Свободные и самостоятельные

Досье: Елена Новикова, 23 года. Окончила факультет психологии Уральского государственного университета им. А.М.Горького. В Монтессори-педагогике с 2006 г., обучалась методу у председателя Межрегиональной Монтессори Ассоциации Н.Смирновой. В настоящее время работает в Психологическом центре «Ракушка». Замужем, сыну 3 месяца.

U- mama: Елена, давайте начнем наш разговор с того, что расскажем о принципиальных отличиях методики М.Монтессори от других методик. «Коротко и структурно», как попросили на форуме.

Е.Н.: Первое – это индивидуальный подход: ребенок сам выбирает то, чем он будет заниматься. Второе – это большое количество свобод у ребенка: многие решения принимаются им самостоятельно. Он сам решает, с каким материалом и где он будет работать, сколько времени он уделит этой работе; сам выбирает, с кем он будет заниматься – с педагогом, с другом, друзьями или один; сам определяет, когда он уберет материал на место. Тем не менее, свобода здесь не равна попустительству. Есть и дисциплина, которая ограничивается социальными нормами и правилами поведения в группе. Колоссальное отличие Монтессори-педагогики – в материале, который разрабатывала сама Мария Монтессори и который выстроен с учетом возраста и особенностей восприятия ребенка. И, наконец, четвертое отличие – это роль педагога, который является для ребенка другом. Дети называют педагогов по имени и на «ты», педагог проводит время рядом с ребенком – на полу или за столом; ребенок вправе обидеться или рассердиться на педагога и сказать ему об этом.

U-mama: Можете ли вы на своем педагогическом опыте делать выводы о преимуществах методики Монтессори перед другими методиками? Отличаются ли дети Монтессори от других детей?

Е.Н.: Конечно! Самый показательный момент – дети Монтессори более открыты, они легче идут на контакт, быстрее адаптируются к изменениям. Дети «не-Монтессори» более зажаты в общении с взрослыми. Это то, что будет заметно каждому. Что касается интересов, Монтессори-ребенок – это ребенок-экспериментатор, которому важен процесс. Кроме того, особенность материала дает возможность переноса в окружающую среду полученных знаний и навыков, поэтому дети Монтессори быстрее осваивают сложные, абстрактные понятия – например, дроби.

U-mama: Как вы считаете, популярность этой программы – это мода или требования времени?

Е.Н.: По большей части, сейчас это мода. Но в то же время нельзя отрицать и требования времени, ведь сегодня стала очевидна необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку. В то же время индивидуально – не значит один. Ребенок занимается самостоятельно, но в группе, что предполагает процесс социализации. Кроме того, Монтессори-педагогика дает ребенку право выбора, это тоже важно в современном мире.

U-mama: С какой мотивацией обычно родители приводят своих детей заниматься по Монтессори?

Е.Н.: Как правило, приходят устроить ребенка в детский сад. Но помимо работы с детьми у нас проходит и серьезная работа с родителями, в процессе которой некоторые родители понимают, что эта методика – не для них, и уходят. Таких случаев немного, но они бывают.

U-mama: Вот, кстати, был и на форуме вопрос: Для каких детей и для каких родителей идеология Монтессори не подходит?

Е.Н.: Для детей подходит всегда. А вот для родителей – нет. Если родители авторитарны и не готовы давать ребенку право выбора, то им, как минимум, будет сложно принять принципы Монтессори-педагогики. Очень важно быть готовым работать еще и над собой.

U-mama: Как давно в нашем городе существуют центры, занимающиеся развитием детей по методу Монтессори? Сколько их сейчас? Как понять, где действительно. Монтессори, а где – подделка под нее?

Е.Н.: Первый детский сад Монтессори открылся, если я не ошибаюсь, около 7 лет назад. Психологические центры и школы развития по Монтессори существуют 3-4 года, и чуть больше двух лет назад открылся наш психологический центр «Ракушка» - член Межрегиональной Монтессори Ассоциации. Вообще центров очень много: табличку «Монтессори», к сожалению, может повесить абсолютно каждый, так как эта система в России не сертифицирована. И я всегда призываю родителей к бдительности. Чаще всего можно столкнуться с тем, что центр, называющий себя «Монтессори», использует только какие-то элементы системы. Но Монтессори – это не просто материал или правило, это именно система. Один важный показатель, который может помочь родителям сориентироваться в качестве центра или детского сада: если вы привели туда ребенка, вас обязательно должны пригласить на обучающий семинар или на встречу с педагогами.

U-mama: Зачем?

Е.Н.: Дело в том, что если родитель придет в Монтессори-среду неподготовленным, у него может сложиться впечатление полного хаоса и отсутствия какой-либо системы занятий. Одна мама как-то призналась мне, что если бы она не пришла на обучающий семинар, а начала бы сразу с занятий, то больше никогда и ни за что она бы к нам ребенка не привела. Сейчас они успешно посещают наш детский сад.

U-mama: Вот про детский сад давайте и поговорим. Какой он, садик Монтессори? Осуществляется ли разновозрастное комплектование групп в соответствии с требованиями методики? Сколько вообще человек в группе?

Е.Н.: Монтессори-группы, как правило, большие – по 25-30 человек, а у самой Монтессори было 40. Это связано с тем, что детям необходимо предоставить возможность выбора партнеров по общению. И набираются эти группы долго: мы даем новичку время на адаптацию, и только потом принимаем следующего ребенка. Разновозрастное комплектование обязательно: в группе присутствуют дети от 2,5 до 7 лет. Если группа только комплектуется, то разброс может быть меньше – от 2,5 до 4 лет. Следующая особенность Монтессори-группы – это особая, Монтессори-выстроенная среда: полочки, на которых стоят материалы в большом количестве и в определенной последовательности.

U-mama: Направляет ли педагог активность ребенка в этой среде: скажем, демонстрируя более подходящий по возрасту материал?

Е.Н.: Дети очень тонко чувствуют свои потребности и интересы. Ребенок всегда возьмет тот материал, который соответствует его возрастному периоду. Если материал легкий – он не интересен. Если материал сложный – он тоже не интересен. И таким образом ребенок ищет свой материал в среде и начинает с ним работать. Конечно, педагог помогает: дает урок, если говорить на традиционном языке (у нас это называется презентацией). Кроме того, часто презентацию дают старшие дети, которые уже умеют работать с материалом, и это очень здорово, потому что ребенок от ребенка воспринимает информацию гораздо лучше, да и о дополнительном социальном контакте не будем забывать.

U-mama: Чем еще отличается Монтессори-садик от обычного?

Е.Н.: Например, мы даем ребенку право выбора спального места или полотенца. Или вот еще – то, что совершенно не допустимо в обычных детских садах, - дети сами себе накрывают на стол и сами убирают за собой после еды. Конечно, ребенок быстрее приучается кушать аккуратно, когда он обнаруживает после себя кучу крошек на полу и на столе, которые довольно долго убирать.

U-mama: Особенно 2,5-летнему малышу… Не делается ли это в ущерб основным занятиям или прогулке?

Е.Н.: Безусловно, не имеется в виду, что ребенок все убирает дочиста. Ребенок 2,5 лет подметает чисто символически, и, на самом деле, на это уходит не так уж и много времени. Да, бывает, во время занятий кто-то рассыпает очень много гречи или гороха – и потом действительно долго все это собирает. А остальные дети уже практически ушли на улицу после занятия. Но зато ребенок потом очень быстро одевается.

U-mama: Как строится день в Монтессори-садике? Есть ли режим дня, как в обычном садике?

Е.Н.: Обязательно. Монтессори – это занятия, подход, но есть вещи, от которых мы не можем отступить. Режим очень важен для ребенка, он формирует определенные качества. Конечно, прием пищи, прогулки и сон осуществляются строго по времени.

U-mama: Сколько длятся прогулки?

Е.Н.: Летом мы выходим на улицу сразу после завтрака и гуляем до обеда, это 3-4 часа. Зимой в зависимости от погоды – от 30 минут до 1,5 часов. Стараемся гулять в любую погоду.

U-mama: Дети Монтессори и гуляют по Монтессори? Чем вы занимаетесь на улице?

Е.Н.: Дети играют. Некоторые родители беспокоятся, что на площадке не так много качелей и прочих детских «развлекалок», и их детям на прогулке скучно. Ничего подобного! Дети прекрасно себя организуют, им совершенно не нужны качели, они придумывают свои игры. Еще можно сказать, что на улице мы проводим занятия по физическому развитию.

U-mama: Есть ли традиционные для обычных садиков занятия: музыкальное воспитание, хореография?

Е.Н.: Да, они также проходят в рамках метода, есть выстроенный материал. На этих занятиях ребенок тоже может выбирать – будь то стихотворение к празднику, песня или музыкальный инструмент. Например, у нас в группе стоит фортепиано. Многие с детства помнят, как всегда хотелось на нем побренчать, но взрослые запрещали, объясняя это тем, что фортепиано расстроится. А наша преподаватель музыки разрешает бренчать в любое время, за исключением, конечно, тихого часа. Так вот поначалу дети действительно бренчали на этом фортепиано – всей ладошкой, громко и беспорядочно. Но сейчас они играют очень аккуратно и даже могут наигрывать какую-то мелодию.

U-mama: Каким должен быть и не должен быть Монтессори-педагог, спрашивают на форуме.

Е.Н.: Ответить на этот вопрос хочется историей из книги самой Марии Монтессори. На ее международных курсах обучались две женщины, полная противоположность друг другу: англичанка и итальянка. Англичанка была аристократкой, правильной и аккуратной, она скрупулезно и без ошибок выполняла все задания «от» и «до». Итальянка была из простой семьи, у нее было много детей, она была не очень опрятной и часто не успевала с выполнением заданий. Но Мария Монтессори призналась, что отдала бы своих детей именно итальянке, потому что она видела, как та ладит с детьми, как она искренна с ними, как она слышит их и готова с ними общаться. Очень важно для Монтессори-педагога любить детей и быть с ними на равных, не воспринимать ребенка ниже себя, а быть ему другом, и тогда обязательно состоится контакт.

U-mama: Что категорически не допустимо для Монтессори-педагога? Что, например, должно насторожить родителей, оценивающих потенциального воспитателя для своего ребенка?

Е.Н.: Возможно, какие-то авторитарные вещи, когда ребенку слишком строго что-то приказывают. Но, с другой стороны, есть ситуации, когда взрослому необходимо настоять на своем. Поэтому я бы ответила так: смотрите по ребенку, доверяйте ему. У меня был случай, когда родители поначалу отнеслись к педагогам очень настороженно, без особого доверия, но зато они очень доверяли своему ребенку. А с ребенком у нас, наоборот, сразу состоялся отличный контакт. И эти родители не стали следовать своим ощущениям, а последовали за ребенком. Результат был положительным для всех.

U-mama: Кстати, про авторитарные вещи и приказы. Интересно узнать, как ведет себя Монтессори-педагог в случае конфликтов детей?

Е.Н.: Мы стараемся по возможности не сразу встревать в конфликт, потому что нужно дать возможность детям самостоятельно разрешить эту ситуацию. Оговорюсь, что крайне редко конфликтуют дети, разные по возрасту. Об этом часто спрашивают родители – обижают ли старшие дети младших? Нет, не обижают, если только младшие сами не «достают» старших. Никогда старшие не будут инициаторами конфликтов. Конфликтуют обычно дети-ровесники. Если видно, что дети не могут разрешить конфликт самостоятельно, педагог подходит, присаживается, чтобы обязательно быть с ребенком глаза в глаза, и спрашивает, что случилось. Конечно, дети начинают обвинять друг друга. Педагог выслушивает точку зрения каждого ребенка и спрашивает: «Как нам выйти из этой ситуации?» Если дети не знают или предлагают не очень приемлемые решения, то педагог дает свои варианты. Бывает, ребенок говорит о том, что он сейчас не готов извиниться. Я не заставляю его извиняться немедленно, но мы никогда не оставим эту ситуацию незавершенной. После прогулки я обязательно подойду и напомню, и, если ребенок готов, мы пойдем и извинимся. Извиняться трудно, поэтому иногда дети просят постоять педагога рядом.

U-mama: Если ребенок нарушает личное пространство других детей, мешает заниматься с материалом, отбирает его, как вы поступаете?

Е.Н.: Детей, нарушающих правила, педагог «ловит». И говорит: «Ты заметил, что ты сейчас делаешь? Как ты думаешь, почему я к тебе подошла?» Конечно, готовых решений не существует, мы смотрим по ребенку.

U-mama: Предполагаются ли в рамках Монтессори-педагогики наказания и в каком виде? Скажем, часто используемое в обычных садиках «посидеть на стульчике»?

Е.Н.: Да, такие вещи могут быть. Я могу сказать ребенку: «Мне кажется, тебе нужно подумать». А он, например, говорит мне, не дойдя до стула: «Все! Я подумал!» Я отвечаю: «Здорово, что ты так быстро подумал. И какое же решение ты принял? Что же ты понял в итоге?». Обязательно мы продолжаем разговор с ребенком. Просто «сядь, посиди» не всегда эффективно.

U-mama: На форуме спрашивают, как поступает воспитатель, если ребенок отказывается спать в тихий час?

Е.Н.: Мы всегда предлагаем ребенку отдохнуть и полежать. Уговорить ребенка лечь в кровать обычно удается без проблем, и, как правило, потом он засыпает. Но если все же он никак не может заснуть, я лучше посижу с ребенком весь тихий час – не в разговорах, просто рядом – нежели чем совсем не буду его укладывать. Могу поднять его пораньше. Если ребенок не спит и при этом мешает другим, как вариант, я могу сказать: «Ты мешаешь, и я буду вынуждена поднять тебя последним. Давай договоримся, что ты тихо полежишь еще десять минут, а потом я разрешу тебе встать». Иными словами, я снова предоставляю ребенку право выбора. У нас в группе перед сном дети слушают сказку, поэтому зайти в спальню и лечь хотят все. Сказку мы включаем не громко, поэтому если дети болтают, то сказку им не слышно, то есть они снова все решают сами.

U-mama: Тоже с форума: а если ребенок отказывается кушать?

Е.Н.: Тут важно, по какой причине он не хочет это кушать. Если ребенок позавтракал дома, разумеется, я не буду настаивать. У нас многие дети едят дома и приходят к занятию. С занятиями дисциплина довольно строгая: они начинаются в 9 часов, после чего дверь в группу мы закрываем. Что касается обеда, ребенок не мог не проголодаться, если только он не заболел. Может быть, ребенок какое-то блюдо в принципе не ест – никогда. В этом случае заставлять я его, конечно, тоже не буду, я сама никогда не ем запеканки! Бывает, для ребенка еда новая, тогда я прошу его просто попробовать: «Если тебе не понравится, ты сможешь выплюнуть».

U-mama: Идея свободного воспитания сама по себе великолепна, но не возникает ли у детей Монтессори потом трудностей в школе?

Е.Н.: Во-первых, к школе ребенок становится уже достаточно взрослым для того, чтобы воспринимать уроки, расписание уроков, особенности общения с педагогом, обращение к нему по имени и отчеству как некий набор правил, который нужно выполнять. А во-вторых, дети Монтессори даже имеют определенное преимущество: по своим знаниям они часто превосходят других детей, поэтому у них есть возможность потратить время и силы на социализацию. Так что я считаю, что нашим детям, наоборот, проще в школе. С другой стороны, я всегда родителям говорю: смотрите, какой педагог. Не важно, из какого садика или вообще из дома ребенок идет в школу – очень важно, к какому педагогу он идет.

U-mama: А как дети Монтессори привыкают к традиционной системе оценок в школе? Ведь в садике у них не было принято соревноваться друг с другом, там их оценивали только в сравнении с самим собой.

Е.Н.: Система оценок – это тоже правила, которые дети воспринимают как правила, не более того. И, кроме того, система Монтессори не предполагает абсолютного исключения соревнования. Мы не соревнуемся, когда мы принимаем пищу, одеваемся на улицу, засыпаем, работаем с материалом. Но там, где есть смысл посоревноваться, - в спорте, в подвижных играх, где нужно бежать быстрее, прыгать выше и так далее – да, мы соревнуемся.

U-mama: Или вот, например, вопросы с форума: правда ли, что детям из школ развития по Монтессори трудно в обычном детском саду? Можно ли водить ребенка 1,5 лет и в школу развития по Монтессори, и в обычную школу развития? Не будет ли у него от этого внутреннего противоречия?

Е.Н.: Дети очень адаптивны, психологически гибки, поэтому никаких сложностей при поступлении в обычный детский сад они не испытывают. Противоречия в случае двух разных школ развития, как правило, тоже нет, и тоже за счет гибкости детей, но нужно ответить себе на вопрос: для чего вам это? Если мама хочет напичкать ребенка максимальным количеством знаний, вряд ли ей это удастся – ребенок просто устанет. Поэтому лучше быть самим перед собой честным и определиться с чем-то одним, чтобы не нагружать ребенка. По последним данным, более 80% первоклассников не хотят идти в школу.

U-mama: Очень важный вопрос затронули на форуме, он касается особых детишек. Принимаете ли вы таких малышей? Если нет, то почему?

Е.Н.: Это действительно очень серьезный вопрос. При работе с особыми детьми должна быть мини-группа, состоящая из 7 человек. Кроме того, педагог должен иметь специальное образование, он должен уметь работать с особыми детьми. Часто говорят, что сама Мария Монтессори разрабатывала эту систему для особых детей. Но давайте не забывать о том, что она была врач по своему первому образованию. Я не говорю, что такой педагог должен обязательно иметь медицинское образование, но иметь специальную подготовку необходимо. Далее. Такие дети вводятся в группу не сразу. Сначала они занимаются в среде индивидуально, и только затем потихоньку попадают в группу. Следующий момент. Если это детки с синдромом Дауна или ДЦП, в группу выкладывается дополнительный материал, который усложняется совсем на немного или имеет какой-то дополнительный, например, массажный эффект. Лично я за интегрированные группы. Это действительно здорово, это колоссальный опыт для детей! Но это должна быть специальная группа. Пока мы готовы брать таких деток в индивидуальном порядке, у нас есть педагог в центре, который может с ними работать и имеет соответствующее образование. Возможно, через какое-то время сможем и в группу ввести. Я понимаю, что родителям особых детей очень трудно, и понимаю их недовольство, но нам как педагогам очень важно, прежде всего, не навредить.

Другие вопросы с форума

Вопрос: Как организовать физическое развитие ребенка в рамках Монтессори-педагогики в домашних условиях?

Ответ: Опять-таки у ребенка должна быть свобода выбора, но нужны и определенные правила – например, не залезать слишком высоко. Их нужно обсудить с ребенком. Кроме того, начиная занятия, оговорите время, когда они будут проходить. Время желательно не изменять. Затем вы можете предоставить выбор ребенку: будет он заниматься на коврике, прыгать или, например, тянуться. Если дома позволяет площадь, можно выстроить определенную среду, разложить группы материалов – мячи, какие-то тренажеры, маты.

Вопрос: Что должен окончить Монтессори-педагог? Где можно пройти курсы по методике Монтессори (желательно с каким-то документом по окончании)?

Ответ: В России не так много площадок, где обучают методике Монтессори. Это Межрегиональная Монтессори Ассоциация, которая обучает в Москве, Ревде, Екатеринбурге и проводит выездные курсы. В январе начнется первая ступень обучения с педагогами из ММА на базе нашего ПЦ «Ракушка». Кроме того, в Москве действует школа Елены Хилтунен, и в Санкт-Петербурге – школа Валентины Михайловой и Российский государственный университет им. А.И.Герцена. То есть Монтессори-педагог должен окончить хотя бы одну из этих школ.

Вопрос: Есть ли «срок годности» у документов Монтессори-педагога, необходимо ли регулярно подтверждать квалификацию?

Ответ: Формально – нет. Но мы регулярно проводим конференции, выставки, встречи Монтессори-педагогов, в нашем центре еженедельно обсуждаем особенности работы с материалом и другие вопросы.

Вопрос: Правда ли, что методика Домана хорошо идет вместе с Монтессори?

Ответ: Монтессори-педагогика полноценна сама по себе, ее не надо ни с чем смешивать. Возможно, в методике Домана, на первый взгляд, и есть что-то общее с методикой Монтессори – скажем, индивидуальный подход, раннее развитие. Но и только. Во всем остальном это совершенно другая методика. Так что если родители приходят в развивающий центр, который предлагает занятия и по Доману, и по Воскобовичу, и по Монтессори, и по Никитиным, и по Зайцеву, то уже сразу стоит серьезно задуматься. Потому что, я уверена, в таком случае ни одна из методик не реализуется полноценно.

Вопрос: Как лучше организовать ребенку детскую комнату дома? С какого возраста можно заниматься с ребенком по данной методике? Можно ли это делать дома?

Ответ: Заниматься дома можно начинать буквально с рождения. Понятно, что в три месяца ребенок еще не так долго бодрствует, поэтому занятия будут в рамках того, что он может воспринимать – контрастные картинки, мобили, игры с погремушками, тактильный контакт. Что касается школ развития, можно заниматься месяцев с восьми. Все, что нужно ребенку до 2,5 лет, это, как правило, зона практической жизни, сюда входят навыки самообслуживания. Организуя комнату ребенка, очень важно, чтобы у каждой вещи было свое место – так мы ребенка приучаем к порядку, и где-то с года и восьми месяцев для ребенка это становится очень важным. В 2,5 года для него просто необходим порядок. И он должен знать, что на этой полке лежат игрушки, на этой – краски и карандаши, на этой - одежда и так далее. Сделайте ребенку мешочки с крупой. Во всех группах Монтессори обязательно есть коробка или таз с гречей или горохом. Материал очень хорошо массирует руки, а маленьким детям хорошо и ножки туда ставить. Что касается цветовосприятия, распечатайте на принтере контрастные цветные картинки. Вообще ребенку до 2,5 лет сам Монтессори-материал покупать нет большой необходимости, все можно сделать своими руками. Очень важно давать ребенку возможность заниматься самостоятельно. Скажем, захотел он достать у вас кастрюли из шкафа – пусть достанет. Просыпал он у вас крупу – пусть соберет, пусть у него будет свой совок и щетка. По возможности позволяйте ребенку мыть посуду. С 8 месяцев смело начинайте рисовать пальчиковыми красками. Давайте ему трогать разные материалы: тесто, ткани, крупы.

Вопрос: Какую литературу, пособия, источники в Интернете вы могли бы посоветовать?

Ответ: Из книг можно смело покупать любые книги самой Марии Монтессори, но имейте в виду, что она пишет достаточно сложно; книги Юлии Фаусек – российского педагога, которая училась у самой Монтессори. Из сайтов в Интернете: Интернет-журнал «Монтессори» ( http://www.montessori-press.ru/ ); Педагогический клуб «Монтессори-Сити» ( http://www.montessoricity.ru/ ); сайт Межрегиональной Монтессори Ассоциации ( http://www.montessori-association.ru/ ).

Вопрос: Где можно подробнее узнать о центре «Ракушка»?

Ответ: