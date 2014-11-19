Дошкольники: создаем желание учиться

Бывает ситуация, когда малыш вдруг заявляет: «Только не заниматься!». Мамы сетуют: «Мой сын ничего не хочет, только машинки катает» или: «Раньше дочь с удовольствием занималась, а сейчас не заставишь!». Как же создать аппетит к знаниям? О формировании положительной мотивации к обучению предлагаю поговорить в нашей статье.

Все дети разные!

Начнем с того, что нет на свете одинаковых детей. Они могут отличаться темпераментом, уровнем развития мышления, речи, внимания, памяти, воображения, индивидуальными способностями. Помним об этом всегда, поэтому:

не сравниваем своего малыша с братиком, сестрёнкой или ребенком подруги,

строим занятия согласно особенностям ребенка,

верим в его силы.

Все дети похожи!

И в то же время дети обладают возрастными особенностями. Даже не имея педагогического образования, вы легко угадаете общие черты трехлеток, отличите ребенка 4 лет от шестилетнего (и не только по росту J ).

Для дошколят 4-5 лет характерно:

- неустойчивое внимание – одним и тем же делом они способны заниматься 10-15 минут. Речь о детях-сангвиниках; холерики же сократят это время до 5 минут, а прагматичные флегматики растянут до 20-25. Учитываем это, организуя занятия, и планируем смену деятельности через нужный промежуток времени.

- Непроизвольная память – малыш запомнит только то, что его интересует. Чтобы угадать его интересы, ставим себя на место ребенка и не ограничиваем полет фантазии. А еще можно создавать «интеллектуальный голод», то есть ставить ребенка перед проблемой так, чтобы он захотел ее решить.

- Наглядно-образное мышление – малыш усваивает знания благодаря практическим действиям с предметами, наглядным материалом. Покупать что-то специально для учебных занятий не всегда нужно. Используем весь арсенал игрушек.

- Основной вид деятельности – игра. Ребенок не должен знать, что мы с ним занимаемся! Только в игре учимся читать, считать, рисовать, осваивать иностранный язык и т.д.

Универсальные игры

Итак, теперь перед нами вопрос, как же организовать обучение ребенка в игре. Конечно, проще купить красочную книгу и усадить ребенка решать учебные задания. Но скоро ему это надоест, и вы вновь услышите: «Давай поиграем!». Диск с развивающими играми облегчит ситуацию, но мы помним о компьютерной зависимости и о пагубном влиянии на зрение.

На самом деле, многие игры мы знаем со времен нашего детства. Универсальными можно назвать сюжетно-ролевые игры. Они позволяют применять детям весь накопленный опыт, закреплять имеющиеся знания и умения. Стоит раз или два сыграть с малышом в какой-то сюжет, а потом вы заметите, что он проживает эту ситуацию сам с братишкой, сестренкой или с игрушками. А у вас появится возможность отдохнуть или заняться личными делами.

Пример таких игр:

«Семья» или «Дочки-матери». Распределяем роли между детьми или плюшевыми игрушками. Семья ходит на работу, в гости, готовит обед, болеет, путешествует и т.д. Ребенок создает свою модель семьи, основанную на вашей. В игре вы можете узнать, какими видит малыш вас как родителей, что его тревожит и радует.

«Детский сад» - игра выдаст всю подноготную детсадовской жизни ребенка, поведает о строгом воспитателе, детских страхах или, напротив, интересах. Обе игры способствуют развитию социальных и коммуникативных навыков: ребенок примеряет на себе разные роли, переживает чужие эмоции.

«Больница» - ребенок играет роль доктора или больного, узнает названия медицинских профессий, болезней, частей тела, способов лечения и т.д. Расширяется кругозор малыша, возникает интерес к профессии врача.

«Поезд» или «Автобус» - наверняка вы уже куда-нибудь путешествовали семьей. Что если проиграть ситуации в пути? Сооружаем поезд из стульчиков, везем пассажиров-мишек на море, делаем остановки в разных городах. А на автобусе отправляемся в импровизированную экскурсию. Можно пойти дальше и сыграть в «Аэропорт». Придумываем самолеты, назначаем летчика, стюардессу и т.д. Такие игры развивают эмоциональную сферу ребенка и знакомят с окружающим миром.

«Концерт» - можно готовиться к выступлению в течение нескольких дней. Учим песню для зайчика, лошадки и других «друзей». Продумываем сценические костюмы, танцевальное сопровождение и т.д. Затем приглашаем на концерт зрителей в лице мамы, папы, бабушки и игрушек и устраиваем представление. И будет нам счастье, а вместе с ним музыкальное и эстетическое развитие.

«Игры-сказки» способны с легкостью объединить разновозрастных детей, если вам повезло быть их родителями. В другом случае, роли «Колобка», «Репки», «Мухи-цокотухи» и «Теремка» распределяем между вами и игрушками. У нашего чада появляется возможность почувствовать себя храбрым комариком, хитрым колобком, ловкой лисой.

«А как же развитие мелкой моторики, математического мышления, творчества, навыков чтения?» - спросите вы. Конечно, в одной статье невозможно рассказать о всех играх, но вы легко можете найти подходящую литературу в сети, в том числе на нашем портале.

Могу только добавить, что дети очень любят соревноваться. Отличным стимулом станут слова: «Кто быстрей? Кто лучше?». Занятия превратятся в азартную игру.



Спасут ситуацию и подвижные игры. Вы помните в 90-е годы первый канал транслировал передачу «Зов джунглей»? Дети соревновались в интеллектуальных знаниях, но делали это только посредством различных эстафет. Что если нашим детям не бездумно прыгать на диванах, а к примеру, называть диких животных, цвета, числа, прыгая на одной ноге? Игры в мяч также можно совмещать с интеллектуальными.



Развитию внимания послужат игры «Найди отличия», «Что изменилось?» и «Путаницы». В первой игре можно выкладывать два набора карандашей, кубиков, детской посудки и находить отличия между ними. Либо прятать из выложенного набора один-два предмета, пока малыш закроет глаза, а потом проверять его внимательность и память.



В игре «Путаница» ведущий называет (к примеру) часть тела и показывает ее, а игрок должен повторить действия, если они были выполнены ведущим правильно.

И еще один секрет положительной мотивации

Успех учебных занятий зависит еще и от степени их регулярности. Если вы позанимались английским языком в течение недели, а потом из-за недостатка времени вернулись к обучению через месяц, придется начинать сначала. Вот несколько советов о том, как организовать обучение в системе:

* Записываем малыша в школу раннего развития. Опытные педагоги сделают все за вас, вы заметите прогресс в развитии ребенка. Но есть и минусы:

- Занятия организованы в группе, существует вероятность, что индивидуальные особенности вашего ребенка не будут учитывать в той мере, как вы бы хотели.

- Вы не можете повлиять на учебную программу.

- Обучение платное.

- Нужно иметь удачный график своей работы, чтобы была возможность приводить ребенка на занятия.

* Следуем авторской методике. Авторы дают четкий алгоритм действий. Минусы:

- Не всегда наглядность к методике есть в продаже, приходится изготавливать самостоятельно.

- Методика затрагивает 1-2 сферы развития ребенка, поэтому следовать только одному методу нельзя.

* Составляем свое расписание занятий, подобно тому, как делают в детском саду. К примеру, понедельник – обучение грамоте; лепка, вторник – математика; изо и т.д.

* Создаем примерное планирование или чек-лист. На каждую сферу развития расписываем темы занятий (можно воспользоваться планами воспитателей на специализированных сайтах, адаптируя их под своего ребенка).

* Формируем картотеку игр. Карточки с названием и описание игр помогут нам быстро вспомнить и выбрать подходящую из них.

Итак, мы видим, что создание положительной мотивации требует активной позиции от родителей, их великого труда. Но успехи малыша с лихвой компенсируют вашу усталость и в свою очередь будут способствовать вашей мотивации к организации обучения ребенка. Удачи вам, милые ю-мамы!