Подготовка к школе. Нужны ли детям курсы?

Вашему ребенку уже исполнилось или скоро исполнится шесть. До школы остается один год. Пора задуматься о масштабной подготовке? Что выбрать? Самостоятельную подготовку или подготовительные курсы? А может быть, еще на целый год продлить ребенку детство?

Дать самое лучшее

Конечно, для самых «продвинутых» вопрос не актуален: они еще два-три года тому назад выбрали будущее (вне всяких сомнений — самое лучшее) учебное заведение и почти наверняка ходят пару раз в неделю на какие-нибудь курсы, стоимость которых сопоставима со стоимостью обучения в вузе. За что имеют некие «высокие шансы поступления» к уже знакомому учителю. Не то, чтобы теперь они полностью спокойны за будущее своего ребенка, но, по крайней мере, могут при случае сказать своим знакомым, что «вопрос с гимназией они порешали», а то и хвастануть тем, что их отпрыск уже читает энное количество слов в минуту и решает примеры. И в те моменты, когда знакомым нечем похвастать в ответ, они ненадолго успокаиваются мыслью, что «дают ребенку самое лучшее». Этой категории граждан дальше статью можно не читать.

Если вы не такой «продвинутый» родитель, то возможно, пока только выбираете курсы или колеблетесь, а нужны ли они вообще. В этом случае наиболее распространенная логика мам и пап — сторонников курсов подготовки к школе такова:

Причина № 1. Отдать в руки профессионала.

Мы работаем допоздна и едва успеваем перекинуться с ребенком парой слов между делами по вечерам. Ко всему прочему у нас нет бабушки — педагога высшей категории с сорокалетним стажем и желанием заниматься внуком. Вроде, могли бы и сами заниматься с ребенком, но нет времени, чтобы делать это систематически. К тому же, не знаем, как правильно действовать. Рисовать закорючки — а вдруг чему-нибудь не тому научим и навсегда испортим почерк? К тому же детка наши объяснения плохо воспринимает, не хочет выполнять отдельные задания, а то и вовсе отказывается заниматься. Таким образом, нам по всем показателям — прямая дорога на курсы подготовки к школе. Пусть учительница учит «правильно».

Причина № 2. Пусть заранее адаптируется.

Школа — это вам не садик. Это настоящий стресс. А потому — пусть дитятко готовится к худшему прямо сейчас. Тяжело в учении — легко в бою. К тому же, он у нас такой стеснительный/рассеянный/шумный/гиперактивный/несамостоятельный (нужное — подчеркнуть), что без курсов — просто никак. Пусть испишет несколько тетрадей, научится сидеть смирно хотя бы по 30 минут и слушаться учителя. Заодно узнает, как и что в школе устроено, где находится туалет и познакомится с будущими одноклассниками.

Причина № 3. Элитарность дорогого стоит.

В нашу гимназию-лицей вообще не берут «детей с улицы», нужно приложить усилия, чтобы ребенка «туда поступить». Если хочешь себя показать, нужно обязательно ходить на курсы, уплатить требуемую сумму, понравиться учителям. Так шансы существенно возрастают. И потом - у нас в первом классе будет такая сложная программа, что без подготовки ее просто не осилить. Это ведь не обычная школа «по месту жительства».

Подноготная родительских амбиций

А теперь давайте вглядимся глубже в мотивы, которые движут родителями. И попробуем озвучить то, в чем большинство взрослых не готово сознаться даже самим себе.

Мы и так устаем, дел невпроворот. Хочется быть хорошими родителями, но испытываем чувство вины, потому что сил и времени на ребенка не хватает. Страшно, что малыш не справится. Причем боимся не только его реальных трудностей, но и того, что его школьные проблемы вскроют нашу родительскую несостоятельность. Боимся критики учителей, непонимающих взглядов приятельниц — тех самых, у которых дети с трех лет учатся грамоте и математике. Если в отношениях с ребенком присутствует напряжение, то интуитивно мы чувствуем, что не надо бы осложнять наше общение еще одним непростым аспектом — учебной деятельностью. Проще — отдать в руки профессионалов.

Одним махом решается куча проблем. Во-первых, самим не надо напрягаться и «что-то там» целенаправленно развивать. Во-вторых, можно успокоить свою тревогу. Вот ведь, найден хороший специалист, деньги немалые заплачены, и при этом никаких недоуменных вопросов на детской площадке: «Как, вы к школе не готовитесь?!» Таким образом, мы со спокойной совестью ставим «пятерку» в свою невидимую родительскую зачетку, а в качестве бонуса позволяем себе лишних несколько часов в неделю избегать общения с собственным дитяткой на вполне законных основаниях.

Школа в поисках «удобных» воспитанников

Итак, мы видим, что подготовительные курсы прекрасно удовлетворяют потребность взрослых чувствовать себя хорошими родителями. Значит, на подобную услугу будет спрос, а где есть спрос — там и предложение — таков неизменный закон рынка. Не удивительно, что недостатка в частных репетиторах и различных центрах развития для «подготовишек» не наблюдается. Школы в нашей стране, известное дело, не избалованы финансированием, а учителя — высокими зарплатами. Для них дополнительный доход — тоже, несомненно, хорошее подспорье.

Конечно, нельзя сказать, что это родительские потребности стали единственным двигателем рынка данных услуг. Думаю, талантливый маркетинг сыграл немалую роль в том, чтобы сначала эти самые потребности как следует развились, а в обществе сложилось четкое представление, что разумнее отдавать вопрос подготовки к школе на аутсорсинг, а не решать его внутри семьи.

Но помимо финансовой стороны для школы есть и другие немаловажные обстоятельства, объясняющие желание усадить за парты побольше дошколят. Во-первых, администрации нередко хочется по возможности отфильтровать детей с поведенческими особенностями. Даже один «проблемный» ребенок в классе — это тяжело, а если их будет несколько? В этом смысле курсы можно использовать как своего рода «смотрины» будущих учеников. Только откуда вам знать, какой ярлык прилипнет к вашему чаду во время курсов, и не будет ли он впоследствии помехой для поступления и учебы?

Во-вторых, школе хочется в массе своей получить «удобных» детей, готовых к тому, чтобы обучаться в условиях традиционной классно-урочной системы. Конечно, такую подготовку можно называть красивым словом «социализация», но нужно понимать, что на подготовительных курсах, как правило, у детей не столько развивают коммуникативные навыки как таковые, сколько «приучают» слушать учителя, не перебивать других, сидеть смирно и т.д.

Так психолог Людмила Петрановская в своей замечательной книге «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» пишет о том, что у понятий «социализация» и «подготовка к школе» на постсоветском пространстве есть довольно зловещий смысл: заранее «обтесать» ребенка под функционирование в качестве «воспитанника учреждения». «Приучить его терпеть стресс от пребывания в большой группе без своего, защищающего взрослого, натренировать на отключение от собственных чувств и потребностей, ради того, чтобы не выбиваться из группы. Неслучайно в устах учителей начальной школы «ну вы же в сад не ходили» звучит часто как претензия: почему ребенок не обтесан заранее, почему он слишком ребенок, слишком живой. И вот такая социализация, даже если она неизбежна, пусть случится как можно позже, когда у ребенка будет больше ресурсов, чтобы сохранить себя в любых условиях».

«А мне играть охота!» или О потребностях ребенка

Итак, мы разобрались, что родителям курсы помогают чувствовать себя хорошими мамами и папами, для центров, оказывающих соответствующие услуги, — это источник заработка, а для школ — еще и способ получить «удобных» учеников. А что же потребности самого ребенка?

Начнем с самого простого — с режима дня: каждый знает, как важно его соблюдать для сохранения детского здоровья. И мы, не будучи специалистами, понимаем, почему по нормам в детских садах положено проводить занятия, связанные с интеллектуальным развитием, в первой половине дня. В то же время многие курсы стартуют в шесть-семь вечера и на них приходят дети, «отработавшие» в садике — не сомневайтесь — очень насыщенную десяти-одиннадцати часовую «смену». Те родители, кому уже во взрослом возрасте доводилось быть студентом-вечерником, могут себе представить, что даже после восьми трудовых часов осваивать новые знания не всегда легко — и это при всей зрелости и развитой саморегуляции. Тогда какая нагрузка ложится на пяти-шестилетнего малыша?

Если мы копнем глубже и заглянем в любой учебник по психологии — хоть отечественный, хоть зарубежный, то прочитаем, что ведущая деятельность для ребенка дошкольного возраста — игровая. Именно в игре ребенок осваивает новые знания, умения и навыки, развивает речь, воображение и волю, учится общаться, руководствоваться правилами, вставать на позицию другого человека, усваивает нравственные нормы и ценности. Вспомните, как вы играли в детстве во дворе! Придумать сюжет, договориться с остальными детьми о правилах, следить за их выполнением, справляться со своими эмоциями, если проигрываешь… Для ребенка игра — отнюдь не баловство и не пустая трата времени. Это настоятельная потребность и идеальный способ решать ключевые задачи развития.

Отнимая у ребенка время для игр, замещая их непомерным количеством занятий, мы ставим его в условия, когда потребность не удовлетворяется, ключевая задача возраста остается нерешенной. Мудрено ли получить проблемы? И стоит ли удивляться потом, что «вот ребенку уже восемь — а ему всё лишь бы играть!»? Дайте наиграться вовремя, и к семи годам, по всем законам развития, ведущей деятельностью станет учебная.

Чего еще хочет дошкольник? Он хочет мечтать и придумывать разные истории. Хочет проводить время с родителями, делать что-то вместе, и остро нуждается в их безусловной любви и принятии.

Теперь представьте, что вместо семейного общения и игр со сверстниками ребенка постоянно водят в разные школы развития и секции, или после садика тащат на подготовительные курсы. А по выходным усаживают напротив себя за стол и принимаются заниматься по методике, описанной в «умной книге». Да еще и постоянно требуют каких-то результатов, сравнивают с другими детьми.

Просто на несколько минут поставьте себя на место этого задерганного малыша, которого изо всех готовят к будущей жизни, но не дают наслаждаться текущими, уникальными в своем роде моментами детства. Вы-то, несомненно, стараетесь ради его блага, но чувствует ли он себя любимым, счастливым и хорошим человеком, вне зависимости от того, как ему дается спорт, счет, письмо и рисование? А если ваш пяти - шестилетка очень «любит заниматься», то спросите себя честно: может быть, такие занятия для него единственный шанс побыть рядом с мамой, потому что играть у нее вечно нет времени? Или успехи в школе развития — единственный источник родительской похвалы?

Если вновь обратиться к книге Петрановской, то мы прочитаем, что «на самом деле дети растут, учатся и развиваются не потому, что мы тянем их за уши», а потому что в них это заложено природой. «Для того, чтобы ребенок хотел все знать, не нужны специальные методики, ему просто должно быть интересно и нестрашно. <…> Если ребенок спокоен за свои отношения с родителями, он немедленно поворачивается лицом к миру и отправляется его исследовать». И, наоборот, в состоянии стресса, никакое обучение и развитие невозможно. Все силы уходят на то, чтобы справляться с тревогой по поводу родительского гнева и разочарования.

Какую потребность дошколенка удовлетворяют подготовительные курсы, решать вам. Я таковых, честное слово, не вижу. Если вы считаете, что ребенку скучно живется, разнообразьте его досуг прогулками, интересными играми со сверстниками или семейным времяпрепровождением. Конечно, если единственная альтернатива курсам — это компьютер, телевизор или привычное родительское: «отойди-не мешай-мне-работать», то, пожалуй, можно и на курсы пойти.

Школа как инициация

Начитавшись психологической литературы, начинаешь задаваться вопросом, а что по поводу подготовительных курсов думают практики — специалисты по дошкольному образованию. Мнения тех, кто организует такие курсы, вы без труда обнаружите в интернете: не сомневайтесь — они свои методы похвалят. Но хотелось бы, конечно, какого-то относительно независимого взгляда на проблему.

Комментирует Юлия Климова, психолог, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, детский сад № 517:

«На мой взгляд, подготовительные курсы могут навредить тем детям, у которых готовность к школе еще не сформировалась, и не будут иметь какого-либо значения для тех, кто и так готов к обучению. Поясню этот тезис.

Если психические функции у ребенка еще не созрели для того, чтобы быть школьником, ему будет сложно даже в подготовительном классе. Зачастую обучение на курсах происходит в форме учебной деятельности, а не отдельных её элементов, включенных в игровую, что для старших дошкольников не допускается. На курсах присутствуют такие элементы школьной жизни как оценивание и домашние задания (недопустимые даже для учеников в первом классе!). Для тех, у кого еще не сформировалась произвольность (а она формируется в сюжетно-ролевой игре), эти ситуации, так или иначе, чреваты эмоциями неуспеха. В результате у ребенка пропадает интерес к школе и занятиям, а, возможно, и формируется негативное отношение к тому, к чему он в силу возраста, как правило, должен стремиться. «Потерять» положительную мотивацию к школьному обучению намного проще, чем потом её у школьника восстановить. А с проблемой «ребенок не хочет учиться, не можем заставить делать уроки» сталкиваются, к сожалению, многие семьи.

Тем детям, у которых получается хорошо справляться с заданиями, курсы могут казаться интересным и приятным делом. Но, будем честны, эти дети и без всяких дополнительных занятий готовы к первому классу.

Есть и другая сторона проблемы. Традиционно поступление в школу становилось для ребенка значимым событием, заменяющим обряды инициации, которые, к слову, у многих народов, тоже приходились на семилетний возраст. Малыши чувствовали, что повзрослели, гордились новым социальным статусом школьника. С массовым распространением курсов этот переход стал размытым. В ходе диагностики школьной готовности, обычно задают вопрос: «Хочешь ли ты пойти в школу?» У многих нынешних детей куда меньше радостного волнения и предвкушения по этому поводу, они буднично отвечают: «Так я уже в нее хожу».

На мой взгляд, подготовительные курсы больше подходят тем детям, которые не посещают детский сад. Как правило, у них достаточно времени для игр, отдыха, семейного общения и прогулок, а опыта взаимодействия с посторонними взрослыми, наоборот, не хватает. Тем не менее, по моим наблюдениям, большинство родителей стараются водить на курсы и детсадовских детей, хотя, с учетом программы дошкольного образования, в этом нет никакой необходимости.

Не уставшие от учебных заданий, а наигравшиеся и предвкушающие радость школьной жизни дети — по-моему, это лучшее, что мы можем дать и школе, и своей собственной семье».

Жить, а не готовиться

Вы спросите: что же, нам совсем никак не готовиться к школе? Конечно, готовиться! И для этого есть масса простых и замечательных способов.

Если вы любите своего ребенка и позволяете ему это чувствовать, вы готовите его к тому, чтобы справиться со школьным стрессом. Рассказывая истории из своей школьной жизни, читая и обсуждая книжки про учеников начальной школы (к примеру, рассказы В. Драгунского, Н. Носова, В. Голявкина), вы дадите своему «подготовишке» представления о том, что ждет его в ближайшем будущем.

Если вы довольны жизнью, с интересом смотрите на окружающий мир и делитесь с ребенком своими наблюдениями, если обсуждаете, почему птицы улетают осенью на юг, а вода в лужах по утрам застывает, вы развиваете его познавательную активность. А если рассказываете по вечерам сказки и поете песенки, то развиваете — эмоциональную сферу и речь. Если вы вместе стряпаете пироги или варите кашу, то почти наверняка ваш ребенок умеет считать, а, возможно, даже представляет, что такое пропорции. Если вместе ремонтируете технику — развивается мелкая моторика. Если вы позволяете ему остаться наедине с собой, то, наверняка, у него развитое воображение. Если не мешаете играть с другими детьми, он учится общаться и социализируется.

И так во всем. Проживая рядом с ребенком полноценную жизнь, вы уже готовите его к школе. Не важно, чем вы заняты: вместе возитесь с цветами, делаете покупки, путешествуете, ухаживаете за животными, шьете, красите забор… У вашего сына или дочки появляется уверенность в своих силах и тяга к новому, он чувствует себя умелым и хочет больше узнать про то, как устроен мир. И нет смысла усложнять себе жизнь поиском курсов, репетиторов или чудодейственных методик. А затем поиском второй работы, чтобы все это оплатить.

Но, может быть, в выбранной вами школе говорят, что детям, игнорирующим курсы, здесь не рады, и, даже если они прописаны в данном микрорайоне, сделают все, чтобы с ними не связываться. В этом случае двадцать раз подумайте: а вам не страшно отправить своего ребенка в такое учебное заведение? Будут ли школьные годы, проведенные в нем — радостным воспоминанием или неотступным стрессом от постоянного прессинга? Выбор за вами.

Фото: globallookpress.com