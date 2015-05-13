Учим считать малышей

«1, 2, 3, 4, 5, 18, 25», - считает мой трехлетний сын, и я задумываюсь о необходимости обучения его счету. А ваш малыш уже показывает свой возраст на пальчиках или только разбирается в понятиях «один-много»? Приглашаю вас в увлекательный мир знакомства с числом. Вместе мы разберемся, какие этапы нужно пройти нашим детям, чтобы осознать связь между числом и цифрой, между словом числительным и соответствующим количеством.

Малыши с 1 года до 2х лет – первые представления о количестве

В этом возрасте учим деток делать количественные обобщения «один – много - мало» и отвечать на вопрос: «Сколько». Это умение формируем в определенной последовательности: по подражанию, образцу и, наконец, по словесной инструкции.

Сначала складываем перед малышом кубики по одному: «Вот кубик, еще кубик, еще…». Накроем кубики ладонями и поясним: «Много кубиков». Потом сделаем акцент на одном кубике и попросим ребенка взять столько же. Покажем на пальчиках, сколько предметов мы взяли.

Позже даем инструкцию: «Дай мне один (много, столько же) мячиков. Обучение маскируем игрой, в ход идут все машинки, кегли, мишки и зайки. Отправляемся с ними в импровизированный лес, собираем много грибочков, мало, даем белочкам по одному грибочку и т.д. Спрашиваем малыша, каких предметов в комнате много, а каких по одному.

Нам два года – усваиваем понятия «два – много; меньше – больше - поровну»

В два года учим ребенка выделять два предмета из множества; помогут игры – упражнения:

Посчитаем - ка немножко!

Есть у каждого из нас:

Сколько рук? (Две) (Вытяните руки вперед)

А сколько ног? (Две) (Поднимите ноги вверх, сидя на стуле)

Сколько ушек? (Два) (Дотроньтесь руками до ушей)

Сколько глаз? (Два) (Дотроньтесь руками до глаз)

Сколько носиков? (Один) (Дотроньтесь рукой до носа)

А лбов? (Один) (Дотроньтесь рукой до лба)

Сколько же у нас хвостов? (Нет) (Поверните голову назад и проведите рукой за спиной).

Психологи говорят, чтобы малыш овладел счетом, нужно взаимодействие всех анализаторов: слухового, зрительного, двигательного, речевого. Иначе говоря, организуем такую игру со счетом, чтобы ребенок видел, слышал, говорил и двигался.

Этим условиям, к примеру, соответствует упражнение с хлопками.

Попросим малыша хлопнуть столько раз, сколько машинок на столе (для начала берем не больше двух игрушек, потом можно увеличить до трех). Хлопаем, глядя на машинки, и проговариваем: «Один, два!»

Чтобы познакомиться с понятиями «больше – меньше – поровну», угостим мишек конфетками.

Возьмем 4 конфеты и два медвежонка. Раскладываем сначала по одной конфете, затем еще по одной. Спрашиваем: «Сколько конфет у этого мишки? А у этого? Тоже два? Значит, поровну!» Акцентируем внимание на этом слове.

Затем возьмем 5 конфет. Стараемся разделить их поровну между двумя куклами, помогаем малышу убедиться, что у одной куклы больше конфет, чем у другой: «Сколько конфет у этой куклы? Две. А у этой? Три. У второй куклы конфет больше, а у первой меньше».

Позже в процессе игры, рисования, конструирования не устаем закреплять новые понятия.

Малыши – трехлетки – знакомство с числами и цифрами

Внимание, уважаемые родители! Прежде чем приступить к обучению, мы должны понять одну истину. Число – это количественное отражение предметов, цифра – это устное или письменное обозначение числа. Мы учим детей сначала только числам, позже знакомим с цифрами. Если вы научили по порядку перечислять цифры от 1 до 10, это не значит, что малыш умеет считать. Счет – это когда ребенок понимает, что за цифрой 5 стоит именно 5 карандашей, когда он осознает реальное количество предметов за определенной цифрой.

В три года мы учим деток:

Счету от 1 до 10;

Числовому ряду (последовательности цифр в прямом и обратном порядке);

Цифрам.

Как научить считать

Так как у детей наглядно-образное мышление, считаем не отстраненные, а конкретные предметы: «Возьми один карандаш, добавь еще один. Сколько всего карандашей? Давай добавим еще один. А теперь сколько всего?» Пересчитываем все предметы, указывая пальчиком.

Следим, чтобы малыш не пропускал предметы при счете и не считал один предмет дважды. При счете не говорим слово: «Раз», произносим: «один».

В школе, детском саду изучают одно число за одно занятие. То есть ввели число 5 и весь урок проводят игры и упражнения на закрепление именно этого числа.



Чтобы запомнить числа:

* считаем все, что интересно малышу: игрушки, кухонную утварь, предметы быта и др.;

* играем в тактильный мешочек: насыпаем игрушки в пакет и на ощупь считаем количество;

* используем наборы карточек с изображением нескольких предметов, показываем примерно по пять карточек за один раз, проговариваем: «1, 2, 3, 4, 5». (Во втором показе используем следующие 5 чисел).

Ребенок, глядя на такие карточки, запоминает зрительный образ чисел 1, 2 и т.д. При этом он не пересчитывает предметы на карточке, а как бы фотографирует их образ в своей памяти.

К нашему удивлению, спустя какое-то время, малыш без труда отличит карточку с семью и десятью предметами. В день показываем 10 карточек, а на другой день убираем из набора 2 карточки с наименьшими числами и заменяем их на последующие два).

* Если есть железная дорога, играем в «Паровозики» - добавляем в состав по вагончику, каждый раз пересчитывая их;

* Чаще задаем ребенку вопрос: «Сколько, где больше - меньше»;

* Считаем на пальчиках;

* Усваиваем механизм счета: сначала считаем, сколько было, затем – сколько добавили, и, наконец – сколько стало.

Прямой и обратный порядок чисел

Задача малыша: запомнить названия цифр и их прямой и обратный порядок.

Выучить названия цифр помогут считалки, стихотворения, песенки. Вот, например:

Один, два, три, четыре, пять!

Научу тебя считать!

Хобот у слона один,

Он им чистит апельсин: 1!

Два крыла у самолета,

Есть работа у пилота. 1,2!

Цвета три у светофора:

Красный, желтый и зеленый: 1, 2, 3!

Лап четыре у кота,

Вот какая красота! 1, 2, 3, 4!

На перчатке пальцев пять,

Будем дальше их считать: 1, 2, 3, 4, 5!

Нашу песню продолжаем,

Шесть гитарных струн считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6!

Ноток есть всего семь штук:

Издают красивый звук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Восемь ног у паука,

Он свисает с потолка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!

Девять в доме этажей,

Там квартиры для людей: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9!

Десять цифр есть на свете,

Сосчитаем – кА их вместе: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!

Научились мы считать,

А теперь пора гулять!

Слова песни сопровождаем хлопками.

Если малыш каждый день будет пересчитывать окружающие его предметы, очень скоро он запомнит прямой порядок чисел. Решению этой задачи способствует соединение рисунка по точкам. Точки пронумерованы, ребенок восстанавливает по номерам рисунок и запоминает прямой порядок цифр.

Обратный порядок помогут запомнить действия с предметами. Возьмем матрешку, прячем ее составляющие по одной и пересчитываем.

Позже помогаем ребенку понять одну закономерность: каждое число больше на один предыдущего и меньше на один последующего. Таким образом, четырехлетний ребенок сможет в уме считать примеры на сложение и вычитание 1.

Как познакомиться с цифрами

Показываем цифры, когда малыш понимает количество. Образ цифры сопровождаем картинкой с соответствующим количеством предметов. Не спешим прописывать цифры в прописях – моторика в этом возрасте развита еще слабо, писать ребенку будет трудно, а значит неинтересно. Лучше лепим цифры их пластилина, выкладываем аппликацию цифр из семян, крупы и т.д.

В 4 – 5 лет мы можем научить ребенка считать десятками, используя счетные палочки. В 5-6 лет знакомим с составом чисел первого десятка, подготавливая его тем самым к сложению и вычитанию в пределах десяти.

