с 8-9 месяцев уже можно научить малыша прятать такой мячик под воду и по маминой фразе «плюх!» отпускать).

Игры с баночками: эта классика, игры с различными емкостями и водой настолько же необходимы для развития малыша, насколько и различные манипуляции с кубиками и мячиком на суше. Тем более, что для этого не нужны никакие дополнительные денежные траты, малыша устроит все: пластиковые стаканчики, пластиковые бутылки из под напитков с широким горлышком (разные чаи продают в таких бутылках), баночки (небьющиеся) из под шампуней, чайнички и кружки от детского набора с посудой, обычные кружки (опять же небьющиеся), ложки, леечки, ковшички и ведерки. Неожиданно на "ура" пошла банка из-под шампуня, разрезанная поперек (я разрезала 2 такие банки с различными этикетками). Сначала от неожиданности (цельные банки подобных шампуней он видел в ванной почти каждый день) Гришаня (10 мес.) долго рассматривал половинки, попытался даже приложить одну к другой, потом налил воду в каждую из половинок (из верхней вода выливалась тонкой струйкой - я оставила открытой дырочку, из которой набирают в руку шампунь) и остался вполне доволен новой игрушкой.

С 7-месяца уже можно учить маленького набирать воду как из самой ванны, так и воду, льющуюся из-под крана в различные емкости, в том числе и с небольшими отверстиями, как у обычных пластиковых бутылок; выливать эту воду в другую емкость, в ванную и на себя самого. Сначала потребуется помощь, надо брать руку детки в свою, и, управляя его движениями, показать, как это делается.

Кстати вода из крана и душа – это «отдельная тема» . Уже с 6-ти месяцев малыши получают удовольствие, подставляя ручки под поток воды и пытаясь схватить его в ладошку. Очень полезно направлять струю душа на разные части тела малыша, при этом их называя: «Польем на НОЖКУ! Польем на РУЧКУ!...»

Игры в пене: можно просто поиграть с пеной, с интересом перекладывая ее из ручки в ручку и стряхивая с любопытных пальчиков, а можно и прятать в пене разные мелкие и не очень мелкие игрушки: «А где у нас рыбка?»

Игры с мылом (с 6-8-ми мес.): маленький кусочек детского мыла отпускается в ванную с сидящим там малышом (воды на 7-10 см.) - пусть попробует его поймать. Безусловно, надо следить, чтобы не положил в рот, но в 7 мес. малыши обычно не могут удержать этот кусочек в руках (выскальзывает) и приходится повторять «охоту за игрушкой» снова и снова, а месяцев с 10, когда хитрый малыш научится, схватив мыло двумя «лапками» и прижав его плотно к животику, поднять вверх – объяснить, что мыло кушать нельзя, уже не сложно .

Игры с губками (с 10 мес.): сначала надо показать, как набирать губкой воду (отпускаем ее поплавать) и как потом выжимать (крепко сжимаем в кулачок у себя над головой или просто над водой).

А вот несколько советов, которые я встречала в литературе и на других сайтах, но у нас они не прижились:

пускать плавать в ванне в небольшом надувном круге (с 5 мес.). У нас небольшая ванная, а совсем уж маленького надувного круга, чтобы малыш мог в ванне разворачиваться, я в продаже не встречала;

игры с разноцветной, подкрашенной водой. Яркий цвет создать растворением не очень большого количества краски не получалось, использовать же слишком много краски не хотелось по многим причинам, а вот слабые растворы пока остались абсолютно незамеченными (нам 11 мес.). Вполне может быть и так, что я что-то напутала в технологии.

Из долгоиграющих игрушек для ванной фабричного производства очень интересными и полезными оказались книжки с картинками определенной тематики (фрукты и ягоды, игрушки), когда на одном развороте одна четкая картинка. Такая книжка, кстати, еще весело «лепится» к мокрому краю ванной .

А теперь немного расскажу о том, как еще мы с Гришаней используем ванну, т.е что мы делаем в ванной, когда в ней нет воды :

Есть хорошая книжка Татьяны Стробыкиной «Игры и упражнения для самых маленьких», в которой много полезных советов для игр с детками от 0 мес. до года. И там в числе прочих «прозвучал» совет с 5-6 мес. учить малыша рисовать пальчиковыми красками. Идея мне очень понравилась и я сразу же купила в «Бананамаме» эти самые краски для рисования пальчиками, но тут нас сначала постигла неудача. Даже следуя четким инструкциям «использовать только одну краску, сначала показать краску на пальчике и сказать: «Смотри, краска, синенькая!», сначала самой нарисовать на листочке линию, потом взяв руку маленького в свою, провести линии его пальчиком…», я добилась только Гришиного непонимания и даже негодования: «отдайте мне сейчас же эту баночку с нежной яркой жижей, а уж там я сам разберусь, что мне с ней делать!!!». Кроме этого, после 2-5 минут подобного эксперимента в краске оказывалось пол комнаты, хотя, вроде бы, мы сидели вполне компактно, и даже оба естествоиспытателя , так что все опять заканчивалось слезами: Гришу быстро мыли, изолировали в кроватке и наскоро, под недовольное завывание, прибирали квартиру. В конечном итоге я стала ловить себя на мысли, что сама же придумываю себе отговорки, не заниматься с малышом столь ранним рисованием .

Тогда я и подумала, что может быть, стоит что-то изменить в методике, большинство педагогов советовали рисовать именно на шершавой поверхности, т.к. на ней лучше ложится краска и любоваться потом результатами творчества, но я стала исходить из того, что в возрасте 5-6 мес. рисование все таки еще не творчество, а просто изучение одного из очень интересных и полезных для мелкой моторики материалов – краски. Поэтому, протерев насухо (полотенцами) ванную, я посадила туда своего малыша и выдала ему в своей ладошке (не в баночке) немного краски, показав, как можно разрисовывать стенки и дно ванной (если вы действительно хорошо их протерли от воды, краска отлично ложится, а потом так же отлично смывается прим. ред.: мы практиковали то же самое, но с гуашью - отмывалось с трудом!). Кстати, в ту же самую ванную никто не мешает положить листы бумаги, дабы рисовать при удачном попадании по шершавой поверхности. И процесс пошел!

Гришаня рисует Тимон за тем же занятием :) (прим. ред :))

Теперь мы снова рисуем красками за столом, но нам уже 11 мес. и Гриша давно перестал делать хаотичные движения рукой, в которой зажата краска, а с интересом водит по бумаге пальчиком.

Игры с песком полезны для развития тактильных ощущений и мелкой моторики малыша не меньше, чем игры с водой. Правда, в условиях нашего климата настоящие песочницы доступны лишь несколько месяцев в году. Сейчас стали популярны песочницы в различных развивающих центрах, но ведь все это стоит денег и требует времени. Я не хотела лишать своего ребенка интересной и полезной забавы в холодные месяцы и устроила песочницу прямо в ванной, а в роли песка отлично себя зарекомендовала обычная манка. Опять же насухо вытираем всю ванну, я брала темный поднос, но думаю, что «песок» можно насыпать и в какую-то другой темную емкость, также понадобятся различные баночки, кружечки, совочки, ложки и т.п. Скажу честно, я сама удивилась, насколько легко снимать напряжение, играя с таким нежным «песком» вместе с малышом: просыпая его сквозь пальцы, насыпая горки на ножках и закапывая в него ладошки .