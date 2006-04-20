«Моя семья, мой город, моя страна, мой мир… моя жизнь» или «История малышам»

В этой статье речь пойдет об истории. Почему именно в этой рубрике: «Развитие малыша»? Потому что этот самый интерес надо взрастить именно тогда, когда нашего ребенка еще можно назвать малышом, когда он внимательно следит за всеми нашими действиями, а слово родителя - пока последняя истина.

К сожалению, сейчас нет моды на историю. Когда я предложила в классе, где учится моя дочь, абсолютно бесплатно провести экскурсию по центру нашего города, никакого интереса мое предложение не вызвало, во всяком случае, у взрослых. В школах развития готовы развивать математические способности, логику, научить малыша писать и читать, даже разовьют некие эстетические наклонности, что уже куда как более спорно, но вот основы: любви к своим корням, к своему дому, и, что абсолютно категорически не модно – к своей Родине – никто развивать не готов. А ведь история, это не список дат, не умение отличить Колизей от пирамид и даже не знание всех наших руководителей – это любовь к своим собственным предкам, к нашим бабушкам, дедушкам, пращурам и уже забытым предкам, а в итоге и к нам с вами, это взгляды наших будущих потомков на ту жизнь, которую мы сейчас живем. Но даже это, наверное, не самое главное. Мне кажется, что самое главное – это возможность осознать себя, найти себя во времени, посмотреть на свою жизнь со стороны, приблизиться к постижению ее сущности, подняться над ежедневными проблемами, «не утонуть» в череде будней, в конце концов. Это еще не сейчас, но уже потом, когда вырастет, когда осмыслит, когда вольется, но если не начать сейчас, то потом уже не успеть.

Первый шаг мы делаем почти всегда: это наши семейные альбомы. «Вот на этой фотографии ты в первый раз улыбнулся, а здесь делаешь первые шаги, а вот тебе уже годик» - это его история, очень хорошо, если сохранились в тех же ящиках такие же истории мамы с папой, если фотографий не сохранилось, это просто ваши рассказы, дети их безумно любят, они впитывают каждое слово, запоминают, анализируют, представляют – ведь вы для них почти как… сейчас уже сложно понять, как – как весь этот МИР: «Я отлично помню день, когда мне было всего полтора годика: мама вынесла меня на улицу и посадила в коляску, она улыбалась и у нее была очень смешная прическа: вся такая кудрявая, только большими кудрями, как у одной из моих кукол. Кукол тогда тоже делали с «химией» на голове . А я чувствовала себя самой главной и самой важной во всем этом мире ». Может так, а может и иначе, главное – рассказывать.

Второй шаг сделаем чуть позже, годика в 3, когда вместе пойдем гулять по родному городу. Для меня и моих детей этот город – Екатеринбург. Он ровесник Петербурга и нам есть что рассказывать и чем гордиться. Главное, рассказать так, чтобы соответствовало возрасту, чтобы было интересно, забавно, чтобы хотелось о чем-нибудь еще спросить. Доступно, это по возможности, без дат (да мы и сами их вряд ли вспомним ) и без лишних фамилий, чтобы было интересно – начнем с историй, похожих на мифы или полных «необычностей», доступно возрасту – для ребенка 3-6 лет примерно так (подробности упускайте или добавляйте индивидуально):

Гуляем по ул. Ленина: дом № 35 (прямо на углу с плотинкой – как маленький дворец). Это дом очень богатого купца (Севастьянова), похож на маленький замок. Этот купец очень гордился своим красивым нарядным домиком даже садился напротив него на скамейку и подолгу любовался. Наконец, решил украсить его так, как никто еще не украшал свои дома – покрыть крышу золотом, у мамы колечко золотое – дорогое очень, а купец этот хотел, чтобы у него вся крыша была такая. Правда, не разрешили ему это сделать, потому что золотом можно было украшать только соборы или церкви, но никак не обычные дома – это делали для того, чтобы Бог, в которого верили люди, сверху сразу видел этот собор.

Гуляем по плотинке: здесь раньше был завод и Монетный двор, делали настоящие деньги, правда, с этими деньгами просто ходить в магазин или по улицам было бы трудновато: они были такие большие, вот как это колесико от коляски и тяжелые (из меди). И даже место это называла не Плотинка, а Монетка.

Гуляем по ул. Розы Люксембург: угловой дом №1 – вот здесь раньше был очень богатый магазин, тогда еще не было самолетов и автомобилей – люди не придумали. Разные вкусности из других стран, которые лежат в наших магазинах, но у нас не вырастают, в наш далекий город почти не привозили - просто испортились бы по дороге. Но вот в этом магазине, почти единственном у нас, можно было купить различные сыры, колбасы и фрукты, которые сделаны или выращены далеко-далеко отсюда. Правда, очень за дорого. Только самые богатые люди ходили сюда за покупками.

Гуляем по ул. Пушкина (здание прямо на углу – Аптека на Пушкина): аптека здесь очень-очень давно, правда, расскажу я тебе не про аптеку, а про велосипеды, хочешь? Когда их только-только придумали – это были очень большие и тяжелые машины и кататься на них было очень опасно: можно было упасть и сильно покалечиться. Кроме того, асфальта на дорогах тоже еще не было, а все дороги были или деревянными, как у нас в саду между грядками, или же каменными, как на площади «1905-го года». Вот поэтому по улицам на велосипедах не катались, а катались на специальных велодромах (в помещении) под музыку. Катались не дети, а взрослые мужчины - это было мужским опасным занятием, да и велосипеды стоили очень дорого. Чтобы научиться кататься, эти любители велосипедов организовывали специальные кружки (общества), где учили кататься новеньких и вместе решали все вопросы: где кататься, где купить велосипед и т.п. Вот такое общество-кружок было в этом доме. А катались они на велодроме недалеко от сюда - возле плотинки.

Гуляем по ул. Карла Либкнехта прямо от гостиницы Центральная и пойдем по той стороне, где находится пожарная часть, самое первое здание №2: в этом доме жил врач со смешной фамилией – Сяно. Это был очень хороший врач, известный в городе. Здесь же находилась и небольшая больница. А там, где сейчас пожарная часть, и раньше находились пожарные, на самом углу (с улицей Ленина) стояла пожарная каланча и днем и ночью на ней сидел человек, который следил, не видно ли дыма, не начался ли пожар и если видел пожар, то звенел в специальный колокол и поднимал черные шары, по количеству шаров можно было понять, в каком районе города пожар. Тут же телеги с бочками из пожарной части отправлялись в нужном направлении. Машин, как ты понял, еще не было, вместо большого гаража пожарной части стояли конюшни, а сами пожарные жили тоже здесь же по нескольку месяцев.

Если пройти по этой улице еще дальше, то вы пройдете мимо первого в Екатеринбурге театра (сейчас КИНОМАКС), самая первая театральная труппа которого состояла из молоденьких крепостных девушек и всем городом собирали деньги на выкуп этих актрис. Еще дальше музей фотографии – дом Метенкова, об этом человеке можно рассказать малышу, если он интересуется фотографией, а лучше даже зайти и посмотреть фотовыставку. Пройдем далее и вот новая церковь – Храм на Крови, а немного наискосок одно из самых известных в городе зданий-дворцов: Харитоновские хоромы. Легенды этого дома знают все екатеринбуржцы – это и запутанные подземные ходы, как под домом, так и под парковой зоной, и тайные комнаты, и архитектор, якобы погибший в этих же подземельях, и непростая жизнь легендарного уникальнейшего человека – Григория Зотова, прославляемого одними и поругаемого другими….

Это, конечно, не все, у нас прекрасный город, в нем сплелось столько всего и страшного, и комического, и мифического. Вам будет, о чем рассказать малышу, если только вспомнить, что мы знаем или когда-то знали об этом сами.

Спрашивая взрослых уже людей, читающих для собственного удовольствия историческую литературу, разбирающихся в политике и культуре как нашей, так и других стран - с чего все началось, откуда появился интерес к тем темам, от которых болела голова на уроках истории, почти всегда корни уходили в детство, к родителям. Кому-то отец рассказывал по дороге в садик о великих битвах прошлого, у кого-то мама собирала и коллекционировала (аккуратно вырезая из женских журналов) репродукции картин великих художников, сложенные по векам, с подробными рассказами, как о самих картинах, так и о времени. У третьих были детские книжки на историческую тему, где пусть даже комиксно и порой нелепо, зато вполне доступно рассказывались какие-то интересные исторических детали. Нам порой кажется, малыш ничего не понял, порой, что это сложно или слишком невнятно (что мы там вспомним, еще большой вопрос), но главное ведь не в абсолютной исторической достоверности вашего рассказа, главное в том, чтоб этот рассказ был.

Сейчас, готовя эту статью, открыла прекрасную книгу Сесиль Лупан «Поверь в свое дитя» и подивилась, насколько известные истины я только что высказала. Лупан советует пройти в прививании интереса малыша к истории несколько этапов:

прошлое ребенка история родителей история бабушек и дедушек динозавры…

Можно начать и с динозавров, во всяком случае, это всегда увлекательно и фактически всем детям понятно .

С ребенком школьного возраста я делаю линию времени. Есть отличная статья на эту тему на сайте Даниловой Лены (http://www.danilova.ru/publication/know10_1.html), на том же сайте можно скачать и сам макет, для ее наполнения, но я делала свой, мне хотелось отделить историю ребенка и его семьи, историю России и историю остальных стран, разместив все эти блоки друг под другом. Такая линия времени поможет систематизировать знания, накладывать новую информацию на единую основу. Для школьника - это очень важно, каждый день он получает огромное количество самой разнообразной точечной и несвязанной друг с другом информации, помогите ему, наносите на линию времени не только основные исторические моменты, но и даты написания проходимых в школе на уроках литературы художественных произведений, новые открытия и изобретения всех областей наук.