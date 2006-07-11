Изучаем геометрические фигуры (часть 2)

2 уровень сложности

"Бусы"

Можно использовать тот же дидактический материал, что и в "Сборщике", но для этого необходимо в каждой детали сделать дыроколом отверстие. Вы предлагаете ребенку нанизывать на шнурок геометрические фигурки. Принцип сборки тот же, что и в "Сборщике".

Используемый материал: Цветной картон, клей, скотч, шаблоны фигур, дырокол, шнурок.

"Геометрический комод"

Изготовить такой комод несложно, используя пустые спичечные коробки. Количество открываемых ящичков может быть любым, но начинать нужно с 3 основных, т.е. для круга, квадрата треугольника. Фигуры и соответствующие ящички должны быть разных цветов.

Раздаточный дидактический материал можно использовать такой же, как в "Сборщике", т.е. мелкие, обклеенные с двух сторон квадратики, треугольники, круги размером 1,5 x 1,5 см. На торце "ящичка" (коробочки спичечного коробка) необходимо пришить пуговицу на ножке, чтобы можно было удобно открывать. А на верхнюю поверхность приклеить изучаемую фигурку соответствующего цвета.

Игра состоит в следующем: вы предлагаете малышу прятать или искать изучаемую фигурку в соответствующем ящичке.

Примечание. На рисунках использован вариант для изучения цвета.

Используемый материал: пустые коробочки от спичек, бумага, пуговицы, цветная бумага, шаблоны фигур, цветной картон, клей, скотч, нитки и иголка.

"Логика"

Для данного упражнения нужно изготовить "логический геометрический куб". Для этого можно использовать любую картонную коробку (желательно использовать коробку из плотного картона) среднего размера (приблизительно 25 x 25 см). На гранях необходимо вырезать "окошки" в виде круга, треугольника, квадрата. Самый простой вариант - когда одна грань содержит одно "окошечко". Размеры окошечек должны соответствовать имеющимся у вас кубикам, мячикам, шарикам и др. В ходе игры Вы предлагаете "спрятать" кубики и шарики в "домик" в "свое" окошечко.

Используемый материал: картонная коробка, ножницы или острый канцелярский нож.

"Умные прищепки"

Для упражнения необходимо заготовить круг из плотного цветного (желтого, красного, золотого) картона. В ходе игры Вы предлагаете малышу прицепить прищепки на круг по окружности по типу "лучиков", и у вас получится замечательное "солнышко".

Используемый материал: цветной картон, шаблон круга, клей, прищепки.

"Подбери колеса"

Для изучения круга можно использовать пуговицы.

Вы можете использовать рисунки в раскрасках либо подготовить самостоятельно или приклеить вместе с малышом аппликацию - машину (паровозик) без колес. И вместо колес предложить малышу подставлять пуговицы.

Используемый материал: картинка транспортного средства без колес, пуговицы, картон, клей, скотч.

"Вкладыши"

Геометрические вкладыши тоже можно сделать самостоятельно. Для этого можно использовать толстый картон (от коробок от бытовой техники) или пенополиуретановый коврики. Необходимо острым ножом вырезать по контуру фигуру - в основе получится соответствующее окно. На вырезанную фигуру можно пришить пуговицу или часть силовой скрепки (без острой части) - для более удобного вынимания и вставления.

На основе вырезаете несколько фигур и предлагаете помесить фигуры в соответствующие "домики".

Используемый материал: толстый промышленный картон или пенополиуритан, канцелярский нож, шаблоны фигур, пуговицы.

Примечание. Вы можете выполнить рамки и вкладыши из фанеры - см. например здесь.

"Оттиски"

Для этого упражнения можно использовать пластмассовые кубики. Предлагаете малышу закрасить краской грань кубика и приложить его к бумаге. На бумаге останется оттиск кубика. На что он похож?

Вместо кубиков и шариков можно использовать фигуры, вырезанные из остатков текстурных обоев. Технология та же. Кроме того, из таких оттисков можно создавать целые картины.

Используемый материал: пластмассовые кубики, шарики, бумага, краска, кисти, остатки текстурных обоев, ножницы, шаблоны фигур.

"Фигурная картина"

Для данного упражнения вам необходимо заготовить все геометрические фигуры, речь о которых идет в стихотворении. Сделать эти фигуры можно из цветной бумаги или картона. Читаете стихотворение и по мере изложения "рисуете", прикрепляя фигуры магнитами на магнитную доску (например, можно на дверцу холодильника). Получится целая картина! В конце снова повторите все фигуры, постепенно убирая их с магнитной доски.

Ножницы держа как шпагу,

Я, решив создать картину,

Разноцветную бумагу

Режу, словно паутину.

И в углу листа альбома

Клею я КВАДРАТИК дома.

ЛЕНТОЙ стелется дорожка...

Из КВАДРАТНОГО окошка

Видно, как с лесной опушки

Подойти к своей кормушке

Без боязни могут звери:

У ПРЯМОУГОЛЬНОЙ двери

Корм для них оставлен в нише,

Ешьте смело, только тише:

Там на ТРЕУГОЛЬНОЙ крыше

С песней звонкою своей

Примостился соловей.

Облака над ним, а выше,

Освещая всё вокруг

Золотится солнца КРУГ!

Чтоб зимою не тужить

Тем, кто будет в доме жить

Очень нужен огород -

Фрукты-овощи. И вот:

Мелко резаны ПОЛОСКИ -

Будут для забора доски,

А за ними для порядка

Будет земляная грядка.

Эй, кто в доме! Не зевай!

Собирайте урожай!

Два КРУЖОЧКА - два арбуза,

Три ОВАЛА - кукуруза

И огромной репы КРУГ,

Чтобы вырвать - нужен друг,

Я ж приклеил очень крепко -

Это сказочная репка.

Где родители? Смотрите!

Что я сделал, оцените!

Мама с папой хвалят сына,

Удалась его картина!

Используемый материал: цветной картон, клей, шаблоны фигур, магниты, магнитная доска.

См. также: