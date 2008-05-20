Игра-гимнастика. Для тех, кто не любит делать утреннюю гимнастику, но очень любит играть!

Совсем недавно в нашей рубрике "Сказки для U-деток" мы начали знакомить вас с творчеством екатеринбургской детской писательницы Ольги Колпаковой и ее рассказом Унылая пора, лимонный пирог . Сейчас вашему вниманию автор предлагает веселую игру-гимнастику!

Расти большой, не будь лапшой. Или ленивым родителям.

О пользе гимнастики говорить не приходится. Но что делать, если семья неспортивна или времени на утреннюю зарядку катастрофически не хватает? Конечно, маленький неженка в этом возрасте не будет на вас в обиде, но пройдет 7-10 лет и начнется: ноги у меня некрасивые, пальцы у меня кривые, походка кособокая, поэтому девочки на меня не смотрят, мальчики не обращают внимания... Давайте подумаем о своей же спокойной... не старости, конечно, но о том возрасте, когда эти толстенькие симпатяги станут подростками.

Не надо заставлять делать зарядку. Это должно быть веселой десятиминутной игрой. Сделать из гимнастики игру вам поможет сказка. В первые дни занятий рассказывайте ее малышу и проигрывайте упражнения вместе с ним. Эмоционально выделяйте моменты, связанные с упражнениями, повторяйте их несколько раз. Отнеситесь к этой игре серьезно, уж если ловить лягушек, так ловить, а не притворяться, что вы их ловите. Смело меняйте текст, включая новые упражнения, может быть рекомендованные вам врачом. Чтобы сказка не надоела, пусть на следующую гимнастику колдунья забудет не кошку, а что-нибудь еще, а дракончик не летать захотел, а плавать (для этого ему нужно вырастить хорошие ласты и мощный хвост). И скоро играть в гимнастику малыш будет вас просить и по утрам и по вечерам! Так, между делом, и вы станете стройнее и здоровее! Весёлых вам гимнастик!

Маленькая колдунья

Будилочка для девочек

Жила-была в маленькой пещере маленькая колдунья. (Просыпаемся и делаем из одеяла пещеру.)

Она жила одна и было ей скучно. Тогда колдунья решила: «А приготовлю-ка я волшебное зелье, которое всех детей на земле усыпит. И пока они будут спать, я буду играть в их игрушки. Вот повеселюсь!» И однажды темной ночью колдунья собралась готовить колдовское усыпительное зелье.

Посмотрела, нет ли кого рядом, выбралась наружу. (Открываем один глазик, другой, высовываем голову.)

Сделала пещеру с помощью заклятья невидимой и отправилась за разным снадобьем. (Выбираемся из-под одеяла, расправляем его).

Темнота! Ничего не видно! Где же луна? Вот она! (Повороты головы вправо-влево, вверх-вниз.)

Соберу-ка лунный свет, он для волшебства очень нужен. (Тянемся вверх, встаем на цыпочки.)

А теперь для зелья мне нужны травки. Эта травка для невидимости. Эта для превращений. Это для того, чтобы летать. (Наклоны вперед. Берем травку, выпрямляемся, “кладем ее в карман”.)

Без чего еще не сварить колдовской отвар? Без лягушек! На болото нужно идти.

Какая трясина! С кочки на кочку, чтобы не засосало! (Ходим “по кочкам”: это может быть скамеечка, поставленные на небольшом расстоянии друг от друга стулья, разложенные листки бумаги или пакеты.)

Где мои лягушечки? Сейчас поймаю! Ага! Попалась! Еще одна! (Присев, прыгаем за лягушками, хлопая вытянутыми вперед руками).

Ой, опять луна за тучу спряталась. Ничего не видно, где же лягушки? Фу, все попрятались. И кочек болотных не видно. (Отжимание от пола. Если хватит сил, то упираемся только на пальцы ног и ладони, либо на носочки, колени и ладони. Простой вариант: лежа на животе, поднимаем переднюю часть туловища.)

Болото меня засасывает! Нужно выбираться! (Высоко поднимаем ноги, махи ногами).

Теперь пора бежать домой, варить отварчик колдовской. Мимо болота легушачего, мимо луга травами богатого. В кухню колдовскую. (Бег.)

Прибежала. Все в котел побросала. (Щепотками бросаем в котел снадобья, разминаем пальчики.)

На пол упала и захохотала. (Лежа на спине, болтаем ногами и руками, “едем на велосипеде”, перекатываемся на спине, обхватив руками колени. Усложнить: подъемы в сидячее положение, держась руками за живот.)

Самое главное забыла! Черную кошку! А без черной кошки не колдовской отвар получается, а волшебный просыпательный! (Бежим умываться.)

Глазки, ушки, нос и шея, умывайтесь волшебным отваром пробудительным!

Ведьма умылась, принарядилась. И говорит: “Ладно уж, следующей ночью постараюсь ничего не забыть!”

Дракон, который раздумал летать

Гимнастика для тех, кто мечтает полететь

Жил-был большой и добрый дракон. Он умел ходить так (ходьба на носочках) и даже так (ходьба на пяточках), а ещё вот так (ступни вывернуты внутрь), и вот так (пятки вместе, носки как можно сильнее развести и наоборот, носочки вместе, пяточки врозь).

Он умел по-разному ходить, но не умел летать. Умели летать птицы и самолёты, и стрекозы, и облака, а дракон не умел.

— У меня такие маленькие крылья, что их даже трудно разглядеть, — грустил дракон, пытаясь заглянуть себе на спину. Сначала так (повороты головы вправо-влево, как можно сильнее), потом так (повороты туловища вправо-влево сначала не отрывая ступни от пола, а потом кружась вокруг своей оси). Потом так (наклоны вперед, пытаемся заглянуть на крылья снизу).

Нужно делать зарядку, чтобы крылья выросли, — решил дракон и начал быстро-быстро размахивать маленькими крылышками (Плечами вращаем вперед-назад, вверх вниз).

Он махал, махал, махал, и крылья начали расти, расти, расти (Круги руками назад-вперёд, одной назад).

Дракон разбежался, подпрыгнул и… раздумал лететь. «Они там все такие маленькие, когда летают, — подумал добрый дракон, — а я такой большой, что могу просто нечаянно их столкнуть с неба: и птиц, и стрекоз, и самолёты. Я могу продырявить облака, и они, наверное, огорчатся».

Облака сверху посмотрели на дракона, покачали пушистыми боками и прислали дракону целый сугроб новенького скрипучего снега. В подарок.

Дракон радостный пошёл по снегу, так (ходьба на носочках) и даже так (ходьба на пяточках), а ещё вот так (ступни вывернуты внутрь), и вот так (пятки вместе, носки как можно сильнее развести и наоборот, носочки вместе, пяточки врозь).

Мы смелые пираты

Будилка для мальчишек и бабушек

Жили-были на свете пираты. Большой пират (потянулись), Средний пират (встали прямо, расправили спину) и Маленький пират (присели). Большой пират (потянулись) умел ставить на корабле паруса, поднимать пиратский флаг (руки по очереди поднять над головой, отпустить) и плавать кролем (показали). Средний пират (стоим прямо) умел крутить штурвал (круги руками), сбрасывать в море якорь (руки по очереди вперед) и плавать брассом (показали). Маленький пират (присели) мог драить палубу (ходим на полусогнутых ногах, руками показываем, как драим палубу), плавать по-собачьи (показали) и петь песенку (маршируем):

Мы смелые пираты,

Нету нас храбрей!

Никого мы не боимся, кроме бабушки своей.

Пираты действительно боялись своей собственной бабушки. Потому что бабушка у пиратов была очень строгая (погрозили пальцем) пиратская бабушка. Она сама умела ставить паруса (потянулись, руки по очереди вверх), крутить штурвал (спину выпрямили, круговые вращение руками), драить палубу (согнулись, “драим палубу”) плавать кролем (показали), плавать брассом (показали), плавать по-собачьи (показали), и петь песенку (маршируем):

Вы смелые пираты,

Нету вас храбрей!

Никого вы не боитесь, кроме бабушки своей.

И кроме этого бабушка умела высматривать на горизонте корабли (повороты в стороны, руку козырьком к глазам), ориентироваться по звездам (повороты головы) и плавать на спине. Поэтому Большому пирату (потянулись) не надо было ставить на корабле паруса и поднимать пиратский флаг (руки по очереди поднять над головой, отпустить). Среднему пирату (стоим прямо) не надо было крутить штурвал (круги руками) и сбрасывать в море якорь (руки по очереди вперед). Маленькому пирату (присели) драить палубу (ходим на полусогнутых ногах, руками показываем, как драим палубу) и петь песенку (маршируем):

Мы смелые пираты,

Нету нас храбрей!

Никого мы не боимся, кроме бабушки своей.

Со всем это прекрасно справлялась одна строгая (погрозили пальцем) пиратская бабушка.

— А вы, пираты, быстро умываться и учить уроки! — приказывала бабушка своим пиратам. “Скучно быть пиратом”, — думали пираты. — “Всё уроки, да уроки. Не податься ли нам в разбойники?”. Но это уже другая сказка, про то, как жили-были на свете разбойники. Большой разбойник (потянулись), Средний разбойник (встали прямо, расправили спину) и Маленький разбойник (присели)...