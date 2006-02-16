Игры с разрезной азбукой и с простыми рисованными буквами

Собственно, сейчас речь пойдет о тех простейших играх, с помощью которых легко научить маленького ребенка буквам (именно буквам, потому что для полноценного чтения нужно будет посвятить определенное время на сложение букв в слоги и слова) без каких-то серьезных вложений денег и времени. И педагоги, и большая часть родителей уже обратили внимание на то, что привычная нам схема подачи материала: объяснение, вопросы по теме и закрепление в упражнениях приемлема лишь для очень малой части детей, а для малышей до 4-5 лет лучше вообще отказаться от всякой схемы, а «обучать не поучая»: в игре, в жизни, в обычных бытовых ситуациях. Поэтому, если вся ваша наука будет строиться только на взаимном удовольствии от процесса и игре, вы будете правы. А извечная нехватка времени в данном случае при некотором допущении будет работать «на руку»: потому что переусерствовать даже совсем чуть-чуть в процессе обучения буквам и чтению куда как проще, а главное вреднее, чем немного «не дожать». Лучше поиграть совсем немного (5-10 мин.) вечером (не страшно, если даже и перед сном) в свое удовольствие отдохнув душой рядом с малышом, чем усилием воли заставлять себя в положенное время «начинать занятие».

Игры с разрезной азбукой: для старшей дочери я брала буквы из какого-то не совсем удачного набора для обучения чтению (их и сейчас в магазинах полным-полно).

Можно сделать подобную азбуку и самим, это даже проще: печатаем на принтере большие буквы (75-80 кегль, лучше набирать шрифтом Arial Black), разрезаем и наклеиваем на плотное основание: картон, обычные карты, разрезанные на пополам. А можно сохранить их долговечность, наклеив на крышки от баночек с внутренней стороны (нужен маленький кусочек двустороннего скотча, сверху еще один кусочек уже обычного скотча, чтобы черная краска принтера не размазывалалсь от маленьких пальчиков). Правда, в данном случае азбука уже не разрезная, а «крышечная»

Теперь самое интересное – начинаем играть:

«В лес за грибами» (с 9-10 мес. в самых простейших вариациях, с 2-х лет уже в полном виде):

Раскидываем с большой амплитудой . Собираем все подряд, выискивая под шкафами и стульями, кто больше. Потом решаем какие из «грибочков» подойдут для супа, а какие на жарку: «Так, у тебя это что за гриб? «А»? Давай «А» будем жарить…». Раскидываем по полу: кто больше соберет букв «О» (собранные буквы надо посчитать, повторив при этом порядковый счет и сравнить, вспомнив понятия «больше», «меньше»).

«Строим город (дачный поселок)» (с 1,5 лет):

Выкладываем дорожки между построенными из кубиков домами, если букв достаточно, можно сделать отдельную дорожку МММММ и дорожку ОООО и т.п. Ходить по дорожкам можно и просто пальчиками, 2 пальчика как ножки у человечка, и конечно же, называть что написано «под ногами».

Если у вас баночки, то вам идеально подойдет игра: попади в кружку (ведерко, банку и т.д.): встаем с кучкой крышек на некотором растоянии от цели и по очереди кидаем: «Я кидаю «А»! УРА!!! Моя «А» попала!»

«Лото» (с 3 лет):

Правила игры знают все. Буквенное лото – вещь хорошая, тем более, что частенько продается в магазинах, но можно сделать и самим: половину букв 1-й набора (нужно 2 набора одинаковых букв) наклеим на прямоугольные карточки, по 4-5 шт на каждую. Когда делала подобное лото для старшенькой, то украшала такие игровые карточки картинками из детских журналов и наклейками по периметру, может это и мешало четкому восприятию собственно букв, но зато было веселее. Оставшаяся половина переворачивается для вытягивания ведущим.

Если вы, как и я, придерживаетесь обучения по складовой системе, то лото можно сделать со складами. Есть прекрасная книга Лены Даниловой «Кубики зайцева в семье» - там в качестве приложения напечатаны заготовки для подобного лото. Я делала сама только потому, что хотела исспользовать определенные склады, опираясь именно на те, с которыми у моей группы деток были проблемы (я использовала распечатки из интернета для самостоятельного изготовления кубиков Зайцева и парные картинки от старых пиксесо):

Ну а если совсем нет времени на всякие заготовки, распечатки и тому подобное, а хочется заняться игровым обучением прямо сейчас – вот только несколько советов-игр для таких случаев:

«Читаем с мамой»: Самое просто и задушевное - когда малыш мешает нам читать любимый глянцевый журнал, берем в руки фломастер и малыша на колени и вычеркиваем в заголовках (кто больше или быстрее найдет) выбранную букву.

«Украшаем букву». Времени побольше: займемся апликацией. Сначала приготовим материал: мелко порвем или порежем (в зависимости от возраста и желания ребенка) все, что можно мелко порезать или порвать (бумагу, нитки, тряпочки и т.п.), карточку с буквой смазываем клеем ПВА и просим малыша эту букву «одеть», «украсить», «нарядить как елочку» и т.п. Мы делали очень красивый подарок для бабушки, когда на цветном картоне карандашом написаны буквы: «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» – эти буквы украшены мелкими кусочками разной ткани – смотрится просто шикарно, поверьте!

Хороший психолог наверняка сможет дать интересную психологическую оценку результата подобной деятельности: мне же просто очень инересно наблюдать, как по-разному, имея один и тот же набор цветных кусочков, разные дети украшают буквы: одни делают это очень аккуратно, каждый кусочек по отдельности на некотором расстоянии от других и их не уговорить наклеить сверху еще один ряд (как правило, эти дети и в другой деятельности очень последовательны, неторопливы и аккуратны), другие: навалят все, что попадется под руку в одну пеструю веселую кучку (легки на подъем, быстро переключаются с одной деятельности на другую, очень активны), третьи: тщательно подходят к выбору материала, например, они согласятся брать только ткань или только блестящую бумагу …

А можно и полепить : лепим букву на картонку (от 2-х лет) или отщипываем пластилин по маленьким кусочкам. Для совсем маленьких, от 1,5 лет: отщипывает мама, она же катает шарики, а малыш только нажимает пальчиком на этот шарик на картонке. В последнем случае пластилин лучше брать разных цветов – буква получается яркая – праздничная. И не забывайте в процессе напоминать малышу: «Ах, какая красивая у нас «О», какая она веселая получается!»

Еще можно посмотреть фокус : рисуем букву белым или желтым восковым карандашом, даем бумагу малышу: «На этой бумажке потерялась буковка, давай раскрасим ее краской, вдруг найдется» - пусть красит весь лист однотоннной краской, хорошо разбавленной водой, а уж буква найдется - не сомневайтесь!

«Сложи букву»: пишем четко и красиво букву на картонке и разрезаем картонку на 2 или более частей – задание простое: «Давай сложим букву Б», для годовастика упростим (предварительно с цельной карточкой, на которой четко написана буква ребенок должен наиграться или, как минимум, эта карточка с буквой должна быть ему знакома): «Вот первая половинка, а где вторая? Давай-ка сложим вместе!» (чем меньше ребенок, тем больше «работы» делает сам родитель – если малышу всего год, то достаточно будет и того, что он сам поднимет с пола вторую половинку, а вы уже соедините и обрадуйтесь появлению буквы).

Большинство игр, которые здесь описаны, нравятся некоему усредненному ребенку, и совсем не обязательно все подойдут вам, просто включайте обычные буквы в свою ежедневную жизнь: рисуйте их на стеклах зимой во время долгой дороги в общественном транспорте (если, конечно, выражение «общественный транспорт» еще встречается в вашем лексиконе ), лепите их из пластелина и теста, рисуйте палочками на снегу и песке, нумеруйте буквами гаражи для машинок («здесь поставим бумажку с буквой «К» – пусть в этом гараже паркуется Красная машина, а можно и на машину бумажку с буквой повесить, чтобы было проще»). Если дома есть компьютер, то в принципе вполне можно ненадолго подпустить к нему ребенка, запустив при этом WORD и выбрав шрифт побольше, с 3-х леткой можно и поиграть: пишите букву Ж и спрашивайте: «угадай, какую кнопочку я нажала?» (условие, надо нажимать на кнопки не всей лодошкой, а только одним пальчиком на одну кнопку), потом пусть он загадывает, а вы «поищете»: «Так, ты написал букву Б, где же она? Это А, это О, а вот же на кнопочке внизу написано «Б»! Точно, она!». Сейчас много разных компьютерных игрушек по изучению букв, ничего не буду писать об этом увлечении многих деток (как правило, у каждого родителя есть свое «проверенное собственным опытом» мнение), лишь попрошу быть к этим забавам внимательными: уделите время и сами поиграйте в эту игру. Кроме этого, введите четкие временные ограничения, в WORDe дети обычно проводят куда-как меньше времени, чем за «игрушками» - может все же не рисковать в таком нежном возрасте?