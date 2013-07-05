Планшетник или все-таки книга? Покупаем дошколенку

«Мама, мамочка, ну купи, купи, пожалуйста, – умолял шестилетний Вова, – и у Коли уже есть, и у Никиты, и у Ленки!» Марина даже растерялась: ведь сын-приготовишка говорил не о какой-то игрушке, а… о компьютере-планшетнике! Который, как оказалось, является для современного дошколёнка символом приобщения к миру школьников. «Ну и отлично, – неожиданно занял сторону сынишки папа, – пусть сразу привыкает! Какая сегодня учёба без компьютера? Сейчас ведь и библиотеки электронные есть, и энциклопедии всякие для детей. Пусть развивается!» «Стойте-стойте, – вмешалась в дискуссию бабушка, – а может, пусть всё-таки сначала читать как следует научится, а потом уж будем ему ноутбук или планшетник покупать?»

Не будем торопиться осуждать «несовременную» бабушку. Ведь при всех поистине безграничных возможностях, которые открывает перед дошколёнком планшетник или нетбук, у него есть один недостаток. Привыкнув к яркому виртуальному миру, ребёнок вряд ли захочет, да и сможет, пользоваться бумажными книгами.

Стоит ли об этом горевать? Какая разница между дисплеем планшетника и страницей книги, которые дорожают почти столь же быстро, сколь дешевеет электроника? Разница есть.

Интернет-сёрфинг: подводные камни

Основной принцип организации электронных текстов – многомерность. По гиперссылкам мы переходим от одного файла к другому, свободно путешествуя между информационными пластами.

Конечно, малышу, который только начинает читать, усваивать информацию так проще: тексты невелики, максимально структурированы, всё главное в них уже выделено, а если страничка наскучила, легко можно перескочить на более интересную, а то и вовсе потихонечку отправиться в социальную сеть, смотреть мультик или играть.

В итоге не происходит главного: ребёнок не учится концентрироваться на тексте, извлекать из него необходимую информацию, самостоятельно её структурировать. Вместо этого ещё до школы он привыкает скользить по поверхности информационных потоков, выхватывая из них лишь наиболее яркое, удобоваримое и легко запоминающееся. А базовые навыки текстового мышления (умение воспринимать, анализировать и интерпретировать тексты), которые должны закладываться именно в этом возрасте, так и остаются недоразвитыми.

Активный читатель: кто он?

Так что же, раз и навсегда лишить деточку заветной мечты о планшетнике? Нет, но с подарком стоит повременить – хотя бы пока ваш дошколёнок не станет активным читателем, свободно ориентирующимся в мире бумажных книг.

Оговоримся сразу: читательские навыки формируются у детей очень по-разному. Одни к шести годам уже взахлёб заглатывают целые тома, а другие прочитывают первые слова и фразы под бдительным контролем мам и бабушек. Поэтому невозможно с точностью сказать, в каком возрасте ребёнок «дозреет» до вожделенного подарка. Как бы ни было, уровень развития его текстового мышления должен быть уже достаточно высоким.

* Ребёнок читает по своему желанию, а не по заданию взрослого.

* У него сформированы литературные предпочтения, есть любимые и нелюбимые книги.

* Он глубоко переживает прочитанное, разыгрывает понравившиеся эпизоды в лицах и куклах, рисует иллюстрации, придумывает продолжение.

* Хорошо запоминает прочитанное, может пересказать по просьбе взрослого тот или иной фрагмент текста.

Книга для дошколёнка

Конечно, не только дошкольники, но и первоклашки редко достигают подобных высот. А значит, лучшим подарком для них по-прежнему будет книга. Но выбрать книгу для начинающего читателя не так-то просто.

Казалось бы, что здесь сложного: магазины ломятся от детских изданий – покупай, что нравится.

Общий принцип при выборе книги должен быть таким: ничто не должно отвлекать ребёнка от чтения и усложнять его.

Шрифт

Даже бегло читающему шестилетке пока ещё сложно читать мелкие буквы. Это может существенно усложнить и замедлить процесс чтения. Определить, шрифт какого размера комфортен для ребёнка, может только он сам, поэтому ходите за книгами вместе.

Наш совет:

Детям нравятся книжные магазины «клубного» типа, где можно не только купить, но и почитать понравившиеся книги, удобно усевшись за столиком или развалившись на подушках. Превратите поход в книжный магазин в семейную традицию, сделав его, например, частью воскресной прогулки.

Объём

Пудовый кирпич «Золотых сказок мира» выглядит шикарно, но ребёнку самостоятельно сориентироваться в нём пока что сложно. Начинающему читателю будет гораздо удобнее, если под одной обложкой будет одна, максимум две сказки.

Иллюстрации

Должны быть яркими, чёткими, без чрезмерных художественных экспериментов и, что немаловажно, адекватными тексту. В идеале половину разворота должен занимать текст, половину – иллюстрация.

Энциклопедические знания

Любознательные приготовишки с удовольствием роются в детских энциклопедиях. И это, конечно, стоит всячески поощрять. Но часто современные энциклопедии для детей организованы по «компьютерному» принципу: множество выносов, схем и диаграмм, картинок на полях. При всей их наглядности и красочности, они не учат ребёнка самостоятельно извлекать необходимую информацию из текста, а без этого навыка ему будет очень сложно учиться. Поэтому лучше выбирать издания с традиционными словарными статьями, пусть и коротенькими, которые сопровождаются иллюстрациями.

фото: http://globallookpress.com/