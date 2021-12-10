Форум
Все школы искусств (ДШИ) города Екатеринбурга

Школы искусств города Екатеринбурга - полный список всех школ с указанием официального сайта, адресом, районом города, с перечнем направлений: музыкальная школа, художественная школа, театральная или хоровая школа, а также программ дополнительного образования.

Прием заявлений на бюджет (проходит с 15 апреля по 25 мая) и внебюджетные направления (общеразвивающие программы, обучение по которым проходит на платной основе) в школы искусств Екатеринбурга осуществляется в электронном виде через Единый портал государственных услуг. 

Школы искусств Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова»

Директор Чепайкина Любовь Григорьевна

район: Верх-Исетский 

Официальный сайт школы 

Адрес: ул. Бебеля, 122б

Тел.: +7 (343) 367-68-07; ул. Бебеля, 122б

Конкурс: 1,3 человек на место.

Условия приема

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).
  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова»

Директор Шульгина Ирина Валерьевна

район: Верх-Исетский 

Официальный сайт школы 

Адрес: ул. С. Дерябиной, 27а, ул. Гурзуфская, 21;

Тел.: +7 (343) 233-53-07

Конкурс: 2,8 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Искусство театра (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени В.А. Гаврилина»

Директор Прокопенко Яна Юрьевна

район: Верх-Исетский 

Официальный сайт школы 

Адрес: ул. Крауля, 82а

Тел.: +7 (343) 227-60-74

Конкурс: 2,4 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 9 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет).

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Сольное пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 имения М.П. Мусоргского»

Директор Соловьева Светлана Николаевна

район: Верх-Исетский 

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Заводская, 44

Тел.: +7 (343) 227-29-44

Конкурс: 2 человека на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет).

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Школы искусств Железнодорожного района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 8»

Директор Никифорова Маргарита Николаевна

район: Железнодорожный

Официальный сайт школы

Адрес: посёлок Северка, ул. Строителей, 22

Тел.: +7 (343) 211-78-02

Конкурс: 1 человек на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональная программа:

  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающая программа:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 9»

Директор Мазухина Лариса Владимировна

район: Железнодорожный

Официальный сайт школы 

Адрес: ул. Челюскинцев, 98

Тел.: +7 (343) 354-19-19

Конкурс: 1 человек на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Художественное искусство (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова»

Директор Бартновская Елена Евгеньевна

район: Железнодорожный

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Техническая, д. 54

Тел.: +7 (343) 373-12-96

Конкурс: 1,5 человек на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет).

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская хоровая школа № 2»

Директор Репина Лариса Васильевна

район: Железнодорожный

Официальный сайт школы

Адрес: проезд Теплоходный, 6

Тел.: +7 (343) 323-57-12

Конкурс: 1 человек на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени Г.С.Метелева»

Директор Шолохова Наталья Станиславовна

район: Железнодорожный

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Техническая, 79, ул. Пехотинцев, 14

Тел.: +7 (343) 322-35-55; +7 (343) 366-04-18

Конкурс: 2,2 человека на место

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет).

Школы искусств Кировского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 2»

Директор Фаворская Ирина Руслановна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Советская, 45, ул. Учителей, 3

Тел.:+7 (343) 379-08-05

Конкурс: 4 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет).

«Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»

Директор Дьякова Юлия Анатольевна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул.40-летия Комсомола, 22а

Тел.:+7 (343) 347-69-44

Конкурс: 3,5 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Художественное искусство (общеразвивающая программа).
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).  

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича»

Директор Усанова Елена Валерьевна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Первомайская, 82/ул. Гагарина, 12

Тел.: +7 (343) 374-67-76; +7 (343) 375-66-81

Конкурс: 3,8 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского»

Директор Гончарова Олеся Михайловна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. 40-летия Комсомола, 12а

Тел.: +7 (343) 347-47-30

Конкурс: 1,7 человек на место. 

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская хоровая школа № 1»

Директор Малахова Ольга Александровна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Мира, 3д

Тел.: +7 (343) 374-11-06

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская театральная школа»

Директор Петрова Наталья Петровна

район: Кировский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 137

Тел.: +7 (343) 355-40-91

Конкурс: 4 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Искусство театра (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Искусство театра (Основы театрального искусства - общеразвивающая программа).

Школы искусств Ленинского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»

Директор Бутаков Владимир Владимирович

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Амундсена, 68а
Тел.: +7 (343) 240-54-12
Конкурс: 3,3 человека на место.

 

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);
  • Искусство театра (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Вокальный ансамбль (общеразвивающая программа).
  • Свободное творческое развитие (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени К.Е. Архипова»

Директор Серебренникова Евгения Юрьевна
район: Ленинский
Официальный сайт школы
Адрес: ул. Серафимы Дерябиной, 49а 
Тел.: +7 (343) 240-90-02
Конкурс: 1,6 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).
  • Сольное пение (общеразвивающая программа).
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).
  • Музыкальный фольклор (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская  «Детская музыкальная школа № 6»

Директор Тлисова Маргарита Федоровна

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: ул.Московская, 213

Тел.: +7 (343) 257-22-93; +7 (343) 210-13-14

Конкурс: 2,2 человека на место.

Условия приема:

 прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 5 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Ансамблевое пение (общеразвивающая программа).
  • Вокальный ансамбль (общеразвивающая программа).
  • Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева»

Директор Батанова Елена Геннадьевна

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: б-р Денисова-Уральского, 14

Тел.: +7 (343) 267-97-76

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема: 

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 5 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская хоровая школа № 4»

Директор Черныш Татьяна Викторовна

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Фурманова, 45

Тел.: +7 (343) 251-49-75

Конкурс: 1 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).
  • Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).
  • Сольное пение (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина»

Директор Тишина Елена Андреевна

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: ул.Чапаева, 8а,
ул. Академика Парина, 43

Тел.: +7 (343) 257-63-19

Конкурс: 2,4 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет).

Школы искусств Октябрьского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 1»

Директор Киткина Лариса Васильевна

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: б-р. С.Есенина, 18, пер. Волчанский, 6

Тел.: +7 (343) 262-24-04

Конкурс: 1,5 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Искусство театра (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 10»

Директор Терентьева Людмила Васильевна

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Бахчиванджи, 20а

Тел.: +7 (343) 252-68-59

Конкурс: 1,6 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 5 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова»

Директор Литовских Ирина Валерьевна

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Карла Либкнехта/Малышева, стр. 2/47

Тел.: +7 (343) 371-38-47

Конкурс: 3,7 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 5 лет).


Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова»

Директор Зворская Наталия Андреевна

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Малышева, 98

Тел.: +7 (343) 254-49-54, +7 (343) 254-48-92, +7 (343) 254-48-93

Конкурс: 2,3 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 6 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 9 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Сольное пение (общеразвивающая программа).
  • Искусство театра (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9»

Директор Капанадзе Олег Гелаевич

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Карельская, 82

Тел.: +7 (343) 252-03-40

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеобразовательные программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 имени С.С. Прокофьева»

Директор Коптев Илья Владимирович

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Декабристов, 49

Тел.: +7 (343) 251-33-37

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16»

Директор Андреева Вера Яковлевна

район: Октябрьский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Саввы Белых, 7

Тел.: +7 (343) 210-47-81

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Сольное пение (общеразвивающая программа).

Школы искусств Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 5»

Директор Беркита Лилия Динаровна

район: Орджоникидзевский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Стачек, 70, ул.Войкова, 86

Тел.: +7 (343) 306-15-93

Конкурс: 2,6 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 15»

Директор Мурахтанова Елена Станиславовна

район: Орджоникидзевский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Замятина, 11а

Тел.: +7 (343) 317-99-96

Конкурс: 1,5 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Искусство театра (срок обучения 8 лет).

Общеразвивающие программы:

  • Искусство театра (общеразвивающая программа).

«Гимназия «Арт-Этюд»

Директор Семенова Анастасия Анатольевна

район: Орджоникидзевский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Уральских рабочих, 28а, ул. Калинина, 36а, ул. Победы, 10б, ул. Победы, 10а

Тел.: +7 (343) 301-91-29, доб. 1

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);
  • Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет).

Общеразвивающие программы:

  • Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).
  • Живопись (общеразвивающая программа). 
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа). 

«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки»

Директор Кондратенко Наталья Рафековна

район: Орджоникидзевский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Ломоносова, 57

Тел.: +7 (343) 330-63-64

Конкурс: 2,7 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 6 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 9 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Хоровое пение (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В. Знаменского»

Директор Акатьев Сергей Анатольевич

район: Орджоникидзевский

Официальный сайт школы

Адрес: ул.Баумана, 20

Тел.: +7 (343) 352-17-38

Конкурс: 1,3 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

Школы искусств Чкаловского района г. Екатеринбурга

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 7»

Директор Лутков Валерий Валерьевич

район: Чкаловский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Листопадная, 4

Тел.: +7 (343) 256-00-32

Конкурс: 1,5 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);
  • Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).
  • Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 12»

Директор Бойкова Ольга Борисовна

район: Чкаловский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 45

Тел.: +7 (343) 258-43-90

Структурное подразделение: ул. Крестинского, 45
тел. (343) 218-74-56

Конкурс: 2 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 5 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет);
  • Живопись (срок обучения 5 лет);
  • Живопись (срок обучения 8 лет);

Общеразвивающие программы:

  • Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

- Диамант (общеразвивающая программа).

- Калинка (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8»

Директор Усталова Анастасия Анатольевна

район: Чкаловский

Официальный сайт школы

Адрес: ул.Титова, 58а

Тел.: +7 (343) 256-49-04

Конкурс: 2,3 человека на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Фортепиано (срок обучения 8 лет);
  • Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Народные инструменты (срок обучения 8 лет);
  • Хоровое пение (срок обучения 8 лет).

«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени А.И. Корзухина»

Директор Хан Юлия Евгеньевна

район: Чкаловский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Селькоровская, 8

Тел.: +7 (343) 301-77-90

Конкурс: 5 человек на место.

Условия приема:

прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений.

Предпрофессиональные программы:

  • Живопись (срок обучения 5 лет).

