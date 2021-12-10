Все школы искусств (ДШИ) города Екатеринбурга

Школы искусств города Екатеринбурга - полный список всех школ с указанием официального сайта, адресом, районом города, с перечнем направлений: музыкальная школа, художественная школа, театральная или хоровая школа, а также программ дополнительного образования.

Прием заявлений на бюджет (проходит с 15 апреля по 25 мая) и внебюджетные направления (общеразвивающие программы, обучение по которым проходит на платной основе) в школы искусств Екатеринбурга осуществляется в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Школы искусств Верх-Исетского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 11 имени Е.Ф. Светланова» Директор Чепайкина Любовь Григорьевна район: Верх-Исетский Официальный сайт школы Адрес: ул. Бебеля, 122б Тел.: +7 (343) 367-68-07; ул. Бебеля, 122б Конкурс: 1,3 человек на место. Условия приема прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 14 имени Г.В. Свиридова» Директор Шульгина Ирина Валерьевна район: Верх-Исетский Официальный сайт школы Адрес: ул. С. Дерябиной, 27а, ул. Гурзуфская, 21; Тел.: +7 (343) 233-53-07 Конкурс: 2,8 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 5 лет);

Искусство театра (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 10 имени В.А. Гаврилина» Директор Прокопенко Яна Юрьевна район: Верх-Исетский Официальный сайт школы Адрес: ул. Крауля, 82а Тел.: +7 (343) 227-60-74 Конкурс: 2,4 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 9 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет). Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Сольное пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 17 имения М.П. Мусоргского» Директор Соловьева Светлана Николаевна район: Верх-Исетский Официальный сайт школы Адрес: ул. Заводская, 44 Тел.: +7 (343) 227-29-44 Конкурс: 2 человека на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 5 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет). Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Школы искусств Железнодорожного района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 8» Директор Никифорова Маргарита Николаевна район: Железнодорожный Официальный сайт школы Адрес: посёлок Северка, ул. Строителей, 22 Тел.: +7 (343) 211-78-02 Конкурс: 1 человек на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональная программа: Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет); Общеразвивающая программа: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 9» Директор Мазухина Лариса Владимировна район: Железнодорожный Официальный сайт школы Адрес: ул. Челюскинцев, 98 Тел.: +7 (343) 354-19-19 Конкурс: 1 человек на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Художественное искусство (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 7 имени С.В.Рахманинова» Директор Бартновская Елена Евгеньевна район: Железнодорожный Официальный сайт школы Адрес: ул. Техническая, д. 54 Тел.: +7 (343) 373-12-96 Конкурс: 1,5 человек на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет). Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская хоровая школа № 2» Директор Репина Лариса Васильевна район: Железнодорожный Официальный сайт школы Адрес: проезд Теплоходный, 6 Тел.: +7 (343) 323-57-12 Конкурс: 1 человек на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская художественная школа № 3 имени Г.С.Метелева» Директор Шолохова Наталья Станиславовна район: Железнодорожный Официальный сайт школы Адрес: ул. Техническая, 79, ул. Пехотинцев, 14 Тел.: +7 (343) 322-35-55; +7 (343) 366-04-18 Конкурс: 2,2 человека на место Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Живопись (срок обучения 5 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет).

Школы искусств Кировского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 2» Директор Фаворская Ирина Руслановна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул. Советская, 45, ул. Учителей, 3 Тел.:+7 (343) 379-08-05 Конкурс: 4 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 5 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет).

«Екатеринбургская детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» Директор Дьякова Юлия Анатольевна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул.40-летия Комсомола, 22а Тел.:+7 (343) 347-69-44 Конкурс: 3,5 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Живопись (срок обучения 5 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Художественное искусство (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 3 имени Д.Д. Шостаковича» Директор Усанова Елена Валерьевна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул. Первомайская, 82/ул. Гагарина, 12 Тел.: +7 (343) 374-67-76; +7 (343) 375-66-81 Конкурс: 3,8 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 13 имени И.О.Дунаевского» Директор Гончарова Олеся Михайловна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул. 40-летия Комсомола, 12а Тел.: +7 (343) 347-47-30 Конкурс: 1,7 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская хоровая школа № 1» Директор Малахова Ольга Александровна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул. Мира, 3д Тел.: +7 (343) 374-11-06 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Хоровое пение (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская театральная школа» Директор Петрова Наталья Петровна район: Кировский Официальный сайт школы Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 137 Тел.: +7 (343) 355-40-91 Конкурс: 4 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Искусство театра (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Искусство театра (Основы театрального искусства - общеразвивающая программа).

Школы искусств Ленинского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие» Директор Бутаков Владимир Владимирович район: Ленинский Официальный сайт школы Адрес: ул. Амундсена, 68а

Тел.: +7 (343) 240-54-12

Конкурс: 3,3 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет);

Искусство театра (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Вокальный ансамбль (общеразвивающая программа).

Свободное творческое развитие (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 6 имени К.Е. Архипова» Директор Серебренникова Евгения Юрьевна

район: Ленинский

Официальный сайт школы

Адрес: ул. Серафимы Дерябиной, 49а

Тел.: +7 (343) 240-90-02

Конкурс: 1,6 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Сольное пение (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Музыкальный фольклор (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 6» Директор Тлисова Маргарита Федоровна район: Ленинский Официальный сайт школы Адрес: ул.Московская, 213 Тел.: +7 (343) 257-22-93; +7 (343) 210-13-14 Конкурс: 2,2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 5 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Ансамблевое пение (общеразвивающая программа).

Вокальный ансамбль (общеразвивающая программа).

Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 11 имени М.А. Балакирева» Директор Батанова Елена Геннадьевна район: Ленинский Официальный сайт школы Адрес: б-р Денисова-Уральского, 14 Тел.: +7 (343) 267-97-76 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 5 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская хоровая школа № 4» Директор Черныш Татьяна Викторовна район: Ленинский Официальный сайт школы Адрес: ул. Фурманова, 45 Тел.: +7 (343) 251-49-75 Конкурс: 1 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Хоровое пение (общеразвивающая программа).

Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Сольное пение (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская художественная школа № 2 имени Г.С. Мосина» Директор Тишина Елена Андреевна район: Ленинский Официальный сайт школы Адрес: ул.Чапаева, 8а,

ул. Академика Парина, 43 Тел.: +7 (343) 257-63-19 Конкурс: 2,4 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Живопись (срок обучения 5 лет);

Декоративно-прикладное творчество (срок обучения 5 лет).

Школы искусств Октябрьского района г. Екатеринбурга

«Екатеринбургская детская школа искусств № 1» Директор Киткина Лариса Васильевна район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: б-р. С.Есенина, 18, пер. Волчанский, 6 Тел.: +7 (343) 262-24-04 Конкурс: 1,5 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет);

Искусство театра (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская школа искусств № 10» Директор Терентьева Людмила Васильевна район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Бахчиванджи, 20а Тел.: +7 (343) 252-68-59 Конкурс: 1,6 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 5 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 5 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова» Директор Литовских Ирина Валерьевна район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Карла Либкнехта/Малышева, стр. 2/47 Тел.: +7 (343) 371-38-47 Конкурс: 3,7 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Живопись (срок обучения 5 лет).



Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 1 имени М.П. Фролова» Директор Зворская Наталия Андреевна район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Малышева, 98 Тел.: +7 (343) 254-49-54, +7 (343) 254-48-92, +7 (343) 254-48-93 Конкурс: 2,3 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 6 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 9 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Сольное пение (общеразвивающая программа).

Искусство театра (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 9» Директор Капанадзе Олег Гелаевич район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Карельская, 82 Тел.: +7 (343) 252-03-40 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеобразовательные программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 12 имени С.С. Прокофьева» Директор Коптев Илья Владимирович район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Декабристов, 49 Тел.: +7 (343) 251-33-37 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 16» Директор Андреева Вера Яковлевна район: Октябрьский Официальный сайт школы Адрес: ул. Саввы Белых, 7 Тел.: +7 (343) 210-47-81 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Сольное пение (общеразвивающая программа).

Школы искусств Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 5» Директор Беркита Лилия Динаровна район: Орджоникидзевский Официальный сайт школы Адрес: ул. Стачек, 70, ул.Войкова, 86 Тел.: +7 (343) 306-15-93 Конкурс: 2,6 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 15» Директор Мурахтанова Елена Станиславовна район: Орджоникидзевский Официальный сайт школы Адрес: ул. Замятина, 11а Тел.: +7 (343) 317-99-96 Конкурс: 1,5 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Искусство театра (срок обучения 8 лет). Общеразвивающие программы: Искусство театра (общеразвивающая программа).

«Гимназия «Арт-Этюд» Директор Семенова Анастасия Анатольевна район: Орджоникидзевский Официальный сайт школы Адрес: ул. Уральских рабочих, 28а, ул. Калинина, 36а, ул. Победы, 10б, ул. Победы, 10а Тел.: +7 (343) 301-91-29, доб. 1 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Живопись (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 5 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Инструменты эстрадного оркестра (срок обучения 5 лет);

Музыкальный фольклор (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет). Общеразвивающие программы: Инструментальное музицирование (общеразвивающая программа).

Живопись (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

«Детская музыкальная школа № 2 имени М.И. Глинки» Директор Кондратенко Наталья Рафековна район: Орджоникидзевский Официальный сайт школы Адрес: ул. Ломоносова, 57 Тел.: +7 (343) 330-63-64 Конкурс: 2,7 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 6 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 9 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Хоровое пение (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская музыкальная школа № 5 имени В.В. Знаменского» Директор Акатьев Сергей Анатольевич район: Орджоникидзевский Официальный сайт школы Адрес: ул.Баумана, 20 Тел.: +7 (343) 352-17-38 Конкурс: 1,3 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа).

Школы искусств Чкаловского района г. Екатеринбурга

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 7» Директор Лутков Валерий Валерьевич район: Чкаловский Официальный сайт школы Адрес: ул. Листопадная, 4 Тел.: +7 (343) 256-00-32 Конкурс: 1,5 человек на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет);

Хореографическое творчество (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Музыкальное искусство (общеразвивающая программа).

Хореографическое творчество (общеразвивающая программа).

Екатеринбургская «Детская школа искусств № 12» Директор Бойкова Ольга Борисовна район: Чкаловский Официальный сайт школы Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 45 Тел.: +7 (343) 258-43-90 Структурное подразделение: ул. Крестинского, 45

тел. (343) 218-74-56 Конкурс: 2 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 5 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 5 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет);

Живопись (срок обучения 5 лет);

Живопись (срок обучения 8 лет); Общеразвивающие программы: Основы музыкального исполнительства (общеразвивающая программа). - Диамант (общеразвивающая программа). - Калинка (общеразвивающая программа).

«Екатеринбургская детская музыкальная школа № 8» Директор Усталова Анастасия Анатольевна район: Чкаловский Официальный сайт школы Адрес: ул.Титова, 58а Тел.: +7 (343) 256-49-04 Конкурс: 2,3 человека на место. Условия приема: прием заявлений на обучение по программам бюджетной формы обучения осуществляется с 15.04 по 25.05. С 01.06 по 12.06 (либо в соответствии с индивидуальным графиком школы) происходит процедура индивидуального конкурсного отбора на ДПП; для поступления на дополнительные общеразвивающие программы индивидуальный отбор не требуется; зачисление происходит в порядке подачи заявлений. Предпрофессиональные программы: Фортепиано (срок обучения 8 лет);

Струнные инструменты (срок обучения 8 лет);

Духовые и ударные инструменты (срок обучения 8 лет);

Народные инструменты (срок обучения 8 лет);

Хоровое пение (срок обучения 8 лет).