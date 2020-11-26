Почему возникают трудности при освоении детьми чтения, письма и счета

Всем родителям известно, что подготовка к школе необходима. И это не только освоение ребенком чтения, письма и счета.

Есть один секрет, зная который, можно помочь дошколенку или младшему школьнику преодолеть трудности: развивайте сенсомоторную координацию. Звучит не очень понятно? На деле всё просто! Расскажем и покажем на примере упражнений, как обеспечить успешность подготовки к школе: пусть руки делают то, что видят глаза и слышат уши!

Успешность школьного обучения зависит от многих факторов: мотивации, готовности, способностей. Подготавливая ребенка к школе, мы учим его читать и писать, развиваем мелкую моторику и память.

Но мало кто знает, что для младшего школьника большое значение имеет четкая согласованность между тем, что ребенок видит и слышит и тем, что он делает. Это явление называется координацией в системах: «глаз-рука», «ухо-рука», «глаз-ухо-рука» или сенсомоторной координацией.

Именно сенсомоторная координация будет играть решающую роль в освоении навыков чтения, письма и счетной деятельности.

Проблемы в координации вызовут трудности школьного обучения: низкая техника чтения, ошибки при письме, плохой почерк, проблемы в освоении математики. Если у вас старший дошкольник или младший школьник, то вам просто необходимо уделить внимание этому вопросу.

Что такое интегративные функции

Для многих родителей готовность детей к школе заключается в формировании определенных знаний и навыков, таких как счет, чтение, знания об окружающем мире. Однако наличие умений и знаний не гарантирует успешности школьного обучения, если при этом недостаточно развиты определенные функции, называемые интегративными.

Интегративные функции – это подчинение действий (движений) той информации, которую получают анализаторы. Например:

- рука пишет в тетради то, что видит глаз;

- мы пишем то, что слышим (пишем под диктовку);

- видим букву, и наш язык точно занимает нужное положение, чтобы ее назвать;

- перекладываем предметы и при этом называем нужное числительное.

Мы даже не подозреваем, что внутри нас постоянно проходит координация деятельности анализаторов и моторики. Интеграция – объединение, единство.

К интегративным функциям относят:

- зрительно-моторную координацию: система «глаз-рука»;

- слухо-моторную координацию: система «ухо-рука»;

- зрительно-слухо-моторную координацию: система «ухо-глаз-рука»;

- сенсомоторную интеграцию.

Сформированность этих функций во многом определит школьную успешность.

Развить эти функции несложно!

Развитие зрительно-моторной координации

Зрение позволяет человеку исследовать окружающий мир и контролировать собственные действия. Система «глаз-рука» означает: глаз видит, рука выполняет.

Зрительно-моторная координации лежит в основе письма. Ребенок должен воспринимать изображение и соответственно ему производить движения рукой. Как вы переписываете текст? Вы же не задумываетесь над тем, какой крючок написать? Ваша рука подчиняется тому, что видит глаз.

Развитию зрительно-моторной координации часто не уделяют должного внимания. Ребенок решает логические задачи, знает много стихотворений, считает и вычисляет, но может иметь неустойчивую координацию движений, плохие навыки в упражнениях на равновесие, напряжение в конечностях, рассогласованность движений. Во время рисования ребенок часто поворачивает лист, это значит, что он не способен менять направление движений.

Важно своевременно заметить эти проблемы, чтобы не допустить нарушения письма и чтения.

Развить зрительно-моторную координацию помогут простые упражнения.

Их можно выполнять дома, в школе или детском учреждении. Некоторые из них вполне выполнимы по дороге домой или в транспорте, во время ожидания в поликлинике:

- самомассаж пальцев и кистей (гладим, пощипываем, постукиваем);

- игры с пальчиками, пальчиковая гимнастика;

- графические упражнения: штриховка, пунктирование, дорисовывание, лабиринты, рисование по точкам, зеркальное рисование.

- деятельность с мелкими предметами (перекладываем, собираем, застегиваем пуговицы и т.д.);

- аппликация;

- лепка из пластилина, теста, глины;

- игры с крупой.

Эти упражнения могут стать прекрасным развлечением для ребенка, но при этом они способны решать целый ряд развивающих задач. Навыки зрительно-моторной координации формируются в детстве, а важны для всей жизни, так как четкие движения составляют основу учебных, бытовых и профессиональных действий.

Развитие слухо-моторной координации

Дефицит развития координации в системе «ухо-рука» заключается во взаимодействии: ребенок часто делает не то, что слышит.

В период школьного обучения это может вызвать трудности:

- в овладении навыками чтения и письма: дети часто не соотносят услышанное с графическим написанием (буквы пропущены, записаны неправильно);

- в непонимании количественного значения числа (ребенок перекладывает не столько предметов, сколько ему сказали);

- в устном счете (числительные не имеют для ребенка значения);

- в усвоении иностранного языка (ребенок не может повторить звукосочетания или слова).

«Ты что не слышишь?», - часто ли вы говорите это своим детям? Почему ваши дети делают не то, что слышат? Причины именно в проблемах координации в системе «ухо-рука».

Очевидно, что детям гораздо проще действовать по образцу, чем по словесной инструкции. Но именно слуховое восприятие определяет усвоение большей части информации. Поэтому развивать зрительно-слуховую координацию очень важно.

Развитие координации в системе «ухо-рука» начинается также с простых упражнений:

* «Повтори за мной». Взрослый отстукивает разные ритмы пальцами или предметами и просит ребенка повторить. При этом ребенок не должен видеть движения.

Графические диктанты:

- количественное письмо: обводим три клеточки, пропускаем клеточку, рисуем два треугольника и т.д.;

- рисование под диктовку: ставим точку, рисуем линию: одну клеточку вниз, две вправо, три вниз т.д.;

- раскладывание на листе: красный треугольник в верхний правый угол, зеленый квадрат в центр и т.д.

Самое главное, не давать зрительный образец. Правильность выполнения проверяется в конце.

Действия по указанию. Ребенок двигается по зрительной инструкции: два шага вперед, три шага влево и т.д.

* «Покажи». Взрослый называет предмет или часть тела, а ребенок должен показать: нос, рот, правое плечо и т.д. Можно усложнить задание неправильным показом.

* Повторение звукосочетаний. Взрослый предлагает повторить набор звуков с гласными и без, задача ребенка – повторить без ошибок.

Превратите упражнения в забавные игры на внимательность, устройте соревнование, кто правильнее и точнее. Главное, чтобы вашим детям было интересно и весело.

Проблемы сенсомоторной координации могут значительно замедлить школьный старт вашего ребенка. Буквы и звуки, цифры и числа, инструкции и действия – все это основано на интегративных функциях.

Проблемы можно решить с помощью игровых упражнений. При этом не требуется соблюдение сложных инструкций и освоение особых методик. Главное делать это регулярно и с удовольствием.