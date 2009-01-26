Только в том случае, если дети уверенно владеют своим телом, они нормально развиваются и в умственном отношении.

Бегать босиком по лужайке, удерживать равновесие, идя по бревну, лазить по деревьям -все это дает ребенку идеальный опыт для оптимального развития и является непременным условием его физического и умственного созревания. Бегая, прыгая, катаясь на коньках, карабкаясь, раскачиваясь, дети не только тренируют свою ловкость, но и развивают все чувства, подстегивают развитие своих умственных способностей. Кроме того, в этих играх они обретают веру в себя: с каждым движением в головном мозге регистрируется и все, что происходит с телом, и все связанные с этим чувства -удовольствие, радость успеха, счастье, уверенность, но также ощущение неудачи, страх. Каждое удавшееся упражнение ободряет ребенка, помогает решиться на следующий шаг.

Обычно родители интуитивно поддерживают этот процесс развития - по крайней мере, пока ребенок еще маленький. Они качают младенца, танцуют с ним по комнате, подбрасывают его в воздух. Они радуются, когда малыш впервые подтягивается и встает на ноги, когда он учится сидеть или начинает ходить. Позже многие родители уже не испытывают такого восторга по поводу ярко выраженного стремления двигаться, которое проявляет их малыш. В тесных квартирах велика опасность пораниться, от резвящихся детей слишком много шума и беспокойства. Во дворе тоже мало места, где бы дети могли порезвиться, игровые площадки далеко, все свободное пространство заасфальтировано. Сегодня даже трех-пятилетние дети в среднем проводят полтора часа в день перед телевизором - с катастрофическими последствиями для их умственного развития. Дело в том, что вплоть до школьного возраста и дальше двигательная активность является непременным условием общего развития ребенка.

Уже в материнской утробе младенец барахтается, дрыгает ножками, мать покачивает его. Таким образом, в период между шестой и восьмой неделями беременности начинается чрезвычайно важная тренировка - развивается система равновесия. Ее центральной составляющей является орган равновесия, расположенный во внутреннем ухе и реагирующий на воздействие силы тяжести, на изменения в положении тела, в осанке.

С этой системой тесно связана вся так называемая сенсомоторика - чрезвычайно сложное взаимодействие чувств (зрение, обоняние, слух, вкус, осязание), нервов, головного мозга, мышц и суставов. Через миллионы нервных окончаний регистрируются впечатления от внешней среды и телесные ощущения, с громадной скоростью передаются в головной мозг, где "перерабатываются", чтобы при необходимости вызвать соответствующие движения. Например, когда ребенок учится ходить, он балансирует руками, чтобы сохранить равновесие. Или поднимает ногу, когда надо преодолеть ступеньку. Все это совершается бессознательно.

Созревание системы равновесия, тесно связанной с умственным развитием, растягивается на многие годы и нуждается в постоянной тренировке - пока система не станет, как у взрослых, функционировать совершенно автоматически. Дети обучаются через постоянное повторение, пробуя координировать свои впечатления и движения. Например, маленькие ползунки "регистрируют", как движется их тело, каков на ощупь пол, далеко ли до цели. Но стоит им на мгновение отвлечься - и они шлепаются на пол.

3.5 года. Это должен уметь ваш ребенок

* Короткое время стоять на одной ноге.

* Свободно спускаться по лестнице, поочередно переступая ногами.

* Пробежать примерно 15 метров, не упав.

* Подпрыгивать на обеих ногах одновременно.

* На обеих ногах спрыгивать с низкой ступеньки.

* Разбежавшись, перепрыгнуть через черту.

* Пройти примерно три метра на цыпочках.

* Бросать мяч над головой обеими руками.

* Разворачивать конфетку.

* Открывать спичечную коробку (пустую!).

* Одеваться, пользоваться застежкой-молнией.

* При рисовании держать карандаш между указательным и большим пальцами.

* Нарисовать окружность.

Движение развивает моторику

К четвертому году жизни в основном уже сформировались способности "грубой" моторики - хватать, ходить, прыгать и т. д. Параллельно развивалась тонкая моторика, т.е. ловкость рук (умение вырезать, нанизывать), тонкая координация двигательных процессов, целенаправленное применение силы. К пяти годам ребенок должен хорошо овладеть этими способностями, так, чтобы ему без проблем удавались бы и такие трудные процедуры, как, например, завязывание бантиком шнурков на ботинках.

Конечно, у каждого ребенка свой индивидуальный темп развития, который к тому же зависит от темперамента: один малыш - сгусток энергии, другой - скорее спокойный и медлительный. Тем не менее родителям следует внимательно наблюдать за развитием моторики. Если ребенок, например, необычайно неловкий, или очень непоседливый, или легко отвлекается, то это могут быть сигналы тревоги. Равно как и то, что четырехлетний еще не умеет скакать на одной ноге, шестилетний не в состоянии сделать кувырок. В школе такие дети не справляются с повышенными требованиями. Несмотря на нормальный или даже незаурядный интеллект, они обучаются медленно, испытывают трудности с восприятием и переработкой нового материала, с приспособлением к непривычным ситуациям. Например, при отсутствии нормального пространственного восприятия ребенок с трудом учится писать, читать, считать.

Работа по дому тоже тренирует

К счастью, у родителей есть очень простая возможность расшевелить увальня или малыша, который "спит на ходу". При этом важно не требовать от ребенка немедленных результатов, не устанавливать слишком рано какие-то правила, а давать ему самому определять, что он уже может и хочет делать. Конечно, родителям потребуется время и терпение, но результат того стоит. Повседневная жизнь дает для этого достаточно возможностей.

Используйте стремление трехлетних детей помогать в работе по дому. Месить тесто, вырезать формой печенье, раскладывать его на протвине- прекрасное упражнение для координации движений глаз и рук, важная основа для последующего обучения письму. Неплохо также вытирать посуду или управляться с веником и совком.

- Давайте ребенку возможность пробовать разные действия. Уже в два с половиной года он может самостоятельно надевать колготки и свитер, даже если нередко делает это неправильно. Это развивает ловкость рук, а успех просто окрыляет.

- Предлагайте игры, способствующие развитию: конструкторы типа Лего, кубики, игры-головоломки, вырезание фигур из бумаги, а также щелканье мышью в компьютерных играх хорошо развивают ловкость рук у детей в возрасте от двух с половиной до четырех лет, обостряют восприятие.

- Простые игровые упражнения - залезть по шесту, двигаться как робот, застыть как памятник - помога ют детям от пяти лет почувствовать степень напряжения мускулатуры. Сознательная смена напряжения и расслабления обостряет ощущение собственного тела. " По дороге в магазин дайте ребенку возможность побегать, попрыгать, порезвиться: пройтись, перешагивая через плитку, или по низкому бордюру, удерживая равновесие, перепрыгнуть через крышку канализационного люка, носком ноги гнать перед собой камешек. Если есть такая возможность ходите вместе в гимнастический зал. Речь не идет о рекордах.

- Если ребенок пяти-шести лет любит соревноваться, запишите его в спортивную секцию.

4 года. Это должен уметь ваш ребенок

* Короткое время подпрыгивать на одной ноге.

* Подниматься по лестнице, попеременно ставя ноги.

* Уверенно пройти примерно два метра по бордюру или краю ковра, сохраняя равновесие.

* С сомкнутыми ногами перескакивать зигзагом через какую-нибудь линию.

* Короткое время пятиться по какой-нибудь линии, сохраняя равновесие.

* Прыгнуть двумя ногами с дивана.

* Сделать подряд пять прыжков двумя ногами на полу.

* Метание в цель: с трех метров попасть мячом или кубиком в мишень (диаметром ок. 40 см), расположенную на уровне глаз.

* Сложить один на другой десять и больше кубиков.

* Резать ножницами. Застегивать и расстегивать одежду.

* Формировать из пластилина шарики или змейки.

* Поворачивать ключ в замке, например, входной двери.

* Мыть и вытирать руки.

Тесты дают уверенность

У некоторых детей сенсомоторное восприятие и переработка чувственной информации в головном мозге не только недостаточно развиты, но и нарушены. В этом бывает повинен какой-нибудь дефект мозга, связанный с обменом веществ. Его предполагаемыми причинами могут быть, в частности, недостаток кислорода до или во время родов, проблемы с беременностью (например инфекция матери или плода), наследственность или психические нагрузки. В результате некоторые важные шаги в развитии моторики становятся невозможными. Типичные симптомы: беспокойство, невнимательность, неконтролируемое поведение и частичные функциональные нарушения, например ослабленная способность считать, читать и писать. Часто эти симптомы проявляются в комбинации друг с другом. Если родители чувствуют, что с ребенком что-то не так, следует попросить детского врача выписать направление к специалисту, обычно неврологу.

С помощью специальных тестов врач может поставить точный диагноз и помочь ребенку восполнить недостающие элементы в его развитии (например, посоветует укреплять чувство равновесия, качаясь на качелях или упражняясь на роликовой доске). Терапия длится в зависимости от возраста и степени расстройства. Лечение дополняется консультированием родителей. Важно начинать его как можно раньше, лучше всего - в дошкольном возрасте. Тогда к поступлению в школу ребенок уже будет в форме.

5 лет. Это должен уметь ваш ребенок

* Сделать минимум два подскока на одной ноге.

* Примерно пять секунд уверенно удерживать равновесие, стоя на одной ноге.

* Обеими руками поймать над головой подброшенный мяч.

* Выполнить кувырок вперед.

* При рисовании свободно держать карандаш. При раскрашивании не выходить за края контурных линий.

* Одновременно взять в руки два разных предмета (например нож и вилку).

* При играх с пением хлопать в ладошки в такт мелодии.

* Уметь завязывать банты.

Источник: http://homefamily.rin.ru/