Новый СанПиН: мини-садики легализованы!

... XI. Требования к группам кратковременного пребывания, семейным дошкольным группам и иным подобным им видам дошкольных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности

11.1. Группы кратковременного пребывания детей, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе созданные в виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, могут размещаться на базе дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования и иных приспособленных помещениях.

В группах кратковременного пребывания, семейных дошкольных группах могут быть оказаны услуги по присмотру, уходу за детьми и (или) осуществление образовательной деятельности.

11.2. Наполняемость групп зависит от возраста детей и их состояния здоровья, которая не должна превышать установленную настоящими санитарными правилами.

11.3. Длительность пребывания детей определяется возможностью организации приема пищи, дневного сна и прогулок:

- без организации питания и сна - пребывание детей не должно превышать 3-4 часов;

- без организации сна и с возможностью организации однократного приема пищи - пребывание детей не должно превышать 5 часов;

- при организации питания с интервалом 3-4 часа и сна, в зависимости от возраста детей. Интервал между приемом пищи для детей до 1 года должен составлять не более 3 часов, от 1 года и старше - не более 4 часов;

- пребывание детей возможно более 5 часов.

11.4. Для групп кратковременного пребывания детей до 3-4 часов и без организации питания и сна должны быть соблюдены следующие требования:

а) Минимальный набор помещений:

- раздевальная, с условиями для хранения верхней одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки);

- групповая комната, которая может быть использована для проведения занятий и (или) игр детей;

- туалетная (с умывальной) для детей;

- туалетная (с умывальной) для персонала.

Возможно совмещение в одном помещении туалетных для детей и персонала, с выделением отдельной зоны для персонала и оборудованием отдельной туалетной кабины.

б) При возможности организации прогулок могут быть использованы территории скверов, парков, а также прилегающих к зданию дворовых территорий, оборудованных детскими площадками. При использовании песочниц должны соблюдаться требования настоящих санитарных правил.

11.5. Для групп кратковременного пребывания до 5 часов без организации сна и с организацией однократного приема пищи должны быть соблюдены следующие требования:

а) Минимальный набор помещений:

- раздевальная с условиями для хранения верхней одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки);

- групповая комната, которая может быть использована для проведения занятий и (или) игр детей;

- кухня или буфет-раздаточная;

- туалетная (с умывальной) для детей;

- туалетная (с умывальной) для персонала.

Возможно совмещение в одном помещении туалетных для детей и персонала, с выделением отдельной зоны для персонала и оборудованием отдельной туалетной кабины.

б) Необходимо организовать прогулки продолжительностью не менее 1 часа. Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков, а также прилегающие к зданию дворовые территории, оборудованные детскими площадками. При использовании песочниц должны соблюдаться требования настоящих санитарных правил.

11.6. Для групп с пребыванием детей более 5 часов необходимо предусмотреть условия по организации питания с интервалом приема пищи 3-4 часа, сна и прогулок.

а) Минимальный набор помещений:

- раздевальная с условиями для хранения верхней одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки);

- групповая комната, которая может быть использована для проведения занятий и (или) игр детей;

- спальня;

- кухня (при непосредственном приготовлении пищи) или буфет-раздаточная (при организации питания готовыми кулинарными изделиями);

- туалетная (с умывальной) для детей;

- туалетная (с умывальной) для персонала.

Возможно совмещение в одном помещении туалетных для детей и персонала, с выделением отдельной зоны для персонала и оборудованием отдельной туалетной кабины.

Возможна организация сна в помещениях групповых на детских кроватях с жестким ложем, в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил.

б) Необходимо организовать прогулки продолжительностью не менее 1 часа. Для прогулок могут быть использованы территории скверов, парков, а также прилегающие к зданию дворовые территории, оборудованных детскими площадками. При использовании песочниц должны соблюдаться требования настоящих санитарных правил.

11.7. Групповая комната должна быть площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах без учета мебели и ее расстановки;

Спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м на 1 ребенка в ясельных группах, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах, без учета расстояния от наружных стен при расстановке кроватей (расстановка кроватей регламентируется п. 6.14 настоящих санитарных правил);

В умывальной зоне необходимо предусмотреть умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды из расчета (в зависимости от возраста детей) 1 раковина для детей младшего дошкольного возраста с высотой установки умывальников от пола до борта прибора 0,4 м и 1 раковина для детей среднего и старшего дошкольного возраста с высотой установки умывальников от пола до борта прибора 0,5 м. В туалетной зоне необходимо оборудовать не менее 2 кабин (1 для мальчиков и 1 для девочек), с установкой в них детских унитазов.

11.8. При организации питания детей должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил к условиям хранения пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд и кулинарных изделий, к составлению меню (для организации питания детей разного возраста), кратности приема пищи, организации питьевого режима.

Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты).

11.9. Допускается обеспечивать питание детей с использованием готовых блюд и готовой кулинарной продукции, доставляемой в изотермической таре с пищеблоков других дошкольных организаций или базовых предприятий общественного питания.

Готовые первые и вторые блюда могут находиться в изотермической таре (термосах) - в течение времени, обеспечивающего поддержание температуры не ниже температуры раздачи, но не более 2 часов. Подогрев остывших (ниже температуры раздачи) готовых горячих блюд не допускается. Перетаривание готовой кулинарной продукции и блюд не допускается.

Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт, при условии обеспечения раздельной транспортировки продовольственного сырья и готовых пищевых продуктов, не требующих тепловой обработки. Допускается использование одного транспортного средства для перевозки разнородных пищевых продуктов при условии проведения между рейсами санитарной обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств.

Буфет-раздаточная оборудуется непосредственно в групповой (выделяется зона) и предусмотрена для раздачи готовой пищи и мытья столовой посуды (кроме оборотной тары) с применением моющих средств, площадью не менее 3 кв.м.

Минимальный набор оборудования включает: стол для раздачи пищи, мойку для мытья столовой посуды, шкаф для хранения чистой столовой посуды.

11.10. В группах кратковременного пребывания при количестве детей не более 15 возможно приготовление пищи в одном помещении (кухни), при соблюдении следующих условий:

- кухня должна быть обеспечена необходимым инвентарем и холодильным оборудованием (бытовым холодильником), горячей и холодной водой; электроплитой с духовкой и вытяжным шкафом над ней; 2-секционной мойкой для мытья посуды; двумя рабочими столами для разделки сырых пищевых продуктов отдельно от готовых пищевых продуктов и кулинарных изделий;

- при приготовлении пищи должны быть соблюдены требования настоящих санитарных правил;

- мытье посуды должно осуществляться отдельно столовой от кухонной с применением моющих средств.

11.11. Организация режима дня детей, воздушно-тепловой режим помещений, водоснабжение, естественная и искусственная освещенность, содержание помещений, прием детей, прохождение медицинских осмотров персоналом, основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые медицинским персоналом в дошкольных организациях, должны соответствовать требованиям настоящих санитарных правил.

11.12. Медицинское обеспечение детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей, семейные дошкольные группы и иные группы, созданные в виде структурных подразделений государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, осуществляется медицинским персоналом, находящимся в штате указанных организаций, либо может осуществляться медицинским персоналом территориальных лечебно-профилактических учреждений на основании договора.

11.13. Медицинское обеспечение детей, посещающих группы кратковременного пребывания детей, семейные дошкольные группы и иные подобные им виды дошкольных организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, за исключением указанных в пункте 11.12. настоящих санитарных правил, осуществляется на основании договора с дошкольной образовательной организацией, имеющей в штате медицинского работника и находящейся в непосредственной близости (в пределах одного муниципального района) от местонахождения групп кратковременного пребывания, семейных дошкольных групп и иных подобных им видов дошкольных организаций, либо с территориальным лечебно-профилактическим учреждением.

