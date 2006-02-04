Игры с магнитной азбукой

Магнитная азбука - это хороший метод, чтобы малыш освоил буквы быстро и легко. Такую магнитную азбуку можно сделать доступной даже для ползунка. Отступая от темы скажу, что уже не раз убедилась на собственном опыте, после 4-х лет ребенку выучить буквы (особенно в группе) в разы сложнее (иногда мы «бьемся» месяцами), чем малышу 3-х лет, а с двухлетками и годовастиками буквы вообще не учим, просто время от времени называем, они их слету схватывают. Так что вполне можно сэкономить на педагогах и собственном свободном времени с помощью магнитной азбуки.

За время обучения своих собственных и чужих деток я столкнулась с несколькими видами такой азбуки (если вы уже сделали свой выбор, то ближайшие несколько абзацев можно легко пропустить, т.к. они все равно носят очень субъективный характер).

Бумажная, с картинками. Такая азбука висит у моих друзей и их ребенку нравится. Но у нее есть серьезные недостатки: буква устойчиво ассоциируется с картинкой, и может случиться такое, что вам придется снова и снова показывать малышу те же буквы в книжках со слова «Вот видишь, это тоже А», хотя рядом и нет арбуза. И еще один, на мой взгляд, даже более серьезный минус – она БУМАЖНАЯ, а значит, съедобная!

Небольшие буквы (2 см), достаточно спокойных цветов. Основные минусы: буквы действительно маловаты для маленького человечка, поэтому надо глаз да глаз, чтобы не проглотил (палочку от Ы я сразу же изъяла из употребления); магнитики с обратной стороны еще меньше и к тому же иногда выпадывают.

Большие буквы , яркая раскраска. Это новенькое, свежее издание азбуки. Буквы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достаточно большие, магнитики вроде тоже держатся неплохо. Азбука сразу бросается в глаза. Это безусловные плюсы. Теперь, что меня в них немного смутило - это ШРИФТ. Многие буквы выглядят чуть-чуть не так, как мы привыкли: у Щ, Ц и Д – нет нижних палочек под основной строчкой, буква У скорее письменная, чем печатная и т.д.



Со вторым и третьим набором идет также магнитная доска, т.е. доска, на которой эти самые буквы можно расположить, но играть с ней малышам неудобно, к тому же все буквы на доску не влазят, поэтому я сразу предоставила своему ребенку пространство для игры – холодильник. Мамы обычно много времени проводят на кухне, малыши с ними, так что азбука в любом случае окажется востребованной.

Психологи и педагоги по обучению чтению все чаще рекомендуют называть ребенку не названия букв, а звук, чтобы потом проще было перейти к чтению. Абсолютно с этим согласна, тем более, что даже не каждый взрослый вспомнит правильные названия всех букв (ЭС или СЭ и т.п.).

Первые занятия по изучению букв уже начались, просто называйте ту букву (звук), которую выбирает малыш, лучше, чтобы в этот момент она была хорошо видна. Я просила: «Дай буковку!» и когда, после некоторого размышления, мне ее доверяли – вешала на холодильник «Это А!» или просто «А!». Если есть немного времени и главное интерес у ребенка, назовите несколько разных букв, привлекая к ним внимание, но при этом возвратитесь к какой-то определенной несколько раз: «Это Б, а это А, это М, а это А, это Р, Т, К, а это А». Через несколько дней можно выбрать «ведущей» другую букву.

В возрасте от 7 месяцев до года самая любимая игра большинства малышей - прятки. В самых разных вариациях. Можно прятаться от мамы за шторкой, можно открывая и закрывая дверь, довольно улыбаясь на «Ку-ку!», можно прятать игрушки в карманы, коробки, сумочки, радостно встречая их появление, особенно с голосовым сопровождением взрослого: «Где мышка?» «А вот она!!».

Гришина страсть с крышкам подтолкнула меня на идею пряток с буквами и игра пошла просто на «Ура!» (с 8-9 месяцев). Берем несколько железных крышек от детского питания (типа «Фруто-няни» и т.п.), в одну из них кладем буковку (набор с небольшими буквами подходит просто идеально – для больших эта игра не подойдет), магнитиком к крышке (буква примагничивается к тыльной стороне) и показав малышу, что мы сделали - переворачиваем: «Где же «А»?» Удовольствие по поиску буквы путем переворачивания всех крышек по очереди гарантировано. Я обычно брала крышечки разных цветов (от разных производителей) и предварительно показав, в какую кладу: «…в зелененькую», перемешивала их на полу. Конечно, совсем маленький человечек не догадается, где именно ТА крышка, а все равно будет открывать все по очереди, но со временем будет все более и более внимательным.

Для крупных букв должны подойти крышки от цилиндрических железных коробок из-под конфет типа «Коркунова».

Для детей от 2-х лет есть очень интересная игра, в процессе которой они готовы рассмотреть и выслушать всю азбуку. Это игра в рыбака. Даже не помню, откуда я взяла эту забаву, еще в детстве мы с друзьями «на время» и «кто больше» «вылавливали» магнитиком на веревочке различные железные предметы и другие магнитики из детских пластмассовых ванночек. От одного хорошего психолога на лекциях в институте я слышала, что любой вид рыбалки с результатом в виде улова очень благотворно влияет на психику человека, поэтому игра для всех поколений .

Берем любою пластмассовую, бумажную или еще какую-либо (главное, не металлическую) посудину, крышку, бочку, коробку (все, что угодно – готовое изображать из себя прудик). Я использовала пластмассовую крышку от той же азбуки, но, думаю, будет интереснее бумажная от любой объемной игры, а если вы на ней нарисуете атрибуты пруда, то еще лучше. В этот пруд кладутся буквы магнитиками к верху. Удочка представляет собой палочку с привязанной на ней веревкой и магнитиком в роли крючка, на который «рыбка» и ловится (не берите сильные магниты – игра станет не интересной). У меня не было лишних магнитов, поэтому я просто достала несколько легко выпадающих из азбуки и всем этим богатством напичкала цифру «1» того же происхождения – удочка готова! Если у вас азбука №3 или что-то похожее – на роль «крючка с червячком» вполне сойдет буква Ы (в ней изначально 2 магнита). Садитесь вместе с ребенком и по очереди «ловите» рыбок, называя названия: «это рыбка Т», «а это Ъ – она очень костлявая и вообще не вкусная, давай выпустим ее обратно в пруд?» Хорошо, если после рыбалки вы «пожарите рыбку на костре» и «съедите».

Если вашему малышу уже 3 года и это девочка (на моем опыте, нижеследующая игра очень нравится именно девочкам, мальчики к ней относятся достаточно прохладно) интересно будет поиграть в «школу» или в «школу развития». Вот тут нам и пригодится доска, которая находилась в наборе с азбукой. Доска в этой игре остается доской, буквы - буквами, а все «говорящие» игрушки - учениками, вам советую на первое время тоже стать одним из учеников, чтобы ПРАВИЛЬНО отвечать урок (особенно, если известны еще не все буквы или необходимо лишний раз подчеркнуть сложные моменты чтения) или ПУТАТЬСЯ (для закрепления материала).