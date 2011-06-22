Престижные школы. Доступны ли они вам?

"Верховный Суд России признал незаконной отмену территориального принципа при записи в первые классы школ. Ранее такой порядок одобрил Мосгорсуд, на основании решения которого управление образования Екатеринбурга отменило принцип территориальности."

Многодневное противостояние родителей и школьных администраций, хоть и запоздало, но все же закончилось победой чадолюбивых предков. Казалось бы справедливость восторжествовала, теперь первоклашкам не придется толкаться в общественном транспорте, а можно будет пойти в школу рядом с домом. Именно этого и добивалась большая часть митингующих в очередях.

Однако, была еще и вторая - оппозиционная часть родителей. Те, которых не устраивали школы, находящиеся по соседству. Они мечтали видеть своих отпрысков учащимися в элитных школах, пусть для этого необходимо ежедневно пробиваться сквозь транспортные пробки, ежедневно отвозить и забирать детей лично. Ради хорошего уровня обучения они были готовы на такие жертвы и ведь победили в первом раунде борьбы. Отмена территориального принципа зачисления грянула аккурат перед началом приема документов.

Эта отмена и вызвала бурю негодования с одной стороны и торопливое занятие очередей в приглянувшиеся школы с другой. Сейчас уже поздно рассуждать, кто из них был прав, кто виноват в тех потасовках, в давках у дверей школ. Документы приняты, списки утверждены и вряд ли будет пересмотр, даже после вышеописанного решения суда. Так кто же был прав в том противостоянии? Родители детей, живущих рядом со школой? Или те, кто ехал занимать очередь в другой район в статусное заведение?

Оговорюсь сразу: у автора нет детей дошкольного возраста, поэтому он вправе считать себя, во-первых, вполне беспристрастным. Более того, автор в прошлом сам записал ребенка в одну из престижных школ "чужого района", без всякого блата и взяток. Поэтому, во-вторых, знает тему не понаслышке. К тому же автор не претендует на изречение "истин", а лишь пытается рассуждать на тему "справедливости" и "равенства".

Именно "принцип равенства" и послужил причиной запрета на тестирование детей и возврата прежнего, территориального принципа зачисления детей в первые классы. Это и заставило задуматься о том, а есть ли оно, это равенство, оговоренное законами в реальной жизни? И вот почему.

Один-единственный пример. В настоящее время ведется реконструкция (читай - полная перестройка) гимназии № 5, находящейся в Екатеринбурге, по адресу ул. Хохрякова, д. 29/а. Потрясающее новое здание, современной архитектуры, обносится забором из дорогого кирпича, со стильными колоннами. Вход на территорию планируется осуществлять по пропускам. Ваши дети там смогут учиться?

Всего в Екатеринбурге 251 школа. Гимназий (неточные данные) 38. И 11-ть лицеев. Как теперь устроить первоклашку в гимназию? Внимательно изучив карту города, я обратил внимание на то, что территориально, практически все гимназии и лицеи находятся в центре города. Нет ни одного подобного учреждения на всем огромном Вторчермете, в большом районе Сортировочный. Районы Химмаш, Уктус, Кольцово, Завокзальный, не считая микрорайоны, остались без статусных школ. На весь Эльмаш всего одна гимназия, В Юго-Западе две и те на окраинах района...

Получается, что при всем громком декларировании равенства при поступлении в школу, огромное количество детей теперь полностью лишены возможности учиться в престижной школе, так как их просто нет рядом с домом. Какой смысл заниматься дошкольной подготовкой, платить за дорогие детсады с изучением английского языка, если ребенок живет в непрестижном районе и в первом классе все это уйдет в небытие? Как вырваться из замкнутого круга?

И что ж таки мешает ввести тестирование при поступлении в первый класс гимназий, лицеев? Лицемерное "равенство" детей? Тогда почему равенство осуществляется только от 6-ти до 7-лет, а в дальнейшем человек лишается его? После 4-го класса можно принимать детей в гимназии на основе тестирования? Где оно, это равенство при поступлении в институты? Тоже сделают территориальный принцип? Если ты не живешь рядом с УрГУ, то забудь о профессии журналиста, к примеру. И юристом ты не станешь, если живешь далеко от улицы Малышева. Жителям Юго-Западного спального района, при таком принципе, вообще не получить высшее образование. А после окончания института? Переезжать в Лангепас или Уренгой, чтобы работать в ЛУКойле?

Кстати, территориальный принцип скомпрометировал себя больше всех остальных принципов поступления в школу. Оформление временной прописки рядом с понравившейся вам школой стоит примерно 50 тысяч рублей. Плюс-минус зависит от статуса школы. И это не придумано, это озвучено одной из мам 6-ти летнего мальчугана, которая заплатила 16 тысяч рублей за подготовительные курсы для ребенка, всю зиму, в морозы, возила его в школу по вечерам, ждала в фойе окончания занятий. Она потеряла дар речи, когда объявили первое нововведение, о том, что отменяются все льготы и поступать все будут в порядке очереди. Она плакала в школе, дожидаясь ребенка с курсов, когда отменили первое распоряжение и ввели территориальный принцип. Вот ей, по секрету и предложили вариант обхода закона.

Но вернемся к тестированию. На мой взгляд, это самый совершенный и демократичный способ принятия в элитные школы. Только тестирование позволит отбирать первоклашек не в зависимости от кошелька мамы-папы, не от близости к школе. Ведь сколько одаренных детей сегодня "гробится" бездарными учителями (таких хватает) в захудалых школах. А с другой стороны, немало отпрысков пухлокошельковых родителей тянутся с двойки на тройку в элитных школах. Хватает разгильдяев и среди рядомживущих, которые пришли в гимназию только потому, что их дом напротив и им совершенно наплевать на статус школы и на свои оценки.

Жестоко? Да, скорее всего я высказываюсь жестко. Но все это лицемерие с "равенством" детей, с игрой в демократию погубит гораздо больше судеб: тех кто учится на двойки в гимназиях-лицеях и тех, кто мог бы учится там на пятерки, но не может, потому что далеко живет...

Послесловие: 5-я гимназия на Хохрякова строится на муниципальные средства. Те средства, которые могли бы пойти на ремонт школ где-нибудь на окраинах, но в которых ремонт делается за счет родителей. Пойдут в эту гимназию далеко не все желающие, только те кто живет в элитных домах рядом. А главное - не все достойные!

Анектот в тему:

В армии. Прапорщик обходит строй призывников.

- Образование есть?

- Есть. 8 классов.

- Молодец!

Следующий боец.

- У тебя какое образование?

- Средняя школа.

- Вот! Молодец! Все б такие.

Следующий.

- Ты где учился?

- МГУ.

- Чо мычишь? Писать-то хоть умеешь?