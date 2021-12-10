Все школы искусств (ДШИ) города Екатеринбурга
Школы искусств города Екатеринбурга - полный список всех школ с указанием официального сайта, адресом, районом города, с перечнем направлений: музыкальная школа, художественная школа, театральная или хоровая школа, а также программ дополнительного образования.
Прием заявлений на бюджет (проходит с 15 апреля по 25 мая) и внебюджетные направления (общеразвивающие программы, обучение по которым проходит на платной основе) в школы искусств Екатеринбурга осуществляется в электронном виде через Единый портал государственных услуг.
Воспользуйтесь удобным поиском по районам и по направлениям!
Школы искусств Верх-Исетского района г. Екатеринбурга
«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова»
Директор Чепайкина Любовь Григорьевна
район: Верх-Исетский
Адрес: ул. Бебеля, 122б
Тел.: +7 (343) 367-68-07; ул. Бебеля, 122б
Конкурс: 1,3 человек на место.
Условия приема
прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова»
Директор Шульгина Ирина Валерьевна
район: Верх-Исетский
Адрес: ул. С. Дерябиной, 27а, ул. Гурзуфская, 21;
Тел.: +7 (343) 233-53-07
Конкурс: 2,8 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени В.А. Гаврилина»
Директор Прокопенко Яна Юрьевна
район: Верх-Исетский
Адрес: ул. Крауля, 82а
Тел.: +7 (343) 227-60-74
Конкурс: 2,4 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 имения М.П. Мусоргского»
Директор Соловьева Светлана Николаевна
район: Верх-Исетский
Адрес: ул. Заводская, 44
Тел.: +7 (343) 227-29-44
Конкурс: 2 человека на место
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Школы искусств Железнодорожного района г. Екатеринбурга
«Екатеринбургская детская школа искусств № 8»
Директор Никифорова Маргарита Николаевна
район: Железнодорожный
Адрес: посёлок Северка, ул. Строителей, 22
Тел.: +7 (343) 211-78-02
Конкурс: 1 человек на место
Условия приема:
Предпрофессиональная программа:
Общеразвивающая программа:
«Екатеринбургская детская школа искусств № 9»
Директор Мазухина Лариса Владимировна
район: Железнодорожный
Адрес: ул. Челюскинцев, 98
Тел.: +7 (343) 354-19-19
Конкурс: 1 человек на место
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»
Директор Бартновская Елена Евгеньевна
район: Железнодорожный
Адрес: ул. Техническая, д. 54
Тел.: +7 (343) 373-12-96
Конкурс: 1,5 человек на место
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская хоровая школа № 2»
Директор Репина Лариса Васильевна
район: Железнодорожный
Адрес: проезд Теплоходный, 6
Тел.: +7 (343) 323-57-12
Конкурс: 1 человек на место
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени Г.С.Метелева»
Директор Шолохова Наталья Станиславовна
район: Железнодорожный
Адрес: ул. Техническая, 79, ул. Пехотинцев, 14
Тел.: +7 (343) 322-35-55; +7 (343) 366-04-18
Конкурс: 2,2 человека на место
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Школы искусств Кировского района г. Екатеринбурга
«Екатеринбургская детская школа искусств № 2»
Директор Фаворская Ирина Руслановна
район: Кировский
Адрес: ул. Советская, 45, ул. Учителей, 3
Тел.:+7 (343) 379-08-05
Конкурс: 4 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
«Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»
Директор Дьякова Юлия Анатольевна
район: Кировский
Адрес: ул.40-летия Комсомола, 22а
Тел.:+7 (343) 347-69-44
Конкурс: 3,5 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича»
Директор Усанова Елена Валерьевна
район: Кировский
Адрес: ул. Первомайская, 82/ул. Гагарина, 12
Тел.: +7 (343) 374-67-76; +7 (343) 375-66-81
Конкурс: 3,8 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского»
Директор Гончарова Олеся Михайловна
район: Кировский
Адрес: ул. 40-летия Комсомола, 12а
Тел.: +7 (343) 347-47-30
Конкурс: 1,7 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская хоровая школа № 1»
Директор Малахова Ольга Александровна
район: Кировский
Адрес: ул. Мира, 3д
Тел.: +7 (343) 374-11-06
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская театральная школа»
Директор Петрова Наталья Петровна
район: Кировский
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 137
Тел.: +7 (343) 355-40-91
Конкурс: 4 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Школы искусств Ленинского района г. Екатеринбурга
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
Директор Бутаков Владимир Владимирович
район: Ленинский
Адрес: ул. Амундсена, 68а
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени К.Е. Архипова»
Директор Серебренникова Евгения Юрьевна
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 6»
Директор Тлисова Маргарита Федоровна
район: Ленинский
Адрес: ул.Московская, 213
Тел.: +7 (343) 257-22-93; +7 (343) 210-13-14
Конкурс: 2,2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева»
Директор Батанова Елена Геннадьевна
район: Ленинский
Адрес: б-р Денисова-Уральского, 14
Тел.: +7 (343) 267-97-76
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская хоровая школа № 4»
Директор Черныш Татьяна Викторовна
район: Ленинский
Адрес: ул. Фурманова, 45
Тел.: +7 (343) 251-49-75
Конкурс: 1 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»
Директор Тишина Елена Андреевна
район: Ленинский
Адрес: ул.Чапаева, 8а,
Тел.: +7 (343) 257-63-19
Конкурс: 2,4 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Школы искусств Октябрьского района г. Екатеринбурга
«Екатеринбургская детская школа искусств № 1»
Директор Киткина Лариса Васильевна
район: Октябрьский
Адрес: б-р. С.Есенина, 18, пер. Волчанский, 6
Тел.: +7 (343) 262-24-04
Конкурс: 1,5 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская школа искусств № 10»
Директор Терентьева Людмила Васильевна
район: Октябрьский
Адрес: ул. Бахчиванджи, 20а
Тел.: +7 (343) 252-68-59
Конкурс: 1,6 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»
Директор Литовских Ирина Валерьевна
район: Октябрьский
Адрес: ул. Карла Либкнехта/Малышева, стр. 2/47
Тел.: +7 (343) 371-38-47
Конкурс: 3,7 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9»
Директор Капанадзе Олег Гелаевич
район: Октябрьский
Адрес: ул. Карельская, 82
Тел.: +7 (343) 252-03-40
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеобразовательные программы:
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 имени С.С. Прокофьева»
Директор Коптев Илья Владимирович
район: Октябрьский
Адрес: ул. Декабристов, 49
Тел.: +7 (343) 251-33-37
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»
Директор Андреева Вера Яковлевна
район: Октябрьский
Адрес: ул. Саввы Белых, 7
Тел.: +7 (343) 210-47-81
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Школы искусств Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга
Екатеринбургская «Детская школа искусств № 5»
Директор Беркита Лилия Динаровна
район: Орджоникидзевский
Адрес: ул. Стачек, 70, ул.Войкова, 86
Тел.: +7 (343) 306-15-93
Конкурс: 2,6 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская школа искусств № 15»
Директор Мурахтанова Елена Станиславовна
район: Орджоникидзевский
Адрес: ул. Замятина, 11а
Тел.: +7 (343) 317-99-96
Конкурс: 1,5 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Гимназия «Арт-Этюд»
Директор Семенова Анастасия Анатольевна
район: Орджоникидзевский
Адрес: ул. Уральских рабочих, 28а, ул. Калинина, 36а, ул. Победы, 10б, ул. Победы, 10а
Тел.: +7 (343) 301-91-29, доб. 1
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки»
Директор Кондратенко Наталья Рафековна
район: Орджоникидзевский
Адрес: ул. Ломоносова, 57
Тел.: +7 (343) 330-63-64
Конкурс: 2,7 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В. Знаменского»
Директор Акатьев Сергей Анатольевич
район: Орджоникидзевский
Адрес: ул.Баумана, 20
Тел.: +7 (343) 352-17-38
Конкурс: 1,3 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Школы искусств Чкаловского района г. Екатеринбурга
Екатеринбургская «Детская школа искусств № 7»
Директор Лутков Валерий Валерьевич
район: Чкаловский
Адрес: ул. Листопадная, 4
Тел.: +7 (343) 256-00-32
Конкурс: 1,5 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
Екатеринбургская «Детская школа искусств № 12»
Директор Бойкова Ольга Борисовна
район: Чкаловский
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 45
Тел.: +7 (343) 258-43-90
Структурное подразделение: ул. Крестинского, 45
Конкурс: 2 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
Общеразвивающие программы:
- Диамант (общеразвивающая программа).
- Калинка (общеразвивающая программа).
«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8»
Директор Усталова Анастасия Анатольевна
район: Чкаловский
Адрес: ул.Титова, 58а
Тел.: +7 (343) 256-49-04
Конкурс: 2,3 человека на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы:
«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина»
Директор Хан Юлия Евгеньевна
район: Чкаловский
Адрес: ул. Селькоровская, 8
Тел.: +7 (343) 301-77-90
Конкурс: 5 человек на место.
Условия приема:
Предпрофессиональные программы: