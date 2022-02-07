Хаги Ваги: синий монстр или зубастая обнимашка?

Ну что, родители, встречайте! У детей очередная мода – синий лохматый монстр с улыбкой из зубов акулы – Хаги Ваги. Разбираемся, откуда он такой взялся, какие принес с собой тренды, где и почём его купить.

Синий монстр не виноват!

Хаги Ваги – один из персонажей компьютерной игры-страшилки Poppy Playtim. Разработчик игры – небольшая американская студия MOB Games. Для нее это первая и пока единственная созданная игра. И такой неожиданный успех – миллионы фанатов по всему миру и дикая популярность одного из персонажей.

Коротко о сути этой бродилки. Старая, заброшенная фабрика игрушек. Когда-то здесь производили самые популярные игрушки, которые очень нравились детям. Но что-то стряслось: исчезли все сотрудники, а оставшиеся ненужными игрушки ожили и ведут себя странно. Ваша задача – выяснить причины произошедшего.

Для этого предстоит немало побродить по тёмным коридорам и пустующим залам. Искать подсказки, ключи, получить в помощь красную и синюю резиновые руки. В одном из залов вы встретите лохматую синюю игрушку с улыбочкой – это и есть Хаги Ваги. В какой-то момент он оживет и начнет преследовать вас. Иногда очень неожиданно выскакивает! И смешно (ну он же синенький и плюшевый, и был предназначен для обнимашек), и страшно (антураж вокруг способствует).

Наверное, вот в этом «и смешно, и немного страшно» и кроется популярность Хаги Ваги.

Кто такая Киси Миси

Киси Миси – это сестра или подруга Хаги Ваги. Точно пока не известно. В игре ее изображение есть на больших плакатах, висящих на стенах фабрики. Скорее всего, она появится во второй серии игры. Выглядит она как Хаги Ваги, только розового цвета и с бантиком на шее. Игрушка Киси Миси тоже набирает популярность у детей.

Психологи о страшилищах

Не все родители в восторге от зубастого Хаги Ваги. А что же говорят психологи? Большинство из них считают именно эту игрушку безвредной. А в каких-то случаях даже полезной – игры с монстрами позволяют ребёнку взять свои страхи под контроль, сделать их предсказуемыми. Дети способны абстрагироваться от пугающей внешности чудища и наделить его доброй душой. А такие умения отлично развивают ребенка.

Однако, если у вашего чада из игрушек одни только монстры, то стоит насторожиться и, как минимум, понаблюдать за сюжетами его игр. А потом начинать покупать других персонажей и потихонечку переключать внимание ребенка и на них.

Еще один важный момент: страшные игрушки не стоит покупать детям до 3-4 лет лет, в этом возрасте дети часто не могут отделить реальность от игр. Как следствие – может стать беспокойным сон, появиться боязнь темноты, страх находиться одному в комнате. Так что будьте осторожны с малышами на этот счет.

Где и купить и сколько стоят Хаги Ваги и Киси Миси

Спрос рождает предложение, и во всех интернет-магазинах появились мягкие игрушки различных размеров в виде Хаги Ваги и Киси Миси. Цены меняются каждый день.

Wildberries: Хаги-Ваги различного качества и роста 600-900 рублей. Киси Миси по той же цене. Набор игрушек Хаги Ваги и Киси Миси 1200-1600 рублей. Набор-трио Хаги+Киси+кукла Поппи (из этой же игры) 1600-2000 рублей.

Хаги-Ваги различного качества и роста 600-900 рублей. Киси Миси по той же цене. Набор игрушек Хаги Ваги и Киси Миси 1200-1600 рублей. Набор-трио Хаги+Киси+кукла Поппи (из этой же игры) 1600-2000 рублей. Ozon: Хаги и Киси по одинаковой цене – от 400 рублей 20 см, 600-800 рублей за игрушку ростом 40 см, парочка Хаги+Киси – 1200-1500 рублей, кукла Поппи отдельно 400-600 рублей.

Хаги и Киси по одинаковой цене – от 400 рублей 20 см, 600-800 рублей за игрушку ростом 40 см, парочка Хаги+Киси – 1200-1500 рублей, кукла Поппи отдельно 400-600 рублей. AliExpress: разного качества и размеров каждая игрушка по отдельности стоит 400-600 рублей. Наборы из двух – 800-1000 рублей.

Там же продаются и сопутствующие товары с принтом Хаги Ваги: футболки, сумки, кружки, бейсболки, толстовки, кигуруми. А также кукла Поппи (появляется в самом конце) из этой же игры.

Хаги Ваги из носка и бумаги

Известность Хаги Ваги отразилась и на «народном» детском творчестве. В сети появились раскраски, инструкции «Как нарисовать Хаги Ваги», «Открытка с Хаги Ваги».

Также полно роликов о том, как самостоятельно изготовить Хаги Ваги из подручных средств. Например, скрепышей из «Магнита», махрового носка и губок для мытья посуды, полотенца, бумаги, пластилина, акваслайма, бисера и др.

Ролики и мемы с участием Хаги Ваги

Блогеры, как никто другой, быстро чувствуют веяние моды. Ютьюб и тикток заполонили огромное количество роликов с участием синего монстра. Кто, что придумает, то и выкладывает. Удачное и не очень.

Некоторые из подобных видео даже породили мемы. Речь об одном из блогеров, который играет в GTA 5 с командой разноцветных Хаги Ваги (добавил с помощью моддинга) и эмоционально комментирует. Из его реплик тиктокеры создали мемы «У нас пропал синий Хаги Ваги» (используется в моменты, когда что-то пошло не по плану), «Офигеть, нашему Хаги Ваги тысяча лет» (когда сетуют на то, как быстро летит время) и «Бабушка Хаги Ваги» (этим голоском теперь в сети высмеивают тех, кто ведет себя не по возрасту или не в тренде).

Все фото: aliexpress.ru