Праздник своими руками. Украшение для дома — подсвечники
Предлагаем вашему вниманию третью идею одной из наших ю-мамочек.
Украшение для дома
Романтика Новогодних праздников в большинстве случаев ассоциируется с множеством зажженных свечей, огоньков, фонариков. Мы предлагаем сделать романтичные новогодние подсвечники своими руками, которые придадут дому настроение волшебства и ожидания чуда.
Для изготовления нам понадобится: ватман или бумага для черчения, пергамент, кисти акварельные краски, ножницы, резак, доска для лепки (можно использовать разделочную доску), клеевой карандаш. А для эксплуатации любые невысокие свечи.
Делаем каркасы будущих подсвечников. Первым - каркас елочки, для этого складываем лист пополам, рисуем елочку и в согнутом виде вырезаем. Затем расправляем.
Берем линейку, карандаш и отступая от края нашей елочки на 1-2 см очерчиваем контур. Обязательно в центре оставляем ствол.
Берем резак или ножницы и вырезаем по проведенной линии. При резке не забудьте подложить доску чтобы не сделать дыру в полу. Вот такая елочка у нас получилась.
Отставляем ее в сторону и приступаем к каркасу домиков и каркасу Ангела.
Наши каркасы готовы.
Теперь приступаем к творческой части, для этого приглашаем всех своих домашних жаждущих приложить руку к созданию прекрасного. В моем случае это моя дочь трех с половиной лет и моя мама 60 лет. Стелем подложку (у нас эту функцию выполняют остатки обоев), на нее пергамент, даем группе творцов краски, баночку с водой, кисти и не забываем на протяжении всего процесса их хвалить.
Лишнюю воду я слила, но лучше постараться убедить, что воды много не надо.
Ждем до полного высыхания. Затем раскладываем каркасы так, чтобы не было белых просветов.
С помощью клеевого карандаша приклеиваем наложенные части друг к другу.
Вырезаем по контуру.
Вот что у нас получилось.
Расставляем в комнате, где будет проходить праздник, поджигаем свечи и выключаем свет.
Сказочное настроение вам обеспечено!