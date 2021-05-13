«Особые дети должны быть успешными!» Фильм о Брестской крепости сняли дети из Речевого центра Екатеринбурга

К 9 Мая в Речевом центре (Екатеринбург) сняли фильм о героях обороны Брестской крепости. О том, как работать с детьми с ОВЗ и почему важно вовлекать их в творчество, рассказала автор проекта, учитель физики и информатики, классный руководитель 5 «А» Лариса Васильевна Фогель.

– Тему Брестской крепости взяли не случайно?

– Началось с того, что Лариса Михайловна, учитель географии и обществознания, стала руководить Музеем Боевой славы в нашей школе. В архивах нашла интересную информацию: оказывается, музей создали пионеры под руководством Николая Горских. Он был героем Брестской крепости. После войны работал преподавателем, в том числе, в нашей школе, и много рассказывал детям о том непростом времени. Ребята проводили исторические исследования, была своя комната, ключ, который передавался от старших младшим. В общем, Лариса Михайловна предложила поднять эту тему. Так появилась идея. Дальше написали сценарий, собрали реквизит - здесь активно помогали родители.

– И сделали проект за две недели...

– Да. Я, правда, не очень люблю это слово – проект. Есть творчество. Оно обязательно должно идти параллельно учебной программе. Понятно, что тебе эту программу нужно реализовать, а детям сдать экзамены. И вместе с этим хочется, чтобы они могли поучаствовать в чем-то интересном. Та же самая физика воспринимается иначе, если ребенок сам становится, например, Архимедом – с гримом, с костюмом.

Или пионером. Перед съемками мы посмотрели с ребятами фильм, сходили на разведку в школьный подвал, где позже снимали сцену боя, прочитали пионерские правила. «Настоящие пионеры не держат руки в карманах». Или: «Настоящие пионеры стелют постели своими, а не чужими руками».

Спрашиваю: «Ну, кто из вас не настоящий?» Признаются. Главным у нас был не результат все-таки, а процесс. Эмоции. Ребята прочувствовали то время, настроения, у них появилось понимание, что люди, которые защищали ту же Брестскую крепость, делали это не потому, что их заставили. Все это очень важно в образовании. Прежде всего, когда работаешь с особыми детьми.

­– Сложно вовлечь их в творчество?

– Нисколько. Можно сделать все и со всеми, если создать для того условия. Да, ты понимаешь, что ребенку с тяжелыми нарушениями речи будет трудно выучить текст, ему часто и предложение трудно сказать. Но ты погружаешь его в ситуацию успеха, в которой он понимает, что он такой же, как все, и у него обязательно получится. И все получается. Это требует, конечно, большого количества времени, участия коллег и родителей.

– Проекты в Речевом центре – командная работа учителей?

– По-разному бывает. Но включаются, так или иначе, все. Если получается, то тема прорабатывается параллельно на разных уроках. Реквизит ищем вместе. Где взять те же пионерские галстуки на весь класс? А где взять пулемет? Раньше мы все наши идеи реализовывали на сцене. Сейчас, благодаря коронавирусу, перешли на электронный формат и снимаем фильмы. Это позволяет включить в процесс весь класс, даже ребят, которые учатся дистанционно. Я считаю, если мы что-то делаем, то участвуют все.

– Есть уже планы съемок на следующий год?

– Конечно. Будем делать фильм про российскую авиацию!

За кадром

Участница съемок Соня Арапова рассказывает о том, как в 5 «А» снимали «Брестскую крепость».

Неделя до съемок. В музее

В нашем классе снимали настоящий фильм про войну! Про Брестскую крепость. Это не просто так. Когда была война, фашисты бомбили эту крепость первой. Там много людей погибло. А солдат Николай Горских выжил. Он потом приехал в наш город и работал в нашей школе воспитателем. Он рассказывал пионерам про войну.

У нас в школе музей, где есть альбом с фотографиями этих ребят. Их мы и должны были сыграть! А еще героев из рассказа Сергея Алексеева! Все Лариса Васильевна придумала. Она даже настоящий сценарий написала.

Съемки. Понедельник

Первую сцену снимали в классе. Все было, как у пионеров. Мы были в форме с галстуками. А Путина на стенде заклеили Лениным. Лариса Васильевна написала на доске:

Пионер, всегда будь смелым,

Будь готов, всегда готов.

Дальше я не прочитала, потому что снималась без очков.

Мы все говорили свои слова. Потом слова должен был говорить учитель технологии у мальчиков. Он играл Николая Горских. Тут оказалось, что он пришел не в тех штанах! Горских никогда не ходил в джинсах! Хорошо хоть не рваные были.

Вторник

Все сразу началось, как надо: из-за съемок нас отпустили с уроков. Я как раз английский не сделала. Вечером читала про великолепную пятерку. Это английские ребята и собака, которые вечно впутываются в расследования. Мама сказала, завтра у меня будет великолепная двойка. А ее не было!

Снимали пионерскую линейку. Учитель физкультуры учила нас маршировать. Ксюша шла с барабаном, это у пионеров было очень почетно, а Виталик дудел в горн как мог. Горских сегодня был, как Горских, в правильных штанах. Он нес красное знамя. А я забыла вторую форму с рубашкой и юбкой. Но у Ларисы Васильевны оказался небольшой склад одежды, она мне юбку дала.

Среда

Читали текст из рассказа Сергея Алексеева. На зеленом фоне, который потом на монтаже можно убрать и поставить любую картинку. Крутая штука, я теперь тоже такой домой хочу. Текст был сложный. Мы почти все путались в словах. Я должна была перечислить несколько городов, все время запиналась на Луцке. Трудно собраться, когда все на тебя смотрят. Еще и Лариса Васильевна с камерой. С первого раза у меня не получилось. И со второго не очень.

Четверг

Мне поменяли слова. Теперь вместо Луцка у меня Муховец! И 13 «р» по тексту в придачу! Специально посчитала. Я и так-то «р» толком не выговариваю. Еще число несчастливое.

Пятница

Это был самый, нет, САМЫЙ страшный день. Мы снимали в школьном подвале. Все, как Сергей Алексеев написал. Война. Наши в крепости. Фашисты не давали им подойти к воде. Стреляли. Потом пулеметчик подобрался к воде и набрал полную каску. Стал предлагать воду раненым, женщинам, мальчику с горошинку. Все отказались. Воду тогда вылили в пулемет и смогли продолжить бой.

Мы принесли из школьного музея настоящий военный реквизит. У нас были:

- Ложки, которые были подписаны. Чтобы бойцы не путали. Они носили ложки с собой. Потерял – ешь руками.

- Помятая железная кружка.

- Чайник.

- Разбитая каска. В ней пулеметчик нес воду. Вода была понарошку. Так-то бы много не унес, каска вся дырявая была.

- Телефон простой.

- Телефон другой. По нему связист вызывал помощь.

- Карты и письма.

- Одеяло.

- Еще был пулемет. Не из музея. Его сделал Мирон, он учится дома, а не в школе.

Пулеметчиком был Слава Зекунов. Он играл главную роль. Вместо мальчика с горошинку у нас была Соня Аристова, Женя и Даша играли медсестер, а я жену офицера, сильную женщину. Бабушка мне для жены дала свое красное платье в горох. Она в нем сто лет назад приехала в наш город поступать в институт.

В подвале было несколько дверей. Одна со стеклом. Я заглянула: в комнате стояла кровать и куча коробок. Еще была какая-то тень высокого человека. Хотя человека не было! Может, Горских? В другой комнате был бассейн. Здесь постелили одеяло для раненых. Даша лечила бойца Сеню. Женя – Ваню. Остальные девочки сидели на кирпичах. После той тени мне было не по себе. Но тут я вспомнила, что я, вообще-то, сильная женщина.

А потом начался хоррор. Это когда живешь спокойно, а у тебя всякая мистика в жизни появляется. Выключили свет. Сеня с Соней Жернаковой взяли фонарик и увидели призраков, стали орать. Но Лариса Васильевна быстро это дело прекратила: на площадке должна быть тишина.

И потом мы уже все были, как мышки. И съемки как-то быстро закончились. Мы собрали одеяло и все остальное, унесли в музей. А Ваня так в раненом гриме домой и пошел. На школьном дворе чьи-то бабушки хотели врача вызвать, но им про Ваню все объяснили. Они не стали.

Чтобы посмотреть ролик, кликните на нём "посмотреть на youtube". Мы не вправе транслировать его из-за использованных в ролике авторских материалов (кадров из х/ф)

От родителей

Мы, родители учеников 5 «А», хотим сказать огромное спасибо нашему замечательному классному руководителю Ларисе Васильевне Фогель.

Наталья Зекунова: «Лариса Васильевна, большое спасибо Вам за этот проект. За возможность, которую Вы дали нашим детям – они смогли узнать о событиях Великой Отечественной войны, прикоснуться к трагическим моментам нашей истории. Также спасибо, что Вы открываете в наших детях новые таланты. Я не видела пока конечный ролик, но видела, как изменился за эту неделю мой ребенок. Я очень им горжусь».

Надежда Дерягина: «Тема Великой Отечественной войны интересна в любом возрасте, а когда про войну снимают проект, с гримом, костюмами и всем остальным… Я своего Сеню на фотографии даже не сразу узнала. Спасибо Вам, Лариса Васильевна, за то, что Вы у нас есть!»

Елизавета Храмцова: «Мы очень рады, что в нашей школе есть такой учитель, как Лариса Васильевна, она всё время что-то придумывает, занимается с детьми, для неё важен каждый ученик. Например, в съемках участвовали и те дети, которые учатся на дистанте, подготовились дома и пришли на съемки. Гордимся, что в школе большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, наши педагоги формируют уважение к старшему поколению, ветеранам, ценят и берегут память о героях и Великой Отечественной Войне. В подготовке к проекту все были задействованы, родители помогали, дети были вовлечены, узнали и почувствовали очень многое! Спасибо!»