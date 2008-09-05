Игрушки для детей от трех до семи лет

Как быстро летит время! Кажется, еще вчера вы покупали своей крохе погремушки и ходунки, а теперь идете в магазин за куклой-принцессой, супер-героем или компьютерной игрой. Ведь теперь ваш ребенок не просто малыш — он уже дошколенок!

Дошкольным возрастом называют этап психического развития ребенка от 3 до 7 лет. В этот период активно формируется личность ребенка, его интеллект и эмоциональная сфера. Ученые выделяют три этапа дошкольного развития:

* младший дошкольный возраст (3–4 года);

* средний (4–5 лет);

* старший (5–7 лет).

С учетом этих периодов формируются группы в детсадах. А родителям знание этих этапов поможет в выборе игрушек. Ведь у 3-7-летних детей в процессе игры происходит усвоение основных приемов деятельности и норм социального поведения, с каждым годом способности ребенка улучшаются. В этом возрасте у детей появляется интерес к конструированию, рисованию, лепке, плетению. Главная функция игрушки в этот период должна заключаться в активизации самостоятельной детской деятельности. Теперь мотивы и желания ребенка начинают согласовываться друг с другом, он действует не только импульсивно, но и опосредованно, усваивает правила. Активно развивается память, дошколенок может с легкостью запомнить множество стихов и песенок. Ему нравится узнавать что-то новое, общаться. Ребенок будто превращается в «почемучку», хочет все уметь и «быть как взрослый». Но при всей этой «взрослости» главной деятельностью остается игра.

Помня про все вышесказанное, мы и пойдем в игрушечный магазин. Но сначала для удобства разделим дошкольный возраст на 2 периода: 3-5 лет и 5-7 лет. Потому что, выбирая игрушки для ребенка до пяти лет, мы будем ориентироваться на общее развитие личности, а после пяти — конкретно на подготовку к школе.

Игрушки для ребенка 3-5 лет

Куклы всех видов и аксессуары к ним

Ведь кукла — одна из самых древних игрушек, она учит девочку быть заботливой, доброй — готовит к будущей роли матери и женщины. Кукол у девочки может быть достаточно много. Они должны быть разного размера и «возраста»: от пупсов-младенцев до «взрослых» типа Барби. Недавно в продаже появились куклы Братц: они внешне достаточно похожи на Барби, но выглядят значительно «моложе» - как девочки-подростки. Хорошо зарекомендовала себя «новорожденная» кукла Бэби-борн: она умеет пить из бутылочки и даже... мочить памперсы! Причем, чем старше девочка, тем больше однотипных кукол можно ей покупать. Не стоит забывать и об игрушечной мебели, посуде, одежде и домах: пусть маленькая хозяюшка учится содержать их в чистоте и заселяет новыми питомцами!

Машинки и игрушечное оружие

Символы мужественности, к которым неравнодушен каждый мальчишка. Это может быть пистолет, автомат, космический бластер, меч или лук со стрелами. Благодаря этим игрушкам мальчик готовится к будущей роли защитника. Машинок может быть очень много: от маленьких гоночных до больших самосвалов, от милицейской до пожарной машины. Играя с ними, ребенок узнает о новых профессиях и социальных ролях мужчины.

Заводные и электронные игрушки

От машинок и роботов на дистанционном управлении до собачек и динозавров, заводящихся ключиком. Подходят как мальчикам, так и девочкам. С ними можно придумать массу игр: например, машинка может объезжать препятствия, перевозить кубики и кукол, а собачка — охранять все это.

Супер-герои и монстры

Прекрасно подходят для мальчишеских ролевых игр. Человек-паук, пират, Бэтман, Робокоп и другие герои любимых комиксов и фильмов. С ними можно играть как по отдельности, так и собирать целые армии. Хорошо развивают фантазию: ребенок придумывает все новые и новые игры с уже знакомыми персонажами, может проиграть сценку из фильма или мультика.

Кубики с составными картинками и буквами

Развивают логику и помогают научиться читать. Могут использоваться как самостоятельная игра и как дополнение к другим играм: например, быть пособием в игре в «учителя» или «продавца».

Нечто необычное - Домашний инкубатор

Это яйцо с детенышем животного внутри. Благодаря этой игрушке ребенок может наблюдать за тем, как из яйца появляется на свет цыпленок или даже маленький динозаврик. Для этого достаточно положить яйцо в контейнер с водой. А затем произойдет маленькое чудо: через 12-24 часа скорлупа начнет медленно трескаться, и из яйца покажется детеныш. А после того, как скорлупа яйца полностью разрушится, нужно поместить детеныша в большую емкость, и наблюдать за его ростом. Скорее всего, после такого «волшебства» ребенок заинтересуется книжками об этих животных. Да и к школе можно морально подготовить: «Вот там тебе расскажут очень много интересного о животных!»

Мультфильмы

В этом возрасте ребенок прекрасно воспринимает и запоминает зрительную информацию, если она подана ярко и интересно. Ребенку нужно показывать разные мультики – и отечественные, и диснеевские, от современных до классических. А если ребенка какой-то мультфильм заинтересует особенно, то можно купить игрушечного персонажа и раскраски по мультику. Сейчас среди детей дошкольного (да и младшего школьного) возраста очень популярен мультфильм «Смешарики», и на прилавках магазинов появились его персонажи — веселые разноцветные зверюшки круглой формы: Крош, Нюша, Бараш...

Детский обучающий интерактивный компьютер

С ним ребенок попадет в мир удивительных приключений и одновременно будет изучать буквы, слова, числа, орфографию и математику, совершенствовать память и логику, развлекаться, занимаясь музыкой или играми, а также начнет изучать английский. Управление - клавиши на компьютере и компьютерная мышка.

Раскладка клавиатуры - как на настоящем компьютере.

Книжки-игрушки и книги сказок

Из твердого картона, с яркими аппликациями и объемными фигурками главных персонажей. Ребенок, скорее всего, еще не умеет читать, но может с интересом разглядывать рисунки и трогать наклеенных зверей и человечков. Развивают внимательность, а главное — формируют интерес к чтению. Но эти книжки надо как можно чаще «оживлять» - читать их ребенку. Текста там очень мало, и ребенок сможет его быстро запомнить и даже пересказать — а это уже неплохая подготовка к школе!

Конструкторы и трансформеры

Развивают логику, мышление и творческие способности. Долго не надоедают, т.к. могут видоизменяться и становиться чем-то новым.

Студия домашней игрушки (мягкие игрушки для самостоятельного набивания)

Хороши тем, что даже 3-4 летний ребенок сможет «сшить» игрушку своими руками. Все материалы в комплекте, иголки и нитки не требуются. Развивает мелкую моторику и приучает к труду. К тому же, ребенок обязательно полюбит плюшевого зверя, сделанного своими руками.

Шведская стенка

Подходит как для выполнения утренней зарядки, так и просто для «отвисания» на ней. Очень полезно для позвоночника и мышц.

Наборы для рисования и лепки

Карандаши, фломастеры, маркеры, мелки, акварель, пластилин, глина и быстро застывающая пластическая масса. Постепенно подготавливают малыша к письму и развивают творческие способности.

Наборы для создания бус и браслетов

Прекрасно развивают мелкую моторику и усидчивость! В наборе есть не только крупный бисер и бусинки разной формы, но и цветные нитки, маленькие сердечки и даже разноцветные перышки. Маленькая модница будет в восторге!

Игрушки для подвижных игр:

мячи, кегли, дротики, хулахупы, скакалки и др. Необходимы для гармоничного физического развития, отдыха на природе и игр во дворе.

Корзина для игрушек

Это уже скорее не для детей, а для родителей. Ведь игрушек накопилось очень много и их надо где-то хранить. Поможет содержать детскую комнату в чистоте, а маленького непоседу приучить к порядку. Хорошо, если она будет из яркого, цветного материала — тогда корзина и к интерьеру подойдет, и ребенку захочется самому класть туда игрушки и прочие «сокровища».

Игрушки для ребенка 5-7 лет:

Наборы для рисования

К обычным фломастерам и акварели стоит добавить гуашь, масляные краски, пастель (мелки) и набор для батика. Все это отлично стимулирует фантазию, моторику рук и готовит к школе.

Набор для вышивки

Мечта юной мастерицы! В набор входят пяльца, эскизы для перевода на ткань, цветные нитки. Развивает мелкую моторику, тренирует усидчивость и аккуратность, что обязательно понадобится в первом классе.

Инструменты для резьбы по дереву

Это уже не просто игрушка, но и вещь, нужная в хозяйстве. Так мальчик научится помогать папе, а позже навык выпиливания пригодится на уроках труда.

Настольные игры

Домино, лото, паззлы, разрезная азбука, головоломки... Развивают логику, смекалку, быстроту мышления. Особенно хорошо, если в эти игры родители играют вместе с детьми. Но при этом надо учитывать детский характер: усидчивый ребенок готов часами собирать мозаику, а вот непоседа с гораздо большим удовольствием поиграет в подвижные игры.

Компьютерные игры

Если ваш ребенок еще не знаком с компьютером, пора это исправлять! Компьютерные игры ренируют мелкую моторику, быстроту реакции, сообразительность, внимание... А главное — помогают подготовиться к школе, где уже в младших классах может понадобиться навык работать на компьютере. Мальчишек заинтересуют «стрелялки», «бродилки» и стратегии, девочек — симуляторы показа мод, а некоторые будет не против за компанию с братом «покрошить» монстров. А игры по сюжетам сказок и мультфильмом понравятся всем! Насчет жестокости и «кровавости» некоторых игр особо переживать не стоит, ведь все это, как выражаются дети, «понарошку» (да и на упаковке всегда стоит возрастной ценз). Здесь главное, чтобы ребенок не находился за компьютером слишком долго. Педиатры рекомендуют, чтобы такие «посиделки» не превышали 20-30 минут в день. А уж если появилось легкое покраснение глаз — игры на сегодня закончены!

Набор для бисероплетения

Благодаря мелким деталям развивает внимательность, четкость движений и готовит к письму. Благодаря маленькому «калибру» бусинок девочка сможет сделать украшения не только для себя, но и для кукол, что ей обязательно понравится!

Наборы для лепки из гипса и создания барельефов

Это уже гораздо интереснее, чем лепить из пластилина. Ребенок сможет почувствовать себя настоящим скульптором. Можно в качестве образца воспользоваться рисунками на коробке, а можно создать свое неповторимое произведение.

«Смешные» ученические принадлежности

Помогут подготовить ребенка к роли будущего ученика. Только они должны быть более яркие и красочные, чем у школьников. Например, ручка-спиралька, большой цветной ластик, карандаш с игрушкой на конце, тетрадка с любимым мультгероем... За каждую попытку что-то написать или нарисовать ребенка надо хвалить, подчеркивать значимость его деятельности: «Как настоящий ученик!»

Детские энциклопедии

Даже если ваш ребенок еще не умеет читать — не беда! Читайте ему сами, а он пусть разглядывает картинки и отвечает на ваши вопросы о прочитанном. Это хорошо стимулирует интерес к школе. Если ребенка сильно заинтересовали определенные животные или явления, о которых шла речь в книге, стоит с ним сходить в музей или на выставку, чтобы ребенок познакомился с этими «интересностями» поближе. Ребенка заинтересовал рассказ о динозаврах? Сходите вместе в магазин и купите набор этих «монстриков» или альбом с наклейками. В 5-7-летнем возрасте дети прекрасно усваивают новую информацию, если она подается в игровой форме.

Все перечисленные здесь игры и игрушки идеально подходят для детей такого возраста, помогая развиваться и узнавать что-то новое. Но в некоторые из них ребята любят играть больше всего.

Любимые игрушки

У девочек:

1. куклы-пупсы с аксессуарами (Бэби-борн, Анабель);

2. Барби (и подобные ей куклы) с обстановкой;

3. мягкие игрушки, музыкальные игрушки, центры и сюжетно-ролевые игрушки "Повар", "Парикмахер", "Доктор" и т.д.

У мальчиков:

1. машинка, роботы, трансформеры;

2. мячи;

3. фигурки животных, человечков и музыкальные игрушки.

Любовь девочек к куклам, а мальчиков - к технике обусловлена исторически и длится многие годы. Но при этом девочка может с удовольствием поиграть с Бэтманом или черепашкой-ниндзя, а мальчик — покатать в машинке кукол своей сестры.

Любимые развивающие игры

У девочек:

1. паззлы;

2. кубики;

3. настольные игры (лото, домино и др.)

У мальчиков:

1. конструктор "Лего";

2. конструкторы других производителей (Playmobil, Fisher);

3. кубики, железная дорога.

При покупке игрушек стоит помнить, что:

· очень часто рекомендуемый возраст детей на играх и игрушках завышен;

· игрушки лучше выбирать с "возрастным запасом", несколько опережая развитие ребенка, все время ориентироваться на "зону ближайшего развития";

· необходимо учитывать не только возраст ребенка, но и его интересы, особенности развития, темперамент и потребности.

· не стоит покупать ребенку исключительно интеллектуальные игры — паззлы, разрезную азбуку и др. Ведь в школе пригодятся не только навыки чтения или рисования, но и общения. А этому способствуют ролевые игры: в дочки-матери, доктора или водителя.