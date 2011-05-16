О новом порядке зачисления в первый класс. Евгения Умникова: Мы ходили по острию ножа

20 апреля 2011 года большинству родителей будущих первоклассников запомнится надолго. Я не исключение – я тоже участвовала в том театре абсурда, записывалась в очередь и дежурила (к счастью, не ночью), хотя многие до сих пор отказываются верить, что такое возможно. Мои эмоции, непонимание и неприятие ситуации вылились в открытое письмо, которое мы с моим соавтором Татьяной Вакалюк сначала просто выложили для обсуждения здесь, на нашей ю-маме. Но внезапно и совершенно неожиданно для меня это получило широкую огласку. Письмо было опубликовано на новостных сайтах и в блогах; многие родители не смогли пройти мимо и активно включились в сбор подписей (под письмом подписались, без малого, 500 человек), а затем по инициативе Управления образования 6 мая состоялась наша встреча с его руководством.

За день до этого наша школа, куда мы «стояли в очереди» (нынче это называется именно так), опубликовала приказ, где я с облегчением увидела нашу фамилию. Поэтому сейчас я уже по всем показателям отношусь к категории довольных родителей – мы выиграли от новых правил. Но от этого мои ощущения абсурда и неправильности ситуации с приемом заявлений никуда не делись. Я надеюсь довести до конца то, что начала, тем более что через два года в школу пойдет моя средняя дочка, а еще через три года – младший сын. И мне далеко не все равно, какой выход мы совместными усилиями найдем. А то, что усилия должны быть коллективными, - в этом я глубоко убеждена и призываю неравнодушных присоединяться к нашему обсуждению предложений в Федеральный закон «Об образовании».

Сегодняшнее интервью с Евгенией Умниковой, начальником Управления образования Администрации Екатеринбурга, - это моя попытка донести до широкой общественности те позиции, которые мы обсуждали на нашей встрече 6 мая по поводу открытого письма. В разговоре принимают участие Наталья Мезенцева и Наталья Лопатюк, заместители Евгении Леонидовны.

U-mama: Я предлагаю начать наш разговор с самой проблемной темы. На днях минуло 15 суток, установленных для школ вашим распоряжением как время рассмотрения заявлений. И начались отказы. У меня в почте несколько писем от таких родителей; люди, подписавшиеся под нашим письмом, звонят мне и спрашивают, что им делать. И я переадресовываю этот вопрос вам. Дайте пошаговую инструкцию тем, кому отказали даже не гимназии или лицеи, а самые обычные школы.

Е.У.: В ежедневном режиме мы проводим мониторинг поступающих заявлений в школу, к нам поступает информация по каждому району и по каждой школе, и еженедельно к пятнице я подвожу итоги этой работы. За прошедшую неделю (с 6 по 13 мая – прим.автора) количество мест в школах увеличено на 800, то есть создано 32 дополнительных класса. Это добавочные места к тем, которые мы изначально планировали, хотя, напомню, и без этих мест наше предложение было выше, чем количество детей, которые проживают на территории Екатеринбурга. Кроме того, многие родители подали заявления в несколько образовательных учреждений, и у нас сейчас нет «чистых» показателей по потребности в дополнительных местах – ясно, что они будет ниже. Тем не менее, мы все равно создаем новые классы, чтобы успокоить родителей. Я повторяла и повторяю: общеобразовательные школы не будут отказывать родителям и откроют сколько классов, сколько будет необходимо.

U-mama: Даже если таких классов потребуется, скажем, десять?

Н.М.: Мы понимаем, что каждый отдельный случай – это всегда каждый отдельный ребенок и каждая отдельная семья. Но часто мы имеем дело с такими ситуациями: рассматриваем обращение, например, по школе №163 (к слову, она открыла 5 классов, это огромное количество первоклассников); через дорогу от этой школы, в 200 метрах, находится замечательная школа №121, победитель национального проекта, где есть вакантные места. Конечно, в подобных случаях мы не будем требовать от переполненной школы открывать еще классы, а направим родителей в школу со свободными местами.

Н.Л.: Добавлю, что в одной из школ (№148) произошел технический сбой, и родителям ошибочно были направлены письма-уведомления с отказами. Директор уже принесла свои извинения, детей тут же включили в списки зачисленных.

U-mama: И все равно есть ситуации, когда в пешеходной доступности, скажем, три школы – и в каждой из них мест уже нет. Что в данном случае делать родителям, чтобы их детей все-таки зачислили? Вы можете дать пошаговую инструкцию?

Е.У.: Решение об открытии дополнительных классов мы принимаем, зная изначальное количество мест, количество заявлений, количество выданных письменных мотивированных отказов и количество жалоб по каждой школе.

U-mama: Куда жаловаться? К вам? В районный отдел образования?

Е.У.: Право родителей обратиться туда, куда они сочтут нужным. Из районных отделов информация, в любом случае, поступает к нам.

U - mama: Чем наш город так отличается от других российских городов, что только у нас и в Москве зачисление в первые классы проходит так «горячо»? Про Петербург, например, ничего подобного не слышно… Не хотелось бы таким способом добиваться звания «второй столицы».

Е.У.: Зачисление без привязки к месту жительства проходит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. В Санкт-Петербурге, например, эта практика существует с прошлого года. Причин у нашей ситуации много – это и другая активность прессы, и активность родителей, и серьезная дифференциация школ. Кроме того, хорошие результаты одних школ известны в городе практически каждому, а другие школы, обладая не менее хорошими результатами, порой слабо себя позиционируют.

Н.М.: Дело еще в том, что Евгения Леонидовна Умникова всегда считала, что система должна быть максимально открытой для населения. И мы делали все в этом направлении. Назовите мне примеры городов, где все нормативные документы, которые, в частности, регламентируют порядок приема в первые классы, открыты настолько, насколько они открыты у нас. Микрорайоны были всегда, согласитесь. В прошлом году мы всего-навсего сделали информацию об этих районах открытой для населения. И какова реакция? Доходит до абсурда. В прошлом году, например, журналистка одной из местных телекомпаний делала репортаж по гимназии №47 и школе №51, где говорила о том, что Умникова закрепляет крепостное право и неправомерно лишает детей равного доступа в статусное учреждение. В этом году та же самая журналистка делает репортаж по лицею №12 и говорит о том, что отмена микрорайонов неправомерна, и Умникова заставляет людей стоять в живой очереди. Повторю, это делает один и тот же корреспондент. И еще расскажу один эпизод. Недавно мы были в одном крупном городе, где нет ни одного документа в открытом доступе по приему в первые классы. Они просто их не публикуют. И у них нет ни одной жалобы и ни одного обращения. Так что иногда я в пику своему начальнику начинаю думать о том, что чем закрытей система – тем лучше.

U-mama: Почему именно сейчас, именно в этом году, именно в апреле накануне приема документов в первые классы, ни раньше – ни позже возникла необходимость приводить документы в соответствие с федеральным законодательством? Федеральный закон «Об образовании» вышел в 1992 году – и до сих пор ни у кого не было претензий к тому, что где-то есть какие-то несоответствия. Или я не права?

Е.У.: Сомнения у нас были уже несколько лет, и несколько лет мы понимали, что идти по пути микрорайонов не верно. Размещение на портале Администрации города Екатеринбурга электронных услуг, которые предоставляет муниципалитет, произошло в декабре 2010 г. И на наш взгляд, это сделало все правила понятными; других правил мы придумать не можем.

U-mama: Подождите, правильно ли я понимаю, что правила, определяющие прием в первый класс без территориальной привязки, были опубликованы на вашем сайте в декабре прошлого года?

Е.У.: Да. Эти правила были согласованы с областным Министерством общего и профессионального образования.

U-mama: То есть полгода эти правила лежат в открытом доступе?! Почему тогда никто, в том числе и областной министр образования, об этом не знал? Почему о них заговорили как о чем-то революционном только 15 апреля?

Е.У.: Этот вопрос нужно адресовать не нам. Кроме того, ведь министра назначили совсем недавно, и он мог на самом деле быть не в курсе. Но факт остается фактом: документ был в открытом доступе и, конечно же, никакого понятия микрорайонов там не было. И уже с января многие родители, которые выходили на портал и следили за нашими обновлениями, стали задавать вопросы о том, как будет проходить прием в первые классы.

U-mama: Но, в таком случае, если документ уже давно был разработан и согласован, зачем нужно было снова возвращаться к идее микроучастков?

Е.У.: Мы, естественно, предполагали вероятность очередей. Было сразу понятно, что в ряд школ очереди будут; было очевидно, что некоторые родители могут вести себя в этих очередях не очень корректно. Поэтому и с директорами таких школ мы несколько раз на Совете директоров обсуждали этот вопрос. Позиция директоров многих статусных школ была понятна: зачисление в первые классы по результатам тестирования. Но этого нельзя делать! Поэтому после консультаций с директорами и юристами мы решили попробовать сохранить порядок, чтобы избежать острых ситуаций с очередями.

Н.М.: Я вам сейчас процитирую распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2009 года №1993-р. Речь пойдет о сроках перехода на предоставление услуг в электронном виде. Первый этап, до 1 января 2011 года - «Размещение на едином портале государственных и муниципальных услуг». Это, что мы сейчас сделали. Следующий этап должен быть реализован до 1 июля 2012 года – «Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг». А в документах, которые родитель предоставляет для зачисления ребенка в 1 класс, нет позиций, которые бы отражали его место жительства. То есть родитель не обязан предоставлять сведения о своем месте жительства, когда он обращается за услугой, тем более в электронном виде. О каких микрорайонах может идти речь? Я уж не говорю о том, что это не соответствует Федеральному закону «Об образовании». До 1 января 2013 года, согласно Распоряжению, мы должны обеспечить заявителю возможность мониторинга хода предоставления услуги.

U-mama: Это как раз пресловутая «электронная очередь», так?

Н.М.: Да, именно.

U-mama: И она, стало быть, совсем не ваша инициатива, как многие считают (в том числе, до недавнего времени считала и я).

Н.М.: Это распоряжение Правительства РФ. У нас есть соответствующие постановления Правительства Свердловской области и Главы города. И, наконец, на четвертом этапе – до 1 января 2014 года – нам необходимо обеспечить возможность получения результатов предоставления услуги в электронном виде. Скажите, как можно совместить прикрепление по микрорайонам и соблюдение федерального законодательства?

U-mama: Но, согласитесь, электронная очередь не решит проблему со статусными школами. Мы ставим детей на очередь в детский сад сразу после рождения – неужели теперь нужно будет делать то же самое для школ?

Н.Л.: Понимаете, статусные школы не вырастают, как грибы после дождя. Для того чтобы девятая гимназия стала девятой гимназией, прошло больше ста лет. В то же время у нас есть простые образовательные учреждения, та же 163-я школа Верх-Исетского района. Почему столько желающих там учиться? Потому что у школы сформирован имидж. Потому что есть результаты и определенные показатели, на которые ориентируются родители. И если другая школа через пару дорог этим не занимается – не участвует в проектах, не развивает педагогов и детей – она, конечно, не интересна родителям. Мы не можем искусственно создавать «рейтинговые» школы.

U-mama: Но ведь должен же быть какой-то выход?

Н.М.: Процесс модернизации образования, который сейчас идет, очень многогранен. Я сейчас не оцениваю, хорошо это или плохо. Я лишь объясняю его суть. Этот процесс включает в себя и новую систему оплаты труда, и нормативное подушевое финансирование, и систему оценки качества образования, и новые стандарты. Сейчас мы с вами говорим о том, что у нас есть равный доступ к качеству образования. Вы же понимаете, что мы не можем сделать столько девятых гимназий, чтобы хватило всем. В новой системе модернизации есть такая позиция, как школы ступеней. И школы, которые дают углубленную дополнительную подготовку по предметам гуманитарного или естественно-научного профиля и имеют колоссальный научный и кадровый ресурс, не могут позволить себе начальную школу. Начальная школа – это отдельный тип и вид учреждения. И к начальной школе все дети должны иметь равный доступ.

U-mama: А вы, кстати, как педагог, тоже против тестирования?

Н.М.: Конечно. Мало того, что это запрещено законом. И как педагог я тоже убеждена, что все дети, независимо от того, повезло им с мамой и папой или не повезло, должны иметь равный доступ к начальному образованию.

U-mama: Ну а если у ребенка, например, нарушения фонематического слуха, и он не в состоянии изучать иностранный язык?

Н.М.: Ну и что? Да, он никогда не получит «пять» по английскому языку, но в состоянии и компетенции педагога сделать так, чтобы он точно получил «три» по русскому.

U-mama: Весь вопрос – в профессионализме педагога.

Е.У.: И в его желании.

U-mama: К вопросу о желании. Наверняка переход к школам-ступеням встречает сопротивление.

Е.У.: Колоссальное сопротивление, прежде всего, со стороны педагогов.

U-mama: Давайте попробуем подойти к проблеме с другой стороны. Вы сказали, один из аспектов процессов модернизации – это переход к подушевому финансированию. Грубо говоря, сколько учеников – столько и денег. Может быть, в таких условиях «плохие» школы умрут сами?

Н.М.: У нас есть школы, которые показывают 150 мест в первых классах, а заявлений там на сегодняшний день всего восемь. О чем это говорит? О рейтинге и авторитете школы, об управленческом умении и статусе руководителя. Как вы думаете, сможет ли существовать такая школа?

U-mama: Думаю, с большей вероятностью нет, чем да… Но, мне кажется, тут есть противоречие: почему тогда в этом году многие популярные гимназии и лицеи не набирают дополнительные классы?

Е.У.: Им не позволяют сделать этого лицензионные условия. Гимназии и лицеи должны обучать детей в одну смену.

U-mama: Так может быть, в условиях подушевого финансирования быть гимназиями станет просто невыгодно? Возможно, будет эффективней стать обычной школой и набрать больше классов – и получить больше ресурсов для дальнейшего развития? Думаю, если вторая гимназия станет, как раньше, обычной школой «с углубленным изучением английского языка», желающих в ней учиться не уменьшится…

Е.У.: С одной стороны, такой вариант не исключен. С другой стороны, многие гимназии и лицеи слишком дорожат своим статусом, чтобы от него отказываться. Не будем забывать и о спросе родителей именно на статус. У нас есть пример обычной общеобразовательной школы, которая стала лицеем: внутри ничего принципиально не изменилось, но при этом рейтинг школы возрос в разы.

U-mama: Давайте вернемся к 15 апреля. Для многих непонятно, почему решение московского суда стало для вас основанием для отмены микроучастков. Или это решение выполнило роль своеобразного «маячка»?

Е.У.: Мы и до этого «ходили по острию ножа», пытаясь сохранить территориальный принцип. Поверьте, у нас были очень серьезные основания принять жесткое решение о его отмене.

U-mama: Как вы видите дальнейшее развитие событий? Ведь очевидно, что проблема есть, и решать эту проблему надо.

Е.У.: Мы направили письма всем заинтересованным сторонам – в Общественную палату, в Законодательное собрание Свердловской области, в Городскую думу, в Министерство общего и профессионального образования – и попросили дать нам предложения о том, как нужно организовать прием в первые классы. После того, как мы ознакомимся с этими предложениями, будет собрана рабочая группа, чтобы выработать возможный в рамках существующего законодательства порядок приема, который затем мы направим в Прокуратуру для согласования. Я очень надеюсь, что в результате у нас получится документ, который устроит всех и при этом будет соответствовать закону «Об образовании». И мы полностью поддерживаем вашу позицию, высказанную в открытом письме: чем скорее появится такой документ, тем лучше. Хорошо было бы, если бы он появился 1 сентября.

U-mama: Вам не кажется, что с приемом в первые классы ситуация наполнена сплошными противоречиями? С одной стороны, у нас существуют статусные школы – с другой, в них нельзя проводить отбор. С одной стороны, есть требования СанПиН о пешеходной доступности, с другой стороны, мы ведем речь об отмене территориального прикрепления школ...

Е.У.: Так ведь законы диалектики никто не отменял. Единство и борьба противоположностей в действии.

U-mama: Хотите сказать, нас ждет прогресс? Сомнительный прогресс с кулаками, драками и ночными дежурствами…

Е.У.: Давайте обратим внимание и на другие, более серьезные вещи. По центральным улицам города ездят шикарные машины – и мы видим повсеместное выбрасывание окурков из окон таких автомобилей. Культура это или бескультурье? Полное бескультурье. Но мы ждем от детей, которых мы привели в школу, полной воспитанности. Когда мы разговариваем с детьми матом и считаем это нормой, что это? Так давайте направим свои усилия на то, чтобы наши дети не росли в нецензурной брани, чтобы они воспитывались в отношениях уважения друг к другу, к родителям, к учителям и посторонним людям, к тому, чтобы они приобщались хотя бы к элементарному здоровому образу жизни. Я убеждена, что это будет гораздо эффективней, чем просто отдать ребенка в «статусную» школу и на этом закончить реализацию своих родительских функций.

U-mama: Вернемся к противоречиям. Диалектика диалектикой, но ведь их нужно как-то разрешать…

Е.У.: Очевидна определенная слабость действующего законодательства. Поэтому я и предлагаю вам, пока новый закон «Об образовании» еще только в проекте, сформулировать свои предложения и донести до законодателей существующие нюансы, тем самым сняв общую проблему.

U-mama: Прокомментируйте, пожалуйста, предложения, которые мы сделали в нашем открытом письме. Насколько я поняла, вы поддерживаете идею о том, чтобы порядок приема детей определялся как можно раньше и в дальнейшем не изменялся.

Е.У.: Да, я действительно считаю, чем раньше появится такой документ, тем лучше.

U-mama: Что скажете о второй позиции по поводу учета будущих первоклассников и формирования списков пожеланий родителей? Можно ли это реализовать?

Н.М.: Учет будущих первоклассников – это наши полномочия. Мы знаем, сколько будущих первоклассников живет в каждом микрорайоне. И прогноз количества первых классов привязан к этому числу. Но большинство обращений, которые к нам поступают сейчас, такого характера: почему моего ребенка не взяли в лицей №110, живу на Стачек. Существует такое понятие, как лицензионные условия и предельная наполняемость школы. Даже если мы опросим родителей и увидим, что, к примеру, в 99-ю гимназию планирует поступать весь Эльмаш, что это изменит? Подскажите нам, как зачислить всех желающих в 99-ю гимназию?

U-mama: Подозреваю, наш ответ вас не устроит. Большинство родителей, с которыми я общаюсь, не возражают против тестирования.

Н.Л.: Не возражают до той поры, пока их это не коснулось. А если бы ребенку отказали в зачислении на основании результатов тестов, те же самые родители, которые «не против тестирования», начали бы опротестовывать отказы. И закон был бы полностью на их стороне.

U-mama: И, наконец, наше последнее предложение по поводу открытого общественного обсуждения. Когда вы будете собирать рабочую группу для выработки порядка приема в будущем году, можем ли мы рассчитывать, что вы нас пригласите?

Е.У.: Безусловно.

U-mama: Напоследок два вопроса, которые меня очень просили задать на нашем форуме. Почему закрывают малокомплектные школы?

Е.У.: Это не малокомплектные, а малоэффективные школы. В этих школах обучение ребенка стоило гораздо дороже, чем в других, эффективных школах. Обучение одного ребенка в 199-й школе стоило больше 100 тыс. руб., а в гимназии №9 – 34 тыс. В 199-й школе в классе училось 10 детей, а в 9-й гимназии – 25. При этом заметьте, зарплата директоров и педагогов была одинаковой. Распределение средств шло неправильно, поэтому то, что государство выбрало такую политику выравнивания условий, – абсолютно верный шаг.

Н.М.: И если мы снова вернемся к вопросу о модернизации образования: наличие современных условий ведения образовательного процесса – это обязательное условие, в том числе, и национальной инициативы «Наша новая школа». Ни в одной из этих малоэффективных школ не было таких современных условий: там не было специализированных кабинетов физики, химии, биологии, информатики, спортивного зала. И они никогда не получили бы лицензию, если бы их учредитель, Управление образования, не обеспечило бы им наличие договоров по совместному использованию тех же спортивных залов в других учреждениях.

U-mama: Почему именно у школ забирают здания бывших детских садов?

Е.У.: Не забирают, а возвращают. Все школы, которым когда-то, как правило, 15 лет назад, были отданы здания детских садов, знали, что эти здания отдаются временно. И спасибо всем директорам, кто эти здания сохранил.

U-mama: Но почему у школ, а не у других организаций, которых по городу в этих зданиях предостаточно?