Детский игровой уголок. Для чего он и как обустроить

Давайте посмотрим, для чего стоит организовать детский игровой уголок, как это сделать и почему уголок полезен не только ребёнку, но и родителям.

Зачем ребёнку отдельное место для игр

Без личного пространства ребенку очень сложно научиться играть самостоятельно, а мы уже говорили, что в каждый отдельный возрастной период есть свои особенности детской игры и взрослым важно знать их, чтобы ребёнок успешно развивался.

Больше того: самостоятельно играющий ребенок – это большая радость для мамы или папы, у которых освобождается время и мозг для собственных занятий.

Иногда даже отдельная комната не обеспечивает ребенку возможностей для игры, и примерно с 2-2,5 лет ребенку стоит выделить персональный игровой уголок. При этом уголок будет актуален в течение нескольких лет – его только нужно будет немного переоборудовать время от времени.

Как оснащен детский уголок?

* В игровом уголке лежат только вещички и игрушки ребенка, он может приносить сюда свои сокровища и найденные на улице камни и палочки, раскладывать их по полочкам или ящикам. Никто не может выбрасывать отсюда вещи или хозяйничать здесь, кроме ребенка.

* Игровой уголок может быть даже очень небольшим, но он должен быть свой и должен быть минимально оборудован для складирования вещичек и для игр. Главное – чтобы уголок был уютным, укромным и удобным для малыша.

* Если деток двое или трое – то и игровых уголков должно быть два или три. У детей отличаются вкусы и желания, а вот потребность в личном пространстве есть у каждого. Дети могут играть отдельно или вместе на нейтральной территории, или договариваться: «Давай поиграем у тебя», ходить друг к другу «в гости».

Например, мои два мальчика уже в солидном возрасте после 6-7 лет создали «страны» с собственным населением и постройками, занялись наведением дипломатии и торговли, втянув в эту игру несколько одноклассников. У каждого есть своя территория и сфера влияния, но при этом все вовлечены в общий процесс и обмен, и все довольны.

* Деткам удобно играть сидя и чаще всего – сидя на полу. Поэтому уголок надо разместить так, чтобы ребенок мог дотянуться до всех нужных вещей без постоянного вскакивания с места. Очень помогут маленькие стеллажные полки, выдвижные ящики или крючки, на которые вешаются игрушки. А на полу будет полезен коврик или другое удобное покрытие.

* В уголке должна быть игровая зона – своеобразная «рабочая поверхность». Если ребенку не обозначить «рабочую поверхность» и ее границы – то игры будут расползаться по всему дому, залезая чуть ли не на потолок и под ванну (и, конечно, на мамину голову).

Рабочая поверхность, с одной стороны, ограничит ребенка в перемещениях и локализует хаос, а с другой стороны, научит малыша грамотно использовать пространство, концентрироваться на конкретных пределах. Практика показывает, что «рабочая поверхность» может располагаться на полу и ограничиваться ковриком или укромным уголком, она может размещаться на небольшом возвышении, перед которым удобно сидеть. И тогда куклы будут пить чай именно в игровом уголке, машинки будут выстраиваться на парад здесь же.

Конечно, все они смогут выйти за пределы «рабочей поверхности» и отправиться «в большой мир» квартиры, но обычно они с удовольствием возвращаются обратно, потому что прелести личного пространство быстро оценивает даже ребенок.

* Важно соблюдать суверенитет и не слишком вмешиваться в порядок (или беспорядок) детского уголка. Вы можете приходить туда к ребенку в гости и даже аккуратно помогать навести порядок вместе с ним.

Еще вариант – рассаживать игрушки по полочкам, когда ребенок спит, - пусть потом он решит, что игрушки сами расселись по местам.

* Когда вы только обустроили уголок – покажите ребенку, как удобно расставить игрушки по полочкам, где удобно сидеть, на чем играть. Нужно именно научить детку, и постепенно он втянется, новое место станет любимым.

Будет здорово, если вы сможете приходить к ребенку в его уголок и учить его новым играм, показывать возможности, давать новые идеи для игр. И, конечно, наблюдать за малышом и отслеживать, не пора ли сделать какие-то изменения, повесить новую полочку повыше, сдвинуть маленький столик или завести пару коробочек.

* Если в доме появился карапуз, который может добраться до уголка старшего брата или сестры и которому пока не объяснишь, что можно трогать, а что нельзя, то не нужно помещать карапуза в манеж – лучше эвакуировать старшего. Перенесите уголок в такое место, куда не доберется маленький. Второй этаж двухъярусной кровати, полочки над столом и удобный стул, - наверняка найдется вариант сохранить личное пространство старшего ребенка.

* Игровой уголок и укромная норка, которую любят устраивать дети, - это разные вещи. В уголке играют, а в норке уютно прячутся, «закукливаются» и фантазируют.

Научить ребенка играть и устроить для него личное игровое пространство совсем не сложно, но пользы это принесет очень много! И ребенку, и всей семье. Хороших и добрых вам игр с детьми!