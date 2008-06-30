Игры для детей 3-5 лет

При выборе игры для 3-летнего ребенка стоит помнить то, что это время, когда необходимо знакомить малыша с играми по правилам. Для этой цели подойдут разнообразные простые домино и лото. В них ребенок учится соблюдению очередности, умению следить за действиями других и концентрировать внимание.

Лото

Может быть самым разным. Но для маленьких детей, которые еще не умеют считать, естественно, подойдет лото с изображением животных, растений или предметов нашего быта. Давайте рассмотрим, как играть в лото на примере лото с изображением животных.

Это обучающее лото ориентировано на малышей, которые только-только начинают усваивать знания об окружающем мире. Фишки смешиваются, затем ведущий достает их по одной и называет. Фишку берет тот, у кого она есть на карточке - и так до тех пор, пока не появится победитель, кто первым закрыл все клеточки.

Однако до того, как начать играть "по-настоящему", вы должны познакомить малыша с животными.

Рассмотрите фишки, называйте нарисованных на них животных, спрашивайте у ребенка, кто где живет, рассортируйте их вместе или же предложите ему самостоятельно выбрать, например, птиц или насекомых, подать вам корову, щуку и т.д. После того, как в своей традиционной форме игра будет освоена, ее можно усложнить, не показывая фишку, а подробно характеризуя изображение: "Это насекомое, оно красного цвета с черными точечками на спине" - пусть малыш учится работать с вербальной информацией, постепенно запоминает и дает правильные названия.

Обязательно меняйтесь местами, отводя ребенку роль ведущего - он должен научиться выделять у предмета характерные признаки, группировать их по заданным качествам.

Игра в лото развивает речь, сенсомоторику, знакомит ребенка с окружающим миром, а также обучает математике и логике.

Домино

Также бывает разных видов - с изображением животных, растений, а также классическое домино или домино "с точками". Последнее обучает счету, построению логических цепочек, а также способствует развитию внимания, усидчивости и ассоциативного мышления.

Ранний дошкольный возраст имеет определяющее значение в жизни ребенка, потому очень важно именно в раннем возрасте способствовать активному пополнению словарного запаса, познанию окружающего мира, развивать внимательность и способность систематизировать информацию.

Однако прямое обучение для малышей слишком скучно, лишь в игре они способны не только с удовольствием обрести новые навыки, но продемонстрировать уже имеющиеся. И домино окажет вам в этом незаменимую помощь, ведь в игре нужно выстроить цепочку, объединяя попарно изображения с одинаковым количеством точек. Тем самым ребенок заучит числа, постепенно обучится концентрировать внимание на все время игры, вырабатывать стратегию.

Сам процесс игры способствует развитию аккуратности и мелкой моторики. Позволяйте ребенку выигрывать часто, но не каждый раз - таким образом вы предотвратите формирование эгоистического мировосприятия.

Постепенно игру можно усложнить, предлагая каждый раз, ставя костяшку, называть количество точек на русском, или, если домино используется при изучении второго языка, иностранном языке.

Игра в домино также развивает речь ребенка, сенсомотрику, знакомит с окружающим миром, а также в легкой игровой форме обучает математике и логике.

Мягкие игрушки

Не менее важны в этот период. Они успокаивают ребенка, даря чувство безопасности и покоя.

Песок и вода

Раннее детство - это период самозабвенных игр с песком и водой. Так ребенок знакомится с миром и миллионом его качеств: сыпучестью, тяжестью, изменчивостью. Для игр с песком все принадлежности давно известны: формочки, совки, ведра. Кроме того, в продаже появились картины, которые можно изготовить из песка. С одной стороны картинку изготовить очень просто. С другой стороны, работа с песком развивает мелкую моторику, аккуратность и усидчивость.

Что касается игр с водой (в том числе и в ванной), то достаточно недавно появились оригинальные игрушки. Это мягкие фигурки животных, коврики и рамки-вкладыши. Они шершавые, их можно мочить, а намоченные они липнут к стенке в ванной.

Фигурки и куклы

В возрасте 3-5 лет зарождается интерес к себе подобным или отдаленно похожим. Отсюда потребность в фигурках всевозможных зверушек и человечков. Этих фигурок должно быть много, чтобы можно было бы сыграть и в школу, и в зоопарк, и в город. Желательно чтобы животные были знакомы ребенку не только по книжкам (не дикобраз и ягуар, а петух и кот), чтобы они были просты и универсальны (трудно сыграть с лошадью застывшей в беге или с фигуркой человека, изображающего человека с чемоданом - такие игрушки навязывают свой собственный сценарий, ограничивают возможности игры).

Выбор куклы - дело ответственное. Кукла должна быть сгибаемой, раздеваемой и не слишком роскошной. Для кукол требуется посуда, мебель, автомобиль и т.д.

Игрушки, помогающие выражать эмоции

Многие психологи считают необходимым иметь дома и игрушки позволяющие выражать различные эмоциональные состояния (злость, обиду, страх). Это шумовые музыкальные инструменты (барабаны, бубны, дудки), молотки, мячи и кегли, пистолеты и ружья, солдатики, а также животные, ассоциирующиеся с агрессивным поведением: волк, крокодил, дракон.

Другие настольные игры

Можно смело начинать играть в настольные игры, которые научат ребенка чтению, логике, познакомят с окружающим миром. Если у вас не так много времени, чтобы играть вместе с ребенком, то можете прибегнуть к помощи электровикторин. Электровикторина сама сообщит ребенку, что он правильно ответил на вопрос - загорится лампочка и заиграет музыка. Игра не даст ребенку заскучать и научит рассуждать, сопоставлять, сравнивать, устанавливать простые закономерности, принимать самостоятельные решения. Игра вырабатывает усидчивость и навыки самоконтроля.

Конструкторы

3-5 лет - это период для всевозможных конструкторов: магнитных, пластмассовых, из дерева, мягких материалов. У каждого конструктора свой набор деталей, свои правила построения и свой результат . Но все они направлены на то, чтобы научить вашего ребенка абстрактно и логически мыслить, развивают его внимание, усидчивость и побуждают созидать, чтобы ощутить радость от проделанной работы.

Воздушный змей

Если же вы решили совместно отдохнуть, то непременно возьмите с собой воздушного змея! Воздушный змей - замечательная развивающая игра. Изготовление и запуск воздушных змеев с одной стороны - детская забава, привлекающая к себе людей всех возрастов, с другой - увлечение, способствующее развитию наблюдательности, смекалки и творческого потенциала.

С ним ваш сын или дочь откроет для себя явления природы, которые вам с высоты вашего жизненного опыта кажутся само собой разумеющимися. Воздушный змей в полёте покажет, в какую сторону на какой высоте дует ветер, даст почувствовать его (ветра) силу, а также заставит задуматься, почему же всё-таки он летает. С накоплением опыта по запуску змея молодой змеенавт овладеет знанием и пониманием природных (атмосферных) явлений, что, собственно говоря, может пригодиться ему в дальнейшей жизни.

Конечно же, это далеко не весь список игр для детей 3-5 лет. Мы перечислили всего лишь мизерную часть из всего того ассортимента, который представлен сегодня в магазинах.

Источник: http://maxybaby.net.ua/