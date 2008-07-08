Скорей в свою кроватку! Как отучить ребенка от совместного сна?

Проблема отучения ребенка от совместного с родителями сна отнюдь не надумана. Многие сталкиваются с тем, что их дети, привыкшие спать в родительской постели, не хотят уходить оттуда даже тогда, когда достигают вполне сознательного возраста. Почему так трудно «заставить» ребенка спать отдельно и как сделать это наиболее безболезненно для него и родителей?

Плюсы и минусы совместного сна

Совместный сон с грудным младенцем очень удобен для него и его мамы. Ребенок, девять месяцев находившийся в теплом, мягком и тесном пространстве, не очень уютно чувствует себя в детской кроватке. Ему, привыкшему к стуку маминого сердца и ее дыханию, одиноко и страшно оставаться без привычных звуков и ощущений. Постоянный контакт с мамой дает малышу чувство защищенности и спокойствия.

Мама, спящая с ребенком также более спокойна, она успевает выспаться, не тратя драгоценные ночные часы на частые вставания к плачущему малышу. Она просто слышит его кряхтение и сразу дает ему грудь, при этом может продолжать спать дальше. Ребенок же, насытившись, засыпает и сладко посапывает, прижавшись к маме. Даже если женщина не кормит грудью, трудно переоценить значение этих контактов для формирования тесной ее связи с ребенком. В любом случае, к малышу нужно вставать минимум 3-5 раз за ночь и на любое кормление (грудное или из бутылочки) тратить какое-то время.

Можно вовремя обнять, погладить, прижать к себе просыпающегося малыша, тогда он возможно не разгуляется окончательно и что немаловажно продолжительность маминого сна увеличится.

Перейдем к минусам. Хотя случаи задушения маленьких детей их мамами многие относят к разряду народных страшилок, нельзя исключать и эту возможность. Вроде бы и понятно, что материнский сон инстинктивно очень чуток, однако эта чуткость может притупляться, если мама приняла, например, успокоительное и снотворное средство или просто очень сильно устала.

Также не стоит сбрасывать со счетов то, что в родительской постели присутствует еще и третье лицо – папа ребенка. Хорошо, если кровать широкая, а папа способен на какое-то время отказаться от исполнения его женой супружеских обязанностей. В противном же случае он не только будет вынужден ютиться где-нибудь с краешка или у стенки, но и чувствовать себя не намного лучше ребенка, «отложенного» в другую постель.

Многие родители спят более поверхностно и беспокойно, когда ребенок находится в их постели, что не позволяет им полноценно отдохнуть и восстановить силы.

У ребенка может сформироваться стойкая потребность в постоянном присутствии взрослых, вплоть до зависимого состояния. Совместный сон, при всех его положительных сторонах, препятствует приобретению навыка засыпать и спать в одиночестве. Может оказаться, что родители будут вынуждены "обеспечивать присутствие" вопреки своим планам и возможностям, лишь бы малыш спокойно проспал ночь.

Во избежание несчастных случаев врачи советуют придерживаться следующих ограничений:

* Не брать малыша в постель, если родители курят или употребляли алкоголь, успокоительные или снотворные препараты.

* Постельное белье должно четко соответствовать размерам кровати.

* Матрас должен плотно прилегать к спинке кровати

* Следить, чтобы вблизи лица ребенка не было мягких подушек и одеяла.

* Следить, чтобы между кроватью и стеной не было щели, в которую ребенок мог бы провалиться.

Что лучше – отучать или не приучать?

Конечно, вопрос отучения ребенка от совместного сна вряд ли встанет в той семье, где ребенок с рождения спит отдельно. Этот выбор в каждом конкретном случае должны сделать сами родители, исходя из собственных возможностей и взвесив все «за» и «против».

Впрочем, можно столкнуться с тем, что ребенок спокойно спал в собственной кровати до 1,5 лет, а в этом возрасте или чуть позже (когда появляется первый осознанный страх темноты) он начинает «капризничать», отказывается спать отдельно, делает все возможное, вплоть до применения манипуляций, чтобы остаться в родительской постели. Если родители слишком принципиальны в этом вопросе, то вечерние «разборки» с ребенком могут перерасти в настоящие баталии, а у ребенка разовьется нервное истощение. То же самое касается и детей, которые с рождения спали с родителями. Поэтому если вы все же решили отучить ребенка от совместного сна – сделайте это до или после наступления этого возраста.

Вот еще один неутешительный аргумент для тех, кто убежден в том, что ребенок должен спать отдельно. Статистика показывает, что дети, которые в свои 5-6 лет все еще спят вместе с родителями, чаще всего имели опыт отдельного сна, и больше половины из них пришло в родительскую кровать после 1,5 лет. То есть, когда родители не спят с ребенком до 1,5 месяцев, нет никакой гарантии, что им не придется этого делать после 1,5 лет.

Некоторые мамы практикуют отдельный с ребенком сон до достижения им полугодовалого возраста, то есть пока ребенок не проявляет выраженного беспокойства, лежа в своей кроватке. А потом они начинают брать его в свою постель, потому что он недвусмысленно показывает, что не хочет возвращаться на свое место. При таком варианте развития событий ребенка, изначально спавшего отдельно, отучить в дальнейшем от совместного сна чрезвычайно трудно.

Наконец, убежденные сторонники совместного с ребенком сна должны отдавать себе отчет в том, что ребенок, спящий с родителями не только в одной постели, но даже в одной комнате, может стать свидетелем их сексуальных отношений. Причем, даже если это случается в том возрасте, когда родители считают, что он не способен по своему развитию понять, что происходит – это может быть для него очень травматично.

Считается, что оптимальным для перемещения ребенка в собственную кровать является возраст около 3-х лет: ребенок уже пережил первые свои ночные страхи, ощутив поддержку мамы и папы, и в то же время он уже чувствует себя личностью, человеком, имеющим собственную индивидуальность и владеющим определенной собственностью. Такой собственностью и может стать отдельная кровать – личный уголок. Хотя и в этом возрасте могут возникнуть проблемы. Чаще это происходит с теми детьми, которых родители пытались отложить от себя до достижения ими 3-х лет. Такие дети запоминают свои неприятные ощущения и свои страхи, и очень трудно бывает убедить их, что в этот раз все будет хорошо.

Вообще-то, самым лучшим вариантом было бы не подгонять ребенка, не пытаться переселять его в собственную кровать, а дождаться такого момента, когда это захочется сделать ему самому. Ведь в большинстве случаев этот момент наступает сам собой. Ну и пусть это произойдет чуть позже, чем в 3 года, ведь каждый ребенок индивидуален, и кто-то из них больше, а кто-то меньше привязан к родителям. И уровень тревожности у детей разный.

Однако, не всегда мы имеем возможность «пускать ситуацию на самотек». Иногда дети не проявляют никакого желания «отселяться», хотя вроде бы прошли уже все мыслимые и немыслимые сроки. А порой просто возникают новые семейные обстоятельства – люди меняют место и условия жизни, появляется еще один маленький, или просто родители устали, не имея возможности расслабиться ночью и остаться наедине друг с другом. И тогда вопрос, как говорится, ставится ребром.

Как отучить ребенка спать с мамой?

Хорошо, если малыш на определенном этапе уходит в собственную кровать сам. Просто потому, что ему этого хочется. Однако ситуация осложняется и может принять самые неожиданные обороты, если ребенок «морально не созрел». Итак, если вы решили, что «час икс» настал, а ребенок и не думает перебираться в собственную кровать, придется смириться с тем, что процесс отучения его от родительского ложа может отнять у вас много времени и сил. Конечно, к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью и сделать все так, чтобы для ребенка это не было бы слишком травматично.

Очень трудно внушить подросшему ребенку, привыкшему спать с родителями, то, что его маленький братик или сестричка нуждаются в маме больше чем он. Этим вы можете возбудить сильную ревность с его стороны. Поставьте себя на его место: каково это – быть отвергнутым ради какого-то пищащего комочка, спать в отдельной кровати, когда любимая мамочка прижимает к себе твоего конкурента. Ребенок может почувствовать себя преданным и затаить обиду на самых близких ему людей. Возможно, в данном случае будет лучше наряду с отучением старшего ребенка от родительской постели не приучать к ней и младшего.

Из личного опыта: Моя старшая дочь была очень привязана ко мне. До 2,5 лет она спала со мной в одной постели, причем для нее было важно, засыпая, прижиматься ко мне или хотя бы держаться за мою руку. Понимая, что после рождения второго ребенка мне придется время от времени брать его в свою постель, я решила, что вчетвером-то мы там точно не поместимся, поэтому детям придется спать отдельно. Отучение дочери от совместного сна произошло на удивление легко, когда мы купили ей собственную кроватку, поставили ее в нашей комнате, в которой также в коляске спал маленький. Наличие собственного уголка с красивой и уютной кроваткой, а также аргумент «смотри, Егорка такой маленький, а спит отдельно от мамы» сделали свое дело – дочь с удовольствием стала спать «как взрослая».

Из личного опыта: Самым трудным при переселении нашего 3-х летнего сына в отдельную комнату оказалось то, что он категорически не хотел засыпать один. Он достаточно быстро засыпал в своей кроватке, но при этом требовал, чтобы кто-то держал его за ручку. Тогда мы предложили ему компаньона – нашу собаку. Она была уже старой, да и порода была «мелкая» - болонка. Так, что мы были уверены, что вреда малышу, спящему в кроватке с решеткой она не нанесет. Ребенок воспринял эту идею «на ура!». Единственный кто был против – собака: ей не нравилось быть запертой в комнате. Но мы ей компенсировали временно неудобство каким-нибудь лакомством. Уже через неделю наш сын засыпал один.

В любом случае, даже если в вашей семье не ожидается прибавления потомства, мотивировать ребенка на отдельный сон достаточно легко, купив ему кровать по его вкусу. Сейчас существует огромный выбор в магазинах детской мебели. Кровать в виде машины, например, станет любимым местом не только для сна, но и для игр мальчика, а кроватка с пологом и периной, похожая на ложе принцессы, очарует любую девчушку. Есть даже кровати, с которых можно скатываться по приделанной сбоку горке – чем не подарок для вашего шалунишки?

Вы можете также облегчить себе жизнь, просто поставив детскую кроватку рядом с собственной, сняв предварительно одну из ее стенок и отрегулировав высоту. Услышав, как малыш плачет, вы без труда его достанете и покормите или успокоите, а затем вернете его на место. По мере того как ребенок будет расти, вы просто отодвинете его кроватку на удобное для него и для вас расстояние.

Гораздо труднее приучить ребенка спать в отдельной комнате. Обычно, в возрасте, когда родители пытаются отучить ребенка от совместного сна, у него появляются детские страхи, один из которых – страх темноты. Возможно, маме стоит некоторое время спать с ребенком в его комнате, пока он привыкнет и убедится, что ничего страшного с ним не произойдет.

Очень важно для любого ребенка соблюдение определенного ритуала перед сном. Ритуал – это несколько простых действий в четко заданной последовательности. Дети боятся засыпать, у многих подсознательно заложен страх, что мир изменится, пока они спят, и мама и папа могут исчезнуть, когда они проснутся. Они и хотят спать с мамой, потому что уверены - она рядом и никуда не денется. Очень часто можно заметить, что, просыпаясь, ребенок первым делом желает убедиться, что родители на месте. А соблюдение ритуала придает уверенность и настраивает ребенка на сон - об этом в статье Спи, моя радость, усни. О пользе ритуалов перед сном .

Некоторые родители практикуют следующее: если подросший ребенок не хочет идти в свою кроватку, они «укладываются спать» в родительской постели – читают сказки, совершают другие принятые в семье ритуалы отхода ко сну, а потом заснувшего ребенка переносят в его кровать. Что ж, в этом нет ничего предосудительного. Если ребенок при пробуждении утром не слишком бурно реагирует на отсутствие матери, значит, это не является для него стрессом. А, готовясь ко сну, мать и ребенок переживают такие необходимые им обоим минуты близости.

Есть еще такой вариант: мама укладывает ребенка спать в его кроватке, а после завершения всех ритуалов просто какое-то время сидит рядом.

Дети очень чутко воспринимают мамин запах. Ощущая его, они чувствуют себя в безопасности. Поэтому если ребенок тревожно относится к необходимости спать в собственной кроватке – положите туда какую-нибудь из вещей с вашим запахом.

Можно попробовать применить так называемый «метод замещения» - укладывая ребенка спать в его собственной кроватке, мама на некоторое время уходит (сначала всего на несколько минут), мотивируя свой уход каким-нибудь неотложным делом, а вместо себя оставляет любимую игрушку ребенка, «поручая» ей позаботиться о малыше. Возвращаясь, мама должна «поблагодарить» игрушку за ее заботу. Постепенно ребенок привыкает спать с игрушкой, которая отождествляется у него с чем-то надежным, что охраняет его сон.

Очень полезным может оказаться ночник. Можно попробовать использовать ночник, который проецирует движущиеся картинки на потолок или стены.

Спокойствие, только спокойствие! Конечно для подготовки ко сну необходимо, чтобы вечерние игры носили спокойный характер. Также для успокоения нервной системы полезны непродолжительные прогулки перед сном.

В конце концов, какова бы ни была ситуация, всегда нужно прислушиваться к ребенку и к собственным ощущениям. Поступая так, вы всегда выберете оптимальную тактику - ту, что подойдет именно вам и вашему ребенку. И тогда процесс отучения малыша от совместного сна пройдет наиболее безболезненно для всех.