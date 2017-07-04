Давай поиграем! Три игры-эксперимента со светом

Хотите развивать ребенка играючи? Так, чтобы и вам, и ему занятие было в радость? Предлагаем вам три простых и увлекательных игры-эксперимента со светом!

Итак, лето является самым дневным временем года, потому что день становится длиннее ночи. Самое время узнать побольше о свете!

Сделать светильник

Понадобится банка, цветные салфетки и клей ПВА.

Банку покрываем клеем и приклеиваем салфетки (нарезанные на кусочки). После того, как клей высохнет, нужно промазать клеем ПВА еще раз сверху, чтобы салфетки приклеились лучше и вся банка была более гладкая.

Внутрь ставим свечку и… Вот у вас самый настоящий волшебный фонарик! Можно зажигать ее на ночь малышу и тогда он не будет боятся темноты.

Делаем световой короб

Понадобится прозрачный контейнер и гирлянда. Контейнер нужно перевернуть дном вверх, а внутрь положить включенную гирлянду.

С помощью такого короба можно играть с различными предметами — листьями, травами, цветами, стеклянными камушками, гидрогелем. Можно даже играть с песком (манкой), рисуя песочные сказки (тогда лучше еще один короб с бортами поставить сверху).

Вы можете сделать многоразовую раскраску. Маркером рисуете на обратной стороне короба (на дне) рисунок (или крепите готовую раскраску, только рисунок должен быть на одной стороне). Сверху кладете обычный альбомный лист, рисунок будет отлично просвечивать.

А теперь предлагаете ребенку: обвести изображение, раскрасить его, дорисовать детали ( т. е. поиграть в «превращалки») и т. д. А можно превратить световой короб в настоящий обучающий тренажер, заготовив шаблоны с буквами и цифрами, чтобы ребенок тренировался в их написании. Но не забудьте о «зеркальном эффекте»!

Можно просто порисовать красками, с подсветкой рисунки будто оживают. А еще с помощью светового короба можно рассматривать слайды или даже поиграть в алхимиков: переливать подкрашенные жидкости из сосуда в сосуд.

Световые окошечки

Солнечный свет мы воспринимаем, как бесцветный, хоть его и принято изображать желтым. На самом деле, его бесцветность только кажущаяся, солнечный свет состоит из множества цветов.

Мы можем убедиться в этом, когда видим во время дождя радугу — она не что иное, как солнечный свет, отраженный водяными каплями.

Но можно сделать мир цветным и без радуги. Альтернатива цветным стеклышкам — разноцветные папки-уголки . Делаем стеклышки-окошечки и смотрим на мир через них.

3–4 основных цветов достаточно (желтый, синий, красный, зеленый). Накладывая их друг на друга, мы будем получать разные цвета и оттенки. Попробуйте наложить окошечки так, чтобы получился оранжевый (желтый+красный), фиолетовый (красный+синий), зеленый (синий+желтый) и пр.

Обязательно предложите ребенку наши игры-эксперименты , наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

