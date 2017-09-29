Воспитатель года 2017. Интервью с Суворовой Еленой Рашитовной

Суворова Елена Рашитовна - воспитатель года 2017, победитель регионального всероссийского конкурса дошкольных работников. Она воспитывает девочек и мальчиков с 1992 года и может многое рассказать родителям дошкольников. U-mama пришла в уютный детский сад №531 на Уралмаше, чтобы спросить Елену Рашитовну о тонкостях воспитания, адаптации к садику и любви к детям.

U-mama: Елена Рашитовна, расскажите, как вы стали воспитателем года и как проходит этот конкурс?

Елена Рашитовна: Конкурс состоит из трех этапов: районного, городского и регионального. В каждом этапе - два тура: заочный и очный. На заочный тур участники присылают отчеты о своей работе в детском саду, а еще - пишут эссе: “Моя философия образования”, “Я - педагог”. Если заочный тур пройден, вас приглашают на очный тур, и он очень насыщенный. Это общение с коллегами и детьми, мастер-классы, занятия.

На очном туре воспитатели работают с группой детей 6-7 лет, и эти ребята - новые лица для всех, вы с ними незнакомы. Огромная благодарность этим детям, которые приходят к нам на конкурс, они всегда подхватывают игру, глаза горят, они поддерживают нас эмоционально. Ни на одном занятии мне не встретились дети, которые бы сказали: нет, нам это неинтересно, мы не хотим заниматься. Хотя они имеют на это право.

А затем, после всех занятий, жюри выбирает победителей. Конечно, этот конкурс служит не столько для выявления воспитателей, которые умеют увлечь и занять ребенка, сколько для обмена опытом. Я очень многому научилась у коллег. Когда видишь своими глазами, как работают другие педагоги, участвуешь в их занятиях или мастер-классах, очень интересных и ценных, это обогащет и многому учит.

U-mama: Не секрет, что воспитатели не всегда приходят в детский сад по зову сердца. Но каким должен быть хороший воспитатель, которому будет легко с детьми, а детям будет интересно с ним?

Е.Р.: Наверное, это прежде всего любовь к детям. Вы правильно сказали, все мы приходим в детский сад по разным причинам, но нужна любовь к детям, целеустремленность, многогранность. В наш информационный век - еще важно умение работать с информационными технологиями. Сегодня где-то ребята нас опережают, а где-то мы должны идти на шаг вперед, чтобы отвечать на все их вопросы.

U-mama: Что могут сделать родители, чтобы помочь ребенку наладить контакт с воспитателем и группой? Например, в самом начале посещения детского сада, когда ребенок только адаптируется. Или в процессе, когда у него возникают какие-то конфликты и сопротивление.

Е.Р.: Конфликты обычно не возникают, если ребенок приходит с желанием и ему интересно. Ведь здесь он окунается в новую увлекательную среду. Чтобы ребенку было комфортно в детском саду, родителям всегда нужно быть на его стороне, быть внимательными к нему, защищать его интересы. Часто мы хотим, чтобы ребенок был - как мы сами, чтобы он был похож на наш идеал. Но нам нужно смотреть на самих наших детей, их способности и желания, заниматься вместе с ними тем, что для них важно. Тогда дети ощущают поддержку и уверенно чувствуют себя в детском саду.

И что еще важно: родителям стоит помнить, что мы с ними - партнеры. Мы всегда вместе с ним защищаем интересы его ребенка. И тогда ребенок чувствует поддержку и родителей, и воспитателя, он уверен и открыт новому.

U-mama: А какие особенности есть в период адаптации?

Е.Р.: Здесь все очень индивидуально. Есть детки с тяжелой адаптацией, и если у них возникают сложности, то, конечно, с ними работают и воспитатель, и психолог. У нас в детском саду очень хорошая слаженная команда: воспитатели, психолог, логопед, музыкальный и физкультурный работники. И мы всегда простраиваем индивидуальный маршрут для таких детей. Некоторым детям индивидуальное сопровождение нужно только при реализации творческих способностей, а детям со сложной адаптацией требуется индивидуальное сопровождение на весь период адаптации.

И когда ребенок адаптируется и раскрывается, это четко заметно по глазам родителей на праздниках или во время выступлений. Они удивлены и рады: ребенок-то вырос! Научился новому, нашел друзей. Конечно, позитивный настрой родителей очень много значит. Зачастую родители боятся, тревожатся за ребенка. Как это выглядит для них: три года мы были вместе, и вдруг какая-то чужая тетя будет кормить моего ребенка, гулять с ним и заниматься... Поэтому главное - партнерство. Воспитатели - не соперники родителям, мы им только помогаем.

U-mama: Может быть, родителям нужно сначала познакомиться с воспитателем и почувствовать доверие к этому человеку?

Е.Р.: Обычно так и получается. Когда ребенок оформляется в детский сад, он и родители знакомятся с воспитателем. Мы проводим их в группу, показываем, где ребенок будет играть и спать, какого цвета у нас конструктор.

U-mama: А если ребенок меняет детский сад и приходит в сложившуюся группу. Как помочь ему адаптироваться на новом месте?

Е.Р.: Такое часто случается в связи с переездами. Прежде всего мы знакомим его с группой. Показываем свои игрушки, рассказываем, чем мы занимаемся, как нас всех зовут. Самое важное, на мой взгляд, чтобы ребенок знал, как зовут того, кто рядом, чтобы он мог всегда обратиться к нему по имени за помощью или с игрой. И, конечно, как педагог-психолог я наблюдаю за адаптацией таких детей.

U-mama: Видно ли по ребенку опытным взглядом, как он будет осваиваться в садике?

Е.Р.: Конечно. И часто это видно в первую очередь по родителям: если они очень переживают за ребенка, то ребенок тоже однозначно будет тревожиться, адаптация пройдет сложнее. От родителей зависит очень многое.

До сих пор вспоминаю случай, когда одна девочка с очень тяжелой адаптацией начала вливаться в группу с того, что сначала сама для себя в уголочке сделала люльку для своей куклы из конструктора “Тико” - и ходила с нею. Везде носила с собой эту сумочку-переноску для малыша, показывала ее другим детям и постепенно начала общаться с ними и находить в этом интерес. Казалось бы, начала с себя, занялась конструктором, а потом открылось целое поле для взаимодействия.

Этот конструктор “Тико” у нас везде: и в группах, и в музыкальном кабинете. Он помогает развивать логику, сенсорику, помогает строить связи. Ребенок приходит из садика домой и рассказывает: “А у нас Тико!” Когда конструктор только появился, мы даже проводили мастер-классы для родителей, потому что они спрашивали: “Что это у вас за “Тико”? Ребенок постоянно о нем говорит!”

В актовом зале на стендах стоит множество моделей из цветного конструктора. Вот целый подводный мир: здесь и краб, и глубоководный скат с фонариком на конце “уса”, и батискаф с человечками в кабине, и подводная лодка. Рядом - футбольная площадка из конструктора: дети узнали о скором чемпионате в Екатеринбурге и построили “тренировочный лагерь футболистов”. Из “Тико” построен сказочный мир по мультфильму “Летучий корабль”, музыкальные инструменты, военная техника...

Е.Р.: Госстандарт позволяет настолько по-разному выбирать материалы для занятий. У нас в детском саду и некоторых других - “Тико”, где-то еще - другие конструкторы и развивающие игры. Все эти макеты, которые вы видите в зале, мы с детьми делали в свободное время. Дети приходят со своими идеями - и рождается целый игровой мир. А идеи появляются часто во время разговоров с родителями. И родители очень нам помогают! Мы участвовали и во Всероссийской выставке Тико-моделирования, и один папа сделал для наших макетов чудесный аэродром с подсветкой. Как это было важно для ребенка - делать вместе с папой такую нужную и интересную вещь, а потом принести ее в группу!

U-mama: Скажите, в детском саду ребята только играют, моделируют из конструктора, общаются - или в старших группах как-то готовятся к будущей школьной жизни?

Е.Р.: Вся наша территория - это игра. Даже такие серьезные занятия, как экскурсия на машиностроительный завод, проходят в игре. Мы не занимаемся серьезной учебой, это дело школы. Здесь ребенок играет и получает базовые знания, развивает логическое мышление, сенсорику, фантазию, творческий подход.

При этом у нас налажены хорошие дружеские связи со школами, например со школой №80. Первого сентября мы с подготовительной группой ходили смотреть на школьную линейку. Потом дети начальной школы приходили к нам на мастер-классы, мы вместе с ними подготовили очень интересную новогоднюю сказку. Наши дети тоже участвовали в совместных мероприятиях. Важно показать ребенку, что его ждет впереди. Ведь жизнь станет другой - по-новому интересной, ему откроется целый новый мир.

U-mama: Расскажите, как вы помогаете детям строить отношения друг с другом. Как учите их не ссориться, договариваться, делиться?

Е.Р.: Умение договариваться и строить отношения очень важно. Если ребенок сегодня сумеет договориться со своим сверстником, сумеет договориться со мной как с воспитателем, с другими педагогами, то придя в школу, он сможет договориться уже с одноклассниками и учителем.

Здесь все происходит индивидуально, но есть и общие методы. Например, мы работаем в парах и подгруппах. В паре чаще всего один ребенок сильнее в чем-то, и он понимает свою позицию, стремится научить, но старается проявлять терпение, помогает своему товарищу. Другой ребенок должен научиться. Они ставят себя в роли Учитель и Ученик. В другой раз в пару попадают ребята одинаковые по развитию, и это другой способ взаимодействия.

В подгруппе дети тоже учатся договариваться и работать вместе. Например, мы очень любим собирать что-то из конструктора по схемам. Но собирать всю модель в одиночку долго, и однажды ребята предложили устроить конвейер: когда кто-то руководит сборкой, а кто-то собирает части. Дети сами выбирают, кто сегодня будет руководителем. И эти умения договариваться и работать в команде очень четко потом переходят в другие виды деятельности.

U-mama: Как в детском саду подходят к воспитанию мальчиков и девочек? Есть ли разница в обращении?

Е.Р.: Про мальчиков мы говорим, что они - будущие мужчины. Кто первый подходит и приглашает на танец? Мальчик. Кого мы пропускаем вперед? Девочек. Все это закладывает основы мужского поведения. Если мальчик сейчас научился защищать того, кто слабее него рядом, то он и в дальнейшем защитит свою семью и свою родину. Этикетные формы очень много значат, когда они понимаются: почему это делается так, а не иначе. И сейчас очень интересно наблюдать, когда при выходе из зала или группы мальчишки встают и пропускают девочек вперед.

Мы подчеркиваем, что мальчики - сильные. А девочки - не слабые, а прекрасные. Мы обращаем внимание на одежду: девочки приходят в платьях, в юбочках. Раньше у нас в ряде групп девочки ходили в леггинсах и шортиках. Теперь все чаще приходят в платьицах. Они настолько сами получают удовольствие от своего образа: красивое платье, прическа, посмотрите, какой у меня браслетик, какие бусы мне мама купила. Так воспитывается женщина, которая умеет держать себя в обществе. Мальчишки тоже начали обращать внимание на свою одежду и стали аккуратнее.

U-mama: Дети - активный народ, они не всегда контролируют эмоции и порывы. Как вы работаете с детьми, чтобы они вас слушали и слышали? Может быть, это строгость, может быть, где-то их можно увлечь.

Е.Р.: Самое главное слово вы уже сказали: увлечь. Утром они приходят в садик из семьи, им надо понять, зачем они сюда пришли. Чем мы сегодня будем заниматься? Что мы будем делать? Дети сами выбирают занятия из того, что я могу предложить. А когда ребенок выбирает сам, ему интересно.

Конечно, здесь нужно включать еще наблюдение и руководство. Один ребенок может десять минут заниматься одним делом, а другой пять минут побудет здесь, пять минут - там, ему все нужно успеть. С ним лучше посидеть: “А давай мы с тобой вместе сделаем”, - как-то его перенаправить, чтобы он учился дольше концентрироваться. Усидчивого ребенка можно, наоборот, переключать на другие занятия.

U-mama: Давайте поговорим о повседневных бытовых вещах. Сончас: часто для детей это обуза, они не хотят спать днем. Как вы решете такие ситуации?

Е.Р.: Сончас - это вопрос здоровья и безопасности. Мы с ребятами проговариваем: для чего нужно спать и почему нельзя шуметь. Бывает, что дети не спят, тогда мы просто проговариваем: если ты не спишь, то нужно вести себя тихо, не мешать другим, потому что они отдыхают. И когда говоришь об этом, начиная со средней группы, то дети не просто усваивают правило, а отлично понимают, что нужно тихо себя вести, потому что вокруг спят люди. Бывает, что и шумят, конечно. Тогда потом мы обсуждаем ситуацию: нехорошо, разбудили всех, дети не смогли отдохнуть. Важно чтобы это было понято и стало внутренней позицией ребенка, а не простым правилом.

U-mama: Как у вас проходят обеды? Дети иногда отказываются от тушеной капусты или супа. Как вы поступаете?

Е.Р.: Правило всегда такое: ты можешь отказаться, но ты должен попробовать. Вдруг понравится? Не понравилось? - значит переходишь к другим блюдам. Я никогда не заставляю детей обязательно есть каждое блюдо. Но я прошу родителей: пусть в выходные в доме готовится суп и второе, чтобы ребенок видел, что он это ест не только в детском саду, но и дома. Что такие блюда, оказывается, готовит его мама! И еще нас очень поддерживают няни: у нас всегда сервированы столы и ребенок видит все блюда. Обычно подготовительная группа всегда кушает с добавкой. Но есть блюда, которые ребенок не ест. Ведь мы с вами тоже имеем какие-то предпочтения в пище, а от чего-то отказываемся.

U-mama: К вам приходят дети просто пообщаться, делятся чем-то?

Е.Р.: Конечно, приходят :) Ну, как об этом расскажешь? Кто-то приникнет, посидит рядом и пойдет дальше. Кто-то начнет рассказывать и делиться - все по-разному. Сейчас многое изменилось, вся группа не ходит строем по слову воспитателя, каждый может проявлять себя.

U-mama: В самом деле многое изменилось за время вашей работы воспитателем?

Е.Р.: Очень многое! И изменилось к лучшему. Это даже документально регламентировано, и замечательно, что это так. Администрация поддерживает нас в том, чтобы быть с детьми на равных. Впервые я пришла в детский сад воспитателем в 1992 году, мне есть с чем сравнить. Тогда был другой подход и единые требования ко всем. Сейчас же стало настолько комфортно работать с детьми! В конкурсном эссе “Я - педагог” нам предлагалось ответить на вопрос: почему вы работаете с детьми? И я отвечала: потому что хочется работать! Потому что сегодня для этого созданы все условия, и можно взаимодействовать с ребятами так, как ты это видишь и чувствуешь. А дети чувствуют искренность и интерес воспитателя - и начинают раскрываться навстречу педагогу.

U-mama благодарит Суворову Елену Рашитовну и весь коллектив детского сада №531 за наш разговор!