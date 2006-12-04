Как вырастить умницу?

Можно ли ребенка сделать умнее? Или уж, какой интеллект достался ему по наследству, с таким и жить? Вокруг этой темы столько споров, домыслов и ожиданий, что хочется узнать мнение специалистов. Как относиться к мифам о выращивании интеллектуалов, рассказывает Надежда ЗЫРЯНОВА, кандидат психологических наук, доцент кафедры психогенетики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Миф первый: "Ум передается по наследству, а «плохие» гены не изменить"

На самом деле интеллект ребенка зависит как от генов, так и от среды, в которой он растет. Это доказали исследования интеллектуального уровня однояйцовых близнецов, которые, волей случая, были разделены и воспитывались в разных семьях, в разной культурной среде. Генотип у этих близнецов одинаковый, а уровень интеллекта получился разным.

Насколько ребенок одарен интеллектуально, определить трудно, особенно, когда он совсем маленький, да и изменить генотип нельзя. А вот создать богатую среду для развития всех его природных способностей — можно. Важность среды доказывает и такой факт: когда детей, чьи родные родители не отличались умом и способностями, усыновляли семьи, которые могли предоставить этим детям все условия для развития, интеллектуальный уровень приемышей после общения со своими новыми умными родителями значительно возрастал.

Любопытный эксперимент провели наши психологи. Они наблюдали группу шестилеток с одинаковым IQ. Часть из них осталась еще на год в детском саду, часть пошла в школу. Через год уровень интеллекта тех, кто пошел в школу, был выше уровня интеллекта «детсадовцев». Оно и не удивительно: школа предлагает более богатую среду для развития.

Миф второй: "Главное, дать толчок развитию интеллекта в раннем возрасте, дальше все пойдет само собой"

Не правда. В одном исследовании американские психологи отобрали маленьких детей, чьи матери показали очень низкий уровень интеллекта, и занялись их умственным развитием и подготовкой к школе. За несколько лет занятий психологам удалось значительно повысить интеллект этих крошек: у некоторых IQ стал выше на 30 баллов! При поступлении в школу они опережали в развитии многих сверстников. Но когда специальные занятия закончились, дети вернулись в мир своих малоразвитых родственников, стали учиться в обычных школах, их интеллектуальный уровень постепенно снижался и стал не выше среднего уровня ровесников.

Американцы говорят об интеллекте: «Use it, or loose it» — используй, а то потеряешь. Тренировать мозг надо постоянно.

Миф третий: " Развивает ребенка только общение с взрослыми"

Это утверждение верно для младенцев. Да. Ребенок учится говорить, думать, общаясь с взрослыми. Родители объясняют ему значения новых слов, учат новым выражениям, поправляют, когда он что-то произносит неправильно. А младенцы, предоставленные самим себе, близнецы, погодки, которых родители надолго оставляют в компании друг друга, начинают отставать от сверстников в умственном развитии.

Но позже, в школьные годы, общение со сверстниками так же необходимо, как и общение с взрослыми. Во время президентства Джона Кеннеди в США возникла ситуация, которой не преминули воспользоваться ученые. Кеннеди решил объединить школы для черных и белых детей. До этого дети белых и черных американцев учились порознь. Белые родители штата Джорджия — потомки южноамериканских плантаторов — были категорически против такого нововведения. Они перестали водить своих детей в школы, и школы на два года закрылись. Дети, а были они в основном из вполне благополучных состоятельных семей, занимались с нанятыми учителями дома. Когда через два года конфликт утрясли и дети вернулись в школы, оказалось что их IQ (в США постоянно замеряют уровень интеллекта школьников) был значительно ниже IQ детей из других штатов, которые не прерывали учебы в школе. И это отставание удалось ликвидировать только через 4 года.

Миф четвертый: "Чтобы получить умного ребенка, надо развивать у него логическое мышление"

Сотрудники кафедры психогенетики психологического факультета МГУ провели многолетнее наблюдение за развитием интеллекта группы людей с 6-ти летнего возраста до 24 лет. И увидели, что уровень логического мышления был выше у тех подростков и молодых людей, кто в 6 лет отличался богатым наглядно-образным мышлением.

Так что не спешите решать с дошколятами логические задачки. У малышей надо развивать фантазию, воображение, образное мышление, больше с ними сочинять, рисовать, играть. Игра — очень важный этап в развитии ребенка. Наш известный психолог, исследователь мира детства Д. Б. Эльконин говорил: если ребенок не доиграл в дошкольном возрасте, это скажется на его дальнейшем развитии.

Миф пятый: "Люди разных народов различаются по интеллекту"

В США постоянно изучали и сравнивали интеллект представителей белой и черной рас. И раньше все время получалось, что у белых IQ в среднем примерно на 15 баллов выше. Из этого делали вывод, что черные — генетически ущербная раса. Но более поздние исследования показали, что причина различия в уровне IQ — не гены, а среда. А 15 баллов — это типичная разница в уровне интеллекта привилегированных слоев населения и ограниченных в правах групп, не зависимо от национальной принадлежности. Когда определили уровень интеллекта представителей черных и белых групп, равных по положению в обществе, образованию, доходу, по количеству детей в семье, по духовным ценностям родителей, оказалось, что IQ у них был одинаковый.

А в Германии сравнивали интеллект детей от смешанных браков и детей этнических немцев. И также в единых социальных группах различий не было.

НАША СПРАВКА

Философы под интеллектом понимают способность мыслить и рационально познавать мир. Психологи трактуют этот термин шире: включая в него не только логическое мышление, но и способность быстро обучаться, находить выход из проблемных ситуаций, накапливать практический опыт.

ОПЫТ МОРМОНОВ

Интеллектуальный уровень детей из многодетных семей тоже очень сильно зависит от образования и социального статуса родителей. В образованных семьях, где с детьми занимаются, уровень интеллекта у первых четырех — не ниже, чем сверстников из однодетных и малодетных семей. И только у пятого может быть хуже. Видно, на пятого у наших родителей уже не хватает сил.

В многодетных семьях, где родители сами не блещут ни умом, ни образованностью, падение интеллекта наблюдается уже у второго ребенка, не говоря обо всех последующих.

Однако в многодетных семьях мормонов и квакеров, которые традиционно очень много занимаются своими детьми, интеллект их наследников не снижается, не зависимо от того, какими по счету они родились.

ФЕНОМЕН ФЛИННА

Американский ученый Дж. Р. Флинн подсчитал, что за вторую половину ХХ века уровень интеллекта всех жителей планеты возрос примерно на 20 баллов. Мы стали умнее. Объясняется это улучшением условий жизни, развитием здравоохранения, изменением структуры питания: мы стали больше есть белков и витаминов… И нашей богатой информационной средой: число образованных людей увеличивается, общая информированность населения растет.