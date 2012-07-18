Это последнее «вольное» лето вашего малыша: осенью — первый звонок. И, конечно, родители хотят, чтобы оно не только запомнилось необыкновенными приключениями и удивительными открытиями, но и помогло будущему первоклашке подготовиться к грядущим великим переменам. Но ведь не сажать же, в самом деле, малыша за прописи и задачки! Да это и не надо. Есть масса веселых и увлекательных занятий, которые помогут вашему чаду развить массу необходимых для учебы навыков. Например, рисование на пленэре.

Уроки пленэра

Рисование на природе развивает массу полезных навыков, которые отходят на второй план, когда ребенок рисует дома или во время занятий в детском саду.

Быстрота реакции:

иногда необходимо в считанные секунды успеть увидеть и зафиксировать на листе бабочку на цветке, белку на дереве, игру светотени на закате…

Наблюдательность и спонтанность:

никогда нельзя предугадать заранее, что именно увидишь интересного и необычного в лесу или на берегу реки, а значит, придется на ходу выбирать и ракурс, и композицию, и средства художественной выразительности.

Навыки систематизации:

«всю природу» нарисовать невозможно, это понимает даже дошколенок! Значит, необходимо выделить главное и убрать второстепенное, подчеркнуть в работе две-три особо выразительные детали… Такая работа полезна для совершенствования навыков систематизации и классификации.

Координация «глаз-рука»:

при рисовании на пленере бывает необходимо несколькими точными штрихами зафиксировать увиденное на бумаге. Это как нельзя лучше развивает связь «глаз-рука-мозг», необходимую для успешной учебы в первом классе.

Зрительно-пространственное восприятие:

когда ребенок рисует с натуры, он невольно замечает, что одни предметы расположены дальше, а другие ближе, что одни крупнее, а другие мельче, и т. д. И пытается, так или иначе, передать это в рисунке.

Макрокосм и микромир

Дошкольники обычно изображают на своих рисунках не столько окружающий их мир, сколько самих себя и значимых для себя персонажей. Природа если и появляется в их спонтанных рисунках, то служит скорее декорацией, чем самоценным объектом. Часто они не догадываются, что можно нарисовать то, что видишь: красивое дерево, реку, закат. И это уже само по себе является для ребенка колоссальным открытием. Что же выбрать в качестве первой натуры? Если сам маленький пейзажист не может ни на чем остановиться, мягко направьте его поиски в нужное русло.

Спору нет, рисовать на природе приятно и полезно, вот только в лесу или на лугу точно нет крана с водой, чтобы помыть испачканные красками руки. Выход простой: взять с собой влажные очищающие салфетки. Ведь от грязных рук может пострадать не только одежда, но и свежесозданный шедевр.

Макрокосм -

на пленэре можно порисовать с размахом: черно-зеленый лес на горизонте, широкий луг с яркими проблесками клевера, розовое от заката небо во весь лист, -их широта и необъятность завораживает городского ребенка, а всего несколько широких ярких мазков — и экспрессивный пейзаж готов.

Микромир -

буквально под ногами тоже есть немало того, что достойно изображения:хрупкая ромашка, упругаяослепительно-зеленая травинка, четкая графика березовой ветки.

Предложите сделать несколько этюдов одного и того же объекта из разных ракурсов:

* снизу вверх, лежа на травке;

* сверху вниз, сидя на нижней ветке дерева или на шее упапы;

* через щелочку между сросшимися стволами деревьев и т. д.

Обратите внимание:

Не рассчитывайте, что начинающий «импрессионист» будет часами стоять у мольберта. Скорее всего, творческий процесс займет считанные минуты. Не пытайтесь заставить малыша обязательно доработать картину. Мгновенная зарисовка при более детальной проработке может утратить свою свежесть и непосредственность.

Подбираем палитру

Пленэрные этюды — замечательная возможность научить ребенка различать оттенки, уметь их называть и подбирать нужные. Поэтому прежде чем начинать рисовать, обсудите, какого цвета небо, трава, деревья.

К примеру, посмотрите, какого на самом деле цвета вода у песчаного берега, у бурной стремнины и в тихой заводи, где над речкой склоняются зеленые ветви.

А после научите смешивать краски, чтобы получить нужный оттенок.

Если же автор настаивает, что непременно будет рисовать красную реку и синие деревья, не разубеждайте его: ведь художник имеет право на свое видение!

Творческие эксперименты

Постарайтесь, чтобы ребенок отошел от привычного «детсадовского» рисования, когда детали сначала прорисовываются простым карандашом, а потом раскрашиваются гуашью или акварелью. На пленэре эта техника особого эффекта не даст. Лучше помогите малышу освоить новые, необычные художественные приемы.

Цветовые пятна

Толстыми кистями на лист наносятся широкие, смелые мазки различных оттенков, а когда работа подсохнет, тоненькой кисточкой или даже просто маркером прорисовываются отдельные детали.

Влажная техника

На листе бумаги, увлажненном при помощи губки, рисуют акварелью или сильно разведенной гуашью. Рисовать нужно очень быстро, так что этот метод подходит для коротких экспрессивных зарисовок.

Техника коллажа

На фон, нарисованный густой неразведенной гуашью, лепятся цветы, травинки, семена. Когда все высохнет, маркером прорисовываются отдельные детали.

Техника импрессионистов

Краска наносится тонкой кисточкой, маленькими мазками, «точечками» разных оттенков одного и того же цвета. В результате изображение получается сложным, объемным и многогранным.

