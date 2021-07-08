Чем занять ребенка на улице: летние развлечения, игры, опыты и эксперименты для дошкольников.

Бывают ситуации, когда погулять надо, а самой шевелиться уже не хочется и не можется, и компаньонов для игр найти не удается, и совесть мучает, что ребенок остается заброшен. Детские прогулки чаще всего напоминают копошение муравьев в цветных муравейниках - детских площадках. А вокруг как римляне на боях гладиаторов сидят мамочки, наблюдая и переживая: стукнет или стукнут?

Как же совместить и отдых маме, и движение, развитие малышу? Чем заняться на прогулке, чтобы и ребенку было весело, и для мамы время пролетело незаметно.

Я попробовала из множества развлечений собрать те, которые и маму сильно не мучают, и для ребенка полезны и увлекательны.

Игры развлекательные

Секретики

(От 3-х лет)

Многие в детстве зарывали под разбитые стекла кусочки фантиков или «чучела» насекомых. Нынешним детям тоже доставит удовольствие поиграть в зарытые сокровища. И сегодня даже не обязательно брать битые бутылки. Предостаточно прозрачных пластиковых запчастей от сломанных игрушек. Просто не выбрасывайте их, а сложить в одно место до поры, когда Джек Воробей выходит на охоту за сокровищами.

Вождь краснокожих

(От 3-х лет)

Можно поиграть в игру «Вождь краснокожих». Вождь, разумеется, мама. Например, вождь командует, прыгаем на одной ножке от третьего столба. Или крадемся, как кошка, до соседнего подъезда. Скачем на лошадях и т.д. Тут есть риск, что ребенок заставит скакать и родительницу, но если грамотно повести игру, может и обойдется. Главное - побольше незнакомых слов, типа «бледнолицые» и Чингачгук, и ребенок забудет про то, что сам не побывал вождем.

Стройка

(Любой возраст)

Если построить башню из подручного материала, то крохе точно понравится сбивать ее камушками. Развивается координация движений. Мама – прораб стройки. Можно целиться камушками в ведерко. Кто попадет большее количество раз.

Дочки-матери

(Любой возраст)

Классика жанра. Хороший вариант для уставшей мамы. Нужно только придумать сценарий для игры. Мама играет роль… мамы после работы, а заботливая дочка кормит ее и ухаживает за ней. Или дочка играет в маму, а мама в лялю, которая еще не умеет ходить.

Магазин

(От 3-х лет)

Магазин - любимая игра многих девочек. До старости. Но нам нужно занять любимое чадо сейчас. Под магазин сдаем в аренду собственные колени, раскладывая «товар», например, на сумке. Если задействовать в игре настоящие мелкие монетки, ребенок с радостью будет покупателем. В этой игре можно научить кроху считать, развивается мелкая моторика. Дети чувствуют себя взрослыми, когда им доверяют настоящие взрослые денежки, пусть и очень-очень мелкие.

Сокровища

(От 3-х лет)

Заведите специальную шкатулку или коробку для детских сокровищ и берите ее на прогулку. Пусть малыш собирает в нее то, что ему понравится. Если там будет что-то непотребное для вас (например, гусеница), всегда можно придумать сказку про малых деток, которым она несет кушать. Мои дети начинают жалеть гусеницу, и строить домики ее «несчастному и голодному» семейству. «Бееедненькие!» А дома – пластилин в руки вашего гения, и пусть из того что собрал, сделает что-нибудь красивое. Ребенок занят и на улице, и дома.

Тепло-холодно

(От 3-х лет)

Из нашего детства. Спрятать в песочнице или еще где-нибудь игрушку. Ребенок, ориентируясь на команды «тепло-холодно», ищет.

Игры с мячом

Колоссальное количество игр можно придумать с мячиком. Например, игра в гуляющий мяч. Приговариваем:

Мячик гуляет,

К Илюше забегает (мячик катится к Илюше),

К маме возвращается,

А потом катается.

И куда он катится?

Может быть в салатницу? (например, в ведерко)

Может быть в песочницу?

А может в гости к нам?

Побежал наш мячик

По траве чудачить,

А потом поскачет

По горам-долам!

Можно наплести кучу всего. И рифмовать совсем не обязательно.

Игры развивательные

Методика Глена Домана

Она подходит для любых условий. Но на улице больше простора для ее исполнения. Для тех, кто не знает, методика заключается в том, чтобы научить ребенка чтению. Но не с букв, а сразу со слов. На карточках пишутся слова крупными и лучше красными буквами. Можно просто каждый день в быстром темпе показывать и озвучивать карточки, а можно раскладывать по предметам. Например, на шкафу висит карточка с надписью «шкаф».

Последний вариант как раз и интересно и познавательно перенести на улицу. Готовые карточки «дерево», «куст», «трава» и т. д. можно разложить по соответствующим местам и вместе проговаривать названия. Если ваш малыш еще не умеет читать, помогите ему: "Где тут у нас одуванчик? Отнеси-ка к нему подпись!" Или: "Вот я пишу: "сосна", а ты поищи пока, куда ее прикрепить".

Детям постарше можно уже давать задание, куда какую карточку отнести. Или найти нужную карточку для скамейки, например. В этом случае хорошо и маме, и ребенку. Ребенку интересно, и маме не нужно бегать по двору, изображая сайгака. Дети с поразительной быстротой учат слова, успевай только обновлять карточки. (Некоторые начинают с рождения.)

Считалочки

(От 3-х лет)

Арифметика на природе – что может быть лучше. Учить счет на шишках, палочках, камушках и птичках гораздо занимательнее на воздухе, чем в душной комнате.

Палка на песке и мел на асфальте помогут ребенку освоить геометрические фигуры. Это классика. Если компаньоны все же нашлись, можно с помощью рук или веревочек самим стать геометрическими фигурками. После таких игр дети точно не забудут их названия.

Попробуйте залезть в папины инструменты и одолжить рулетку или складной метр для того, чтобы замерить площадку для строительства гаража из песка. Ребенок измерит все, что не движется и даже то, что движется. Даже если оно в воздухе и летает! (В этом случае возраст точно не имеет значения)

Ведерко с лопаткой может служить не только формой для песочных пирожков. С их помощью можно научиться различать тяжелое и легкое. Например, ведро камней тяжелее, чем ведро листьев. Если не пожалеете кухонные весы или безмен, все вокруг будет взвешено, включая маму и проходящую мимо бабушку.

Рисуем подручными средствами

(От 3-х лет)

Выкладываем камушками фигурки и отгадываем, что «нарисовали». Малышу будет весело, если вы долго не можете отгадать его шедевр.

Юный ботаник

(От 3-х лет)

Собираем гербарий. К примеру, даем задание ребенку найти листик овальной формы, или палку с четырьмя сучками. Или любое растение, которое знаете вы и ваш ребенок. Очень развивает наблюдательность.

Художники-натуралисты

(От 3-х лет)

Рисование на улице в альбоме с натуры (или почти с натуры) птички, цветочка вместе с мамой очень сблизит. Мама покажет, как нарисовать деревце, кустик, травку, а ребенок тут же сравнит нарисованное с действительностью. Малыш научится сравнивать, обращать внимание на мелкие детали. Плюс и в развитии усидчивости, и наблюдательности. Кстати, рисовать можно не только на бумаге. Камушки и листики чем не материал? Тогда нагрузкой будут только фломастеры.

Север-юг

1. Игра в противоположности. Это просто. Мама говорит слово, ребенок придумывает противоположное. Лес – пустыня. Вода – засуха.

2. В магазинах продаются недорогие маленькие компасы. Есть они и в телефонах. Чем не приключение - с компасом разыскивать то, что загадала мама? Мама говорит: «Доченька, давай найдем дерево (качель, цветочек), которое находится на севере». Предварительно обяснить, что из надписей север, юг, запад, восток». Хорошая практика, запомнится все по ходу игры.

3. Дома нарисовать план двора, и с этим планом, который гордо наименовать картой, выйти на исследования.

А на небе тучи…

Папарацци

(От 3-х лет)

Совсем не обязательно тащить чадо на улицу в проливной дождь и ветер, но если тучки плачут вполсилы, слегка омывая моросью город, то надевайте плащи, берите зонтики и … фотоаппарат. Пусть ребенок поиграет в фотографа или журналиста, а вы, как подшефный, держите над ним защитный экран (зонт).

Следопыт

(Как только научились сидеть в коляске.)

Можно поиграть в следопытов. Для этого достаточно фонарика. Вечером, когда дождь моросит, выйдите с детенышем на улицу. Можно просто постоять возле подъезда. Ребенок будет очарован каплями дождя в лучиках фонарика.

Отступление. Многие дети очень любят зонтики, ну очень. Причина таится в том, что им мало удается покрасоваться под зонтом на улице. А почему? А потому, что родители панически боятся мокрой погоды. Моя дочь даже под солнышком готова щеголять с этим аксессуаром, потому как больше негде. Моя вина. В ближайшую слякоть потащу ее хвастаться зонтом перед мокрыми воронами. Больше не перед кем, потому что все боятся дождя.

Кстати, влажный воздух благотворно влияет на кожу и ЛОР-органы. Разные среды, в том числе и дождь, укрепляют иммунитет ребенка.

Найди самую глубокую лужу

Лужам - это святое! Наденьте уже на ребенка сапоги и дайте потопать по лужам. Вас оставят в покое надолго. Дитяткина радость затмит расстройство от стирки и глажки. Тем более, что прогресс позволяет облегчить и то и другое.

Игра «Найди самую глубокую лужу» может отправить некоторых мамочек в обморок, а кому-то доставит удовольствие. Маме не обязательно проверять лужи хорошей обувью. Вы можете быть стариком с посохом. Вот пусть посох и мокнет. А когда вместе с посохом намокнут и ножки вашего чада, начинаем игру в похищение. Иван-царевич похищает Марью-царевну, или наоборот, и увозит (читай, уносит под мышкой) в свое царство (домой). Возвращение в родные пенаты пройдет менее болезненно.

Напоследок хочется процитировать одного хорошего человека: «Кстати, благодаря дочери я понял неожиданно для себя, что порой отказ от какого-то интереса взрослых ради ребенка оживляет настроение. Однажды мне очень надо было посмотреть вечерние «Новости». Дочка подошла с резиновым мячиком и попросила меня поиграть с ней в баскетбол. Конечно, когда мы с ней начали играть, я был расстроен из-за того, что не посмотрю «Новости». А когда закончили, я о них даже не вспоминал. Так что дочь научила меня вовремя отказываться от того, что мы считаем порой необходимым, а на самом деле это необходимое просто результат общепринятого «так надо». Ну, посмотрел бы я «Новости»? Расстроился бы на всю предстоящую ночь!» М.Н. Задорнов.

Может, стоит прислушаться к хорошим людям?

