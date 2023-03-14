Чем занять ребёнка на весенней прогулке

Весна – удивительное время года, когда просыпается природа, все рады первым теплым лучам, и хочется гулять. Вот только возникает проблема: песок еще холодный и мокрый, а снег уже грязный и сырой, и привычная спокойная игра на одном месте становится невозможной. Весенняя прогулка – это нечто особенное: интересное и познавательное, сложное и полезное.

Главное, все организовать правильно!

Идем гулять

Весна – время открытий. По привычке ребенок спешит на площадку, но условия игры там явно поменялись, и спешить мы не будем, потому что самое время наблюдать весенние изменения в природе.

Остановитесь, посмотрите, вы ничего не заметили?

Снег:

- еще вчера был белый и чистый, а сегодня серый и грязный;

- недавно он был легким, а сейчас покрыт плотной ледяной коркой;

- снега было много, но с каждым днем его все меньше: он тает;

- воды стало больше: появились ручьи и лужи.

Газон и клумба:

- появились первые проталины;

- стала видна первая зеленая травка, еще очень маленькая;

- стало видно, как появляются цветы: обратите внимание, что первые ростки темно-красного цвета;

- появились первоцветы: пролески, подснежники, мать-и-мачеха;

- возможно, погреться на солнышке уже вылезли первые насекомые.

Кусты и деревья:

- смотри, как набухли почки – в них уже появились листочки.

Птицы:

- их стало больше;

- слышно, как громко щебечут синицы и воробьи – они радуются весне;

- громкое карканье: это грачи и вороны начали строить гнезда.

Наблюдая за явлениями природы каждый день, мы учим детей внимательности, отзывчивости, расширяем их кругозор и словарный запас. Наблюдение не требует большого времени. Несколько минут спокойного созерцания научат детей останавливаться во время суеты и видеть прекрасное.

Детская площадка

Итак, мы снова на детской площадке. Здесь все по-прежнему, хотя и изменилось.

На детскую площадку дети стремятся, чтобы играть с друзьями. Но если здесь никого нет, значит, компаньоном в игре ребенку будет взрослый.

Как правило, дорожки подтаяли от снега, и можно весело бегать. Правда, игры должны быть средней подвижности, чтобы ребенок не вспотел, но потребность в движении была удовлетворена: весенний ветерок очень коварный и пронизывающий.

Предлагаем несколько игр, знакомых нам с детства. На первых порах роль водящего (ведущего) будет играть взрослый, но потом можно поменяться. Пришедших на площадку других детей можно включить в вашу игру, а потом уступить свое место – взрослым нужен отдых.

«Выше ножки от земли». Выбираем водящего (взрослый), а ребенок убегает от него. Салить можно только того, кто на земле, поэтому дети прячутся выше от земли: на ступеньках, горках, нижнем пролете лесенки, лавочке (сидя), качелях. Кого осалили – тот сам становится водящим.

«Прятки». Знакомая игра всем с детства. Важно следить, чтобы дети не садились на холодную землю или снег.

«Тише едешь – дальше будешь». Снова водящий, который отворачивается от ребенка и повторяет: «тише едешь – дальше будешь – стоп». При слове «стоп» водяший поворачивается, а участники замирают. Кто пошевелится – проиграл или начинает игру заново.

«Я знаю пять...». Берем с собой мячик и предлагаем подбрасывать (отбивать) мяч, перечисляя:

- Я знаю пять имен мальчиков (перечисляем);

- Я знаю пять имен девочек;

- Я знаю пять названий городов...

Эстафету можно передавать бесконечно. Детская стая может устанавливать свои правила этой игры, а вместо упражнений с мячом можно прыгать, хлопать в ладоши, приседать.

В эти игры можно играть и в большем составе. Значит, ваш ребенок может предложить другим детям новую игру.

Детская стая

Человек – существо социальное, а это значит, что он стремится к таким же, как он. На детской площадке появляются первые друзья. И хотя само понятие дружбы еще очень непрочное, дети скучают по своим знакомым (соседям), с которыми с удовольствием играют. В каждом дворе есть своя детская стая – небольшое сообщество детей с разницей в 2-3 года, имеющих общие любимые игры, свои правила прогулок, живущих по соседству.

Детская стая успешно лепит снеговиков и крепости из снега зимой, а летом будет играть в песок, но сейчас немного растеряна, не зная, во что играть.

В этом им могут помочь взрослые, которые уже подобрали для детей несколько игр. Часть игр уже разучена вашим ребенком, а часть можно разучить сейчас.

Игры для весенних прогулок

«Чай-чай-выручай». Выбираются водящие, которые догоняют других. Того, кого осалили, останавливается, вытягивает руки в стороны и повторяет: «Чай-чай-выручай». Другой ребенок не из числа водящих может выручить, дотронувшись до руки. Это значит, что команда убегающих в сборе.

«Гуси-гуси» («У медведя во бору»). В каждой детской стае есть свои любимые игры с речевками. Играть в них можно от 2-3 человек. Один – ведущий: волк, медведь, который «спит» до определенных слов в речевке, другие пытаются пройти мимо, говоря нужные слова. Определенное слово является сигналом того, что водящий догоняет других детей, ловит и отводит к себе.

«Море волнуется». Водящий повторяет: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – морская фигура замри». Дальше водящий дотрагивается до каждого человека, а тот изображает что-то или кого-то по заданию ведущего – все угадывают, кто это. Фигура может быть не только морской, но и любой другой, какую предложит детская фантазия: домашнее животное, птица, профессия и др.

Большинство игр прекрасно приживется в детской стае. Они перейдут из весны в лето и осень, обрастут своими правилами и особенностями и останутся в памяти детей как игры нашего детства.

Лужи – это наше всё

Весна, несомненно, ассоциируется с лужами. Как бы мы ни хотели – мы не пройдем мимо этого замечательного явления, а, значит, нам нужно научиться использовать воду для блага.

Не запрещайте детям играть с водой, а возьмите под контроль исследование луж. Самое главное, позаботьтесь о непромокаемой обуви (резиновых сапогах) и бумажных полотенцах, которыми будем вытирать руки.

Можно:

- измерять глубину луж веточкой или специальным метром;

- бросать разные предметы и смотреть, что потонет (камень, бумага, кора дерева и др.);

- соорудить плотину или дамбу из снега и льда, если есть лопатка;

- пускать кораблики из бумаги или скорлупы грецкого ореха.

Кстати, самые быстрые ручьи вдоль дороги, но там играть категорически нельзя, нужно объяснить это детям.

Лужи – это неизвестная мокрая реальность. Для детей это настоящая загадка, которая скоро исчезнет под весенним солнцем.

Несколько важных советов

Чтобы весенняя прогулка стала полезной и приятной, не забудьте о некоторых правилах.

1. Безопасность. Перемена температуры делает покрытие опасным: кое-где дорожки могут быть покрыты льдом, а рыхлый снег станет твердым и острым. Проверьте все перед прогулкой.

2. Правильная одежда. Одежда понадобится лёгкая, но непроницаемая для влаги и ветра. Обязательно надевайте шапочку! Наряд должен оставлять кроху свободным, не сковывать его движения. Лучше если на ребенке будут непромокаемые штаны, потому что привычка посидеть на снегу или лавочке у ребенка остается. Обувь должна быть непромокаемая и нескользящая.

3. Предметы для исследования. Дети любят брать с собой на прогулку предметы. Весной могут понадобиться: лопата для плотины, ведро для исследования воды, бумажные кораблики, мяч и др.

4. Замечаем все вокруг. Весной много интересного. Можно рассмотреть птиц, посчитать их количество, сходить в соседний двор, где появились пушистые шишечки вербы или первые листочки березы. Показывайте детям все новое и удивительное, что встречаете сами.

Весна – прекрасная пора, но она очень быстро проходит. Давайте не упустим это время года и подарим его детям.

Не забудьте скачать! Весенние развлечения с детьми. Чек-лист интересных дел!