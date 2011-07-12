Скоро в школу. Выбираем детские товары и мебель для детской

Уже сейчас многие родители заняты подготовкой своих детей к новому учебному году. Мы предлагаем родителям несколько рекомендаций, которые помогут правильно выбрать школьные принадлежности и предотвратить возможность их неблагоприятного влияния на здоровье детей.

Поступление ребенка в первый класс – это, помимо всего прочего, еще и масса бытовых хлопот, среди которых, пожалуй, центральное место занимает переоборудование комнаты вчерашнего дошколенка. Самый легкий вариант – купить письменный стол и стеллаж и «вписать» их в уже готовый интерьер. Самый легкий, но отнюдь не самый правильный.

Переоборудуем детскую

Детскую мебель необходимо выбирать с учетом роста ребенка. В процессе занятий организм испытывает значительную статическую нагрузку, обусловленную необходимостью длительное время сохранять вынужденную рабочую позу. Эта нагрузка резко увеличивается в случае неправильного устройства мебели, несоответствия ее размеров росту и пропорциям тела. Таким образом, возникают условия, способствующие нарушению осанки, развитию и прогрессированию близорукости.

Важно не только обеспечить соответствующее росту рабочее место, но и приучить ребенка сохранять во время занятий наименее утомительную позу – сидеть глубоко на стуле (использовать табуретки и другую мебель без спинки категорически запрещается), ровно держать корпус и голову. Ноги ребенка должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни должны опираться на пол или специальную подставку для ног, предплечья - свободно лежать на столе. Также не надо забывать о материалах, из которых должна быть сделана мебель.

На весь товар продавец, по требованию покупателя, обязан представить сертификат соответствия и (или) санитарно-эпидемиологическое заключение. Наличие указанных документов является гарантией того, что данная продукция не навредит здоровью вашего ребенка.

Стол для будущего школьника

«Главным действующим лицом» в детской теперь действительно будет рабочее место. Но не тот старый добрый конторский стол с двумя-тремя ящиками, каким довольствовались в детстве мы сами. Рабочее место современного школьника отвечает гораздо более строгим требованиям.

* Физиологичность – стол и стул должны не только соответствовать росту ребенка, но и формировать правильную осанку и хороший почерк, разгружать спину и руки во время занятий.

* Долговечность – предполагает не только качественное исполнение, но и возможность трансформации. Современная школьная мебель «растет» вместе со своим маленьким хозяином, причем не только ввысь, но и вширь, постепенно превращаясь из парты первоклашки в полноценный офис старшеклассника и студента.

* Эргономичность – идеальный письменный стол школьника меняет угол наклона, превращаясь при необходимости в мольберт, чертежную доску, компьютерный стол. В комплектацию входят разнообразные полочки, ящички, разделители для папок, стойки для компакт-дисков – все то, что помогает первоклашке без труда приучиться содержать в порядке учебные принадлежности.

Рабочее место современного школьника уже немыслимо без компьютера. И пусть он появится у вашего чада не в первом классе, стоит уже сейчас запланировать место не только для него, но, возможно, и для другой оргтехники: сканера, принтера и т. д.

Наш совет: над рабочим столом выделите место для пробковой доски. На ней можно будет разместить то, что поможет вашему первоклашке справиться с лавиной обрушившихся на него обязанностей: расписание уроков, список школьных принадлежностей, которые нужно упаковать в портфель, памятку по работе над ошибками и т. д.

Все по полочкам

Помимо письменного стола, в комнате первоклассника должны обязательно появиться стеллажи для книг. Конечно, какие-то книжные полки были и раньше, но теперь количество книг начнет стремительно увеличиваться. А самое главное, они должны быть расположены и рассортированы так, чтобы ребенку было легко и удобно пользоваться ими самостоятельно. Только в этом случае он будет читать.

* Стеллажи должны быть невысокими, чтобы ребенок мог без посторонней помощи дотянуться до верхней полки.

* Книги должны стоять в один ряд, иначе читатель просто забудет, что есть в его «библиотечке».

* Полки должны быть разной высоты и ширины, чтобы на них свободно встали крупноформатные детские книги.

* Чтобы было удобнее искать, разделите книги по рубрикам (учебники, энциклопедии, сказки, приключения и т. д.). Очень удобны для этого стеллажи с секциями-ячейками.

Важно: проверьте, насколько устойчив стеллаж. Если есть сомнения, прикрепите его непосредственно к стене при помощи болтов-анкеров.

Релакс-зона

Начало школьной жизни – тяжелейший стресс для детского организма. И после трудного дня необходимо иметь возможность уединиться и расслабиться. Для этого стоит организовать в детской особую релакс-зону. Идеальный вариант – детская палатка или уютное гнездышко под потолком с удобной лестницей. Для полной релаксации постелите в «домике» массажный коврик. Также очень полезно расслабляться, лежа на гимнастическом мяче или сидя в мягком кресле-мешке.

Желательно также найти место для ковра, лежа на котором ребенок сможет выполнять устные задания, читать, заниматься творчеством. Это позволит разгрузить позвоночник и снять мышечное переутомление, почти неизбежное при обучении письму.

В идеале в комнате школьника должен быть спорткомплекс. Но если для полноценного набора снарядов места нет, разместите на потолке или в дверном проеме турник и гимнастические кольца, висеть на которых необходимо для профилактики сколиоза.

Не займут много места компактный складной батут, велотренажер.

Мне теперь не до игрушек?

Недаром героине известного стихотворения Агнии Барто так и не удалось заставить себя расстаться с любимыми игрушками. Ведь, переступив порог первого класса, малыш не может в одночасье превратиться из беззаботного дошколенка в солидного ученика, все мысли которого – об уроках да отметках. Поэтому в детской ученика начальной школы под игровую зону должно быть отведено достаточно места. А чтобы игрушки не отвлекали от домашних заданий, визуально отделим игровую зону от учебной. Например, при помощи невысокого легкого стеллажа.

Одежда

При выборе одежды для ребенка необходимо помнить, что детский организм имеет свои функциональные особенности. У детей несовершенны механизмы терморегуляции, поэтому переохлаждение организма или его перегревание могут привести к нарушениям состояния здоровья.

Кроме того, детям свойственна большая двигательная активность, при которой уровень выделения тепла возрастает в 2-4 раза. А с помощью одежды вокруг тела создается пододежный микроклимат, который выполняет защитную функцию. Получается, что, создавая пододежный микроклимат, одежда существенно снижает теплопотери организма и способствует сохранению постоянной температуры тела.

Комфортность одежды на 70% комфортность зависит от такого показателя как «гигроскопичность», то есть способность ткани впитывать и удерживать влагу. И, несмотря на развитие новых технологий в способах обработки ткани, по физико-гигиеническим свойствам, в том числе «гигроскопичности», аналогов натуральным тканям нет.

Поэтому максимально удобно и комфортно ребенку будет в белье, рубашке, блузке, водолазке из натуральных материалов. Изделия со значительным содержанием синтетических волокон предпочтительно использовать для кратковременной носки – не более 4 часов в день.

Обувь

Детская обувь предназначена для сохранения свода стопы, в частности, его рессорной функции. Она должна обеспечивать благоприятный микроклимат вокруг стопы, защищать от неблагоприятных внешних воздействий. Выполнение всех этих функций достигается соблюдением нескольких условий.

Во-первых, надо помнить, что детская стопа наиболее широка на уровне пальцев. Поэтому носковая часть обуви должна быть достаточно широкой. Наличие каблука обязательно, но важно не «переборщить» с его высотой. Для оптимального выполнения своих функций, обувь для дошкольников должна обладать каблуком от 5 до 10 мм. Школьникам от восьми до 12 лет подойдет каблук высотой не более 20 мм. Максимально допустим каблук высотой 40мм. Такую обувь могут носить только старшеклассники.

Категорически не допускается приобретать детям дошкольного и младшего школьного возраста обувь с открытой пяточной частью без плотного задника. При ходьбе в такой обуви стопа будет скользить назад, что способствует нарушает формирование свода стопы и способствует развитию плоскостопия. Так же не рекомендуется использовать обувь без застежек («лодочки»). Обувь такой конструкции фиксируется на стопе за счет сжатия тыльной части стопы и вызывает нарушение кровообращения и утомление.

Важной функцией обуви является обеспечение благоприятного микроклимата вокруг стопы. Этот эффект достигается, в том числе, за счет использования качественных, натуральных материалов.

Ранец

Выбирая для ребенка ранец, обратите внимание, что это именно ранец, а не сумка, рюкзак или портфель. Ношение ученических принадлежностей в ранце на спине способствует равномерному распределению нагрузки, формирует правильную осанку, освобождает руки. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающей пропиткой или покрытием. Вес ранца не должен быть больше 700 граммов. Конструкция ранца должна обеспечивать формоустойчивость. Ширина плечевых ремней должна быть не менее 4 см, рекомендуется выполнять их из эластичных материалов, либо предусматривать специальные накладки на плечи. Плечевые ремни должны быть прочно закреплены и иметь возможность регулировки длины.

Учебные пособия

Все гигиенические требования, предъявляемые к книгам для детей и учебникам, направлены на профилактику заболеваний органов зрения. В то же время, часто, нарушая гигиенические требования, издатели для печати текста используют некачественную и более дешевую газетную бумагу. Ее серый цвет уменьшает контрастность текста и вызывает дополнительную нагрузку на зрительный аппарат ребенка. Удобочитаемость изданий ухудшают уменьшение высоты букв и размера полей. Часто страницы в переплете не прошиваются, а проклеиваются, что приводит к легкому постраничному разъединению издания.

Надеемся, что эти полезные советы помогут вам при подготовке ребенка к школе, облегчат его адаптацию к учебному процессу и предупредят развитие нежелательных отклонений в состоянии здоровья.