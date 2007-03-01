Психолог в детском саду? Нужен!

Как правило, в детских садах или дошкольных центрах развития работают специалисты, профессия которых, согласно полученному образованию, называется «педагог-психолог». Обычно это выпускники педагогических университетов, факультетов дошкольной педагогики по специальности «возрастная психология». Их основная задача - сделать жизнь ребенка в детском саду удобной, комфортной прежде всего с точки зрения детской психики, общих и индивидуальных особенностей ее развития. Педагог-психолог должен помочь воспитателю и родителям ребенка найти и объяснить скрытые причины некоторых детских неудач, поступков и особенностей поведения. Этот специалист обязан не «упустить» малыша, трудности которого находятся «на грани нормы», чтобы вместе с родителями и другими коллегами помочь ему справиться с ними еще до школы.

Для того чтобы решать все эти задачи, грамотный педагог-психолог планирует свою работу по нескольким направлениям.

Первое - это консультации

Они бывают двух видов: те, которые планирует сам психолог, и по «запросу родителей». Первые - психолог проводит в течение года по темам, которые, по его мнению, актуальны для конкретного детского сада, возрастной группы и контингента родителей. К ним же относятся консультации, которые психолог дает воспитателям. На них специалист, как правило, обращает внимание на особенности развития детской психики, связанные с ними изменения в поведении и эффективность усвоения детьми знаний.

О «плановых» консультациях родителей оповещает воспитатель. И очень важно, чтобы мама, или папа, или хотя бы бабушка все-таки выкраивали время для посещения подобных мероприятий. Опыт работы многих специалистов показывает, что родитель, пропустивший ту или иную консультацию, приходит сам к психологу именно с тем вопросом, который на консультации уже освещался. Например, в начале года психолог приглашал родителей малышей на собрание, посвященное проблеме адаптации ребенка к детскому саду. Те взрослые, которые не нашли возможности прийти, через некоторое время сами обращаются с проблемой ежедневных истерик крохи, в связи с нежеланием идти в сад. Также на общих консультациях родители имеют возможность увидеть, что те трудности, которые они испытывают в воспитании своего малыша, свойственны многим другим семьям. Это очень важно для объективной оценки своего ребенка. От многих мам приходится потом слышать: «А я-то думала, что мой один такой...»

Консультации «по запросу» - любые проблемы, которые волнуют близких малыша. И это необязательно вопросы, связанные с развитием крохи или его поведением. Будь то мама или папа, бабушка или дедушка, они могут и должны обращаться к психологу, когда им кажется, что с ребенком что-то не так. Одним словом, любое беспокойство родителей, связанное с детским садом, должно быть исчерпано, так как оно непременно отразится на маленьком человеке, на его отношении к воспитателю и посещению сада.

Второе направление - это диагностика

В течение всего учебного года психолог совместно со старшим воспитателем проводит так называемую психолого-педагогическую диагностику. Она включает в себя контроль над усвоением знаний, умений и навыков детьми разных возрастных групп в соответствии с программой, по которой работает детский сад, На основании этих данных проводится анализ работы педагогического коллектива. То есть три раза в течение года каждому ребенку предлагаются задания, которые позволяют судить о том, насколько он усваивает программу. Если результаты показывают, что малыш «не справляется», плохо себя ведет, не владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом, психолог проводит дополнительные исследования на зрелость основных психических процессов, обеспечивающих всю вышеописанную деятельность. И если на этом уровне выявляются проблемы, выходящие за рамки нормы, специалист направляет родителей с малышом либо к неврологу, либо к нейро-психологу, либо к невропатологу.

Также в течение года психолог изучает отношения в детском коллективе, выявляет лидеров, тех, с кем «никто не дружит», помогает воспитателю планировать работу по улучшению взаимоотношений между детьми.

Помимо плановой диагностики, о которой шла речь, проводятся и «ситуативные» исследования. Например, появились у ребенка страхи. Психолог с помощью специальных тестов может выявить причину. Развелись родители - то, как перенес или переносит это чадо, можно выявить при помощи специальных методик. Отдельный вид диагностики, которую проводит педагог-психолог, - это комплексная оценка готовности ребенка к школе. Родители обязательно во всех подробностях должны вникнуть в его результаты. В первую очередь, чтобы помочь своему ребенку. Если он будет не совсем готов к школе, то психолог вам подскажет, на что именно нужно будет обратить внимание. А если все было в норме, но в первом классе у него вдруг возникнут проблемы, то на основании диагностической карты с подписью психолога учитель должен найти к ребенку подход и решить проблемы маленького ученика.

Чем еще занимается в саду педагог-психолог?

Он ведет коррекционную работу. Дети, как известно, все разные. Один ребенок развивается быстрее, другой медленнее. Психические процессы тоже формируются скачкообразно. И порой бывает, что развитие какой-то психической функции нужно чуть-чуть подтолкнуть, чтобы наладилось нормальное усвоение знаний или поведение. С этой целью психолог планирует и проводит с ребенком коррекционные занятия. Предварительно он обязательно ставит в известность родителей. Потому что успеха можно добиться только при абсолютном единстве требований и доверии. Также любая травмирующая ситуация, которая повлекла за собой изменения в поведении ребенка, например он стал писаться после совместного просмотра с папой фильма «Мумия», тоже требует проведения с малышом серии коррекционных занятий.

Развивающие занятия

Все это тоже в ведении специалиста, работающего в детском саду. Каждый новый учебный год педагог-психолог выбирает для себя направление, на которое он в течение года будет делать основной акцент. Например, в этом году наиболее актуальной для него представляется тема формирования межличностных отношений в детском коллективе и навыков общения у дошкольников. Исходя из выбранной темы, психолог планирует развивающие занятия, на которых будет учить малышей общаться, вместе играть, решать конфликты, избегать ссор. «Отработав» это направление, психолог может взять новое, а может продолжать исследования по данной теме в дальнейшем. Так, некоторые педагоги-психологи, совершенствуясь в каком-либо направлении, достигают в нем такого мастерства, что коллеги из других садов рекомендуют их своим родителям для решения определенных проблем.

Как происходит знакомство малыша и психолога?

Обычно если такая единица присутствует в образовательном дошкольном учреждении, то он предлагает родителям вновь прибывших детей заполнить индивидуальную карту развития. В ней, как правило, бывают вопросы о семейном положении, особенностях течения беременности и родов, родовых травмах, если таковые были, и о диагнозе, который поставили младенцу. Очень многие родители лукавят, заполняя эту карту, скрывают данные по разным причинам. И это печально, потому что любая родовая травма приводит к более или менее серьезным изменениям в детском развитии. И чем раньше узнает о таких проблемах ваш психолог, тем больше шансов избежать трудностей, когда ребенок пойдет в школу, тем больше возможностей малышу своевременно помочь. Хороший психолог работает, как правило, не один. У него есть «свой» логопед-дефектолог, с которым он работает в паре, и нейропсихолог, и невролог, и невропатолог. Каждый из этих специалистов начнет с вами разговор все с тех же вопросов о родах. Поэтому лучше не ставить себя в неудобное положение и сразу максимально честно отвечать на вопросы анкеты. Многие родители боятся занесения диагноза в детсадовскую карту. Напрасно. Если, например, в карту невролог заносит диагноз «логоневроз» - боязнь речи на фоне заикания, то он обязательно снабдит его педагогическими рекомендациями воспитательнице, соблюдая которые она будет помогать ребенку избавиться от проблемы и, соответственно, диагноза. Скрывая истинное положение вещей, вы усугубляете проблемы малыша.

А теперь хотелось бы сказать о наиболее распространенных «мифах» о психологах в детском саду. Большинство родителей резонно полагают, что слово «психолог» образуется от слова «псих». Из чего далее делают совершенно неверный вывод о том, что если с их ребенком в саду работает психолог, то их сын или дочь психически ненормальные. На этом основании некоторые мамы вообще стараются избегать общения с садовским психологом. А уж если малыш попадает на коррекционные занятия, то родители - сторонники этого взгляда - порой даже скандалят или просто просят прекратить занятия ребенка с психологом. Чтобы развеять этот миф, подчеркну, что психолог в саду работает с НОРМАЛЬНЫМИ детьми и их индивидуальными ОСОБЕННОСТЯМИ, а не отклонениями.

Другое, не менее распространенное и тоже ошибочное мнение: психолог, психоневролог, невропатолог, дефектолог и нейропсихолог - это все одно и то же. То есть врачи, которые работают с отклонениями в психике, с ее дефектами. На основании этой точки зрения родители требуют от психолога невозможного. Обратите внимание на сочетание слов: педагог-психолог. В первую очередь педагог. Это сообщает мамам и папам о том, что данный специалист не врач. Он может только предположить диагноз и направить ребенка к соответствующему специалисту. Поставить диагноз и тем более работать с ним он не может и не имеет права.

Таким образом, в детском саду педагог-психолог присутствует в первую очередь для того, чтобы всеми сторонами «соблюдались интересы ребенка». Его труд, как правило, не очевиден родителю, но малышу он, поверьте, необходим.